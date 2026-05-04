L’actualité juridique numérique de la semaine – 5 mai 2026

Gérard Haas et son équipe ont compilé pour vous les actualités clés afin de vous permettre de rester à jour sur les dernières tendances et évolutions des secteurs juridique et numérique.

Article Insights

Haas Avocats are most popular: in European Union

Gérard Haas et son équipe ont compilé pour vous les actualités clés afin de vous permettre de rester à jour sur les dernières tendances et évolutions des secteurs juridique et numérique !

Actualité 1 – Des amendes record et des nouveaux services : l’Europe dresse un premier bilan de sa législation censée contrer la domination des Gafam

Le média Les Echos montre un premier bilan concret et nuancé de l’application des règlements européens sur le numérique, en mettant en avant à la fois les premières sanctions infligées aux géants technologiques et les évolutions tangibles imposées à leurs services.

Contexte –

L’Union européenne a engagé depuis plusieurs années une stratégie de régulation des grandes plateformes numériques afin de limiter les positions dominantes des principaux acteurs technologiques américains. Cette ambition s’est matérialisée par deux textes structurants : le Digital Markets Act (DMA), destiné à encadrer les pratiques anticoncurrentielles des « contrôleurs d’accès », et le Digital Services Act (DSA), qui renforce les obligations des plateformes en matière de transparence, de modération et de responsabilité. Un an après leur entrée en application, la Commission européenne dresse un premier état des lieux de ces dispositifs, dans un contexte de tensions croissantes avec les grandes entreprises concernées et de pressions politiques internationales.

Résumé des faits –

La Commission européenne dresse un premier bilan de l’application du DMA et du DSA, présentés comme les deux piliers de la stratégie européenne de régulation des grandes plateformes numériques.

Les premiers effets concrets de ces règlements se traduisent par des amendes record visant plusieurs grandes entreprises technologiques, signe d’une volonté de la Commission de démontrer sa capacité d’exécution.

L’Union européenne met en avant l’ouverture de nouveaux services et fonctionnalités imposées aux plateformes, notamment pour favoriser davantage de concurrence et d’interopérabilité dans l’écosystème numérique.

Apple, Google ou encore Meta ont dû adapter certaines de leurs pratiques commerciales et techniques en Europe pour se conformer aux nouvelles obligations issues du DMA.

La Commission considère que ces premières évolutions montrent que les textes produisent déjà des effets visibles sur les usages numériques des consommateurs européens.

Malgré ces premiers résultats, l’application des règlements reste incomplète et fait encore l’objet de résistances, de contournements techniques et de contestations de la part des entreprises visées.

Ce premier bilan intervient dans un climat de confrontation plus large entre l’Union européenne et les grandes entreprises américaines, sur fond de tensions économiques et diplomatiques avec les États-Unis.

Impact juridique –

L’article met en lumière la montée en puissance du pouvoir normatif et répressif de l’Union européenne en matière de régulation numérique. Le DMA et le DSA constituent désormais deux instruments juridiques centraux permettant à la Commission d’imposer des obligations ex ante aux grandes plateformes, sans attendre la constatation d’un abus de position dominante au sens classique du droit de la concurrence. Cette évolution marque un changement de paradigme : l’Union ne se limite plus à sanctionner a posteriori, elle encadre structurellement les comportements des acteurs systémiques. Sur le plan juridique, cela renforce considérablement les obligations de conformité des grandes plateformes en matière d’interopérabilité, de transparence, d’accès aux marchés et de modération des contenus. L’article souligne également que les premières sanctions prononcées confirment la crédibilité du dispositif européen et ouvrent une nouvelle phase contentieuse, dans laquelle les recours, les stratégies de contournement et les arbitrages juridictionnels joueront un rôle déterminant dans la consolidation de cette régulation.

Lien vers l’actualité : Les Echos

Actualité 2 – Lutte contre la fraude : les complémentaires santé engrangent des soutiens face aux opticiens

Le média Les Echos explique un affrontement entre complémentaires santé et représentants des opticiens autour des moyens à mettre en œuvre pour lutter contre la fraude en optique, en insistant sur les soutiens institutionnels et politiques obtenus par les assureurs.

Contexte –

Le gouvernement examine un projet de loi visant à renforcer la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, dont un volet concerne spécifiquement le secteur de l’optique. Ce marché fait depuis plusieurs années l’objet de critiques récurrentes en raison de pratiques frauduleuses liées au remboursement des équipements optiques par les complémentaires santé. Au cœur des débats figure l’accès des assureurs à des données de santé plus détaillées afin de mieux détecter les anomalies de facturation, une perspective contestée par les opticiens au nom du secret médical et de la protection des données personnelles.

Résumé des faits –

Les complémentaires santé ont obtenu plusieurs soutiens dans leur volonté de renforcer les dispositifs de contrôle de la fraude dans le secteur de l’optique.

Le débat porte principalement sur l’article 5 du projet de loi contre les fraudes sociales et fiscales, qui encadre les échanges de données entre assurance maladie, complémentaires santé et professionnels de santé.

Les assureurs santé défendent un accès à des données d’optique plus détaillées, qu’ils jugent indispensable pour identifier les incohérences révélatrices de comportements frauduleux.

Les opticiens s’opposent à cette demande, estimant qu’elle porte atteinte au secret médical et qu’elle expose des données de santé sensibles des assurés.

Les complémentaires santé avancent que la fraude en optique représenterait environ 220 millions d’euros par an, un coût supporté indirectement par l’ensemble des assurés via leurs cotisations.

Les représentants des opticiens dénoncent une stigmatisation de leur profession et soutiennent que la lutte contre la fraude ne doit pas justifier une circulation excessive de données médicales.

Le sujet cristallise un affrontement plus large entre impératif de contrôle des dépenses de santé, protection des données personnelles et respect du secret médical.

Impact juridique –

L’article met en lumière une tension juridique majeure entre deux exigences également protégées par le droit : la lutte contre la fraude et la protection des données de santé. Le débat autour de l’article 5 illustre la difficulté de concilier l’objectif légitime de prévention des fraudes avec le respect du secret médical, du RGPD et du principe de minimisation des données. En pratique, l’enjeu juridique central porte sur la définition du niveau de granularité des données pouvant être transmises aux complémentaires santé sans porter une atteinte disproportionnée à la vie privée des assurés. Ce débat pourrait conduire à un encadrement plus strict des échanges de données entre professionnels de santé, assurance maladie obligatoire et organismes complémentaires, avec à la clé un renforcement des obligations de conformité pour l’ensemble des acteurs de la chaîne de remboursement. Au-delà du secteur de l’optique, l’affaire illustre un arbitrage structurant pour le droit de la santé : jusqu’où les impératifs de contrôle économique peuvent-ils justifier l’accès à des données médicales sensibles ?

Lien vers l’actualité : Les Echos

Actualité 3 – Une étude Microsoft alerte sur les risques croissants d’une délégation excessive du travail à l’IA

Le média Business Today met en garde sur les effets pervers d’une automatisation excessive des tâches intellectuelles, en s’appuyant sur une étude de Microsoft Research pour souligner les limites concrètes des modèles d’IA en environnement professionnel.

Contexte –

Alors que les entreprises intègrent de plus en plus largement des outils d’intelligence artificielle générative dans leurs processus de travail, ces technologies sont désormais utilisées bien au-delà de simples fonctions d’assistance. Rédaction, édition documentaire, analyse ou développement logiciel sont de plus en plus délégués à des modèles de langage, dans une logique de gain de temps et de productivité. Cette montée en puissance de l’IA dans les tâches cognitives alimente toutefois de nouvelles interrogations sur la fiabilité réelle de ces systèmes lorsqu’ils interviennent de manière répétée et avec une supervision humaine limitée.

Résumé des faits –

Business Today relaie une étude de Microsoft Research alertant sur les effets de dégradation progressive des documents lorsque ceux-ci sont modifiés à plusieurs reprises par des modèles de langage.

Les chercheurs ont observé que les modèles les plus avancés peuvent altérer en moyenne 25 % du contenu d’un document après une succession d’interactions prolongées.

L’étude repose sur un protocole baptisé DELEGATE-52, conçu pour tester 19 modèles d’IA dans 52 domaines professionnels, du code à la comptabilité en passant par la musique ou le design textile.

Les résultats montrent que les erreurs produites par l’IA ne sont pas toujours visibles immédiatement : elles sont souvent ponctuelles, discrètes, mais suffisamment graves pour altérer progressivement la qualité finale d’un document.

Microsoft Research souligne que les performances observées sur des tâches courtes ne permettent pas de prédire la fiabilité des modèles sur des chaînes de tâches longues et complexes.

L’étude remet en cause la confiance croissante accordée aux systèmes d’IA dans les environnements professionnels, en particulier lorsque les utilisateurs délèguent des tâches sans contrôle rigoureux.

L’article s’inscrit dans un débat plus large sur les effets organisationnels de l’IA en entreprise, entre promesse de productivité et nouveaux risques de perte de qualité, d’erreurs invisibles et de dépendance cognitive.

Impact juridique –

L’article met en lumière un enjeu juridique croissant lié à l’usage professionnel de l’IA générative : celui de la responsabilité en cas d’erreurs produites par des systèmes délégués. En soulignant que les modèles peuvent introduire des erreurs silencieuses et cumulatives dans des documents de travail, l’étude renforce les interrogations sur la traçabilité des décisions automatisées, la fiabilité des contenus générés et l’obligation de supervision humaine. Sur le plan réglementaire, ces constats font écho aux exigences émergentes de gouvernance, d’auditabilité et de contrôle humain imposées par les cadres de conformité applicables à l’IA en entreprise, notamment en matière de gestion des risques, de documentation des usages et de responsabilité organisationnelle. L’enjeu n’est plus seulement technique : il devient probatoire, contractuel et potentiellement contentieux, en particulier dans les secteurs où la production documentaire engage des obligations juridiques, financières ou réglementaires.

Lien vers l’actualité : Business Today

Actualité 4 – Sécurité des articles vendus sur les marketplaces étrangères : plus de 100 000 produits retirés du marché

La DGCCRF alerte institutionnelle visant à sensibiliser les consommateurs aux risques liés aux achats sur des marketplaces extra-européennes, tout en mettant en avant le renforcement des contrôles publics et des obligations pesant sur les plateformes.

Contexte –

Face à l’essor du commerce en ligne transfrontalier et à la popularité croissante des marketplaces étrangères auprès des consommateurs français, la DGCCRF a intensifié depuis 2025 ses contrôles sur les produits vendus en ligne. Cette campagne s’inscrit dans le cadre du plan gouvernemental de surveillance du e-commerce, lancé pour répondre à la multiplication des produits non conformes ou dangereux commercialisés sur des plateformes souvent situées hors de l’Union européenne. L’objectif est double : protéger les consommateurs et renforcer la capacité de l’État à encadrer les risques liés au commerce numérique.

Résumé des faits –

La DGCCRF alerte sur la dangerosité de nombreux produits vendus sur des marketplaces étrangères, en particulier sur des plateformes extra-européennes très populaires auprès des consommateurs français.

Les contrôles menés depuis le printemps 2025 ont révélé que 46 % des produits analysés étaient à la fois non conformes et dangereux.

Plus de 100 000 produits ont déjà fait l’objet d’une alerte en vue de leur retrait de la vente, dont environ 57 000 jouets.

Les catégories les plus concernées sont les jouets, les articles de puériculture, les produits électroniques, les bijoux et les textiles.

Les principaux risques identifiés concernent l’étouffement, les brûlures, les chocs électriques, les blessures et l’exposition à des substances chimiques dangereuses.

La DGCCRF rappelle que la responsabilité de la conformité du produit repose d’abord sur le vendeur, souvent établi hors de l’Union européenne.

En application du Digital Services Act, les plateformes doivent retirer les produits signalés, informer les consommateurs ayant acheté ces produits au cours des six derniers mois et effectuer des contrôles aléatoires sur leurs annonces.

Le Gouvernement annonce la création d’une cellule interministérielle de surveillance du commerce en ligne, baptisée « VigE-Commerce », coordonnée par la DGCCRF.

Impact juridique –

L’article met en lumière un renforcement significatif de l’encadrement juridique du commerce en ligne, en particulier pour les plateformes numériques opérant comme intermédiaires de vente. Il rappelle d’abord que la responsabilité première de la conformité des produits incombe au vendeur, y compris lorsqu’il est situé hors de l’Union européenne, mais souligne également que les plateformes ne peuvent plus se limiter à un rôle passif d’hébergement. En vertu du Digital Services Act, elles sont désormais soumises à des obligations positives de retrait, d’information des consommateurs et de prévention des risques, ce qui renforce leur responsabilité réglementaire. Cette évolution marque un durcissement du régime applicable aux marketplaces, désormais tenues d’intégrer des mécanismes de détection, de traçabilité et de réaction rapide face aux produits dangereux. L’annonce de la cellule « VigE-Commerce » confirme par ailleurs une montée en puissance de la surveillance administrative du commerce numérique, avec une coordination accrue entre autorités publiques pour mieux détecter, qualifier et traiter les risques liés aux flux de biens vendus en ligne.

Lien vers l’actualité : Economie.gouv

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.