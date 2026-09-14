Article Insights

Filip & Company are most popular: in Europe

De la 1 iulie 2026, atunci cand un concediu medical se prelungeste in luna urmatoare si conduce la depasirea pragurilor de pana la 7 zile sau 8-14 zile, diferentele de indemnizatie rezultate din recalculare se includ in veniturile lunii in care sunt determinate, fara a mai fi declarate retroactiv. Regula se aplica inclusiv episoadelor de boala incepute inainte de 1 iulie 2026 si continuate dupa aceasta data.

Originally published August 6, 2026.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.