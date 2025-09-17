CONVINUS Global Mobility Alert - Week 37.2025

Gabon: Introduction of a quota for foreign nationals in the labor market

Gabun: Einführung einer Quote für ausländische Staatsangehörige am Arbeitsmarkt

The Gabonese president signed a decree introducing quotas for the employment of foreigners, with upper limits set in relation to the number of Gabonese workers, depending on the occupational group.

Under this regulation, companies may employ up to 10% foreigners in management positions, up to 15% in executive and technical positions, and up to 2% in operational positions. Until now, there have been no specific quotas for the recruitment of foreigners based on professional functions (requiring specific skills). This new regulation aims to provide more employment opportunities for locals in order to reduce current youth unemployment and to adapt the granting of work permits to the needs of the Gabonese market.

Der gabunische Präsident unterzeichnete ein Dekret zur Einführung von Quoten für die Beschäftigung von Ausländern, wobei die Obergrenzen je nach Berufsgruppe im Verhältnis zur Anzahl der gabunischen Arbeitnehmer festgelegt werden.

Nach dieser Regelung dürfen Unternehmen bis zu 10 % Ausländer in Führungspositionen, bis zu 15 % in leitenden und technischen Positionen und bis zu 2 % im operativen Bereich beschäftigen. Bisher gab es keine spezifischen Quoten für die Einstellung von Ausländern auf der Grundlage beruflicher Funktionen (die spezielle Fähigkeiten erfordern).

Oman: New requirements for obtaining work permits in selected positions within certain industries

Oman: Neue Anforderungen für den Erhalt von Arbeitserlaubnissen in ausgewählten Funktionen innerhalb bestimmter Branchen

Individuals who are or wish to become employed in Oman in certain professions within the fields of energy and minerals, logistics, accounting, finance, and auditing must now obtain a professional license or classification certificate (depending on the function) from a competent Omani authority in order to obtain a new or extended work permit.

Although the procedure for obtaining the certificate has not yet been established or clarified, it may lead to a prolongation of the entire work permit application process.

Personen, die im Oman in bestimmten Berufen innerhalb der Branchen Energie und Mineralien, Logistik sowie Buchhaltung, Finanzen und Wirtschaftsprüfung tätig sind oder tätig werden möchten, müssen jetzt neuerdings eine Berufszulassung oder ein Klassifizierungszertifikat (je nach Funktion) von einer zuständigen omanischen Behörde einholen, um eine neue oder verlängerte Arbeitserlaubnis zu erhalten.

Obwohl das Verfahren zur Erlangung des Zertifikats noch nicht festgelegt oder klar ist, kann es zu einer Verlängerung des gesamten Antragsverfahrens für eine Arbeitserlaubnis führen.

United Kingdom: Clarification on the costs that can be reclaimed from sponsored employees

Vereinigtes Königreich: Klärung der Kosten, die von "gesponsorten" Arbeitnehmern zurückgefordert werden können

The UK Home Office recently clarified which costs can and cannot be recovered from sponsored workers.

It also clarified the meaning of the rules introduced in April 2025 on costs that can be recovered but reduce the salary of skilled workers for the purpose of calculating the minimum salary.

Sponsors of foreign workers in the UK should ensure they comply with the fee recovery guidelines, as failure to do so may result in visa applications being refused or restricted and/or adverse action being taken against a sponsor's license.

Das britische Innenministerium hat kürzlich Klarheit darüber geschaffen, welche Kosten von gesponserten Arbeitnehmern zurückgefordert werden können und welche nicht.

Es hat auch die Bedeutung der im April 2025 eingeführten Regeln zu Kosten präzisiert, die zurückgefordert werden können, aber das Gehalt von Fachkräften für die Berechnung des Mindestgehalts reduzieren.

Sponsoren ausländischer Arbeitnehmer im Vereinigten Königreich sollten sicherstellen, dass sie die Richtlinien zur Rückforderung von Gebühren einhalten, da die Nichteinhaltung dieser Anforderungen zur Ablehnung oder Einschränkung von Visumsanträgen und/oder zu nachteiligen Massnahmen gegen die Lizenz eines Sponsors führen kann.

