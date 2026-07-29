Brevet et secret des affaires : les risques d’une divulgation publique

Le 21 avril 2026, IAM a rendu compte d'une décision importante de la Cour d'appel fédérale des États-Unis (Federal Circuit) dans un litige opposant International Medical Devices à plusieurs défendeurs impliqués dans le développement d'un implant médical à visée esthétique. En annulant une condamnation d'environ 18 millions de dollars prononcée en première instance pour appropriation illicite de secrets d'affaires, Stéphanie Patarin explique que la juridiction réaffirme un principe fondamental du droit de la propriété intellectuelle : une information divulguée dans une demande de brevet ou dans un brevet publié ne peut, en principe, continuer à bénéficier de la protection du secret des affaires.

Au-delà de son intérêt pour le secteur des dispositifs médicaux et de la chirurgie esthétique, cette décision illustre les limites du cumul entre deux modes de protection de l'innovation : le brevet, fondé sur la divulgation de l'invention, et le secret des affaires, qui suppose au contraire le maintien de sa confidentialité.

Une affaire née du développement d'un implant esthétique

Le litige concernait un implant médical en silicone destiné à des interventions esthétiques. Les demandeurs soutenaient que plusieurs caractéristiques techniques du dispositif ainsi que certains aspects de la procédure chirurgicale avaient été communiqués à un chirurgien dans le cadre d'une formation organisée sous couvert d'un accord de confidentialité (Non-Disclosure Agreement – NDA). Selon eux, ces informations auraient ensuite été utilisées pour participer au développement d'un produit concurrent.

Le jury de première instance avait estimé que plusieurs secrets d'affaires avaient été illicitement appropriés et avait accordé aux demandeurs une indemnisation d'environ 18 millions de dollars, comprenant notamment des dommages-intérêts punitifs.

La divulgation dans un brevet exclut la protection du secret des affaires

La Federal Circuit a toutefois annulé cette condamnation en estimant que plusieurs des informations présentées comme des secrets d'affaires avaient déjà été divulguées dans des brevets antérieurs.

Ce raisonnement s'inscrit dans la logique même du droit des brevets. En contrepartie d'un monopole d'exploitation temporaire, le titulaire d'un brevet accepte de rendre publique son invention au moyen d'une description suffisamment précise pour permettre à un professionnel du domaine de la reproduire. Dès lors que cette divulgation est intervenue, les informations ainsi révélées deviennent accessibles au public et ne peuvent plus être considérées comme secrètes.

La Cour rappelle ainsi qu'une entreprise ne peut pas revendiquer simultanément les avantages du brevet – qui reposent sur la publicité de l'invention – et ceux du secret des affaires pour les mêmes informations.

L'application différente de l'invention ne rétablit pas la confidentialité

Les demandeurs soutenaient que les brevets antérieurs concernaient un contexte thérapeutique différent de l'application esthétique développée ultérieurement.

La Federal Circuit n'a pas retenu cet argument. Selon elle, le changement de domaine d'application ne suffit pas à conférer un caractère confidentiel à des informations techniques déjà rendues publiques. Ce qui importe est le contenu de la divulgation, non l'usage commercial ou médical envisagé par la suite.

Cette précision présente un intérêt pratique important pour les entreprises innovantes : une technologie divulguée ne redevient pas secrète parce qu'elle est appliquée à un nouveau marché.

La confidentialité suppose également des mesures concrètes de protection

L'affaire ne portait pas uniquement sur les divulgations contenues dans les brevets. Les demandeurs invoquaient également comme secret d'affaires une liste d'instruments chirurgicaux.

Là encore, la Cour a refusé d'accorder la protection recherchée. Elle a relevé que cette liste avait été transmise par courrier électronique sans indication particulière de confidentialité et que l'accord de confidentialité conclu entre les parties ne suffisait pas, à lui seul, à protéger automatiquement tous les échanges.

Cette analyse rappelle un principe essentiel du droit des secrets d'affaires : une information ne bénéficie de cette protection que si son détenteur met en œuvre des mesures raisonnables destinées à préserver sa confidentialité. Un NDA constitue un outil important, mais il ne remplace ni une politique interne de protection de l'information ni une identification claire des documents confidentiels.

Des effets sur d'autres aspects du litige

L'absence de secret juridiquement protégeable a eu des conséquences dépassant la seule question de l'appropriation illicite.

La Federal Circuit a également annulé les condamnations fondées sur la violation de l'accord de confidentialité, celui-ci excluant les informations déjà accessibles au public. En outre, elle a remis en cause une décision relative à la qualité de co-inventeur de certains brevets, estimant que les contributions invoquées devaient être réexaminées au regard du caractère déjà public des informations concernées.

En revanche, la Cour a maintenu une condamnation distincte relative à une contrefaçon de marque, sans lien direct avec les questions de secret des affaires.

Un rappel stratégique pour les entreprises innovantes

Cette décision illustre la nécessité de définir très en amont une stratégie cohérente de protection des actifs immatériels.

Le brevet et le secret des affaires poursuivent des objectifs différents et obéissent à des logiques parfois incompatibles. Le premier repose sur un échange entre divulgation et exclusivité temporaire ; le second protège des informations qui conservent une valeur économique précisément parce qu'elles demeurent secrètes.

Les entreprises doivent donc identifier avec précision les informations qu'elles souhaitent divulguer pour obtenir une protection par brevet et celles qu'elles entendent conserver confidentielles, telles que certains procédés de fabrication, paramètres techniques, méthodes de contrôle qualité ou savoir-faire organisationnels. Elles doivent également mettre en place des mesures concrètes de protection : accords de confidentialité adaptés, classification des informations sensibles, restrictions d'accès, traçabilité des échanges et procédures internes de gestion de la confidentialité.

Une décision aux enseignements internationaux

Bien qu'elle soit rendue sur le fondement du droit américain, cette décision présente un intérêt bien au-delà des États-Unis. Les principaux systèmes de propriété intellectuelle, notamment en Europe, reposent eux aussi sur le principe selon lequel la protection par brevet implique une divulgation de l'invention.

L'arrêt rappelle ainsi une exigence universelle de la gestion de l'innovation : la protection juridique d'une technologie dépend autant de la qualité de la stratégie de propriété intellectuelle que de la valeur technique de l'invention elle-même.

Conclusion

En annulant une condamnation de près de 18 millions de dollars, la Federal Circuit ne se contente pas de trancher un litige relatif à un implant médical esthétique. Elle réaffirme un principe structurant du droit de la propriété intellectuelle : une information divulguée dans un brevet perd son caractère confidentiel et ne peut plus, en principe, être revendiquée comme un secret des affaires.

Cette décision invite les entreprises à ne pas considérer le brevet et le secret des affaires comme des protections interchangeables ou cumulatives. Leur efficacité repose au contraire sur une distinction rigoureuse entre les informations destinées à être rendues publiques et celles dont la valeur dépend précisément de leur confidentialité.

Vous souhaitez définir la meilleure stratégie entre brevet et secret des affaires pour protéger vos innovations ?

Les experts de Novagraaf vous accompagnent dans la mise en place d'une stratégie de protection adaptée à vos technologies, de la rédaction des accords de confidentialité à la valorisation de vos actifs de propriété intellectuelle. Ils vous aident également à déterminer le juste équilibre entre les informations qui doivent être divulguées dans une demande de brevet afin de satisfaire à l'exigence de suffisance de description, et celles qu'il est préférable de conserver confidentielles au titre du savoir-faire et du secret des affaires.