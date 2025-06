Brasília Em Pauta – Edição Nº 205

Mayer Brown is a distinctively global law firm, uniquely positioned to advise the world’s leading companies and financial institutions on their most complex deals and disputes. We have deep experience in high-stakes litigation and complex transactions across industry sectors, including our signature strength, the global financial services industry.

PAUTAS: STF – CONTROLE CONCENTRADO E REPERCUSSÃO GERAL | STJ – REPETITIVOS | TCU – PLENÁRIO | CÂMARA DOS DEPUTADOS | SENADO FEDERAL

Sessões de 23/06/2025 a 27/06/2025.

Administrativo

TC 009.980/2024-5 (TCU): auditoria de conformidade nos controles implementados por organizações públicas federais para adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

auditoria de conformidade nos controles implementados por organizações públicas federais para adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). TC 015.828/2024-7 (TCU): processo administrativo com o intuito de subsidiar a elaboração do relatório anual de atividades da Comissão Temporária de Acompanhamento dos Procedimentos de Solução Consensual. O processo inclui a análise da proposta de normativo que altera a Instrução Normativa-TCU n.º 91/2022, que institui, no âmbito do TCU, procedimentos de solução consensual de controvérsias relevantes e de prevenção de conflitos relacionados a órgãos e entidades da Administração Pública Federal.

Anticorrupção e Compliance

TC 009.962/2015-8 (TCU): tomada de contas especial instaurada com o objetivo de identificar os responsáveis e quantificar o superfaturamento decorrente do pagamento da indenização dos "equipamentos paralisados durante a ocorrência de chuvas", no âmbito de contrato cujo objeto era a execução das obras de terraplenagem, de drenagem e de anel viário para implantação do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj).

Civil

ADI 7601 (STF): ação direta de inconstitucionalidade ajuizada em face (i) dos arts. 8º-B, 8º-C, 8º-D e 8º-E do Decreto-Lei n.º 911/1969, introduzidos pelo art. 6º da Lei n.º 14.711/2023, que instituem procedimentos extrajudiciais de consolidação de propriedade e de busca e apreensão no âmbito dos contratos de alienação fiduciária; e (ii) dos arts. 9º e 10º da Lei n.º 14.711/2023, que estabelecem o procedimento de execução extrajudicial dos créditos garantidos por hipoteca, bem como a execução extrajudicial da garantia imobiliária em concurso de credores.

Desportivo

Projeto de Lei n.º 2.978/2023 (Câmara dos Deputados): projeto de lei que busca alterar a Lei n.º 14.193/2021, a fim de aperfeiçoar a governança das Sociedades Anônimas do Futebol, resguardar os investidores e preservar os direitos dos clubes, dos profissionais do futebol e dos atletas em formação.

Energia e Infraestrutura

TC 007.335/2024-5 (TCU): pedido de reexame interposto contra acórdão proferido em representação sobre possíveis irregularidades ocorridas em procedimento licitatório realizado sob o regime diferenciado de contratação (RDC), cujo objeto é a contratação integrada de empresa(s) especializada(s) para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como para a execução das obras e demais operações necessárias e suficientes à construção da Ponte Internacional Rio Mamoré, ligando o Brasil (Guajará-Mirim) e a Bolívia (Guayaramerin), na BR425/RO.

pedido de reexame interposto contra acórdão proferido em representação sobre possíveis irregularidades ocorridas em procedimento licitatório realizado sob o regime diferenciado de contratação (RDC), cujo objeto é a contratação integrada de empresa(s) especializada(s) para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como para a execução das obras e demais operações necessárias e suficientes à construção da Ponte Internacional Rio Mamoré, ligando o Brasil (Guajará-Mirim) e a Bolívia (Guayaramerin), na BR425/RO. TC 016.032/2024-1 (TCU): solicitação de solução consensual visando à resolução de controvérsias associadas ao contrato de concessão da Rodovia Fernão Dias – BR 381/MG/SP.

solicitação de solução consensual visando à resolução de controvérsias associadas ao contrato de concessão da Rodovia Fernão Dias – BR 381/MG/SP. ADI 7332 (STF): ação direta de inconstitucionalidade ajuizada contra os diversos dispositivos da Lei n.º 18.330/2022, do Estado de Santa Catarina, que institui a política estadual de transição energética justa e o polo de transição energética justa do sul do Estado de Santa Catarina.

Life Sciences

Projeto de Lei n.º 2.583/2020 (Câmara dos Deputados): projeto de lei que visa instituir a Estratégia Nacional de Saúde, com o objetivo de estabelecer uma estratégia nacional para incentivo às indústrias nacionais que produzam itens essenciais ao sistema de saúde nacional, bem como à pesquisa e ao desenvolvimento de produtos, insumos, medicamentos e materiais, com vistas a dar autonomia ao país na produção desses itens.

Tributário e Financeiro

RE 640.452 (STF): recurso extraordinário em que se discute o caráter confiscatório da multa por descumprimento de obrigação acessória decorrente de dever instrumental, aplicada em valor variável entre 5% a 40%, relacionado à operação que não gerou crédito tributário (multa isolada).

recurso extraordinário em que se discute o caráter confiscatório da multa por descumprimento de obrigação acessória decorrente de dever instrumental, aplicada em valor variável entre 5% a 40%, relacionado à operação que não gerou crédito tributário (multa isolada). RE 1.426.271 (STF): recurso extraordinário em que se discute a incidência, ou não, das garantias da anterioridade anual e nonagesimal em face da administração tributária, com vistas a assegurar princípios como o da segurança jurídica, da previsibilidade orçamentária dos contribuintes e da não surpresa. Além disso, examina a conformação normativa que permitiu, observados os parâmetros previstos na Lei Complementar n.º 190/2022, o redirecionamento da alíquota do ICMS, conforme previsto na Emenda Constitucional n.º 87/2015.

recurso extraordinário em que se discute a incidência, ou não, das garantias da anterioridade anual e nonagesimal em face da administração tributária, com vistas a assegurar princípios como o da segurança jurídica, da previsibilidade orçamentária dos contribuintes e da não surpresa. Além disso, examina a conformação normativa que permitiu, observados os parâmetros previstos na Lei Complementar n.º 190/2022, o redirecionamento da alíquota do ICMS, conforme previsto na Emenda Constitucional n.º 87/2015. Projeto de Lei n.º 2.692/2025 (Câmara dos Deputados): projeto de lei que busca alterar os valores da tabela progressiva mensal do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, prevista no art. 1º da Lei n.º 11.482/2007.

