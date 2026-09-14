ARTICLE
14 September 2026

Clauzele de confidentialitate privind salariul nu vor trebui eliminate din contractele individuale de munca, insa vor trebui adaptate pentru a nu impiedica exercitarea drepturilor stabilite de Directiva (UE) 2023/970 privind transparenta salariala

Filip & Company

Contributor

Filip & Company logo
Explore Firm Details
The EU Pay Transparency Directive introduces new obligations for employers regarding salary disclosure and confidentiality clauses. While individual salaries won't be made public, employers must justify pay differences through objective criteria and may need to revise internal confidentiality policies. The directive limits the use of confidentiality clauses that prevent employees from discussing their own remuneration for the purpose of verifying equal pay rights.
Romania Employment and HR
Filip & Company
Filip & Company are most popular:
  • in Europe

Directiva privind transparenta salariala nu obliga angajatorii sa faca publice salariile individuale ale angajatilor, insa va limita posibilitatea de a utiliza clauzele de confidentialitate pentru a impiedica salariatii sa discute despre propria remuneratie in scopul verificarii sau apararii dreptului la egalitate de remunerare. Totodata, directiva nu confera angajatilor acces la salariile nominale ale colegilor. Angajatorii vor trebui insa sa poata justifica diferentele de remunerare prin criterii obiective, precum experienta, competentele, performanta sau nivelul de responsabilitate si sa isi revizuiasca, dupa transpunerea directivei in legislatia nationala, clauzele si politicile interne privind confidentialitatea salariilor.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

[View Source]
Authors
Photo of Filip & Company
Filip & Company
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More