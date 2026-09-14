ARTICLE
14 September 2026

Pentru concediile medicale prelungite pe mai multe luni, diferentele de indemnizatie rezultate din recalculare se includ in veniturile lunii in care sunt determinate

Filip & Company

Contributor

Filip & Company logo
Explore Firm Details
Starting July 1, 2026, Romania introduces a new calculation method for medical leave benefits that extend across multiple months. When sick leave crosses into a new month and exceeds the 7-day or 8-14 day thresholds, the resulting benefit differences will be included in the income of the month they are determined, rather than being declared retroactively.
Romania Employment and HR
Filip & Company
Filip & Company are most popular:
  • in Europe

De la 1 iulie 2026, atunci cand un concediu medical se prelungeste in luna urmatoare si conduce la depasirea pragurilor de pana la 7 zile sau 8-14 zile, diferentele de indemnizatie rezultate din recalculare se includ in veniturile lunii in care sunt determinate, fara a mai fi declarate retroactiv. Regula se aplica inclusiv episoadelor de boala incepute inainte de 1 iulie 2026 si continuate dupa aceasta data.

Originally published August 6, 2026.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

[View Source]
Authors
Photo of Filip & Company
Filip & Company
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More