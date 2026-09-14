Cesionarul nu este exonerat de plata salariilor restante pentru salariatii afectati de un transfer de intreprindere, chiar daca scadenta a intervenit anterior transferului

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In cauza C-216/25, CJUE a stabilit ca toate drepturile si obligatiile cedentului care decurg din contractele de munca existente la data transferului, inclusiv obligatiile de plata a salariilor neachitate anterior transferului, se transfera de drept cesionarului. Transferul acestor obligatii nu poate fi conditionat de acordul salariatului‑creditor, iar regulile generale din Codul civil privind preluarea datoriei nu pot fi folosite pentru a bloca acest mecanism special. Nici art. 8 din directiva (dispozitii mai favorabile) nu permite statelor sa supuna transferul obligatiilor salariale acordului lucratorului.

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