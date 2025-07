CONVINUS Global Mobility Alert - Week 30.2025

NEWS UPDATE JULY 24,2025

Sweden: Announcement of proposed reforms to the system of single permits

Sweden is expected to implement the following reforms to the so-called "Single Permit" on 21 May 2026, among other changes:

The Single Permit will no longer be linked to a specific employer or occupation. A notification requirement will be introduced to inform the authorities of any changes

Foreign nationals who have held a Swedish single permit for more than two years will be able to keep their permit for six months after becoming unemployed, instead of the current three months

The duration of the work permit will no longer be limited to the probationary period of six months, but can be issued for up to two years

Employers can no longer require foreign employees to reimburse the fee for applying for a combined permit

The government's standard processing time for single permit applications will be reduced to 90 days after submission of a complete application (down from 120 days).

However, it should be noted that the Government is still considering these proposed changes and Parliament still needs to pass the Bill before it can come into force. We will report on the relevant developments.

These reforms are proposed as part of Sweden's accession to the revised EU Single Permit Directive, which aims to make the European Union more attractive to foreign workers and was formally adopted in 2024.

Schweden: Ankündigung von Reformen des Systems der Einzelgenehmigungen

Schweden wird voraussichtlich zum 21. Mai 2026 neben anderen Änderungen voraussichtlich die folgenden Reformen zu der sogenannten "Single Permit" durchführen:

Die "Single Permit" wird nicht mehr an einen bestimmten Arbeitgeber oder Beruf gebunden sein. Es wird eine Meldepflicht eingeführt, durch welche die Behörden über Änderungen informiert werden.

Ausländische Staatsangehörige, die seit mehr als zwei Jahren eine schwedische "Single Permit" besitzen, können ihre Erlaubnis nach Eintritt der Arbeitslosigkeit sechs Monate lang behalten, statt wie bisher drei Monate.

Die Dauer der Arbeitserlaubnis wird nicht mehr auf die Probezeit von sechs Monaten beschränkt sein, sondern kann für bis zu zwei Jahre erteilt werden.

Arbeitgeber können von ausländischen Arbeitnehmern nicht mehr verlangen, dass sie die Gebühr für den Antrag auf Erteilung einer kombinierten Erlaubnis erstatten.

Die Standardbearbeitungszeit der Regierung für Anträge auf Erteilung einer "Single Permit"- Genehmigung wird auf 90 Tage nach Einreichung eines vollständigen Antrags verkürzt (statt bisher 120 Tage).

Es muss allerdings beachtet werden, dass die Regierung diese vorgeschlagene Änderungen noch prüfen und das Parlament das Gesetz noch verabschieden muss, bevor es in Kraft treten kann. Wir werden über die entsprechenden Entwicklungen berichten.

Diese Reformen werden im Rahmen des Beitritts Schwedens zur überarbeiteten EU-Richtlinie über die Erteilung einer "Single Permit" vorgeschlagen, die darauf abzielt, die Europäische Union für ausländische Arbeitskräfte attraktiver zu machen, und die im Jahr 2024 formell verabschiedet wurde.

Thailand: Mandatory online registration for companies using the Single Window System

On 1 August 2025, the Thai government will introduce a new registration requirement for all Board of Investment (BOI) sponsored companies that use the single window system to process work permits and visa applications. Under this new regulation, all BOI companies must register a new user account in order to continue to have access to the system.

This also applies if they already have an existing account. Thai authorized representatives must verify their identity via the 'ThailD' mobile application, while foreign nationals must verify their identity via email. Affected companies are advised to complete the registration process to ensure uninterrupted access to the single window system.

Thailand: Obligatorische Online-Registrierung für Unternehmen, die das Single Window System nutzen

Zum 1. August 2025 wird die thailändische Regierung eine neue Registrierungspflicht für alle vom Board of Investment (BOI) geförderten Unternehmen einführen, die das Single-Window-System für die Bearbeitung von Arbeitsgenehmigungen und Visumanträgen nutzen.

Nach dieser neuen Regelung müssen alle BOIUnternehmen ein neues Benutzerkonto registrieren, um weiterhin Zugang zum System zu haben. Dies gilt auch, wenn diese bereits ein bestehendes Konto haben. Thailändische Bevollmächtigte müssen ihre Identität über die mobile Anwendung ThailD" verifizieren, während ausländische Staatsangehörige ihre Identität per E-Mail verifizieren müssen. Den betroffenen Unternehmen wird empfohlen, den Registrierungsprozess abzuschliessen, um einen ununterbrochenen Zugang zum Single-Window-System zu gewährleisten.

United Kingdom: Wide-ranging changes to immigration law came into force on 22 July 2025

As a reminder, we would like to reiterate that farreaching changes to the UK Immigration Rules came into force on 22 July 2025.

These include raising the qualification threshold for skilled worker visas to graduate occupations (Regulated Qualifications Framework (RQF) Level 6), restricting the ability of skilled workers to make dependent applications and raising various minimum salary thresholds.

Vereinigtes Königreich: Weitreichende Änderungen im Immigrationsrecht am 22. Juli 2025 in Kraft getreten

Als Erinnerung möchten wir nochmals darauf hinweise, dass am 22. Juli 2025 weitreichende Änderungen der britischen Einwanderungsbestimmungen in Kraft getreten sind.

Darunter die Anhebung der Qualifikationsschwelle für Facharbeitervisa auf Berufe mit Hochschulabschluss (Regulated Qualifications Framework (RQF) Level 6), die Einschränkung der Möglichkeit für Facharbeiter, abhängige Anträge zu stellen, und die Anhebung verschiedener Mindestgehaltsschwellen.

To view the full article click here

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.