Une IA signe chez une major : la fin des artistes humains ? (Droit d'auteur & musique) (Video)

- within Employment and HR, Environment and Intellectual Property topic(s)
- in European Union
Une artiste entièrement générée par intelligence artificielle vient de signer un contrat avec une grande maison de disques. Et si la prochaine superstar de la pop n'était pas humaine ?
Dans cet épisode, on décortique les enjeux juridiques de cette révolution musicale :
→ Le cas Xania Money : un avatar IA sous contrat avec une major, qu'est-ce que ça change ?
→ Le concept d'originalité en droit européen : pourquoi une œuvre 100 % IA échappe à la protection du droit d'auteur
→ La question qui tue : si l'IA n'est pas auteur, qui détient les droits ? Le développeur, l'utilisateur, l'entreprise ?
→ Le conflit majors vs artistes : opportunité commerciale d'un côté, concurrence existentielle de l'autre
→ Les pistes pour sécuriser la création humaine : droits voisins numériques, traçabilité blockchain, contrats d'un nouveau genre
→ Le risque majeur : le créateur humain dilué dans un processus automatisé
D'une économie fondée sur le talent humain à une économie d'actifs informationnels : qui va créer la musique de demain, le talent ou l'algorithme ?
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.[View Source]