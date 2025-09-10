Economics Weekly Alert 32/2025

Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία: Ιούλιος 2025
Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία για τον μήνα Ιούλιο 2025 έφτασε στις 122,8 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας μείωση 0,2% σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2025. Όσον αφορά τη μεταβολή σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρατηρείται μείωση 1,0%. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025, ο δείκτης σημείωσε μείωση 0,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.
Τον Ιούλιο 2025 σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2025 ο δείκτης παρέμεινε σταθερός στον τομέα των μεταλλείων και λατομείων, ενώ σημείωσε μείωση στους τομείς της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 0,6%, της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 0,2% και της μεταποίησης κατά 0,1%.
Όσον αφορά τις μεταβολές σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρατηρείται αύξηση στους τομείς των μεταλλείων και λατομείων (7,7%) και της μεταποίησης (1,1%), ενώ μείωση παρατηρείται στους τομείς της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (-8,3%) και της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών (-7,1%).
Κατά μεταποιητικό κλάδο, τον Ιούλιο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους καταγράφηκαν αυξήσεις στην κατασκευή χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις (4,4%), στην κατασκευή επίπλων, άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες και επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (3,9%), στην παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (2,9%), στην κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (2,8%), στην παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου, χημικών ουσιών και προϊόντων και φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων (2,5%) και στην κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (2,0%), ενώ δεν σημειώθηκε μείωση σε κανένα κλάδο.
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου
Index of Industrial Output Prices: July 2025
The Index of Industrial Output Prices for July 2025 reached 122,8 units (base 2021=100), recording a decrease of 0,2% compared to June 2025. Compared to the corresponding month of the previous year, the index recorded a decrease of 1,0%. For the period January-July 2025, the index showed a decrease of 0,3% compared to the corresponding period of 2024.
In July 2025 compared to June 2025, the index remained stable in the sector of mining and quarrying, while it showed a decrease in the sectors of electricity supply by 0,6%, water supply and materials recovery by 0,2% and manufacturing by 0,1%.
Compared to the corresponding month of the previous year, an increase was recorded in mining and quarrying (7,7%) and manufacturing (1,1%), while a decrease was shown in the sectors of electricity supply (-8,3%) and water supply and materials recovery (-7,1%).
By division of economic activity in manufacturing, in July 2025 compared to the corresponding month of the previous year, increases were recorded in the manufacture of paper and paper products and printing (4,4%), the manufacture of furniture, other manufacturing and repair and installation of machinery and equipment (3,9%), the manufacture of textiles, wearing apparel and leather products (2,9%), the manufacture of electronic and optical products and electrical equipment (2,8%), the manufacture of refined petroleum products, chemicals and chemical products and pharmaceutical products and preparations (2,5%) and the manufacture of machinery and equipment, motor vehicles and other transport equipment (2,0%), while no division recorded a decrease.
Source: Cystat
Δημοσιονομικοί Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης: Ιανουάριος-Ιούλιος 2025
Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €840,6 εκ. (2,4% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με πλεόνασμα €911,7 εκ. (2,7% στο ΑΕΠ) για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2024.
Έσοδα
Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025 αυξήθηκαν κατά €391,7 εκ. (+4,8%) και ανήλθαν στα €8.495,1 εκ. σε σύγκριση με €8.103,4 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024.
Συγκεκριμένα, τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €164,2 εκ. (+8,8%) και ανήλθαν στα €2.033,5 εκ. σε σύγκριση με €1.869,3 εκ. το 2024. Οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €234,3 εκ. (+9,2%) και ανήλθαν στα €2.769,3 εκ. σε σύγκριση με €2.535,0 εκ. το 2024. Οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα αυξήθηκαν κατά €54,4 εκ. και ανήλθαν στα €113,0 εκ. σε σύγκριση με €58,6 εκ. το 2024. Οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €18,5 εκ. (+0,7%) και ανήλθαν στα €2.769,9 εκ. σε σύγκριση με €2.751,4 εκ. το 2024, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) αυξήθηκαν κατά €33,9 εκ. (+1,9%) και ανήλθαν στα €1.840,7 εκ. σε σύγκριση με €1.806,8 εκ. το 2024. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά €0,6 εκ. (+0,1%) και ανήλθαν στα €582,3 εκ. σε σύγκριση με €581,7 εκ. το 2024.
Αντιθέτως, οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €43,9 εκ. (-18,3%) και περιορίστηκαν στα €196,4 εκ. σε σύγκριση με €240,3 εκ. το 2024. Οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €36,4 εκ. (-54,2%) και περιορίστηκαν στα €30,7 εκ. σε σύγκριση με €67,1 εκ. το 2024.
Δαπάνες
Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025 αυξήθηκαν κατά €462,8 εκ. (+6,4%) και ανήλθαν στα €7.654,5 εκ. σε σύγκριση με €7.191,7 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024.
Συγκεκριμένα, οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €144,6 εκ. (+6,9%) και ανήλθαν στα €2.240,9 εκ. σε σύγκριση με €2.096,3 εκ. το 2024. Οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €201,6 εκ. (+6,7%) και ανήλθαν στα €3.203,1 εκ. σε σύγκριση με €3.001,5 εκ. το 2024. Η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €52,1 εκ. (+7,1%) και ανήλθε στα €789,5 εκ. σε σύγκριση με €737,4 εκ. το 2024. Οι πληρωθέντες τόκοι αυξήθηκαν κατά €1,7 εκ. (+0,6%) και ανήλθαν στα €283,5 εκ. σε σύγκριση με €281,8 εκ. το 2024.
Ο λογαριασμός κεφαλαίου αυξήθηκε κατά €109,5 εκ. (+22,3%) και ανήλθε στα €601,2 εκ. σε σύγκριση με €491,7 εκ. το 2024, εκ των οποίων, οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €82,4 εκ. (+20,1%) και ανήλθαν στα €491,8 εκ. σε σύγκριση με €409,4 εκ. το 2024 και οι άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €27,1 εκ. (+32,9%) και ανήλθαν στα €109,4 εκ. σε σύγκριση με €82,3 εκ. το 2024.
Αντιθέτως, οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €35,1 εκ. (-7,2%) και περιορίστηκαν στα €453,5 εκ. σε σύγκριση με €488,6 εκ. το 2024. Οι επιδοτήσεις μειώθηκαν κατά €11,6 εκ. (-12,3%) και περιορίστηκαν στα €82,8 εκ. σε σύγκριση με €94,4 εκ. το 2024.
Σημαντική Διευκρίνιση
Τονίζεται ότι για αριθμό οντοτήτων της Γενικής Κυβέρνησης και συγκεκριμένα του υποτομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έχουν παραχθεί εκτιμήσεις λόγω μη υποβολής επαρκών στοιχείων από τις αρμόδιες αρχές.
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου
Fiscal Accounts of General Government: January-July 2025
The preliminary General Government fiscal results, which are prepared by the Statistical Service of Cyprus (CYSTAT) indicate a surplus of €840,6 mn (2,4% of GDP) for the period of January-July 2025, as compared to a surplus of €911,7 mn (2,7% of GDP) that was recorded during the period of January-July 2024.
Revenue
During the period of January-July 2025, total revenue increased by €391,7 mn (+4,8%) and amounted to €8.495,1 mn, compared to €8.103,4 mn in the corresponding period of 2024.
In detail, revenue from taxes on income and wealth increased by €164,2 mn (+8,8%) and amounted to €2.033,5 mn, compared to €1.869,3 mn in 2024. Social contributions increased by €234,3 mn (+9,2%) and amounted to €2.769,3 mn, compared to €2.535,0 mn in 2024. Property income increased by €54,4 mn and amounted to €113,0 mn, compared to €58,6 mn in 2024. Taxes on production and imports increased by €18,5 mn (+0,7%) and amounted to €2.769,9 mn, compared to €2.751,4 mn in 2024, of which net VAT revenue increased by €33,9 mn (+1,9%) and amounted to €1.840,7 mn, compared to €1.806,8 mn in 2024. Revenue from the sale of goods and services increased by €0,6 mn (+0,1%) and amounted to €582,3 mn, compared to €581,7 mn in 2024.
On the contrary, current transfers decreased by €43,9 mn (-18,3%) to €196,4 mn, from €240,3 mn in 2024. Capital transfers decreased by €36,4 mn (-54,2%) to €30,7 mn, from €67,1 mn in 2024.
Expenditure
During the period of January-July 2025, total expenditure increased by €462,8 mn (+6,4%) and amounted to €7.654,5 mn, compared to €7.191,7 mn in the corresponding period of 2024.
In detail, compensation of employees (including imputed social contributions and pensions of civil servants) increased by €144,6 mn (+6,9%) and amounted to €2.240,9 mn, compared to €2.096,3 mn in 2024. Social benefits increased by €201,6 mn (+6,7%) and amounted to €3.203,1 mn, compared to €3.001,5 mn in 2024. Intermediate consumption increased by €52,1 mn (+7,1%) and amounted to €789,5 mn, compared to €737,4 mn in 2024. Interest payable increased by €1,7 mn (+0,6%) and amounted to €283,5 mn, compared to €281,8 mn in 2024.
The capital account increased by €109,5 mn (+22,3%) and amounted to €601,2 mn, compared to €491,7 mn in 2024, of which gross capital formation increased by €82,4 mn (+20,1%) and amounted to €491,8 mn, compared to €409,4 mn in 2024 and other capital expenditure increased by €27,1 mn (+32,9%) and amounted to €109,4 mn, compared to €82,3 mn in 2024.
On the contrary, current transfers decreased by €35,1 mn (-7,2%) to €453,5 mn, from €488,6 mn in 2024. Subsidies decreased by €11,6 mn (-12,3%) to €82,8 mn, from €94,4 mn in 2024.
Important Notice
It is emphasized that for a number of entities of the General Government and specifically for the Local Government Subsector, estimates have been produced by the Statistical Service, due to non-submission of sufficient data by the competent authorities.
Source: Cystat
Τριμηνιαίοι Εθνικοί Λογαριασμοί: 2ο τρίμηνο 2025
Ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ σε πραγματικούς όρους (εποχικά προσαρμοσμένος), κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025 είναι θετικός και υπολογίζεται σε 3,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024.
Όσον αφορά την προσέγγιση παραγωγής για τον υπολογισμό του ΑΕΠ, ο θετικός ρυθμός ανάπτυξης οφείλεται κυρίως στους τομείς: «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων», «Ενημέρωση και Επικοινωνίες», «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια».
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου
Quarterly National Accounts: 2nd quarter 2025
The GDP growth rate in real terms (seasonally adjusted), during the second quarter of 2025 is positive and it is estimated at 3,3% over the corresponding quarter of 2024.
Regarding the production approach for the estimation of GDP, the positive growth rate is mainly attributed to the sectors: "Wholesale and Retail Trade, Repair of Motor Vehicles", "Information and Communication", "Hotels and Restaurants".
Source: Cystat
Δείκτης Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου εκτός Μηχανοκίνητων Οχημάτων: Ιούλιος 2025
Ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε τον Ιούλιο 2025 κατά 5,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.
Κατά τον ίδιο μήνα ο Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε κατά 8,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου
Turnover Index of Retail Trade except of Motor Vehicles: July 2025-
The Turnover Value Index of Retail Trade for July 2025 increased by 5,2% compared to the corresponding month of the previous year.
For the same month, the Turnover Volume Index of Retail Trade increased by 8,7% compared to the corresponding month of the previous year.
Source: Cystat
Εγγεγραμμένοι άνεργοι: Αύγουστος 2025
Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Αυγούστου 2025 ανήλθε σε 11.556 άτομα. Με βάση τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, τα οποία αποτυπώνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Αύγουστο 2025 αυξήθηκε στα 10.225 άτομα, σε σύγκριση με 10.149 τον προηγούμενο μήνα. Σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2024 καταγράφηκε μείωση κατά 523 άτομα ή 4,3%.
Η μείωση αυτή αποδίδεται κυρίως στους τομείς της εκπαίδευσης, του εμπορίου, των κατασκευών, των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων, καθώς και στη μείωση των νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας.
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου
Registered unemployed: August 2025
The unemployed persons, registered at the District Labour Offices on the last day of August 2025, reached 11.556 persons. Based on the seasonally adjusted data which reflect the trend of unemployment, the number of registered unemployed for August 2025 increased to 10.225 persons, in comparison to 10.149 in the previous month. In comparison with August 2024, a decrease of 523 persons or 4,3% was recorded.
This decrease is mainly attributed to the sectors of education, trade, construction, financial and insurance activities, as well as to the decrease recorded for newcomers in the labour market.
Source: Cystat
Έσοδα από τον τουρισμό: Ιούνιος 2025
Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, τα έσοδα από τον τουρισμό τον Ιούνιο 2025 ανήλθαν σε €422,3 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 9,6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου (€385,2 εκ.).
Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2025 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €1.378,1 εκ. σε σύγκριση με €1.136,4 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 21,3%.
Ανάλυση Δαπανών
H κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών τον Ιούνιο 2025 ανέρχεται σε €847,01 σε σύγκριση με €798,77 τον Ιούνιο 2024, σημειώνοντας αύξηση 6,0%.
Οι Βρετανοί τουρίστες (η μεγαλύτερη τουριστική αγορά με 36,4% του συνόλου των τουριστών τον Ιούνιο 2025) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €103,92 ημερησίως, ενώ οι Πολωνοί τουρίστες (η δεύτερη μεγαλύτερη τουριστική αγορά κατά τον συγκεκριμένο μήνα με 7,3% του συνόλου) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €90,91. Οι τουρίστες από το Ισραήλ (τρίτη μεγαλύτερη αγορά με 6,1%), ξόδεψαν €149,44 ημερησίως.
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου
Revenue from tourism: June 2025
Based on the results of the Passengers Survey carried out by the Statistical Service, revenue from tourism reached €422,3 mn in June 2025, recording an increase of 9,6% as compared to the corresponding month of the previous year (€385,2 mn).
For the period of January – June 2025, revenue from tourism is estimated at €1.378,1 mn compared to €1.136,4 mn in the corresponding period of 2024, recording an increase of 21,3%.
Expenditure Analysis
The average expenditure per person was €847,01 in June 2025 compared to €798,77 in June 2024, recording an increase of 6,0%.
Tourists from the United Kingdom (the largest tourist market with 36,4% of the total tourists in June 2025) spent on average €103,92 per day, while tourists from Poland (the second largest market during the specific month with 7,3% of the total tourists) spent on average €90,91. Tourists from Israel (the third largest market with 6,1%), spent on average €149,44 per day.
Source: Cystat
Οδικές Μεταφορές Φορτίου: 1ο τρίμηνο 2025
Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει νεότερα στοιχεία για τις οδικές μεταφορές φορτίου για το πρώτο τρίμηνο του 2025.
Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2025, το συνολικό βάρος των προϊόντων που μεταφέρθηκαν οδικώς εντός Κύπρου παρουσίασε αύξηση 0,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ το βάρος του φορτίου που μεταφέρθηκε οδικώς από και προς την Κύπρο σημείωσε αύξηση 6,4%.
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου
Road Freight Transport: 1st quarter 2025
The Statistical Service announces the release of the latest figures for road freight transport for the first quarter of 2025.
During the period January-March 2025, the total weight of goods transported by road in Cyprus increased by 0,2% compared to the corresponding period of 2024, while the weight of freight transported from and to Cyprus increased by 6,4%.
Source: Cystat
Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ): Αύγουστος 2025
Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Αύγουστο 2025 αυξήθηκε κατά 0,39 μονάδες και έφτασε στις 117,04 μονάδες σε σύγκριση με 116,65 μονάδες τον Ιούλιο 2025. Ο πληθωρισμός τον Αύγουστο 2025 μειώθηκε με ρυθμό 0,9%.
Η μεγαλύτερη θετική μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά με τον Αύγουστο του 2024 σημειώθηκε στις Υπηρεσίες (3,6%) ενώ οι μεγαλύτερες αρνητικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στον Ηλεκτρισμό (-11,6%) και στα Πετρελαιοειδή (-7,3%). Σε σχέση με τον Ιούλιο 2025 η μεγαλύτερη μεταβολή καταγράφηκε στα Γεωργικά Προϊόντα (4,4%).
Ανάλυση Ποσοστιαίων Μεταβολών
Συγκριτικά με τον Αύγουστο του 2024, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση (-7,7%), Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (4,5%) και Αναψυχή και Πολιτισμός (3,9%).
Σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορία Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (1,8%) και Ένδυση και Υπόδηση (-1,1%).
Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρουσιάστηκαν στις κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση (-6,0%), Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (4,7%) και Εκπαίδευση (3,8%).
Ανάλυση Επιπτώσεων σε Μονάδες
Τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Αύγουστο 2025 σε σχέση με τον Αύγουστο 2024 είχαν οι κατηγορίες Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (0,49) και Αναψυχή και Πολιτισμός (0,26) ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Αυγούστου 2025 σε σχέση με τον Αύγουστο 2024 είχαν οι κατηγορίες Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα ποτά (-0,72) και Μεταφορές (-0,55).
Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ τον Αύγουστο 2025 σε σχέση με τον Ιούλιο 2025 είχε η κατηγορία Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα ποτά (0,41).
Τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Αυγούστου 2025 σε σύγκριση με το δείκτη του Αυγούστου 2024 είχαν οι Υπηρεσίες Τροφοδοσίας (0,53), ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση είχαν τα Πετρελαιοειδή (-0,84).
Τα Φρέσκα Λαχανικά (0,31) είχαν τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Αυγούστου 2025 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2025, ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση είχαν τα Πετρελαιοειδή (-0,06).
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου
Consumer Price Index (CPI): August 2025
The Consumer Price Index (CPI) in August 2025 increased by 0,39 points, reaching 117,04 units compared to 116,65 units in July 2025. Inflation in August 2025 decreased at a rate of 0,9%.
The largest positive change in the economic categories compared with August 2024 was recorded in Services (3,6%), while the largest negative changes were observed in Electricity (-11,6%) and Petroleum Products (-7,3%). Compared with July 2025, the largest change was recorded in Agricultural Products (4,4%).
Analysis of Percentage Changes
Compared with August 2024, the largest changes were recorded in the categories Clothing and Footwear (-7,7%), Restaurants and Hotels (4,5%), and Recreation and Culture (3,9%).
Compared with July 2025, the largest changes were recorded in the categories Food and Non-Alcoholic Beverages (1,8%) and Clothing and Footwear (-1,1%).
For the period January – August 2025, compared with the corresponding period of the previous year, the largest changes were recorded in the categories Clothing and Footwear (-6,0%), Restaurants and Hotels (4,7%), and Education (3,8%).
Analysis of Effects in Units
The largest positive impact on the change of the CPI in August 2025 compared with August 2024 was recorded in the categories Restaurants and Hotels (0,49) and Recreation and Culture (0,26), while the largest negative impact on the change of the CPI in August 2025 compared with August 2024 was recorded in the categories Food and Non-Alcoholic Beverages (-0,72) and Transport (-0,55).
The largest impact on the change of the CPI in August 2025 compared with July 2025 was recorded in the category Food and Non-Alcoholic Beverages (0,41).
The largest positive impact on the change of the CPI in August 2025 compared with the index of August 2024 was recorded in Catering Services (0,53), while the largest negative impact was recorded in Petroleum Products (-0,84).
Fresh Vegetables (0,31) had the largest positive impact on the change of the CPI in August 2025 compared with the corresponding index of July 2025, while Petroleum Products (-0,06) had the largest negative impact.
Source: Cystat
