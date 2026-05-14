[Blog] EPO Technology Dashboard 2025 : Croissance Modérée Des Brevets Et Essor Des Technologies Numériques

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Article Insights

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L’Office européen des brevets (OEB) a publié, le 24 mars 2026, son EPO Technology Dashboard, présentant les statistiques relatives aux demandes de brevets européens pour l’année 2025. Avec 201 974 demandes déposées, soit une hausse de 1,4 % par rapport à 2024, l’activité brevet confirme une progression modérée, davantage portée par les dépôts en provenance de pays hors Europe (+2,1 %) que par ceux issus des États européens (+0,4 %).

Sur le plan technologique, l’informatique demeure le premier domaine, soutenue notamment par les développements liés à l’intelligence artificielle et aux technologies quantiques, ces dernières enregistrant une croissance particulièrement marquée. Les communications numériques connaissent également une forte progression, en lien avec le développement des technologies de nouvelle génération. D’autres secteurs, tels que les technologies liées à l’énergie et aux batteries ou encore les semi-conducteurs, poursuivent leur expansion, tandis que les technologies médicales se maintiennent à un niveau élevé malgré un recul observé dans les biotechnologies et le secteur pharmaceutique.

L’analyse géographique confirme la position dominante de l’Europe, qui représente près de 43 % des dépôts, devant les États-Unis et la Chine, cette dernière affichant une croissance significative. Au sein de l’Europe, l’Allemagne reste le premier pays déposant, suivie par la France, tandis que certains États, comme la Finlande, enregistrent des progressions particulièrement importantes. Du côté des entreprises, les groupes asiatiques, notamment Samsung, Huawei et LG, conservent les premières positions, avec une présence notable d’acteurs européens et américains dans le classement des principaux déposants.

Enfin, les données mettent en évidence plusieurs tendances structurelles. La part des demandes mentionnant au moins une femme inventrice demeure limitée, atteignant 26 % pour les dépôts européens, malgré une légère progression. Les PME et inventeurs individuels représentent un peu plus d’un quart des dépôts d’origine européenne, contre une part plus réduite pour les universités et organismes publics. Par ailleurs, le recours au brevet européen à effet unitaire continue de croître, avec près de 29 % des demandes en 2025, confirmant l’ancrage progressif de ce nouveau titre dans les stratégies de protection.

Pour consulter l’EPO Technology Dashboard, cliquez ici !

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