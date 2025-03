CONVINUS Global Mobility Alert - Week 12.2025

European Union: ETIAS will commence operations in the last quarter of 2026

The European Union authorities have just published a revised timetable for the introduction of the Entry/Exit System (EES) and the European Travel Information and Authorization System (ETIAS).

The key points are:

On March 5, 2025, EU Home Affairs Ministers approved a revised timetable for the EES to become operational in October 2025 and the ETIAS expected in the last quarter of 2026.

The ETIAS travel authorization is an entry requirement that certain visa-free nationals of non-EU countries must obtain in order to visit one of the 30 European countries applying the ETIAS for a short-term stay.

Additional information:

As we have already reported here, the European Council announced that a general approach has been reached on an ordiance that would allow Member States to phase in the EES system over a period of six months. Once the ordiance on the phasing-in of the EES is adopted and the remaining Member States declare their readiness, the Commission will decide on the specific date for the phasing-in of the EES, based on the timetable approved by Home Affairs Ministers. We will keep you informed here about upcoming developments and new information.

Europäische Union: ETIAS wird seinen Betrieb im letzten Quartal 2026 aufnehmen

Die Behörden der Europäischen Union haben soeben einen überarbeiteten Zeitplan für die Einführung des Einreise-/Ausreisesystems (EES) und des Europäischen Reiseinformations- und -genehmigungssystems (ETIAS) veröffentlicht.

Die wichtigsten Punkte sind:

Am 5. März 2025 billigten die EU-Innenminister einen überarbeiteten Zeitplan für die Inbetriebnahme des EES im Oktober 2025 und des ETIAS voraussichtlich im letzten Quartal 2026.

Die ETIAS-Reisegenehmigung ist eine Einreisevor aussetzung, die bestimmte visumfreie Staatsange hörige von Nicht-EU-Ländern erwerben müssen, um eines der 30 europäischen Länder, die das ETIAS anwenden, für einen kurzfristigen Aufent halt zu besuchen.

Zusätzliche Informationen:

Wie wir bereits an dieser Stelle berichtet haben, gab der Europäische Rat bekannt, dass eine allgemeine Ausrichtung über eine Verordnung erzielt wurde, die es den Mitgliedstaaten ermöglichen würde, das EES System schrittweise über einen Zeitraum von sechs Monaten einzuführen. Sobald die Verordnung über die schrittweise Einführung des EES verabschiedet ist und die verbleibenden Mitgliedstaaten ihre Bereitschaft erklären, wird die Kommission über das konkrete Datum für die schrittweise Einführung des EES entscheiden und sich dabei an dem von den Innenministern gebilligten Zeitplan orientieren. Wir werden sie an dieser Stelle über die kommenden Entwicklungen und neuen Informationen informieren.

South Korea: Announcement of a new top-tear via

The South Korean government is expected to introduce a new "top-tier visa" to attract outstanding skilled foreign professionals in advanced industries such as artificial intelligence and semiconductors.

The most important points here are:

A government committee on immigration policy announced an initiative to make the visa system more efficient and streamlined to promote economic growth and regional synergies.

Officials discussed a strategy for a new "top-tier visa" to be introduced later this month, giving holders and their spouses and minor children the opportunity to obtain the long-term F-2 expat visa, which offers work privileges with the possibility of applying for permanent residency after three years.

Additional information:

The South Korean government's announcement further states that applicants for the new "top-tier visa" must hold a master's or doctoral degree from a university ranked among the top 100 in the world, have at least eight years of work experience (including at least three years at a top 500 company), and be employed at a domestic high-tech company with a salary three times the gross national income (GNI) per capita - The Bank of Korea announced that South Korea's GNI per capita will rise to 36. 624 US dollars in 2024.

Südkorea: Ankündigung eines neuen "Top-Tier-Visums

Die südkoreanische Regierung wird voraussichtlich ein neues "Top-Tier-Visum" einführen, um heraus ragende qualifizierte ausländische Fachkräfte in fortschrittlichen Branchen, wie zum Beispiel der künstlichen Intelligenz und der Halbleiterindustrie, anzuziehen.

Die wichtigsten Punkte hierzu sind:

Ein Regierungsausschuss für Ausländerpolitik künd igte eine Initiative zur effizienteren Ausgestaltung und Straffung des Visasystems an, um das Wirtschaftswachstum und regionale Synergien zu fördern.

Beamte erörterten eine Strategie für ein neues "Top Tier-Visum", das noch in diesem Monat eingeführt werden soll und Inhabern sowie deren Ehepartnern und minderjährigen Kindern die Möglichkeit gibt, das Langzeitvisum F-2 für Expats zu erhalten, welches Arbeitsprivilegien mit der Möglichkeit bietet, nach drei Jahren eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen.

Zusätzliche Informationen:

In der Ankündigung der südkoreanischen Regierung heisst es weiter, dass Antragsteller für das neue "Top Tier-Visum" einen Master- oder Doktortitel von einer Universität besitzen müssen, die zu den 100 besten der Welt gehört, mindestens acht Jahre Berufserfahrung haben (davon mindestens drei Jahre in einem Top-500 Unternehmen) und in einem inländischen Hightech Unternehmen mit einem Gehalt beschäftigt sein müssen, das dreimal so hoch ist wie das durchschnittliche Pro-Kopf-Bruttonationaleinkommen (BNE). Die Bank of Korea gab bekannt, dass das Pro Kopf-BNE Südkoreas im Jahr 2024 auf 36'624 US-Dollar steigen wird.

