Economics Weekly Alert 35/2025

Υπενθύμιση – Παράταση Υποβολής Φορολογικής Δήλωσης Εισοδήματος 2024

Υπενθυμίζουμε στους πελάτες μας ότι, σύμφωνα με Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου (ΚΔΠ 176/2025), η προθεσμία για την υποβολή της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου για το φορολογικό έτος 2024, καθώς και για την καταβολή του οφειλόμενου φόρου, έχει παραταθεί μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2025.

Υποχρέωση υποβολής έχουν μισθωτοί, συνταξιούχοι και αυτοεργοδοτούμενοι με μεικτό ολικό εισόδημα άνω των €19.500 για το έτος 2024.

Η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος TaxisNet: https://taxisnet.mof.gov.cy

Για διευκόλυνσή σας, στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας (www.mof.gov.cy/tax) έχει αναρτηθεί χρήσιμο ενημερωτικό υλικό.

Reminder – Extension of Deadline for 2024 Income Tax Return Submission

We remind our clients that, according to a Decree of the Council of Ministers (ΚΔΠ 176/2025), the deadline for submitting the Individual Income Tax Return for the 2024 tax year, as well as for paying the due tax, has been extended until 30 September 2025.

Submission is mandatory for salaried employees, pensioners, and self-employed individuals with a total gross income exceeding €19,500 for the year 2024.

The tax return is submitted electronically via the TaxisNet system: https://taxisnet.mof.gov.cy

For your convenience, useful informational material has been posted on the Tax Department website: www.mof.gov.cy/tax

Επικαιροποίηση Διευθύνσεων και Επιβεβαίωση Στοιχείων Πραγματικών Δικαιούχων 2025

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΤΕΕΔΙ) ενημερώνει ότι, σε συνέχεια της ανακοίνωσης ημερομηνίας 25/08/2025 για την Επιβεβαίωση Στοιχείων Πραγματικών Δικαιούχων στο σύστημα του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων για το έτος 2025 (ηλεκτρονικός σύνδεσμος: ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2025), καθώς και στο πλαίσιο σχετικής εκστρατείας, έχει παρατηρηθεί ότι πολλές επιστολές που έχουν αποσταλεί από το ΤΕΕΔΙ στην διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου των εταιρειών και στην διεύθυνση του τόπου εργασίας των συνεταιρισμών δεν παραλαμβάνονται από τους παραλήπτες.

Το ΤΕΕΔΙ καλεί όλες τις εταιρείες και τους συνεταιρισμούς να ελέγξουν και να επικαιροποιήσουν, τα στοιχεία της διεύθυνσης του εγγεγραμμένου γραφείου τους και της διεύθυνσης του τόπου εργασίας τους στο Μητρώο των Επιχειρηματικών Οντοτήτων, χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο έντυπο που αφορά τον κάθε οργανισμό, ώστε τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο Επιχειρηματικών Οντοτήτων να είναι ορθά και επικαιροποιημένα.

Υπενθυμίζεται ότι όλες οι εταιρείες που έχουν συσταθεί ή εγγραφεί βάσει του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, όλες οι Ευρωπαϊκές Δημόσιες Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (SE) και όλοι οι Συνεταιρισμοί, καλούνται να εισέλθουν στο σύστημα του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων (ΜΠΔ) από την 1ην Οκτωβρίου 2025 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2025 και να προβούν στην ενέργεια της επιβεβαίωσης των στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων (ΠΔ) ή των ανώτατων διοικητικών στελεχών ή της δέουσας επιμέλειας (ό,τι εφαρμόζεται στην κάθε περίπτωση).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία επιβεβαίωσης στοιχείων, μπορείτε να ανατρέξετε στην ανακοίνωση στον προαναφερθέντα ηλεκτρονικό σύνδεσμο.

Με βάση το άρθρο 61Α(10)(θ) του Ν. 188(Ι)/2007, παρέχεται η εξουσία στον Έφορο Εταιρειών να διαγράφει από το Μητρώο Επιχειρηματικών Οντοτήτων εταιρεία ή άλλη νομική οντότητα που αρνείται ή παραλείπει ή αμελεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της για ενημέρωση των στοιχείων για τους πραγματικούς δικαιούχους, κατ' αναλογία της διαδικασίας διαγραφής εταιρείας, δυνάμει του άρθρου 327 του περί Εταιρειών Νόμου ή του εδαφίου (5) του άρθρου 57 του περί Ομόρρυθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμου.

Πηγή: Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Update of Addresses and Confirmation of Beneficial Owners' Information 2025

The Department of Registrar of Companies and Intellectual Property (DRCIP) informs that, following the announcement dated 25/08/2025 regarding the Confirmation of Beneficial Owners' Information in the Beneficial Owners Register system for the year 2025 (electronic link: CONFIRMATION OF BENEFICIAL OWNERS' INFORMATION IN THE BENEFICIAL OWNERS REGISTER SYSTEM FOR THE YEAR 2025), and in the context of the related campaign, it has been observed that many letters sent by the DRCIP to the registered office address of companies and to the business address of cooperatives are not being received by the recipients.

The DRCIP calls on all companies and cooperatives to review and update the details of their registered office address and their business address in the Register of Business Entities, using the relevant form that corresponds to each organization, so that the information maintained in the Register of Business Entities is correct and up to date.

It is reminded that all companies incorporated or registered under the Companies Law, Cap. 113, all European Public Limited Liability Companies (SE), and all Cooperatives, are required to access the Beneficial Owners Register (BOR) system from 1 October 2025, until 31 December 2025, and carry out the confirmation of the details of the beneficial owners (BOs), or the senior managing officials, or due diligence (whichever applies in each case).

For more information regarding the confirmation procedure, you may refer to the announcement at the aforementioned electronic link.

Based on Article 61A(10)(θ) of Law 188(I)/2007, the Registrar of Companies is empowered to strike off from the Register of Business Entities any company or other legal entity that refuses, omits, or neglects to fulfill its obligations to update information on beneficial owners, following the procedure for striking off a company under Article 327 of the Companies Law or subsection (5) of Article 57 of the General and Limited Partnerships and Business Names Law.

Source: Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

