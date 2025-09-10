Economics Weekly Alert 32/2025

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία για τον μήνα Ιούλιο 2025 έφτασε στις 122,8 μονάδες (βάση 2021=100), σημει&

Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία: Ιούλιος 2025

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία για τον μήνα Ιούλιο 2025 έφτασε στις 122,8 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας μείωση 0,2% σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2025. Όσον αφορά τη μεταβολή σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρατηρείται μείωση 1,0%. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025, ο δείκτης σημείωσε μείωση 0,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Τον Ιούλιο 2025 σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2025 ο δείκτης παρέμεινε σταθερός στον τομέα των μεταλλείων και λατομείων, ενώ σημείωσε μείωση στους τομείς της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 0,6%, της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 0,2% και της μεταποίησης κατά 0,1%.

Όσον αφορά τις μεταβολές σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρατηρείται αύξηση στους τομείς των μεταλλείων και λατομείων (7,7%) και της μεταποίησης (1,1%), ενώ μείωση παρατηρείται στους τομείς της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (-8,3%) και της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών (-7,1%).

Κατά μεταποιητικό κλάδο, τον Ιούλιο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους καταγράφηκαν αυξήσεις στην κατασκευή χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις (4,4%), στην κατασκευή επίπλων, άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες και επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (3,9%), στην παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (2,9%), στην κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (2,8%), στην παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου, χημικών ουσιών και προϊόντων και φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων (2,5%) και στην κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (2,0%), ενώ δεν σημειώθηκε μείωση σε κανένα κλάδο.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Index of Industrial Output Prices: July 2025

The Index of Industrial Output Prices for July 2025 reached 122,8 units (base 2021=100), recording a decrease of 0,2% compared to June 2025. Compared to the corresponding month of the previous year, the index recorded a decrease of 1,0%. For the period January-July 2025, the index showed a decrease of 0,3% compared to the corresponding period of 2024.

In July 2025 compared to June 2025, the index remained stable in the sector of mining and quarrying, while it showed a decrease in the sectors of electricity supply by 0,6%, water supply and materials recovery by 0,2% and manufacturing by 0,1%.

Compared to the corresponding month of the previous year, an increase was recorded in mining and quarrying (7,7%) and manufacturing (1,1%), while a decrease was shown in the sectors of electricity supply (-8,3%) and water supply and materials recovery (-7,1%).

By division of economic activity in manufacturing, in July 2025 compared to the corresponding month of the previous year, increases were recorded in the manufacture of paper and paper products and printing (4,4%), the manufacture of furniture, other manufacturing and repair and installation of machinery and equipment (3,9%), the manufacture of textiles, wearing apparel and leather products (2,9%), the manufacture of electronic and optical products and electrical equipment (2,8%), the manufacture of refined petroleum products, chemicals and chemical products and pharmaceutical products and preparations (2,5%) and the manufacture of machinery and equipment, motor vehicles and other transport equipment (2,0%), while no division recorded a decrease.

Source: Cystat

