CONVINUS Global Mobility Alert - Week 40.2024

NEWS UPDATE OCTOBER 3,2024

Pakistan: Introduction of a new electronic visa for travelers from 120 countries

The Government of Pakistan has introduced a simplified, free electronic visa process for nationals of 120 countries traveling for tourism or business purposes. Eligible travelers must apply for their visa prior to arrival via the Ministry of Interior's online platform at least 48 hours before entry.

Once approved, travelers can stay in the country for up to 90 days and enter and exit the country multiple times. Nationals of Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia and the United Arab Emirates can enter the country without prior authorization. Business travelers require an invitation from their host, company documents and a hotel reservation. Tourists, on the other hand, must present a hotel reservation and an itinerary.

Pakistan: Einführung eines neuen elektronischen Visums für Reisende aus 120 Ländern

Die pakistanische Regierung hat ein vereinfachtes, kostenloses elektronisches Visumverfahren für Staatsangehörige von 120 Ländern eingeführt, die zu touristischen oder geschäftlichen Zwecken reisen. Berechtigte Reisende müssen ihr Visum vor der Ankunft über die Online-Plattform des Innenministeriums mindestens 48 Stunden vor der Einreise beantragen.

Sobald die Genehmigung erteilt wurde, können die Reisende bis zu 90 Tage im Land verbleiben und mehrfach ein- und ausreisen. Staatsangehörige der Staaten Bahrain, Kuwait, Oman, Katar, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten können ohne vorherige Genehmigung einreisen. Geschäftsreisende benötigen eine Einladung des Gastgebers, Unternehmensunterlagen und eine Hotelbuchung. Touristen müssen dagegen eine Hotelreservierung und eine Reiseroute vorlegen müssen.

USA: Acceptance of Qatar in the U.S. Visa Waiver Program (VWP)

The U.S. Department of Homeland Security has announced that Qatar has been accepted into the U.S. Visa Waiver Program (VWP).

The key points here are:

The final rule went into effect on September 26, 2024, updating the list of countries designated for participation in the VWP to include Qatar. The designation will enter into force on December 1, 2024

By December 1, 2024, the Electronic System for Travel Authorization (ESTA) online application and mobile app will be updated to allow Qatari nationals to travel to the United States for tourism or business purposes for up to 90 days without first applying for a U.S. visa

All applicants must be authorized to enter the country in accordance with applicable legal and regulatory requirements

ESTA registration is generally valid for two years

Travelers with valid

B-1/B-2 visas may continue to use their visas for travel to the United States B-1/B-2 visas remain an option for Qatari citizens.

Additional information:

On September 20, 2024, the Ministry of Homeland Security, in consultation with the Asen Ministry, designated Qatar as a country eligible to participate in the VWP. Qatar will be the 42nd member of the program. Participating countries will be reviewed at least every two years, as required by law, to ensure that they continue to meet all program requirements.

USA: Aufnahme von Katar in das U.S. Visa Waiver Program (VWP)

Das US-amerikanische Department of Homeland Security hat bekannt gegeben, dass Katar in das U.S. Visa Waiver Program (VWP) aufgenommen wurde.

Die wichtigsten Punkte hierzu sind:

Die endgültige Regelung trat am 26. September 2024 in Kraft und erweiterte die Liste der für die Teilnahme am VWP vorgesehenen Länder um Katar. Die Benennung wird am 1. Dezember 2024 in Kraft treten

Bis zum 1. Dezember 2024 werden die OnlineAnwendung ESTA (Electronic System for Travel Authorization) und die mobile App aktualisiert, um katarischen Staatsangehörigen die Möglichkeit zu geben, zu touristischen oder geschäftlichen Zwecken für bis zu 90 Tage in die Vereinigten Staaten zu reisen, ohne zuvor ein US-Visum beantragen zu müssen

Alle Antragsteller müssen gemäss den geltenden gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen zur Einreise berechtigt sein

Die ESTA-Registrierung ist in der Regel zwei Jahre lang gültig

Reisende mit gültigen

B-1/B-2-Visa können ihr Visum weiterhin für Reisen in die USA verwenden B-1/B-2-Visa bleiben eine Option für katarische Staatsbürger.

Zusätzliche Informationen:

Am 20. September 2024 hat das Ministerium für Innere Sicherheit in Absprache mit dem Aussenministerium Katar als ein Land benannt, das zur Teilnahme am VWP berechtigt ist.

Katar wird das 42. Mitglied des Programms sein. Die teilnehmenden Länder werden, wie gesetzlich vorgeschrieben, mindestens alle zwei Jahre überprüft, um sicherzustellen, dass sie weiterhin alle Programmanforderungen erfüllen.

Zimbabwe: Re-introduction of the electronic eVisa program (category B) for nationals from 118 countries

Zimbabwe has reintroduced its electronic eVisa program for nationals of 118 countries (Category B). This category B includes Canadian and US nationals as well as nationals of many European countries (HERE you will find the list of eligible persons) who are authorized to enter the country for business and tourism purposes.

Eligible travelers can apply and pay for an eVisa online at least 72 hours before their trip to Zimbabwe. Upon approval of the eVisa, an eVisa will be issued by email (a copy of which must be presented upon entry) allowing entry into Zimbabwe and an entry stamp in the passport for stays of up to one month for a singleentry visa, three months for a double-entry visa and six months for a multiple-entry visa.

Business travelers must also present a letter of invitation from a host company in Zimbabwe as well as copies of the relevant company documents. Persons traveling for tourism purposes must provide proof of a hotel booking and a confirmed itinerary.

Additional information: The background is that this portal was originally introduced in 2018 to facilitate entry into the country, but then there were system failures and it was never fully implemented. As a result, the 118 nationals had to apply for a visa on arrival in Zimbabwe and could not use the pre-entry application system to bypass this process.

Simbabwe: Wiedereinführung des elektronischen eVisa-Programms (Kategorie B) für Staatsangehörige aus 118 Staaten

Simbabwe hat sein elektronisches eVisa-Programm für Staatsangehörige aus 118 Ländern (Kategorie B) wieder eingeführt. Zu dieser Kategorie B gehören unter anderem auch kanadische und USamerikanische sowie auch Staatsangehörige von sehr vielen europäischen Ländern (HIER finden sie die Liste der Berechtigten) die für die Einreise zu Geschäfts- und Tourismuszwecken berechtigt sind.

Berechtigte Reisende können ein eVisum mindestens 72 Stunden vor ihrer Reise nach Simbabwe online beantragen und bezahlen. Nach der Genehmigung des eVisums wird per E-Mail ein eVisum ausgestellt (eine Kopie hiervon muss bei der Einreise vorgelegt werden), das die Einreise nach Simbabwe ermöglicht und einen Einreisestempel in den Reisepass für Aufenthalte von bis zu einem Monat bei einem einmaligen Visum, drei Monaten bei einem Visum für die doppelte Einreise und sechs Monaten bei einem Visum für die mehrfache Einreise.

Geschäftsreisende müssen zudem ein Einladungsschreiben eines gastgebenden Unternehmens in Simbabwe sowie Kopien der relevanten Unternehmensunterlagen vorlegen. Personen, die zu touristischen Zwecken reisen, müssen einen Nachweis über eine Hotelbuchung und eine bestätigte Reiseroute vorlegen.

Zusätzliche Information: Hintergrund ist, dass dieses Portal ursprünglich bereist 2018 eingeführt wurde, um die Einreise in das Land zu erleichtern, es dann aber zu Systemausfällen kam und nie vollständig umgesetzt wurde.

Infolgedessen mussten die 118 Staatsangehörigen bei ihrer Ankunft in Simbabwe ein Visum bei der Einreise beantragen und konnten das System zur Beantragung vor der Einreise nicht nutzen, um diesen Prozess zu umgehen.

Case study: Internal company transfer from Malaysia to Zurich

BRIZIDA ALANI, CONVINUS

The 'Maschinenbau AG' group based in Zurich implemented a new operational IT system in the spring, which was developed by the team in Malaysia. Three Malaysian team members are now urgently needed on site to harmonize the new network infrastructure with the machines used by the Swiss subsidiary for production. The work includes not only the adjustment and maintenance of the machines with regard to the new system, but also the training of the Swiss staff in this context. As the employees of Maschinenbau AG have to continue working during the day, the Malaysian engineers are also required to work in the evening, at night and at weekends for up to 5 weeks.

Questions:

1. Work permit: Who must do what to allow the engineers to work in Switzerland?

2. What other aspects need to be considered?

Solutions approaches:

Work permit: For a short-term assignment in Switzerland, employees require a short-term residence permit with gainful employment - the so-called 120-day permit - for the actual duration of the project. The application must be submitted in advance to the relevant cantonal labour market authority and takes approx. 4 to 6 weeks to be fully approved by the State Secretariat for Migration (SEM). Thanks to the Malaysian citizenship, employees do not require any further documentation (such as the Schengen visa type C) other than the assurance of a residence permit (second and final decision) for the purpose of gainful employment in order to enter Switzerland. Work may only begin once this authorization has been issued.

For a short-term assignment in Switzerland, employees require a short-term residence permit with gainful employment - the so-called 120-day permit - for the actual duration of the project. The application must be submitted in advance to the relevant cantonal labour market authority and takes approx. 4 to 6 weeks to be fully approved by the State Secretariat for Migration (SEM). Thanks to the Malaysian citizenship, employees do not require any further documentation (such as the Schengen visa type C) other than the assurance of a residence permit (second and final decision) for the purpose of gainful employment in order to enter Switzerland. Work may only begin once this authorization has been issued. Working time authorization: The Malaysian employees do not intend to disturb the daily business, especially the production of Maschinenbau AG, therefore they will work at night and / or on weekends. The time between 6 a.m. and 11 p.m. (Monday to Saturday) is considered working time without a permit. Working at night and on Sundays is generally prohibited. For compelling or urgent reasons, a so-called 'working time permit' can be applied for to work at night or on Sundays.

For work in Zurich from Monday to Saturday, employees also require a working time permit for work at night. If they also work on Sundays, a working time permit must also be approved by the Zurich Labour Inspectorate for work on Sundays.

Remuneration: The foreign employer must pay the service providers the calculated Swiss minimum wage. In practice, the minimum wage must be calculated using the national wage calculator (middle quartile for a work permit, https://entsendung.admin.ch/Lohnrechner/home). A wage supplement of 25% to 50% is to be expected for work at night or at weekends.

The foreign employer must pay the service providers the calculated Swiss minimum wage. In practice, the minimum wage must be calculated using the national wage calculator (middle quartile for a work permit, https://entsendung.admin.ch/Lohnrechner/home). A wage supplement of 25% to 50% is to be expected for work at night or at weekends. Labour market inspections: In Switzerland, 50% of companies are inspected by the labour market authority. As part of these company inspections, work permits, wage documents, work reports, expense receipts and accounting documents are checked for the purpose of expense allowance transactions. Furthermore, the presentation of a certificate of social security coverage (Certificate of Coverage for third-country nationals or A1 certificate for EU/EFTA citizens) is always a must for compliance with Swiss law on assignment.

Fallbeispiel: Firmeninterner Transfer von Malaysia nach Zürich

BRIZIDA ALANI, CONVINUS

Der Konzern Maschinenbau AG mit Sitz in Zürich implementierte im Frühling ein neues, betriebliches IT-System, welches vom Team in Malaysia entwickelt wurde. Vor Ort werden nun dringend drei malaysische Teammitglieder benötigt, um die neue Netzwerkinfrastruktur auf die Maschinen, welche die schweizerische Niederlassung für die Produktion verwendet, abzustimmen. Die Arbeiten umfassen nicht nur die Einstellung und Wartung der Maschinen im Hinblick auf das neue System, sondern auch die Schulung des Schweizer Personals in diesem Zusammenhang. Dadurch, dass die Mitarbeiter der Maschinenbau AG tagsüber weiterhin arbeiten müssen, sind die malaysischen Ingenieure darauf angewiesen auch am Abend bzw. in der Nacht sowie am Wochenende für einen Zeitraum von bis zu 5 Wochen zu arbeiten.

Fragestellungen:

1.Arbeitsbewilligung: Wer muss was unternehmen, damit die Ingenieure in der Schweiz arbeiten dürfen?

2.Welche weiteren Aspekte sind zu berücksichtigen?

Lösungsansätze:

Arbeitsbewilligung: Für einen kurzfristigen Einsatz in der Schweiz benötigen die Mitarbeiter eine Kurzaufenthaltsbewilligung mit Erwerbstätigkeit – die sogenannte 120 Tagebewilligung - für den effektiven Zeitraum des Projektes. Das Gesuch muss im Voraus bei der zuständigen, kantonalen Arbeitsmarktbehörde eingereicht werden und benötigt ca. 4 bis 6 Wochen bis zur vollständigen Gutheissung durch das Staatssekretariat für Migration (SEM). Auf Grund der malaysischen Staatsbürgschaft benötigen die Mitarbeiter kein weiteres Dokument (Schengen Visum Typ C) ausser der Zusicherung zur Aufenthaltsbewilligung (zweite und definitive Verfügung) zwecks Erwerbstätigkeit, um in die Schweiz einzureisen. Es darf mit der Arbeit erst begonnen werden, wenn diese Verfügung vorliegt.

Für einen kurzfristigen Einsatz in der Schweiz benötigen die Mitarbeiter eine Kurzaufenthaltsbewilligung mit Erwerbstätigkeit – die sogenannte 120 Tagebewilligung - für den effektiven Zeitraum des Projektes. Das Gesuch muss im Voraus bei der zuständigen, kantonalen Arbeitsmarktbehörde eingereicht werden und benötigt ca. 4 bis 6 Wochen bis zur vollständigen Gutheissung durch das Staatssekretariat für Migration (SEM). Auf Grund der malaysischen Staatsbürgschaft benötigen die Mitarbeiter kein weiteres Dokument (Schengen Visum Typ C) ausser der Zusicherung zur Aufenthaltsbewilligung (zweite und definitive Verfügung) zwecks Erwerbstätigkeit, um in die Schweiz einzureisen. Es darf mit der Arbeit erst begonnen werden, wenn diese Verfügung vorliegt. Arbeitszeitbewilligung: Die malaysischen Mitarbeiter beabsichtigen den Geschäftsalltag, vor allem die Produktion der Maschinenbau AG, nicht zu stören, daher werden sie in der Nacht und / oder auch am Wochenende arbeiten. Die Zeit zwischen 6 Uhr bis 23 Uhr (Montag bis Samstag) wird als bewilligungsfreie Arbeitszeit betrachtet. Arbeiten in der Nacht und am Sonntag sind grundsätzlich verboten. Aus zwingenden bzw. dringlichen Gründen kann für die Arbeit in der Nacht bzw. am Sonntag eine sogenannte «Arbeitszeitbewilligung» beantragt werden.

Für den Einsatz in Zürich von Montag bis Samstag benötigen die Mitarbeiter zusätzlich eine Arbeitszeitbewilligung für den Einsatz in der Nacht. Sollten sie auch am Sonntag arbeiten, müsste eine Arbeitszeitbewilligung auch für die Arbeit am Sonntag durch das Zürcher Arbeitsinspektorat bewilligt werden.

Entlöhnung: Der ausländische Arbeitgeber hat den Dienstleitungserbringern den ausgerechneten schweizerischen Mindestlohn auszurichten. In der Praxis sind die Mindestlöhne durch den nationalen Lohnrechner zu berechnen (mittleres Quartil für eine Arbeitsbewilligung, https://entsendung.admin.ch/Lohnrechner/home). Für die Arbeit in der Nacht bzw. am Wochenende ist mit einem Lohnzuschlag von 25% bis zu 50% zu rechnen.

Der ausländische Arbeitgeber hat den Dienstleitungserbringern den ausgerechneten schweizerischen Mindestlohn auszurichten. In der Praxis sind die Mindestlöhne durch den nationalen Lohnrechner zu berechnen (mittleres Quartil für eine Arbeitsbewilligung, https://entsendung.admin.ch/Lohnrechner/home). Für die Arbeit in der Nacht bzw. am Wochenende ist mit einem Lohnzuschlag von 25% bis zu 50% zu rechnen. Arbeitsmarktkontrolle: In der Schweiz werden 50% der Betriebe von der Arbeitsmarktbehörde kontrolliert. Im Rahmen von diesen Betriebskontrollen werden die Arbeitsbewilligungen, Lohnunterlagen, Arbeitsrapporte, Spesenbelege sowie Buchhaltungsunterlagen zwecks Transaktionen der Spesenentschädigungen überprüft. Des Weiteren ist das Vorliegen der Bescheinigung zur Sozialversicherungsunterstellung (Certificate of Coverage für Drittstaatsangehörige bzw. A1-Bescheinigung für EU/EFTA Staatsbürger) immer ein Muss für die Compliance im Schweizer Entsenderecht.

