Convinus Global Mobility Alert - Week 27.2024

Some consulates in Cameroon currently require persons applying for a consular business visa to present a certificate of tax compliance issued by the Cameroonian tax authorities.

Cameroon: New tax compliance certificate required for some consular business visa applications

However, practical experience has shown that this requirement is not uniformly implemented by all consulates. The tax compliance certificate (issued online or at the tax authority in Cameroon) proves that a foreign national is fully compliant with tax regulations and this certificate must be valid for three months prior to the date of application. In addition, applicants under the age of 18, students with no income and applicants with medical emergencies in Cameroon are exempt from this requirement. Previously, the submission of a tax compliance certificate was not required.

Kamerun: Neue Bescheinigung über die Einhaltung der Steuervorschriften für einige konsularische Geschäftsvisumanträge erforderlich

Einige Konsulate in Kamerun verlangen aktuell, dass Personen, die ein konsularisches Geschäftsvisum beantragen, eine von der kamerunischen Steuerbehörde ausgestellte Bescheinigung über die Einhaltung der Steuervorschriften vorlegen

Aufgrund der praktischen Erfahrungen wurde aber festgestellt, dass diese Anforderung nicht einheitlich von allen Konsulaten umgesetzt wird. Die Bescheinigung über die Einhaltung der Steuervorschriften (die online oder bei der Steuerbehörde in Kamerun ausgestellt wird) belegt, dass ein ausländischer Staatsangehöriger die Steuervorschriften in vollem Umfang einhält, und diese Bescheinigung muss noch drei Monate vor dem Datum der Antragstellung gültig sein. Ausserdem sind Antragsteller unter 18 Jahren, Studenten ohne Einkommen und Antragsteller mit medizinischen Notfällen in Kamerun von dieser Anforderung ausgenommen. Bisher war die Vorlage einer Bescheinigung über die Einhaltung der Steuervorschriften nicht erforderlich

Canada: Update on work permit applications at Canadian ports of entry - Who can apply?

Since June 21, 2024, applicants who wish to apply for a work permit after graduation will no longer be able to apply at the point of entry due to new ministerial instructions. This has been confirmed by both Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) and Canada Border Services Agency (CBSA) officials. According to these instructions, all work permit applications for foreign nationals who are outside of Canada at the time of application must be submitted online.

Some workers can submit their application when they enter Canada. Upon entering Canada, some foreign nationals may apply for a work permit at the port of entry under subsection R198(1) if they fall into one of the following categories:

They are exempt from the requirement to apply for a Temporary Resident Visa (TRV) under section R190.

You are a citizen or permanent resident of the United States (U.S.), Greenland or St. Pierre and Miquelon

You are seeking entry to Canada and meet the requirements of sections R198 and R200

The following foreign nationals are not eligible to apply at the point of entry into Canada under subsection R198(2) if they fall into the following categories:

All persons applying for a postgraduate work permit (PGWP)

All persons who require a TRV

All persons who require a medical examination to work in Canada, regardless of whether they require a TRV or are exempt from the visa requirement, unless they have valid medical examination results at the time of entry

Participants in international youth exchange programs with the exception of U.S. citizens or permanent residents of the United States (International Experience Canada)

Seasonal agricultural workers

All foreign nationals from countries with an electronic travel authorization (eTA), as they are not TRV-exempt according to section R190

Kanada: Aktuelle Informationen über Anträge auf Arbeitserlaubnis an den kanadischen Einreiseorten - Wer kann einen Antrag stellen?

Seit dem 21. Juni 2024 können Bewerber, die nach ihrem Abschluss eine Arbeitserlaubnis beantragen möchten, aufgrund neuer ministerieller Anweisungen an der Einreisestelle keinen Antrag mehr stellen. Dies wurde von Beamten der Einwanderungs-, Flüchtlings- und Bürgerrechtsbehörde Kanadas (Immigration, Refugees and Citizenship Canada, IRCC) und der Canada Border Services Agency (CBSA) bestätigt.

Nach diesen Anweisungen müssen alle Anträge auf Arbeitserlaubnis für ausländische Staatsangehörige, die sich zum Zeitpunkt der Antragstellung ausserhalb Kanadas befinden, online eingereicht werden. Einige Arbeitnehmer können ihren Antrag bei der Einreise nach Kanada einreichen.

Bei der Einreise nach Kanada können einige ausländische Staatsangehörige gemäss Unterabschnitt R198(1) am Einreiseort eine Arbeitserlaubnis beantragen, wenn sie unter eine der folgenden Kategorien fallen:

Sie sind von der Pflicht befreit, ein temporäres Aufenthaltsvisum (TRV) gemäss Abschnitt R190 zu beantragen.

Sie sind Bürger oder ständiger Einwohner der Vereinigten Staaten (U.S.), Grönlands oder St. Pierre und Miquelons

Sie streben die Einreise nach Kanada an und erfüllen die Voraussetzungen der Abschnitte R198 und R200

Die folgenden ausländischen Staatsangehörigen sind nicht berechtigt, am Ort der Einreise nach Kanada einen Antrag gemäss Unterabschnitt R198(2) zu stellen, wenn sie unter die folgenden Kategorien fallen:

Alle Personen, die eine Arbeitsgenehmigung nach Abschluss des Studiums (PGWP) beantragen

Alle Personen, die ein TRV benötigen

Alle Personen, die eine ärztliche Untersuchung benötigen, um in Kanada zu arbeiten, unabhängig davon, ob sie eine TRV benötigen oder von der Visumspflicht befreit sind, es sei denn, sie haben zum Zeitpunkt der Einreise gültige Ergebnisse der ärztlichen Untersuchung vorliegen

Teilnehmer an internationalen Jugendaustauschprogrammen mit Ausnahme von US-Bürgern oder Personen mit ständigem Wohnsitz in den Vereinigten Staaten (International Experience Canada)

Saisonarbeiter in der Landwirtschaft

Alle ausländischen Staatsangehörigen aus Ländern mit elektronischer Reisegenehmigung (eTA), da sie gemäss Abschnitt R190 nicht TRV-befreit sind

Luxembourg: New EU Blue Card rules in force

On July 1, 2024, Luxembourg introduced relaxed EU Blue Card rules. The most important changes include:

Relaxed work experience requirements

New rules for changing employer and sector

Reduced mandatory employment contract durations and minimum salaries and

New rights to short and long-term mobility

These reforms are part of the measures with which Luxembourg is meeting the requirements of the EU Blue Card Directive 2021. The changes in detail and the corresponding effects:

CHANGES FOR EMPLOYEES IN INFORMATION TECHNOLOGY: New work experience route for professionals or managers in information technology. In addition to the previous qualification routes, applicants are now entitled to an EU Blue Card if they have at least three years' experience (in the last seven years) in a managerial role or as a specialist in information and communication technology, even if they have no academic qualifications. Applicants with sufficient academic qualifications or five years of professional experience in a relevant field are still eligible.

THE IMPACT/OPPORTUNITIES: Employers will now be able to hire highly skilled talent from a larger pool of applicants, particularly in the information and communications technology sector. This is particularly important given the current labor shortage in Luxembourg.

SIMPLIFIED PROVISIONS FOR SHORT-TERM MOBILITY OF EMPLOYEES: EU Blue Card holders who have resided in another EU Member State for at least 12 months can now enter Luxembourg and work there. Within one month of arriving in Luxembourg, the foreign national must apply for a Luxembourg work permit under the EU Blue Card. Previously, the person concerned had to reside in the other EU member state for at least 18 months and hold a Luxembourg residence permit in order to be able to work.

THE EFFECTS AND OPPORTUNITIES: EU Blue Card holders can now move to Luxembourg from another EU Member State more easily, giving employers more flexibility to attract talent to Luxembourg, even on a long-term basis.

RELAXED RULES FOR CHANGING EMPLOYER: Relaxed rules for changing employer, role and sector. EU Blue Card holders can now change employer, role and sector 12 months after receiving the Blue Card, provided they notify the authorities (previously it was 24 months). In addition, after 12 months, these persons now have unlimited access to the Luxembourg labor market for highly qualified workers.

THE EFFECTS AND OPPORTUNITIES: The relaxed restrictions on changing employer, sector and job offer EU Blue Card holders more flexibility if they want to stay in Luxembourg and may lead to more foreign talent staying in the country.

RELAXED PROVISIONS FOR THE MINIMUM SALARY REQUIREMENT: The minimum salary for an EU Blue Card has been reduced from EUR 88,452 to an average gross annual salary of EUR 58,968. In addition, a distinction is no longer made between minimum salaries for shortage occupations and for activities that are not part of a shortage occupation. Previously, the minimum salary was either 1.2 times the average gross annual salary in the case of a shortage occupation or 1.5 times the average gross annual salary.

THE EFFECTS AND OPPORTUNITIES: These adjustments will make it easier for foreign nationals to obtain an EU Blue Card for Luxembourg and for employers to employ highly skilled foreign talent under the EU Blue Card, effectively increasing their pool of available workers.

Neue EU Blue Card Regeln in Kraft getreten

Zum 1. Juli 2024 hat Luxemburg gelockerte EU Blue Card Regeln eingeführt. Zu den wichtigsten Änderungen gehören unter anderem:

Gelockerte Anforderungen an die vorzuweisende Berufserfahrung

Neue Regeln für den Wechsel des Arbeitgebers und des Sektors

Reduzierte obligatorische Arbeitsvertragslaufzeiten und Mindestgehälter und

Neue Rechte auf Kurz- und Langzeitmobilität

Diese Reformen sind Teil der Massnahmen, mit denen Luxemburg die Anforderungen der EU-Richtlinie über die Blaue Karte 2021 erfüllt. Die Änderungen im Detail und die entsprechenden Auswirkungen bzw. Chancen:

ÄNDERUNGEN IN DER INFORMATIONSTECHNOLOGIE: Neuer Weg der Berufserfahrung für Fach- oder Führungskräfte in der Informationstechnologie. Zusätzlich zu den bisherigen Qualifizierungswegen haben Antragsteller jetzt Anspruch auf eine Blaue Karte EU, wenn sie mindestens drei Jahre Erfahrung (in den letzten sieben Jahren) in leitender Funktion oder als Spezialist in der Informations- und Kommunikationstechnologie haben, auch wenn sie keine akademischen Qualifikationen besitzen. Antragsteller mit ausreichenden akademischen Qualifikationen oder fünf Jahren Berufserfahrung in einem relevanten Bereich sind weiterhin berechtigt.

DIE AUSWIRKUNGEN BZW. CHANCEN: Arbeitgeber können nun hochqualifizierte Talente aus einer grösseren Anzahl von Bewerbern einstellen, insbesondere im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie. Dies ist angesichts des derzeitigen Arbeitskräftemangels in Luxemburg von besonderer Bedeutung.

ERLEICHTERE BESTIMMUNGEN BEI KURZFRISTIGEN MOBILITÄT VON ARBEITNEHMERN: Inhaber einer Blauen Karte EU, die sich seit mindestens 12 Monaten in einem anderen EU-Mitgliedstaat aufgehalten haben, können nun nach Luxemburg einreisen und dort arbeiten. Innerhalb eines Monats nach der Ankunft in Luxemburg muss der ausländische Staatsangehörige eine luxemburgische Arbeitserlaubnis im Rahmen der Blauen Karte EU beantragen. Zuvor mussten die Betroffenen mindestens 18 Monate in dem anderen EU-Mitgliedstaat wohnen und eine luxemburgische Aufenthaltserlaubnis besitzen, um arbeiten zu können.

DIE AUSWIRKUNGEN BZW. CHANCEN: Inhaber einer Blauen Karte EU können nun leichter aus einem anderen EUMitgliedstaat nach Luxemburg umziehen, was Arbeitgebern mehr Flexibilität bietet, um Talente nach Luxemburg zu holen, auch auf langfristiger Basis.

ERLEICHTERE BESTIMMUNGEN BEIM WECHSEL DES ARBEITGEBERS: Gelockerte Regeln für den Wechsel des Arbeitgebers, der Rolle und des Sektors. Inhaber einer Blauen Karte EU können nun 12 Monate nach Erhalt der Blauen Karte den Arbeitgeber, die Funktion und den Sektor wechseln, sofern sie dies den Behörden mitteilen (vorher waren es 24 Monate). Ausserdem haben diese Personen nach 12 Monaten nun unbegrenzten Zugang zum luxemburgischen Arbeitsmarkt für hochqualifizierte Arbeitskräfte.

DIE AUSWIRKUNGEN BZW. CHANCEN: Die gelockerten Beschränkungen für den Wechsel des Arbeitgebers, der Branche und des Arbeitsplatzes bieten den Inhabern einer Blauen Karte EU mehr Flexibilität, wenn sie in Luxemburg bleiben wollen, und können dazu führen, dass mehr ausländische Talente im Land bleiben.

ERLEICHTERTE BESTIMMUNGEN BEIM GEFORDERTEN MINDESTSALÄR: Das Mindestgehalt für eine Blaue Karte EU wurde von 88.452 EUR auf ein durchschnittliches Bruttojahresgehalt von 58.968 EUR gesenkt. Ausserdem wird nicht mehr zwischen Mindestgehältern für Mangelberufe und für Tätigkeiten, die nicht zu einem Mangelberuf gehören, unterschieden. Zuvor betrug das Mindestgehalt entweder das 1,2-fache, wenn es sich um einen Mangelberuf handelte, oder das 1,5-fache des durchschnittlichen Bruttojahresgehalts.

DIE AUSWIRKUNGEN BZW. CHANCEN: Durch diese Anpassungen wird es für ausländische Staatsangehörige einfacher, eine Blaue Karte EU für Luxemburg zu erhalten, und für Arbeitgeber wird es einfacher, hochqualifizierte ausländische Talente im Rahmen der Blauen Karte EU zu beschäftigen, wodurch sich ihr Pool an verfügbaren Arbeitnehmern effektiv vergrössert.

