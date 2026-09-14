Angajatorii pot pastra copii ale contractelor individuale de munca in format electronic, daca sunt incheiate prin utilizarea semnaturii electronice

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Obligatia angajatorului de a pastra la locul de munca o copie a contractului individual de munca pentru fiecare salariat poate fi indeplinita si prin pastrarea acesteia in format electronic. Totusi, nu este suficienta o simpla copie scanata: copia electronica trebuie semnata electronic si certificata conform cu originalul de catre reprezentantul legal al angajatorului sau de persoana imputernicita in acest scop.
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