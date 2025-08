CONVINUS Global Mobility Alert - Week 31.2025

NEWS UPDATE JULY 31,2025

Czech Republic: Amendment to the Labour Code (Effective 1 June 2025)

The 'FlexiAmendment' introduced key updates:

Probation Periods : Extended to 4 months for regular staff, 8 months for managers; for fixedterm contracts, limited to half the contract duration.

: Extended to 4 months for regular staff, 8 months for managers; for fixedterm contracts, limited to half the contract duration. Notice Periods : Reduced to 1 month for misconduct or major contract breaches.

: Reduced to 1 month for misconduct or major contract breaches. Salary Transparency : Employers must provide salary details before employment begins.

: Employers must provide salary details before employment begins. Medical Exams : No longer required for low-risk roles (e.g., office jobs).

: No longer required for low-risk roles (e.g., office jobs). Health-Related Terminations: Consolidated rules; severance for incapacity due to work-related injury/disease replaced by 12 months' compensation via statutory insurance.

Die FlexiAmendment"-Änderung brachte wichtige Neuerungen mit sich:

Probezeit : Verlängerung auf 4 Monate für reguläre Mitarbeiter, 8 Monate für Führungskräfte; bei befristeten Verträgen auf die Hälfte der Vertragslaufzeit begrenzt.

: Verlängerung auf 4 Monate für reguläre Mitarbeiter, 8 Monate für Führungskräfte; bei befristeten Verträgen auf die Hälfte der Vertragslaufzeit begrenzt. Kündigungsfristen : Verkürzung auf 1 Monat bei Fehlverhalten oder schwerwiegenden Vertragsverletzungen.

: Verkürzung auf 1 Monat bei Fehlverhalten oder schwerwiegenden Vertragsverletzungen. Lohntransparenz : Arbeitgeber müssen vor Beginn des Arbeitsverhältnisses Angaben zum Lohn machen.

: Arbeitgeber müssen vor Beginn des Arbeitsverhältnisses Angaben zum Lohn machen. Ärztliche Untersuchungen : Für risikoarme Tätigkeiten (z. B. Büroarbeiten) nicht mehr erforderlich.

: Für risikoarme Tätigkeiten (z. B. Büroarbeiten) nicht mehr erforderlich. Kündigungen aus gesundheitlichen Gründen: Vereinheitlichung der Regelungen; Entlassung wegen Arbeitsunfähigkeit aufgrund einer arbeitsbedingten Verletzung/Erkrankung wird durch eine 12-monatige Entschädigung aus der gesetzlichen Versicherung ersetzt.

Switzerland: Switzerland–Moldova Social Security Agreement (Signed June 2, 2025)

Switzerland and Moldova have signed a bilateral agreement covering old-age, survivors', and disability insurance. Key points include:

Equal treatment of insured persons from both countries.

of insured persons from both countries. Pension portability across borders.

across borders. Post-ratification benefits : facilitates employee assignments, allows Moldovan nationals to claim benefits after returning home.

: facilitates employee assignments, allows Moldovan nationals to claim benefits after returning home. Additional provisions : aims to combat fraud and enhance bilateral cooperation.

: aims to combat fraud and enhance bilateral cooperation. Goal: strengthen economic ties and mobility of employees.

Schweiz: Sozialversicherungsabkommen zwischen der Schweiz und Moldawien (unterzeichnet am 2. Juni 2025)

Die Schweiz und Moldawien haben ein bilaterales Abkommen über die Alters-, Hinterbliebenen- und Invalidenversicherung unterzeichnet. Zu den wichtigsten Punkten gehören:

Gleichbehandlung von Versicherten beider Länder.

von Versicherten beider Länder. Übertragbarkeit von Rentenansprüchen über die Grenzen hinweg.

über die Grenzen hinweg. Vorteile nach der Ratifizierung : Erleichterung der Entsendung von Arbeitnehmern, Möglichkeit für moldawische Staatsangehörige, nach ihrer Rückkehr in ihr Heimatland Leistungen zu beanspruchen.

: Erleichterung der Entsendung von Arbeitnehmern, Möglichkeit für moldawische Staatsangehörige, nach ihrer Rückkehr in ihr Heimatland Leistungen zu beanspruchen. Zusätzliche Bestimmungen : Bekämpfung von Betrug und Verbesserung der bilateralen Zusammenarbeit.

: Bekämpfung von Betrug und Verbesserung der bilateralen Zusammenarbeit. Ziel: Stärkung der wirtschaftlichen Beziehungen und der Mobilität der Arbeitskräfte.

France: Immigration Law Reforms (Effective 16 June 2025)

France has enacted major immigration reforms to simplify processes, tackle labour shortages (especially in healthcare), and support intra-EU mobility for skilled workers. Key changes include:

Permit Consolidation : New 'Talent – Medical and Pharmacy Professions' permit for non-EU doctors, dentists, pharmacists, and midwives. No separate work authorisation needed. Existing permits merged into broader categories: 'Talent – Qualified Employee' (covers young graduates, assignees, and innovative company employees). 'Talent – Project Holder' (includes entrepreneurs, founders, and investors).

: Faster EU Blue Card Processing : For holders from other EU countries, application time reduced from 90 to 30 days (extendable to 60). Applies to family members as well. Lack of response within the timeframe equals implicit rejection, allowing legal appeal.

: 'Reasonable Timeframe' Rule : Authorities and applicants must respond to document requests within a legally expected timeframe, replacing informal guidelines.

: Updated Salary Thresholds : EUR 41,386.48 for 'Talent – Medical and Pharmacy Professions'. EUR 35,891 for 'Talent – Qualified Employee'. Lower than EU Blue Card thresholds, making it easier for skilled professionals to qualify. New thresholds based on current market conditions expected later in 2025.

:

These reforms have significant implications for compliance, workforce planning, and international recruitment.

Frankreich: Reform des Einwanderungsrechts (in Kraft seit 16. Juni 2025)

Frankreich hat umfassende Einwanderungsreformen verabschiedet, um die Verfahren zu vereinfachen, den Arbeitskräftemangel (insbesondere im Gesundheitswesen) zu bekämpfen und die Mobilität von Fachkräften innerhalb der EU zu fördern. Zu den wichtigsten Änderungen gehören:

Zusammenlegung von Genehmigungen: Neue Talent – Medizin- und Pharmazieberufe"-Genehmigung für Nicht-EU-Ärzte, Zahnärzte, Apotheker und Hebammen. Keine separate Arbeitserlaubnis erforderlich. Bestehende Genehmigungen werden zu breiteren Kategorien zusammengefasst: Talent – Qualifizierte Arbeitnehmer" (gilt für junge Hochschulabsolventen, entsandte Arbeitnehmer und Mitarbeiter innovativer Unternehmen). Talent – Projektleiter" (gilt für Unternehmer, Gründer und Investoren).

Schnellere Bearbeitung der EU-Blue Card: Für Inhaber aus anderen EU-Ländern wird die Bearbeitungszeit von 90 auf 30 Tage verkürzt (verlängerbar auf 60 Tage). Gilt auch für Familienangehörige. Keine Antwort innerhalb der Frist gilt als stillschweigende Ablehnung, sodass Rechtsmittel eingelegt werden können.

Angemessene Frist"-Regel: Behörden und Antragsteller müssen auf Dokumentenanforderungen innerhalb einer gesetzlich vorgesehenen Frist reagieren, wodurch informelle Richtlinien ersetzt werden.

Aktualisierte Gehaltsgrenzen: 41.386,48 EUR für Talente – medizinische und pharmazeutische Berufe". 35.891 EUR für Talente – qualifizierte Arbeitnehmer". Niedriger als die Schwellenwerte für die EUBlue Card, wodurch es für qualifizierte Fachkräfte einfacher wird, sich zu qualifizieren. Neue Schwellenwerte auf der Grundlage der aktuellen Marktbedingungen werden für Ende 2025 erwartet.



Diese Reformen haben erhebliche Auswirkungen auf die Compliance, die Personalplanung und die internationale Personalbeschaffung.

To view the full article click here

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.