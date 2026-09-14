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14 September 2026

Cesionarul nu este exonerat de plata salariilor restante pentru salariatii afectati de un transfer de intreprindere, chiar daca scadenta a intervenit anterior transferului

Filip & Company

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The Court of Justice of the European Union has ruled on a critical aspect of employment law concerning business transfers, determining whether unpaid salary obligations automatically transfer to the new employer and whether employee consent can block this transfer. This decision clarifies the scope of transferred obligations under EU law and the relationship between special transfer rules and general civil code provisions on debt assumption.
Romania Employment and HR
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In cauza C-216/25, CJUE a stabilit ca toate drepturile si obligatiile cedentului care decurg din contractele de munca existente la data transferului, inclusiv obligatiile de plata a salariilor neachitate anterior transferului, se transfera de drept cesionarului. Transferul acestor obligatii nu poate fi conditionat de acordul salariatului‑creditor, iar regulile generale din Codul civil privind preluarea datoriei nu pot fi folosite pentru a bloca acest mecanism special. Nici art. 8 din directiva (dispozitii mai favorabile) nu permite statelor sa supuna transferul obligatiilor salariale acordului lucratorului.

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