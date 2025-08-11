CONVINUS Global Mobility Alert - Week 32.2025

Ecuador: Online customs form now mandatory for all travelers

As of July 29, 2025, all travelers entering or leaving Ecuador through airports or other border crossings must complete an online Customs Registration Form ("Formulario de Registro Aduanero" – FRA). The form, which collects personal information as well as flight and customs information, can be submitted up to three days before travel. The Ecuadorian Customs Authority recommends completing the form as early as possible.

Once submitted, travelers will receive a QR code that must be presented to immigration and customs officers at entry and exit points. Failure to comply may result in fines or denial of entry/exit. Previously, the FRA was only required for travelers carrying taxable goods or foreign currency equivalent to USD 10,000 or more. As part of the increased border controls, this requirement now applies to all travelers.

Ecuador: Online-Zollformular jetzt für alle Reisenden obligatorisch

Seit dem 29. Juli 2025 müssen alle Reisenden, die Ecuador über Flughäfen oder andere Grenzübergänge betreten oder verlassen, ein Online-Zollregistrierungsformular ("Formulario de Registro Aduanero" – FRA) ausfüllen. Das Formular, das persönliche Informationen sowie Flug- und Zollinformationen erfasst, kann bis zu drei Tage vor Reiseantritt eingereicht werden. Die ecuadorianische Zollbehörde empfiehlt, das Formular so früh wie möglich auszufüllen. Nach der Einreichung erhalten Reisende einen QR-Code, der den Einwanderungs- und Zollbeamten an den Ein- und Ausreisepunkten vorgezeigt werden muss.

Bei Nichteinhaltung können Geldstrafen oder die Verweigerung der Ein-/Ausreise verhängt werden. Zuvor war das FRA nur für Reisende erforderlich, die steuerpflichtige Waren oder Devisen im Gegenwert von 10.000 USD oder mehr mit sich führten. Im Rahmen der verstärkten Grenzkontrollen gilt diese Anforderung nun für alle Reisenden.

Mexico: Immigration reforms introduce simplified processes, digitalization and electronic visas

The Mexican government has announced immigration reforms aimed at simplifying administration, digitizing, and updating visa issuance procedures. The reforms, which affect both the National Immigration Institute (INM) and the Ministry of Foreign Affairs (SRE), are the result of a coordinated interagency effort. They aim to modernize the immigration system by eliminating redundant documents, reducing processing times, and integrating digital tools to streamline workflows.

Under the new regulations, foreign nationals will benefit from reduced documentation requirements for various processes. For example, individuals will no longer be required to present a residency card when reporting changes to personal information. Applicants for a regional visitor's card will no longer be required to provide proof of payment of the fee. Furthermore, immigration documents will allow the use of digitally captured photos instead of printed ones, among other things.

Processing times for some procedures will also be shortened. For example, changes to personal data will be processed within three business days, and immigration documents (such as residence cards) must be issued within ten days. Furthermore, digital systems will increasingly replace paper-based procedures, including the capture of biometric photos during appointments.

A new electronic visa option ("Visa Electrónica") has also been introduced to facilitate air travel to Mexico for eligible visitors. New, clearer guidelines aim to standardize consular procedures.

The National Immigration Institute and the Ministry of Foreign Affairs have 180 days to implement the reforms. During this time, they are expected to update internal systems and publicly accessible platforms and issue further guidance on digital tools, biometric requirements, and visa interview procedures.

Mexiko: Einwanderungsreformen führen vereinfachte Prozesse, Digitalisierung und elektronische Visa ein

Die mexikanische Regierung hat Einwanderungsreformen angekündigt, die auf eine Vereinfachung der Verwaltung, Digitalisierung und Aktualisierung der Visaerteilungsverfahren abzielen. Die Reformen, die sowohl das Nationale Einwanderungsinstitut (INM) als auch das Aussenministerium (SRE) betreffen, sind das Ergebnis koordinierter behördenübergreifender Anstrengungen. Sie zielen darauf ab, das Einwanderungssystem zu modernisieren, indem redundante Dokumente abgeschafft, Bearbeitungszeiten verkürzt und digitale Tools zur Optimierung der Arbeitsabläufe integriert werden.

Im Rahmen der neuen Regelungen profitieren Ausländer von geringeren Dokumentationsanforderungen für verschiedene Prozesse. Beispielsweise müssen Personen bei der Meldung von Änderungen persönlicher Daten keine Aufenthaltskarte mehr vorlegen. Antragsteller einer regionalen Besucherkarte müssen keinen Nachweis über die Zahlung der Gebühr mehr vorlegen. Darüber hinaus können für Einwanderungsdokumente unter anderem digital erfasste Fotos anstelle von gedruckten Fotos verwendet werden.

Auch die Bearbeitungszeiten für einige Verfahren werden verkürzt. So werden beispielsweise Änderungen personenbezogener Daten innerhalb von drei Werktagen bearbeitet, und Einwanderungsdokumente (wie Aufenthaltskarten) müssen innerhalb von zehn Tagen ausgestellt werden. Darüber hinaus werden digitale Systeme papierbasierte Verfahren zunehmend ersetzen, einschliesslich der Erfassung biometrischer Fotos bei Terminen.

Ausserdem wurde eine neue elektronische Visumoption ("Visa Electrónica") eingeführt, um berechtigten Besuchern die Flugreise nach Mexiko zu erleichtern. Neue, klarere Richtlinien zielen auf die Standardisierung konsularischer Verfahren ab.

Das Nationale Einwanderungsinstitut und das Aussenministerium haben 180 Tage Zeit, um die Reformen umzusetzen. In dieser Zeit werden sie voraussichtlich interne Systeme und öffentlich zugängliche Plattformen aktualisieren und weitere Leitlinien zu digitalen Tools, biometrischen Anforderungen und Visumsinterviewverfahren herausgeben.

Saudi Arabia: Extension of the grace period for foreign nationals with irregular status

In the Week 29/2025 issue of this CONVINUS Global Mobility Alerts, we already reported that Saudi Arabia had granted a grace period for foreign nationals with irregular residence status.

This period expired on July 26, 2025. For those who have not converted their irregular status to regular status, we would like to inform you that this period has been extended until August 25, 2025.

Saudi-Arabien: Verlängerung der Schonfrist für ausländische Staatsangehörige mit irregulärem Status

In der Ausgabe Woche 29 / 2025 dieser CONVINUS Global Mobility Alerts wurde bereits darüber berichtet, dass Saudi-Arabien eine Schonfrist für ausländische Staatsangehörige mit irregulärem Aufenthaltsstatus gewährt hat.

Diese ist wie berichtet am 26. Juli 2025 abgelaufen. Den Personenkreis, der die Umwandlung des irregulären Aufenthaltsstatus in einen regulären Status nicht vorgenommen hat, möchten wir an dieser Stelle informieren, dass diese Fristbis zum 25. August 2025 verlängert wurde.

