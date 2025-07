CONVINUS Global Mobility Alert - Week 28.2025

Philippines: Clarification and guidance for the granting of employment permits for foreigners

Philippinen: Klärung und Anleitung für die Erteilung von Beschäftigungserlaubnissen für Ausländer

The Department of Labor and Employment (DOLE) has issued additional guidance to Department Order No. 248 to provide further information, clarification and guidance on the issuance of Alien Employment Permits (AEPs).

The most important points here are:

Department Order No. 248 was issued earlier this year and introduced changes to the employment of foreign nationals in the Philippines.

The supplemental guidelines clarify this:

Posting job openings on PhilJobNet and at the Public Employment Service/Job Center is encouraged but not a requirement for filing an AEP application.

Companies registered under the Foreign Investment Act must also be eligible for tax incentives in order to fall under the Understudy Training Program (UTP) or Skills Development Program (SDP) requirements.

AEP renewal applications may be accepted by the DOLE with an affidavit of commitment to disclose and file the UTP or SDP within 60 days of the date of filing, and not as a condition precedent to filing the renewal application.

Das Ministerium für Arbeit und Beschäftigung (Department of Labor and Employment, DOLE) hat zusätzliche Richtlinien für die Department Order Nr. 248 herausgegeben, um weitere Informationen, Klarstellungen und Anleitungen für die Ausstellung von Ausländerbeschäftigungsgenehmigungen ("Alien Employment Permits", AEP) zu geben.

Die wichtigsten Punkte hierzu sind:

Die Anordnung Nr. 248 des Ministeriums wurde Anfang des Jahres veröffentlicht und führte Änderungen bei der Beschäftigung von ausländischen Staatsangehörigen auf den Philippinen ein.

Die ergänzenden Richtlinien stellen dies klar:

Die Veröffentlichung von Stellenangeboten im PhilJobNet und bei der öffentlichen Arbeitsverwaltung/Stellenvermittlung ist erwünscht, aber keine Voraussetzung für die Einreichung eines AEP-Antrags

Unternehmen, die unter dem “Foreign Investment Act” registriert sind, müssen ebenfalls in den Genuss steuerlicher Anreize kommen, um unter die Anforderungen des Understudy Training Program (UTP) oder des Skills Development Program (SDP) zu fallen

AEP-Erneuerungsanträge können vom DOLE mit einer eidesstattlichen Erklärung akzeptiert werden, in der man sich verpflichtet, das UTP oder SDP innerhalb von 60 Tagen nach dem Datum der Einreichung zu veröffentlichen und einzureichen, und nicht als Vorbedingung für die Einreichung des Erneuerungsantrags.

UAE: Temporary pause in the issuing of visas for freelancers

VAE: Vorübergehende Pause bei der Erteilung von Visa für Freiberufler

The United Arab Emirates has temporarily suspended the issuance of visas for freelancers - a form of residence permit that allows foreign nationals to legally work and reside in the United Arab Emirates as self-employed persons. Extensions of freelancer visas remain unaffected. The reason for the interruption and the expected duration of this suspension are not known.

We will monitor the situation and current developments and report on them here.

Die Vereinigten Arabischen Emirate haben die Ausstellung von Visa für Freiberufler - eine Form der Aufenthaltsgenehmigung, die es ausländischen Staatsangehörigen ermöglicht, in den Vereinigten Arabischen Emiraten legal als Selbstständige zu arbeiten und zu wohnen - vorübergehend ausgesetzt. Verlängerungen von Freiberufler-Visa bleiben davon unberührt. Der Grund für die Unterbrechung und die voraussichtliche Dauer dieser Unterbrechung sind aktuell nicht bekannt.

Wir werden die Situation sowie die aktuellen Entwicklungen beobachten und an dieser Stelle darüber berichten.

United Kingdom: Advisory Committee on Migration prior to the assessment of salary thresholds, occupations on the temporary shortage list

Vereinigtes Königreich: Beratender Ausschuss für Migration vor der Bewertung der Gehaltsschwellen, Berufe auf der Liste des vorübergehenden Mangels

The UK Government has asked the so-called “Migration Advisory Committee” (MAC) to assess the minimum salary threshold system, in particular whether the different salary thresholds for health and care worker visas and for the Global Business Mobility and Scale-up routes should be retained. And if so, whether the rates should be changed. What reductions, if any, should apply to the salary requirements; whether the current approach to job-related salary rates should be changed; and how frequently the salary requirements should be updated.

It has also asked the MAC to assess which occupations should be considered for inclusion on the future Temporary Worker Shortage List (which will replace the current Immigrant Salary Schedule and an interim Temporary Worker Shortage List - both due to expire no later than December 31, 2026), both in the context of achieving infrastructure goals and promoting the domestic labor and skills strategy and mitigating the risk of exploitation of foreign workers. In this context, the MAC was asked to assess appropriate visa conditions (including time limits and quotas) for such tasks.

The MAC's recommendations are only effective if the government formally accepts them. Until then, employers are bound by the current immigration rules. However, the MAC's recommendations are very influential and most of its recommendations are usually accepted by the government shortly after they are made.

The salary threshold review is to be completed within six months and the review of the temporary workers list within 12 months in a staggered process.

Die britische Regierung hat den sogenannten "Beratenden Ausschuss für Migration" (MAC) gebeten, das System der Mindestgehaltsschwellen zu bewerten, insbesondere, ob die unterschiedlichen Gehaltsschwellen für Visa für Gesundheits- und Pflegepersonal sowie für die Global Business Mobility und Scale-up-Routen beibehalten werden sollten. Und falls ja, ob die Sätze geändert werden sollten. Welche Ermässigungen, wenn überhaupt, für die Gehaltsanforderungen gelten sollten; ob der derzeitige Ansatz für berufsbezogene Gehaltssätze geändert werden sollte; und wie häufig die Gehaltsanforderungen aktualisiert werden sollten.

Sie hat das MAC auch gebeten, zu bewerten, welche Berufe für die Aufnahme in die künftige Liste des vorübergehenden Arbeitskräftemangels in Frage kommen (welche die derzeitige Gehaltsliste für Einwanderer und eine vorläufige Liste des vorübergehenden Arbeitskräftemangels ersetzen wird - beide sollen bis spätestens 31. Dezember 2026 auslaufen), und zwar sowohl im Zusammenhang mit der Verwirklichung von Infrastrukturzielen als auch mit der Förderung der einheimischen Arbeits- und Qualifikationsstrategie und der Eindämmung des Risikos der Ausbeutung ausländischer Arbeitnehmer. In diesem Zusammenhang wurde der MAC gebeten, angemessene Visabedingungen (einschliesslich zeitlicher Begrenzungen und Quoten) für solche Aufgaben zu bewerten.

Die Empfehlungen des MAC sind nur dann wirksam, wenn die Regierung sie formell annimmt. Bis dahin sind die Arbeitgeber an die geltenden Einwanderungsbestimmungen gebunden. Die Empfehlungen des MAC sind jedoch sehr einflussreich, und die meisten seiner Empfehlungen werden in der Regel kurz nach ihrer Abgabe von der Regierung angenommen. Die Überprüfung der Gehaltsschwelle soll innerhalb von sechs Monaten abgeschlossen werden, die Überprüfung der Liste der befristet beschäftigten Arbeitskräfte innerhalb von 12 Monaten in einem gestaffelten Verfahren.

11. September 2025 von 8.45 - 12.30 Uhr im Hotel Baur au Lac, Zürich

Entsendungen ins Ausland

(in deutscher Sprache)

Fokus: Richtige Versicherungsunterstellung – ausreichender Versicherungsschutz & steuerliche Komplikationen vermeiden

Compliance wird immer wichtiger. In diesem Praxisseminar werden Lösungsansätze für die richtige (sozial-)versicherungsrechtliche Unterstellung aufgezeigt. Bei Entsendungen von der Schweiz ins Ausland werden zudem verschiedene Optionen für einen ausreichenden Versicherungsschutz während eines Auslandeinsatzes besprochen. Auch die steuerrechtliche Beurteilung steht bei Entsendungen weiterhin im Mittelpunkt, sodass die gesetzlichen Regelungen anhand von Praxisbeispielen behandelt werden.

Digital Nomad Visa Country Comparison: Switzerland vs. Spain

BRIZIDA ALANI, CONVINUS

With the global trend toward location-independent work, more and more countries are offering special visas for digital nomads. These visas allow self-employed individuals, freelancers, or remote workers from abroad to legally live and work in a country—without being officially employed there. While Spain has already introduced such a visa, Switzerland remains more reserved on the topic.

This report compares the current situation in both countries regarding the Digital Nomad Visa.

1. Spain: Digital Nomad Visa – An Attractive Location for Remote Workers

Introduction:

In January 2023, Spain officially introduced the "Visado para nómadas digitales" as part of its startup law. The goal is to attract qualified professionals and promote the digital economy.

Key features of the Spanish Digital Nomad Visa:

Target group : Non-EU nationals who work for a company outside of Spain or are self-employed.

: Non-EU nationals who work for a company outside of Spain or are self-employed. Validity : Initial approval for 1 year (renewable for up to 5 years).

: Initial approval for 1 year (renewable for up to 5 years). Required minimum income : Approx. 2'600 EUR per month (based on 200% of the Spanish minimum wage).

: Approx. 2'600 EUR per month (based on 200% of the Spanish minimum wage). Tax benefits: Special regulation allows for reduced income tax (24% on income up to 600'000 EUR for five years).

Special regulation allows for reduced income tax (24% on income up to 600'000 EUR for five years). Family reunification: Possible for spouses and children.

Possible for spouses and children. Application process: Either in Spain or through consulates in the applicant's home country.

Advantages of Spain for digital nomads:

Attractive climate, high quality of life

Good digital infrastructure in major cities like Barcelona, Madrid, or Valencia

Access to the Schengen Area for travel across Europe

2. Switzerland: No Official Digital Nomad Visa – Strict Immigration Policy

Switzerland currently does not offer a specific visa for digital nomads. Its immigration policy clearly distinguishes between employment and residency. Third-country nationals (non-EU/EFTA) require a work permit, which is strictly regulated.

Permitted residence titles:

Tourist visa (90 days within 180 days) : No work allowed, including remote work.

: No work allowed, including remote work. Residence permit B or L : Only granted with a proven local employment contract or selfemployment with business activities in Switzerland.

: Only granted with a proven local employment contract or selfemployment with business activities in Switzerland. Freedom of movement: Applies only to EU/EFTA citizens—they can stay for up to 90 days per year without a work permit, but a notification is required to work.

Challenges for digital nomads in Switzerland:

High cost of living

No explicit legal basis for remote work without a local employer

In some cases, long work permit procedures requiring proof of local / national interest

Strict tax and insurance requirements

3. Summary at a glance Spain Clearly More Attractive for Digital Nomads

Recommendation

Spain is currently significantly more attractive and legally secure for digital nomads. While Switzerland remains an appealing country in terms of quality of life, it lacks a clear legal framework for location-independent work from abroad. For third-country nationals (e.g., from the USA, Canada, or the UK), Spain is currently the much more accessible option.

25. November 2025 von 8.45 - 12.30 Uhr im Hotel Baur au Lac, Zürich

Konzerninterner Transfer in die Schweiz

(in deutscher Sprache)

Ein konzerninterner Transfer in die Schweiz kann zum einen als Entsendung und zum anderen als Transfer mit einer lokalen Anstellung vorgenommen werden. Hier spielen die arbeits- und aufenthaltsrechtlichen Regelungen eine zentrale Rolle.

Die bewilligungsrechtlichen Lösungsmöglichkeiten werden sowohl für Entsendungen als auch für Lokalisierungen aufgezeigt. Die Frage der Notwendigkeit einer Personalverleihbewilligung wird ebenfalls besprochen, da diese Thematik bei jeder konzerninternen Entsendung grundsätzlich zu prüfen ist.

Digital Nomad Visa im Ländervergleich: Schweiz vs. Spanien

BRIZIDA ALANI, CONVINUS

Mit dem weltweiten Trend zu ortsunabhängigem Arbeiten bieten immer mehr Länder spezielle Visa für digitale Nomaden an. Diese Visa ermöglichen es Selbstständigen, Freelancern oder RemoteArbeitenden aus dem Ausland, legal in einem Land zu leben und zu arbeiten – ohne dort offiziell angestellt zu sein. Während Spanien ein solches Visum bereits eingeführt hat, geht die Schweiz bisher zurückhaltender mit diesem Thema um. Dieser Bericht vergleicht die aktuelle Lage beider Länder hinsichtlich des Digital Nomad Visums.

1. Spanien: Digital Nomad Visa – ein attraktiver Standort für Remote-Arbeitende

Einführung:

Spanien hat im Januar 2023 offiziell das Visado para nómadas digitales" eingeführt, das Teil des Start-up-Gesetzes ist. Ziel ist es, qualifizierte Fachkräfte ins Land zu holen und die digitale Wirtschaft zu fördern.

Hauptmerkmale des spanischen Digital Nomad Visa:

Zielgruppe : Nicht-EU-Staatsangehörige, die für ein Unternehmen ausserhalb Spaniens arbeiten oder selbstständig tätig sind.

: Nicht-EU-Staatsangehörige, die für ein Unternehmen ausserhalb Spaniens arbeiten oder selbstständig tätig sind. Gültigkeit : Erstbewilligung für 1 Jahr (verlängerbar auf bis zu 5 Jahre).

: Erstbewilligung für 1 Jahr (verlängerbar auf bis zu 5 Jahre). Erforderliches Mindesteinkommen : Ca. 2'600 EUR monatlich (basiert auf 200 % des spanischen Mindestlohns).

: Ca. 2'600 EUR monatlich (basiert auf 200 % des spanischen Mindestlohns). Steuerliche Vorteile : Sonderregelung ermöglicht reduzierte Einkommensteuer (24 % auf Einkommen bis 600'000 EUR für fünf Jahre).

: Sonderregelung ermöglicht reduzierte Einkommensteuer (24 % auf Einkommen bis 600'000 EUR für fünf Jahre). Familiennachzug : Möglich für Ehepartner und Kinder.

: Möglich für Ehepartner und Kinder. Antragsprozess: Entweder in Spanien oder über die Botschaft / das Konsulat im Heimatland.

Vorteile Spaniens für digitale Nomaden:

Attraktives Klima, hohe Lebensqualität

Gute digitale Infrastruktur in Grossstädten wie Barcelona, Madrid oder Valencia

Zugang zum Schengen-Raum für Reisen in Europa

2. Schweiz: Kein offizielles Digital Nomad Visa – strikte Einwanderungspolitik

Die Schweiz bietet derzeit kein spezielles Visum für digitale Nomaden an. Die Migrationspolitik unterscheidet klar zwischen Erwerbstätigkeit und Aufenthalt. Drittstaatsangehörige (NichtEU/EFTA) benötigen eine Arbeitsbewilligung, die stark reguliert ist.

Erlaubte Aufenthaltstitel:

Touristenvisum (90 Tage innerhalb 180 Tage) : Keine Arbeit erlaubt, auch keine Remote-Arbeit.

: Keine Arbeit erlaubt, auch keine Remote-Arbeit. Aufenthaltsbewilligung B oder L : Wird nur bei einem nachgewiesenen lokalen Arbeitsvertrag oder als Selbstständiger mit Geschäftsaktivität in der Schweiz erteilt.

: Wird nur bei einem nachgewiesenen lokalen Arbeitsvertrag oder als Selbstständiger mit Geschäftsaktivität in der Schweiz erteilt. Freizügigkeit: Gilt nur für EU/EFTA-Bürger – sie können sich bis zu 90 Tage pro Jahr ohne Arbeitsbewilligung aufhalten, aber zur Arbeit ist eine Meldung notwendig.

Herausforderungen für digitale Nomaden in der Schweiz:

Hohes Preisniveau

Keine explizite rechtliche Grundlage für Remote-Arbeit ohne lokalen Arbeitgeber

Zum Teil langwierige Arbeitsbewilligungsverfahren mit Nachweis des Inländervorrangs bei lokalem Arbeitsvertrag.

Strikte steuerliche und versicherungsrechtliche Anforderungen

3. Fazit: Spanien deutlich attraktiver für digitale Nomaden

Empfehlung

Für digitale Nomaden ist Spanien derzeit deutlich attraktiver und rechtssicherer. Die Schweiz bleibt zwar ein interessantes Land in puncto Lebensqualität, jedoch ohne klare rechtliche Grundlage für die ortsunabhängige Arbeit aus dem Ausland. Für Drittstaatenangehörige (z.B. aus den USA, Kanada oder Grossbritannien) ist Spanien aktuell die deutlich zugänglichere Option.

