Licences de propriété intellectuelle : quand la géopolitique s'invite à la table des négociations

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Les contrats de licence de propriété intellectuelle ont longtemps été perçus comme des instruments purement techniques : une marque, un brevet ou un savoir-faire cédé en exploitation contre une redevance, dans un cadre contractuel stable et prévisible. Cette vision a vécu. En 2026, le contexte géopolitique mondial s'est imposé comme une variable incontournable dans la vie des licences, de leur négociation à leur exécution, en passant par la valorisation des droits qu'elles portent.

Un environnement de rupture, pas de simple turbulence

La crise du détroit d'Ormuz, ouverte le 28 février 2026, illustre de façon saisissante l'exposition des actifs immatériels aux chocs géopolitiques. Avec le passage du trafic maritime de 160 navires par jour à une douzaine en quelques semaines, les chaînes d'approvisionnement mondiales ont été brutalement réorganisées. Pour les titulaires de droits PI dont les produits circulent sur ces routes — ou dont les licenciés les exploitent — les conséquences sont immédiates : délais de livraison allongés, escales de substitution mal surveillées, explosion des primes d'assurance et, en creux, une recrudescence des risques de contrefaçon sur les corridors alternatifs.

La fragmentation du commerce mondial ne s'arrête pas là. La rivalité commerciale entre les États-Unis et la Chine a atteint un nouveau seuil : en mai 2026, Pékin a explicitement interdit aux entreprises opérant sur son territoire d'appliquer certaines sanctions américaines. Les multinationales titulaires de licences transfrontalières se retrouvent face à un dilemme juridique inédit — respecter les règles d'un côté expose à des sanctions de l'autre. Pour les gestionnaires de portefeuilles PI, cela signifie que la cartographie des risques d'un contrat de licence ne peut plus ignorer la juridiction d'exécution réelle.

Trois impacts concrets sur les licences

La clause de force majeure, redevenue stratégique. Longtemps considérée comme une formalité contractuelle, la clause de force majeure retrouve une acuité particulière. Fermeture de routes maritimes, embargo, sanctions extraterritoriales : autant d'événements qui peuvent légitimement suspendre ou réduire les obligations d'un licencié. Encore faut-il que la clause soit rédigée avec suffisamment de précision pour couvrir ces hypothèses contemporaines, ce qui n'est pas toujours le cas des contrats conclus avant 2020.

La valorisation des droits, perturbée par l'incertitude. La redevance d'une licence est généralement indexée sur les ventes, le chiffre d'affaires ou la valeur ajoutée générée par l'exploitation du droit. Dans un contexte de hausse des coûts énergétiques, d'inflation importée et de réorganisation des chaînes de valeur, ces bases de calcul deviennent moins stables. Les parties aux contrats de longue durée ont tout intérêt à prévoir des mécanismes de révision périodique adaptés à la volatilité actuelle.

La stratégie de dépôt, pensée en fonction des nouveaux flux commerciaux. L'entrée en vigueur de l'accord UE-Mercosur le 1er mai 2026, couvrant désormais 25 % du PIB mondial, ouvre de nouveaux marchés aux produits européens. Mais un marché accessible sans protection PI locale est un marché exposé. Les licenciés potentiels dans ces zones émergentes peuvent légitimement tirer parti d'une absence de titre local. Anticiper les dépôts de marques, dessins et modèles dans les pays nouvellement ouverts fait partie d'une gestion proactive du portefeuille.

Les points à retenir

La propriété intellectuelle n'est pas à l'abri de la géopolitique, elle en est même un enjeu direct, car les actifs immatériels (marques, brevets, savoir-faire) sont précisément ce que les concurrents et les contrefacteurs cherchent à exploiter quand les contrôles s'allègent ou que les routes commerciales se désorganisent.

Trois réflexes s'imposent aujourd'hui :

auditer les clauses clés des contrats de licence en cours (force majeure, résiliation, juridiction compétente) ;

des contrats de licence en cours (force majeure, résiliation, juridiction compétente) ; cartographier l'exposition géographique de son portefeuille de droits par rapport aux zones de tension ;

de son portefeuille de droits par rapport aux zones de tension ; anticiper les dépôts dans les marchés en cours d'ouverture, avant que les flux commerciaux ne s'intensifient et que les risques de conflit ne se multiplient.

Dans un contexte international instable, sécuriser et valoriser ses licences de propriété intellectuelle devient un enjeu stratégique majeur. Les équipes de Novagraaf se tiennent à votre disposition pour vous accompagner sur toute question ou problématique liée à la gestion, la négociation ou la protection de vos droits de propriété intellectuelle. Nous contacter.

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