CONVINUS Global Mobility Alert - Week 33.2025

CONVINUS is since 2002 the leading specialist in the field of cross-border employment, international employee assignments, and is the only global mobility provider in Switzerland with a comprehensive range of services. Benefit from our unique combination of professionalism and expert know-how as well as the high level of commitment and involvement for clients.

Canada: Reintroduction of the preliminary examination requirement for Express Entry applicants

Effective 21 August 2025, the federal department "Immigration, Refugees and Citizenship Canada" (IRCC) will reinstate the pre-arrival medical examination requirement for foreign nationals applying for permanent residence through Express Entry.

This change reverses the policy in place since 1 October 2023, which required applicants to first submit their application and then complete the medical examination after receiving instructions from IRCC. It should be noted that the new requirement only applies to applications submitted on or after 21 August 2025. Applications submitted before that date will still be processed under the current procedure.

Applicants in Canada who have undergone an immigration medical examination (IME) in the last five years should provide their IME number when applying. If these results cannot be used, the IRCC will provide the applicant with new instructions. Individuals without a previous IME must schedule an appointment with a contracted doctor after receiving an invitation to apply.

Kanada: Wiedereinführung der Vorab-Untersuchungspflicht für Express Entry-Bewerber

Mit Wirkung zum 21. August 2025 wird die Einwanderungs-, Flüchtlings- und Staatsbürgerschaftsbehörde Kanadas (IRCC) die Verpflichtung zur Vorab- Gesundheitsuntersuchung für ausländische Staatsangehörige, die über Express Entry einen Antrag auf Daueraufenthalt stellen, wieder einführen.

Mit dieser Änderung wird die seit dem 1. Oktober 2023 geltende Regelung rückgängig gemacht, nach der Antragsteller zunächst ihren Antrag einreichen und die Gesundheitsuntersuchung erst nach Erhalt der Anweisungen der IRCC absolvieren mussten. Es ist zu beachten, dass die neue Anforderung nur für Anträge gilt, die am oder nach dem 21. August 2025 eingereicht werden. Zuvor eingereichte Anträge werden dagegen noch nach dem derzeitigen Verfahren bearbeitet.

Antragsteller in Kanada, die in den letzten fünf Jahren eine Einwanderungsuntersuchung (IME) absolviert haben, sollten bei der Antragstellung ihre IMENummer angeben. Falls diese Ergebnisse nicht verwendet werden können, erteilt die IRCC dem Antragsteller neue Anweisungen. Personen ohne vorherige IME müssen nach Erhalt einer Einladung zur Antragstellung einen Termin bei einem Vertragsarzt vereinbaren.

Georgia: Work permit system in preparation – planned introduction on 1 March 2026

From 1 March 2026, most foreign workers will need a work permit to work in Georgia.

Currently, there is no formal system for work permits or work authorizations in Georgia.

As part of a transition period, foreigners who were already working in the country before 1 March 2026 must obtain a work permit by 1 January 2027.

With a few exceptions, this new requirement applies to all foreign workers in Georgia as well as to self-employed foreigners. Holders of a permanent residence permit are exempt from this new work permit requirement.

Georgien: Arbeitsgenehmigungssystem in Vorbereitung - geplante Einführung per 1. März 2026

Ab dem 1. März 2026 werden die meisten ausländischen Arbeitnehmer eine Arbeitserlaubnis benötigen, um in Georgien arbeiten zu dürfen. Derzeit gibt es in Georgien kein formelles System für Arbeitserlaubnisse oder Arbeitsgenehmigungen.

Im Rahmen einer Übergangsphase müssen Ausländer, die bereits vor dem 1. März 2026 im Land gearbeitet haben, bis zum 1. Januar 2027 eine Arbeitserlaubnis einholen.

Mit wenigen Ausnahmen gilt diese neue Anforderung für alle ausländischen Arbeitnehmer in Georgien sowie für selbstständig tätige Ausländer. Inhaber einer dauerhaften Aufenthaltsgenehmigung sind von dieser neuen Arbeitserlaubnispflicht ausgenommen.

To view the full article please click here.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.