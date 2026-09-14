Lista ocupatiilor deficitare va fi alcatuita din ocupatii in care sunt incadrati minim 10 lucratori straini si sunt emise minim 10 avize de angajare, iar ocupatiile trebuie sa faca parte din grupele majore 3-9 ale Clasificarii Ocupatiilor din Romania

Ministerul Muncii a stabilit noi criterii pentru includerea ocupațiilor deficitare pe lista folosită la recrutarea lucrătorilor din afara UE, relaxând pragurile minime de la 20 la 10 contracte active și avize de angajare. Ocupațiile eligibile trebuie să înregistreze posturi vacante greu de ocupat și un nivel minim de angajări de lucrători străini, iar angajatorii pot transmite propuneri motivate prin platforma WorkinRomania.gov.ro.

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Ministerul Muncii a stabilit regulile dupa care vor fi incluse ocupatiile deficitare pe lista folosita la recrutarea lucratorilor din afara UE. Fata de varianta initiala, criteriile au fost relaxate: pragurile minime privind numarul contractelor active cu lucratori straini si al avizelor de angajare au fost reduse de la 20 la 10. Pentru a fi inclusa pe lista, o ocupatie trebuie sa inregistreze atat posturi vacante greu de ocupat, cat si un nivel minim al angajarilor de lucratori straini. Totodata, pot fi incluse si meseriile pentru care numarul locurilor de munca disponibile este cel putin dublu fata de numarul persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca. Angajatorii vor putea transmite propuneri motivate pentru modificarea listei prin platforma WorkinRomania.gov.ro.

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