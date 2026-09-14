Angajatorii pot pastra copii ale contractelor individuale de munca in format electronic, daca sunt incheiate prin utilizarea semnaturii electronice

Angajatorii pot păstra contractele individuale de muncă în format electronic, dar nu orice copie digitală este acceptabilă. Descoperă cerințele legale specifice pentru semnătura electronică și certificarea conformității cu originalul, precum și cine are autoritatea de a efectua această certificare.

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Obligatia angajatorului de a pastra la locul de munca o copie a contractului individual de munca pentru fiecare salariat poate fi indeplinita si prin pastrarea acesteia in format electronic. Totusi, nu este suficienta o simpla copie scanata: copia electronica trebuie semnata electronic si certificata conform cu originalul de catre reprezentantul legal al angajatorului sau de persoana imputernicita in acest scop.

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