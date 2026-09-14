Clauzele de confidentialitate privind salariul nu vor trebui eliminate din contractele individuale de munca, insa vor trebui adaptate pentru a nu impiedica exercitarea drepturilor stabilite de Directiva (UE) 2023/970 privind transparenta salariala

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Directiva privind transparenta salariala nu obliga angajatorii sa faca publice salariile individuale ale angajatilor, insa va limita posibilitatea de a utiliza clauzele de confidentialitate pentru a impiedica salariatii sa discute despre propria remuneratie in scopul verificarii sau apararii dreptului la egalitate de remunerare. Totodata, directiva nu confera angajatilor acces la salariile nominale ale colegilor. Angajatorii vor trebui insa sa poata justifica diferentele de remunerare prin criterii obiective, precum experienta, competentele, performanta sau nivelul de responsabilitate si sa isi revizuiasca, dupa transpunerea directivei in legislatia nationala, clauzele si politicile interne privind confidentialitatea salariilor.

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