Nieuwe domeinextensies in 2026: 12 augustus belangrijk moment

De aanvraagperiode voor nieuwe generieke domeinextensies sluit op 12 augustus 2026. Voor merkhouders begint dan een belangrijke fase. Na de publicatie van de aanvragen moeten zij beoordelen welke nieuwe extensies risico’s opleveren voor hun merken en online reputatie.

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De aanvraagperiode voor nieuwe generieke domeinextensies sluit op 12 augustus 2026. Voor merkhouders begint dan een belangrijke fase. Na de publicatie van de aanvragen moeten zij beoordelen welke nieuwe extensies risico’s opleveren voor hun merken en online reputatie.

Een generic top-level domain, kortweg gTLD, is het gedeelte van een internetadres rechts van de punt. Naast bekende extensies zoals .com en .org kunnen organisaties tijdens de nieuwe ICANN-ronde een aanvraag indienen voor nieuwe extensies. Dat kan bijvoorbeeld een merknaam, een generieke term of een geografische aanduiding zijn.

Op 12 augustus 2026 sluit de aanvraagperiode voor deze nieuwe domeinextensies. Ook wanneer uw organisatie zelf geen extensie heeft aangevraagd, is dit een belangrijk moment. Na de sluiting wordt bekend welke ondernemingen en organisaties een aanvraag hebben gedaan. Vanaf dat moment kunnen merkhouders beoordelen of een nieuwe extensie hun merken, handelsnamen, productnamen of online reputatie raakt.

De uitspraak van het Zwitserse Federale Administratieve Gerecht in zaak B-6574/2025 (Duitstalig) bevat belangrijke aandachtspunten voor de merkenrechtpraktijk.

Waar staan we nu?

Het TLD Application Management System, ook bekend als TAMS, is op 30 april 2026 geopend. De aanvraagperiode sluit op 12 augustus 2026 om 23.59 uur UTC. De aanvraagkosten moeten uiterlijk op 19 augustus 2026 door ICANN zijn ontvangen. Dit is de eerste nieuwe open aanvraagronde voor generieke top-level domains sinds de ronde van 2012.

Voor ondernemingen die nog een aanvraag voorbereiden, is het belangrijk om niet tot het laatste moment te wachten. ICANN adviseert aanvragers om hun aanvraag tijdig in te dienen en vooraf een testbetaling uit te voeren in TAMS.

Het moment van indienen heeft geen invloed op de inhoudelijke behandeling van de aanvraag. Een aanvraag die op 11 augustus wordt ingediend, wordt niet automatisch later beoordeeld dan een aanvraag die op 2 mei is ingediend.

De ronde van 2012 leidde tot meer dan 1.200 nieuwe domeinextensies. De planning voor de ronde van 2026 is gebaseerd op een voorlopige aanname over het aantal aanvragen. ICANN zal het tijdschema na de sluiting van de aanvraagperiode aanpassen aan het daadwerkelijke aantal aanvragen en de benodigde evaluaties. Data voor de vervolgstappen moeten daarom als voorlopige ramingen worden gelezen.

Reveal Day is het eerste cruciale moment

Naar verwachting publiceert ICANN in oktober 2026 de aanvragen die de administratieve controle hebben doorstaan. Dit moment staat bekend als Reveal Day.

De openbaar gemaakte informatie zal onder meer inzicht geven in:

de aangevraagde domeinextensie;

de identiteit van de aanvrager;

het beoogde gebruik van de extensie;

eventuele merk- of gemeenschapsclaims;

mogelijke conflicten tussen vergelijkbare aanvragen.

Voor merkhouders is Reveal Day het moment om vast te stellen welke aanvragen mogelijk een risico vormen.

Denk bijvoorbeeld aan een aanvraag voor:

een extensie die identiek is aan een merk of bedrijfsnaam;

een extensie die sterk overeenstemt met een merk;

een naam van een belangrijk product of platform;

een relevante generieke term binnen de sector;

een extensie die door een distributeur, licentienemer of voormalige zakenpartner is aangevraagd;

een term die kan worden gebruikt voor misleiding, phishing of merkinbreuk.

Reveal Day is echter niet noodzakelijk het moment waarop de definitieve lijst met aangevraagde extensies vaststaat. Na de eerste bekendmaking krijgt een aanvrager gedurende een beperkte periode de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden over te stappen op een vooraf opgegeven alternatieve string.

Daarna volgt String Confirmation Day. Op die dag publiceert ICANN de definitieve strings en de eerste zogenoemde contention sets. Een contention set ontstaat wanneer twee of meer aanvragen betrekking hebben op dezelfde of verwarrend overeenstemmende extensies.

Voor merkenafdelingen betekent dit dat twee analyses nodig zijn:

een eerste beoordeling direct na Reveal Day;

een definitieve beoordeling na String Confirmation Day.

De actuele Applicant Guidebook beschrijft deze stappen, samen met de regels voor alternatieve strings, de verdere aanvraagbeoordeling, bezwaren en beroepen. [bvger.weblaw.ch], [mme.ch]

Welke aanvragen verdienen aandacht?

Niet iedere nieuwe extensie die enig verband met een merk heeft, vormt automatisch een juridisch of commercieel risico. Een praktische eerste beoordeling kan de aanvragen onderverdelen in drie categorieën:

Extensie waartegen actie nodig kan zijn

Dit betreft bijvoorbeeld een extensie die identiek is aan een beschermd en onderscheidend merk, aangevraagd door een partij zonder duidelijke rechten of legitieme belangen.

Extensie die moet worden gemonitord

Hierbij kan het gaan om een generieke sectornaam, een verwante productterm of een extensie waarvan het toekomstige gebruik nog onvoldoende duidelijk is.

Extensie die geen relevante gevolgen heeft

Dit zijn aanvragen die geen betekenisvolle juridische, commerciële of reputatierisico’s opleveren.

Het is belangrijk om niet alleen identieke merknamen te beoordelen. Ook afkortingen, transliteraties, internationale schrijfwijzen, productnamen en relevante generieke termen kunnen aandacht vereisen.

De valkuil is om iedere aanvraag uitgebreid te willen kwalificeren. De eerste analyse moet vooral snel en risicogestuurd worden uitgevoerd, zodat de juridische en commerciële middelen worden ingezet waar zij de meeste waarde hebben.

De bezwaarperiode na String Confirmation Day

Na String Confirmation Day begint naar verwachting een bezwaarperiode van 104 dagen. Volgens de huidige planning zal deze periode ongeveer van november 2026 tot februari 2027 lopen. De exacte data hangen af van het daadwerkelijke verloop van de ronde.

Binnen deze fase bestaan verschillende mogelijkheden om aandacht te vragen voor een problematische aanvraag.

Publieke opmerkingen

Iedere belanghebbende kan een gedocumenteerde publieke opmerking indienen. Deze opmerkingen worden toegevoegd aan het aanvraagdossier en kunnen in de verdere beoordeling worden meegenomen.

Vroegtijdige waarschuwingen van het GAC

Leden en waarnemers van het Governmental Advisory Committee, het GAC, kunnen een waarschuwing afgeven wanneer een aanvraag mogelijk gevoelig ligt vanuit het oogpunt van overheidsbeleid.

Een GAC-waarschuwing is geen formele afwijzing, maar kan wel aanzienlijke invloed hebben op het verdere verloop van de aanvraag. Een daaropvolgend GAC-consensusadvies kan zwaar wegen in de besluitvorming van de ICANN Board.

Formele bezwaren

Partijen die aan de toepasselijke voorwaarden voldoen, kunnen een formeel bezwaar indienen. De 2026 Applicant Guidebook van ICANN onderscheidt verschillende bezwaargronden en bevat daarnaast regels voor de bijbehorende beroepsprocedures.

De vier belangrijkste bezwaargronden zijn:

String Confusion Objection: de aangevraagde extensie stemt zodanig overeen met een andere relevante string dat verwarring kan ontstaan.

de aangevraagde extensie stemt zodanig overeen met een andere relevante string dat verwarring kan ontstaan. Legal Rights Objection: de aangevraagde extensie maakt ongerechtvaardigd inbreuk op bestaande rechten, zoals merkrechten.

de aangevraagde extensie maakt ongerechtvaardigd inbreuk op bestaande rechten, zoals merkrechten. Limited Public Interest Objection: de aanvraag is in strijd met algemeen aanvaarde rechtsbeginselen op het gebied van openbare orde of goede zeden.

de aanvraag is in strijd met algemeen aanvaarde rechtsbeginselen op het gebied van openbare orde of goede zeden. Community Objection: een aanzienlijk deel van een duidelijk afgebakende gemeenschap maakt gemotiveerd bezwaar tegen de aanvraag.

Voor een Legal Rights Objection is de mogelijkheid om bezwaar te maken in beginsel voorbehouden aan rechthebbenden en bepaalde intergouvernementele organisaties.

Nieuwe procedurele aandachtspunten

De bezwaarprocedure bevat twee belangrijke elementen waarop merkhouders zich moeten voorbereiden.

Quick Look Review

Een panel kan een bezwaar in een vroeg stadium afwijzen als het kennelijk ongegrond of misbruik opleverend is. Een bezwaar moet daarom vanaf het begin juridisch en feitelijk voldoende zijn onderbouwd.

Een algemene verwijzing naar de reputatie van een merk is niet genoeg. De bezwaarmaker moet onder meer duidelijk maken:

welke rechten worden ingeroepen;

voor welke producten, diensten en gebieden die rechten gelden;

waarom de extensie inbreuk maakt op die rechten;

waarom de aanvrager geen sterker recht of legitiem belang heeft;

welk risico bestaat op verwarring, misleiding of ongerechtvaardigd voordeel.

Beroepsmogelijkheid

In tegenstelling tot de ronde van 2012 voorziet de nieuwe procedure in een beperkte beroepsmogelijkheid. De partij die de bezwaarprocedure verliest, kan binnen de voorgeschreven termijnen beroep instellen.

De beroepsgronden zijn beperkt. Het beroep kan onder meer betrekking hebben op het niet naleven van de procedure of op het buiten beschouwing laten van doorslaggevend bewijsmateriaal. Een beroep is dus geen volledige nieuwe behandeling van de zaak.

De bezwaarmaker moet bovendien rekening houden met de kosten. Als een bezwaar de eerste controle doorstaat, kunnen beide partijen worden verplicht om vooraf procedurekosten te betalen. Uiteindelijk komen de toepasselijke kosten in beginsel voor rekening van de partij die de procedure verliest.

Wanneer heeft een bezwaar kans van slagen?

De ervaringen uit de ronde van 2012 laten zien dat een beroep op merkrechten niet automatisch succesvol is.

De Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom, WIPO, behandelde tijdens die ronde 69 bezwaren op grond van bestaande rechten. Slechts een beperkt deel daarvan slaagde.

Een bekend voorbeeld was het geschil over .delmonte, waarbij Del Monte Corporation bezwaar maakte tegen een aanvraag van Del Monte International GmbH. Deze zaak speelde in de specifieke context van een verhouding tussen een licentiegever en een licentienemer.

De belangrijkste les is dat een bezwaar tegen een generieke term vaak moeilijk is, ook wanneer die term verband houdt met de activiteiten van een bekend merk.

Een Legal Rights Objection biedt doorgaans een sterkere uitgangspositie wanneer:

een licentienemer of handelspartner zonder toestemming een merkgerelateerde extensie aanvraagt;

een voormalige zakenpartner een onderscheidend teken claimt;

een derde zonder eigen rechten een merk letterlijk overneemt;

de omstandigheden wijzen op misleiding of ongerechtvaardigd voordeel;

duidelijk sprake is van schadelijk gebruik of een ongeoorloofde toe-eigening van de merkidentiteit.

Bij een generieke sectornaam is het vaak moeilijker om exclusieve aanspraken te rechtvaardigen. In dat geval kunnen publieke opmerkingen, overleg met relevante instanties of gerichte monitoring doelmatiger zijn dan een formeel bezwaar.

Het belang van publieke opmerkingen

Een publieke opmerking is niet slechts een vrijblijvende reactie. Een goed onderbouwde opmerking wordt opgenomen in het dossier en kan relevante risico’s onder de aandacht brengen van beoordelaars, overheden en andere belanghebbenden.

Een publieke opmerking kan bijvoorbeeld ingaan op:

het risico op consumentenmisleiding;

mogelijke gevolgen voor een gereguleerde sector;

phishing- of frauderisico’s;

ongeoorloofde associatie met een bekende onderneming;

onduidelijkheid over het voorgenomen gebruik;

mogelijke schade voor een bepaalde gemeenschap.

Publieke opmerkingen kunnen ook relevant zijn voor een eventueel optreden van de Independent Objector. Onder de nieuwe procedure bestaat deze functie uit een panel van drie personen. De Independent Objector kan uitsluitend optreden op grond van het beperkte algemeen belang of een gemeenschapsbezwaar en alleen als aan de toepasselijke procedurele voorwaarden is voldaan.

Voor merkhouders kan een publieke opmerking daarom een belangrijk en relatief laagdrempelig onderdeel van de strategie zijn.

Wat verandert er bij de bescherming van merken?

De Trademark Clearinghouse, ook wel TMCH genoemd, blijft een belangrijk beschermingsmechanisme.

Merken die in de TMCH zijn opgenomen, kunnen onder meer gebruikmaken van:

Sunrise-perioden voor nieuwe extensies;

het Trademark Claims-mechanisme;

meldingen over bepaalde domeinnaamregistraties;

aanvullende diensten voor merkbescherming.

Tijdens een Sunrise-periode kunnen in aanmerking komende merkhouders hun merknaam registreren voordat een nieuwe extensie voor het algemene publiek wordt opengesteld.

Het Trademark Claims-mechanisme waarschuwt potentiële domeinnaamhouders wanneer zij een naam proberen te registreren die overeenkomt met een merk in de TMCH. Als de registratie toch doorgaat, kan de merkhouder daarvan een melding ontvangen.

De TMCH is ook relevant voor organisaties die een eigen .merk hebben aangevraagd. De procedures en interne werkinstructies die tijdens de ronde van 2012 zijn ontwikkeld, moeten worden gecontroleerd en waar nodig worden aangepast aan de regels van de ronde van 2026.

Niet iedere domeinnaam defensief registreren

De komst van nieuwe extensies betekent niet dat een onderneming haar merk onder iedere extensie defensief moet registreren.

Een dergelijke strategie is meestal:

kostbaar;

moeilijk te beheren;

niet schaalbaar;

onvoldoende gericht op daadwerkelijke risico’s.

Een risicogestuurde strategie biedt doorgaans een beter resultaat. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen kernmerken, productnamen, generieke termen en minder belangrijke varianten.

Daarnaast kunnen blokkeringsdiensten van registries in sommige situaties een betere verhouding bieden tussen kosten en dekking. Het is wel essentieel om vooraf te controleren:

welke extensies onder de blokkeringsdienst vallen;

welke varianten van een merk worden geblokkeerd;

welke uitzonderingen gelden;

hoe lang de blokkering duurt;

of bestaande domeinnamen buiten de blokkering vallen;

welke partijen alsnog een registratie kunnen verkrijgen.

De reikwijdte van deze diensten kan aanzienlijk verschillen.

Actieplan voor Nederlandse merkhouders

Augustus 2026: bepaal wat u wilt bewaken

Stel vóór Reveal Day een duidelijke bewakingslijst op. Neem daarin ten minste op:

geregistreerde merken;

bedrijfs- en handelsnamen;

namen van belangrijke producten en diensten;

afkortingen;

alternatieve schrijfwijzen;

transliteraties;

generieke termen die essentieel zijn voor de sector;

namen van platforms en digitale diensten.

Leg daarnaast vast wie binnen de organisatie de analyse uitvoert en wie over eventuele juridische stappen mag beslissen.

Oktober 2026: analyseer Reveal Day

Beoordeel de gepubliceerde aanvragen bij voorkeur binnen 72 uur. Deel de relevante strings in drie categorieën in:

actie overwegen;

blijven monitoren;

geen verdere actie nodig.

Controleer behalve de string ook de aanvrager, het beschreven bedrijfsmodel en eventuele relaties met bestaande distributeurs, licentiehouders of zakenpartners.

Na String Confirmation Day: stel de definitieve strategie vast

Beoordeel de definitieve lijst opnieuw nadat alternatieve strings en contention sets bekend zijn geworden.

Bepaal vervolgens per risicovolle aanvraag welke route het meest geschikt is:

rechtstreeks contact met de aanvrager;

een publieke opmerking;

contact met relevante overheidsinstanties;

een formeel bezwaar;

monitoring zonder directe actie.

Eind 2026 en begin 2027: bereid eventuele bezwaren voor

Wacht niet tot het einde van de bezwaarperiode met het verzamelen van bewijs.

Een dossier kan onder meer bestaan uit:

merkregistraties;

bewijs van gebruik;

marktaandelen en omzetcijfers;

reclame- en marketingmateriaal;

bewijs van reputatie;

licentie- of distributieovereenkomsten;

eerdere correspondentie met de aanvrager;

bewijs van verwarring of misleiding;

informatie over mogelijke fraude- of veiligheidsrisico’s.

2027 en 2028: bereid Sunrise en monitoring voor

Na de evaluatiefase kunnen nieuwe extensies gefaseerd aan het Domain Name System worden toegevoegd. Dat leidt naar verwachting tot opeenvolgende Sunrise-perioden en nieuwe registratiemogelijkheden.

Merkenafdelingen moeten daarom voorkomen dat iedere nieuwe lancering als een losstaand project wordt behandeld. Het is efficiënter om een centraal proces in te richten voor:

monitoring;

risicobeoordeling;

Sunrise-beslissingen;

defensieve registraties;

blokkeringen;

handhaving;

budgetbewaking;

interne rapportage.

Het echte werk begint na de aanvraagperiode

De nieuwe gTLD-ronde wordt voor merkhouders niet beslist op 12 augustus 2026. Die datum markeert vooral het begin van de periode waarin de risico’s zichtbaar worden.

Een effectieve strategie vraagt om snelheid tijdens Reveal Day, discipline bij het beoordelen van aanvragen en terughoudendheid bij kostbare formele procedures. Niet iedere problematische extensie vereist een bezwaar, maar iedere relevante extensie verdient wel een bewuste beoordeling.

De organisaties die zich nu voorbereiden, kunnen straks sneller beslissen welke aanvragen zij willen bestrijden, welke zij moeten monitoren en waar geen actie nodig is.

Ondersteuning bij de nieuwe gTLD-ronde

De periode na 12 augustus 2026 is bepalend voor de bescherming van merken en de beheersing van risico’s rond nieuwe domeinextensies.

De experts van Novagraaf ondersteunen u bij:

de analyse van gepubliceerde aanvragen;

het opzetten van een monitoringstrategie;

de beoordeling van bezwaar- en interventiemogelijkheden;

registratie en beheer binnen de Trademark Clearinghouse;

Sunrise-registraties;

blokkeringsdiensten;

de bestrijding van misbruik en cybersquatting.

FAQ

Wat is een gATLD?

Een generic top-level domain, of gTLD, is het gedeelte van een domeinnaam rechts van de punt. Voorbeelden zijn .com, .org en .shop. Tijdens de nieuwe aanvraagronde kunnen organisaties bij ICANN een aanvraag indienen voor een nieuwe extensie, bijvoorbeeld een merknaam of een generieke term.

Waarom is deze gTLD-ronde relevant als mijn organisatie zelf geen extensie aanvraagt?

Een andere partij kan een extensie aanvragen die identiek is aan of overeenstemt met uw merk, bedrijfsnaam of productnaam. Ook generieke extensies kunnen gevolgen hebben voor uw sector, online reputatie en het risico op cybersquatting, phishing of consumentenmisleiding.

Wat is Reveal Day?

Reveal Day is het moment waarop ICANN de aanvragen publiceert die de administratieve controle hebben doorstaan. Merkhouders kunnen dan beoordelen welke aangevraagde extensies mogelijk gevolgen hebben voor hun merken, handelsnamen, productnamen of digitale activiteiten.

Kan een merkhouder bezwaar maken tegen een nieuwe domeinextensie?

Ja. Een merkhouder kan onder bepaalde voorwaarden een Legal Rights Objection indienen. Daarbij moet de merkhouder onderbouwen waarom de aangevraagde extensie ongerechtvaardigd inbreuk maakt op bestaande rechten. Een formeel bezwaar is niet altijd de beste oplossing. Ook een publieke opmerking, rechtstreeks contact met de aanvrager of gerichte monitoring kan passend zijn.

Wat moeten merkhouders vóór Reveal Day doen?

Stel een bewakingslijst op met geregistreerde merken, handelsnamen, productnamen, afkortingen, alternatieve schrijfwijzen en belangrijke generieke termen. Leg daarnaast vast wie de aanvragen beoordeelt en wie binnen de organisatie over eventuele juridische stappen beslist

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.