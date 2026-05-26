L’actualité juridique numérique de la semaine – 26 mai 2026

Gérard Haas et son équipe ont compilé pour vous les actualités clés afin de vous permettre de rester à jour sur les dernières tendances et évolutions des secteurs juridique et numérique !

Actualité 1 – « Une épée de Damoclès au-dessus de leur tête » : le modèle économique des plateformes de VTC et de livraison sérieusement menacé

Le Figaro met en avant les risques pesant sur leur modèle fondé sur le travail indépendant.

Contexte

L’Union européenne a adopté une directive visant à renforcer les droits des travailleurs des plateformes numériques, notamment dans les secteurs du VTC et de la livraison. Cette réforme intervient dans un contexte de multiplication des contentieux liés à la requalification des travailleurs indépendants en salariés, sur fond de critiques récurrentes concernant la précarité des conditions de travail et le management algorithmique des plateformes.

Résumé des faits

La France doit transposer d’ici décembre 2026 une directive européenne destinée à améliorer les conditions de travail des chauffeurs VTC et des livreurs opérant via des plateformes numériques.

Cette directive prévoit une présomption de salariat lorsque certains critères de contrôle exercés par la plateforme sur les travailleurs sont réunis.

Les plateformes craignent une augmentation massive de leurs coûts de fonctionnement si une partie importante de leurs travailleurs devait être requalifiée en salariés.

Le modèle économique des acteurs du secteur repose aujourd’hui principalement sur le statut d’indépendant, permettant une grande flexibilité organisationnelle et une réduction des charges sociales.

Les entreprises concernées redoutent également une baisse de rentabilité et une remise en cause de leur compétitivité sur le marché européen.

Les représentants des travailleurs dénoncent depuis plusieurs années des conditions de travail précaires, des revenus instables et une dépendance économique forte vis-à-vis des plateformes.

Plusieurs décisions de justice rendues en Europe ont déjà reconnu l’existence d’un lien de subordination entre certaines plateformes et leurs travailleurs.

Impact juridique

La future transposition de la directive européenne pourrait profondément transformer le cadre juridique applicable aux plateformes numériques. En instaurant un mécanisme de présomption de salariat, le texte facilite les actions en requalification des travailleurs indépendants en salariés, avec des conséquences importantes en matière de droit du travail et de protection sociale. Les plateformes pourraient être contraintes d’assumer de nouvelles obligations relatives aux cotisations sociales, au salaire minimum, aux congés payés, à l’assurance chômage ou encore aux accidents du travail. Cette évolution réglementaire s’inscrit plus largement dans une volonté européenne d’encadrer da

Lien vers l’actualité : Le Figaro

Actualité 2 – Cession de contrat informatique : attention aux conditions

Le site de la Cour de cassation relaie une décision de la Cour d’appel de Poitiers concernant un contentieux commercial entre deux sociétés, en mettant l’accent sur l’issue procédurale du litige et le rejet des demandes formulées par la société requérante.

Contexte

Le litige oppose la SARL Tikimob à la SARL Wood Develop dans le cadre d’un différend commercial porté devant la Cour d’appel de Poitiers. La décision intervient à la suite d’une procédure engagée par Tikimob, dont les demandes ont été examinées par la juridiction d’appel.

Résumé des faits

La Cour d’appel de Poitiers a rejeté l’ensemble des demandes et prétentions formulées par la SARL Tikimob.

La société Tikimob a été condamnée à verser 2.500 euros à la société Wood Develop au titre des frais de procédure.

La décision confirme la position retenue par la juridiction à l’encontre des arguments développés par la société requérante.

Le contentieux relève d’un différend commercial entre deux sociétés de droit privé.

Impact juridique

Cette décision illustre les conséquences procédurales pouvant découler du rejet des prétentions d’une partie en appel, notamment la condamnation aux frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle rappelle également le rôle des juridictions d’appel dans le contrôle des demandes formulées par les parties et dans la confirmation ou l’infirmation des décisions rendues en première instance.

Lien vers l’actualité : Cour de cassation

Actualité 3 – Une start-up veut confier la vérité à un « tribunal IA » chargé de juger les journalistes

Franceinfo souligne les enjeux démocratiques et éthiques soulevés par cette initiative.

Contexte

Une start-up américaine développe un projet de « tribunal IA » destiné à analyser les contenus journalistiques et à attribuer des évaluations portant sur leur véracité ou leur conformité à certains standards informationnels. Cette initiative intervient dans un contexte de multiplication des outils d’intelligence artificielle appliqués à la modération des contenus, à la lutte contre la désinformation et à l’évaluation automatisée des médias.

Résumé des faits

Une start-up travaille sur un système d’intelligence artificielle présenté comme un « tribunal » capable d’évaluer la qualité et la véracité des contenus journalistiques.

L’outil aurait vocation à analyser des articles de presse afin de détecter des biais, des erreurs ou des informations jugées trompeuses.

Le projet suscite de nombreuses inquiétudes parmi les professionnels des médias et les observateurs des libertés publiques.

Plusieurs critiques dénoncent le risque de confier à un système algorithmique un rôle d’arbitre de la vérité.

Les opposants au projet soulignent l’absence de neutralité absolue des modèles d’IA, qui dépendent des données d’entraînement et des critères définis par leurs concepteurs.

Le débat relance les interrogations sur la place croissante des technologies d’IA dans la régulation de l’information en ligne.

Le sujet intervient dans un contexte international marqué par une intensification des politiques de lutte contre la désinformation numérique.

Impact juridique

Cette initiative soulève des enjeux juridiques importants liés à la liberté d’expression, à la liberté de la presse et à la responsabilité des systèmes d’intelligence artificielle. L’utilisation d’un outil algorithmique pour évaluer ou sanctionner des contenus journalistiques pourrait entrer en tension avec les principes fondamentaux protégeant le pluralisme des médias et l’indépendance éditoriale. Elle interroge également le cadre réglementaire applicable aux systèmes d’IA à haut risque, notamment au regard du règlement européen sur l’intelligence artificielle (AI Act), qui impose des exigences de transparence, de gouvernance et de supervision humaine pour certains usages sensibles des technologies d’IA.

Lien vers l’actualité : Franceinfo

Actualité 4 – Sullivan & Cromwell : le cabinet d’avocats d’élite admet des erreurs d’IA dans un dossier judiciaire

Coin Academy met en avant les conséquences concrètes des erreurs produites par ces outils devant les tribunaux.

Contexte

L’usage des intelligences artificielles génératives, notamment pour la recherche juridique et la rédaction de documents, se développe rapidement au sein des cabinets d’avocats. Toutefois, plusieurs affaires récentes ont révélé les limites de ces technologies, notamment leur capacité à produire de fausses références juridiques ou des informations erronées, phénomène communément qualifié « d’hallucination ».

Résumé des faits

Le cabinet d’avocats Sullivan & Cromwell aurait été confronté à des erreurs générées par une intelligence artificielle dans le cadre d’une procédure judiciaire.

Des références juridiques ou éléments produits par l’outil d’IA se seraient révélés inexacts ou inexistants.

L’affaire relance les inquiétudes concernant la fiabilité des outils d’IA générative utilisés dans les métiers du droit.

Les juridictions américaines se montrent de plus en plus attentives aux documents produits avec l’aide de systèmes d’intelligence artificielle.

Plusieurs précédents ont déjà conduit des avocats à être sanctionnés pour avoir soumis de fausses citations jurisprudentielles générées par des IA.

Le développement rapide de ces outils pousse les cabinets à mettre en place des procédures internes de vérification et de contrôle humain.

Le sujet illustre les tensions entre gains de productivité apportés par l’IA et exigences de rigueur propres aux professions réglementées.

Impact juridique

Cette affaire met en lumière les enjeux de responsabilité professionnelle liés à l’utilisation de l’intelligence artificielle dans les activités juridiques. Les avocats demeurent pleinement responsables des actes, écritures et références qu’ils soumettent aux juridictions, même lorsque ces éléments sont générés par une IA. L’utilisation non vérifiée d’outils génératifs peut ainsi engager leur responsabilité déontologique, civile voire disciplinaire. Plus largement, ces situations alimentent les réflexions sur l’encadrement réglementaire des usages de l’IA dans les professions réglementées, notamment au regard des obligations de diligence, de compétence et de supervision humaine imposées par les règles professionnelles et par les futurs cadres européens relatifs à l’intelligence artificielle.

Lien vers l’actualité : Coin Academy