CONVINUS Global Mobility Alert - Week 27.2025

Canada: Raising the wage threshold as part of the program for temporary foreign workers

Kanada: Anhebung der Lohnschwelle im Rahmen des Programms für befristete ausländische Arbeitskräfte

Employment and Social Development Canada has announced the increase in the wage threshold under the Temporary Foreign Worker Program that will affect whether an application for a Labour Market Impact Assessment is submitted under the High Wage or Low Wage Program.

The important points are as follows:

If the wage offered to a temporary foreign worker is at or above the provincial or territorial wage threshold, the employer must file an application under the High Wage Jobs Program

If the wage offered to a temporary foreign worker is below the provincial or territorial wage threshold, the employer must apply under the Low Wage Jobs Program.

The updated wage thresholds for each of Canada's provinces and territories can be viewed HERE.

These changes came into effect on 27 June 2025.

Das "Employment and Social Development Canada" hat die Erhöhung der Lohnschwelle im Rahmen des «Temporary Foreign Worker Program» angekündigt, die sich darauf auswirkt, ob ein Antrag auf eine Arbeitsmarktverträglichkeitsprüfung im Rahmen des Hochlohn- oder des Niedriglohnprogramms eingereicht wird.

Die wichtigen Punkte sind die folgenden:

Wenn der Lohn, der einem ausländischen Zeitarbeiter angeboten wird, bei oder über der Lohnschwelle der Provinz oder des Gebiets liegt, muss der Arbeitgeber einen Antrag im Rahmen des Programms für Hochlohnstellen stellen

Liegt der Lohn, der einem ausländischen Zeitarbeitnehmer angeboten wird, unter der Lohnschwelle der Provinz oder des Gebiets, muss sich der Arbeitgeber im Rahmen des Programms für Niedriglohnstellen bewerben.

Die aktualisierten Lohnschwellenwerte für die einzelnen kanadischen Provinzen und Territorien können unter HIER eingesehen werden.

Diese Änderungen sind per 27. Juni 2025 in Kraft getreten.

Italy: Plan approved to offer nearly 500,000 work visas for 2026-2028

Italien: Plan für fast 500.000 Arbeitsvisa für die Jahre 2026 bis 2028 genehmigt

The Italian government has provisionally approved the draft migration decree, which aims to provide 497,550 work visas for non-European workers between 2026 and 2028.

Important points:

The migration decree, called 'Decreto Flussi', determines how many non-European workers are allowed to enter Italy to work.

The quotas for work visas are determined on the basis of demand from employers and applications for work permits from previous years.

From 2026 to 2028, a total of 497,550 work visas will be made available, broken down as follows:

- 230,550 work visas for subordinate or self-employed activities

- 267,000 work visas for seasonal activities in agriculture and tourism

Die italienische Regierung hat den Entwurf des Migrationsdekrets vorläufig gebilligt, mit dem 497.550 Arbeitsvisa für nicht-europäische Arbeitnehmer zwischen 2026 und 2028 zur Verfügung gestellt werden sollen.

Wichtige Punkte:

Das Migrationsdekret, genannt "Decreto Flussi", legt fest, wie viele nicht-europäische Arbeitnehmer zum Arbeiten nach Italien einreisen dürfen

Die Quoten für Arbeitsvisa werden auf der Grundlage der Nachfrage der Arbeitgeber und der Anträge auf Arbeitsgenehmigungen aus den Vorjahren festgelegt

Von 2026 bis 2028 werden insgesamt 497.550 Arbeitsvisa zur Verfügung gestellt, die sich wie folgt aufteilen_

- 230.550 Arbeitsvisa für untergeordnete oder selbständige Tätigkeiten

- 267.000 Arbeitsvisa für saisonale Tätigkeiten in der Landwirtschaft und im Tourismus

Portugal: Residence permits extended

Portugal: Verlängerung von Aufenthaltsgenehmigungen

In view of a fairly significant administrative backlog, residence permits whose validity expired between 22 February 2020 and 30 June 2025 were automatically extended until 15 October 2025.

From 15 October 2025, holders of residence permits who have submitted a renewal application to the Chamber of Registration and Notaries will be granted a further extension of 180 days from the date of submission of the renewal application, provided that the holder of the residence permit can prove that they have submitted a renewal application. Permit holders who have not submitted an extension application will not be granted a further extension from this date.

Aufgrund eines recht erheblichen Verwaltungsrückstaus wurden Aufenthaltstitel, deren Gültigkeit zwischen dem 22. Februar 2020 und dem 30. Juni 2025 endeten, automatisch bis zum 15. Oktober 2025 verlängert.

Ab dem 15. Oktober 2025 wird Inhabern von Aufenthaltstiteln, die bei der Register- und Notariatskammer einen Verlängerungsantrag gestellt haben, eine weitere Verlängerung von 180 Tagen ab dem Datum der Einreichung des Verlängerungsantrags gewährt, sofern der Inhaber des Aufenthaltstitels nachweisen kann, dass er einen Verlängerungsantrag gestellt hat. Genehmigungsinhabern, die keinen Verlängerungsantrag gestellt haben, wird ab diesem Zeitpunkt keine weitere Verlängerung gewährt.

