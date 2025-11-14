Economics Weekly Alert 41/2025

Article Insights

Tassos J. Yiasemides’s articles from KPMG in Cyprus are most popular: in European Union

Κύριες Πρόνοιες της φορολογικής μεταρρύθμισης

Παρουσιάζονται σε συντομία οι κύριες πρόνοιες των έξι νομοσχεδίων που αποτελούν την φορολογική μεταρρύθμιση:

Νόμος που τροποποιεί τους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους

1. Για τα φυσικά πρόσωπα αναθεωρούνται και διευρύνονται οι φορολογικές κλίμακες με οριζόντια αύξηση του αφορολόγητου από €19.500 σε €20.500

Αναθεωρημένες κλίμακες και συντελεστής φόρου:

Φορολογητέο Εισόδημα Συντελεστής Φόρου €0 - €20.500 0% €20.501 - €30.000 20% €30.001 - €40.000 25% €40.001 - €80.000 30% €80.001 και άνω 35%

Υφιστάμενες κλίμακες και συντελεστής φόρου:

Φορολογητέο Εισόδημα Συντελεστής Φόρου €0 - €19.500 0% €19.501 - €28.500 20% €28.500 - €36.300 25% €36.301 - €60.000 30% €60.001 και άνω 35%

2. Στις περιπτώσεις όπου το οικογενειακό ετήσιο εισόδημα (συζύγων/συμβίων) είναι μικρότερο των €80.000 ή για πολύτεκνες οικογένειες είναι μικρότερο των €100.000 ή για μονήρης μικρότερο των €40.000 παραχωρείται σε κάθε σύζυγο ή συμβίο οι ακόλουθες φορολογικές απαλλαγές για:

(α) κάθε τέκνο €1.000 (οι μονογονεϊκές οικογένειες κατατάσσονται στο ευνοϊκότερο σενάριο, δηλαδή €2.000 έκπτωση ανά τέκνο)

(β) κάθε φοιτητή €1.000,

(γ) τόκους εξυπηρετούμενου δανείου για αγορά κύριας κατοικίας ή για ενοικίαση κύριας κατοικίας παραχωρείται έκπτωση μέχρι €1.500,

(δ) για ενεργειακή αναβάθμιση κύριας κατοικίας ή για αγορά νέου ηλεκτρικού οχήματος παραχωρείται έκπτωση μέχρι €1.000.

3. Ο εταιρικός φορολογικός συντελεστής αυξάνεται από 12,5% στο 15%

4. Εισάγεται ειδικός τρόπος φορολόγησης των κερδών από διάθεση κρυπτοστοιχείων με οριζόντιο συντελεστή 8% (τυχόν ζημιές από διάθεση μπορούν να συμψηφισθούν με κέρδη εντός του ίδιου έτους)

5. Επεκτείνεται η περίοδος μεταφοράς ζημιών από 5 έτη σε 7 έτη

6. Επεκτείνεται η υπερέκπτωση 120% για δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης άυλου περιουσιακού στοιχείου μέχρι το 2030

7. Αυξάνεται σε €30.000 από €17.086 το μέγιστο όριο εξόδων ψυχαγωγίας που εκπίπτουν του φορολογητέου εισοδήματος

8. Εκπίπτει για φορολογικούς σκοπούς η δαπάνη πρώτης εγγραφής σε αναγνωρισμένου χρηματιστήριο μέχρι του ποσού των €300.000 (τυχόν αχρησιμοποίητο ποσό στη βάση σχεδίου ήσσονος σημασίας «De Minimis» δύναται να χρησιμοποιηθεί εντός 3 ετών)

9. Εισάγεται ειδικός τρόπος φορολόγησης ύψους 8% επί των δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock options) (μέχρι το διπλάσιο των απολαβών του εργαζόμενου) στη βάση εγκεκριμένου σχεδίου παροχής εργοδότη, σημειώνεται ότι το όφελος δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του €1εκ εντός της 10 έτους περιόδου

10. Επεκτείνονται μέχρι το 2030 οι αυξημένοι συντελεστές κεφαλαιουχικών εκπτώσεων για δαπάνες που συνδέονται με την ενεργειακή αναβάθμισής των επιχειρήσεων

11. Αυξάνονται τα μέγιστα όρια ανά κατηγορία ελεγχόμενων συναλλαγών για τις οποίες οι φορολογούμενοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης Κυπριακού Φακέλου Τεκμηρίωσης (transfer pricing). Για χρηματοδοτικές συναλλαγές το όριο θα ανέρχεται σε €10 εκ., για αγοραπωλησίες αγαθών €5εκ. και για άλλες συναλλαγές €2,5εκ.

12. Διευκρινίζεται ότι οι χαριστικές πληρωμές που καταβάλλονται από εργοδότη εφάπαξ (στην έναρξη ή στη λήξη της εργοδότησης) υπόκεινται σε φορολογία εισοδήματος με οριζόντιο συντελεστή 20%, αφού παραχωρηθεί αφορολόγητο ποσό ύψους €200.000 στις περιπτώσεις όπου οι χαριστικές αποζημιώσεις δίδονται λόγω τερματισμού εργοδότησης

13. Επεκτείνεται η έκπτωση επί του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων, για ασφάλιστρα για κάλυψη μόνιμης ή μερικής ανικανότητας, πέραν της ασφάλειας ζωής

14. Παραχωρούνται ως έκπτωση μέχρι €500 επί του φορολογητέου εισοδήματος ατόμου, τα ασφάλιστρα κατοικίας έναντι κινδύνων φυσικών καταστροφών

15. Παραχωρούνται αυξημένες κεφαλαιουχικές εκπτώσεις ύψους είκοσι τοις εκατό (20%) για δαπάνες που διενεργούνται σε μηχανήματα και εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για αγροτική ή κτηνοτροφική παραγωγή, μετά την αφαίρεση οποιουδήποτε ποσού επιδότησης

16. Διευκρινίζεται ότι το εισόδημα από τόκους ατόμου, ταμείου προνοίας, κρατικών οργανισμών, της αρχής τοπικής αυτοδιοίκησης και των οντοτήτων της Γενικής Κυβέρνησης απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος και υπόκειται σε έκτακτη αμυντική εισφορά

17. Καθορίζεται ότι το εισόδημα από τόκους συλλογικού επενδυτικού σχεδίου (ανοικτού ή κλειστού τύπου) υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος και απαλλάσσεται από την επιβολή έκτακτης αμυντικής εισφοράς

18. Τροποποιείται το ειδικό καθεστώς σύνταξης από την παροχή υπηρεσιών στο εξωτερικό όπου για ποσό πέραν των €5.000 (αντί €3.420) να φορολογείται με 5%

19. Διευκρινίζεται ότι από 1/1/2031 το κέρδος από εξαργύρωση μεριδίου ή μετοχής σε συλλογικό επενδυτικό σχέδιο ανοικτού ή κλειστού τύπου συνιστά μέρισμα.

20. Παράλληλα εισάγονται μέτρα που αποσκοπούν στην πάταξη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, με σκοπό την αύξηση της φορολογικής συμμόρφωσης και την προστασία των δημοσίων εσόδων, ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:

Διευκρινίζεται ότι τα νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί ή εγγραφεί στη Δημοκρατία, θεωρούνται φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου

Καθορίζεται ότι τα ταμεία προνοίας και συντάξεως υπόκεινται κανονικά σε φορολογία, εάν ασκούν επιχείρηση ή στη περίπτωση εκμετάλλευσης ακίνητης ιδιοκτησίας

Καταργείται η παραχώρηση έκπτωσης που αφορά τόκο για απόκτηση μετοχών 100% θυγατρικής εταιρείας, με μεταβατικές διατάξεις μέχρι και το 2027, για επενδύσεις που διενεργήθηκαν μέχρι την 31/12/2025. Στις περιπτώσεις που η θυγατρική εταιρεία βρίσκεται σε μη- συνεργάσιμη δικαιοδοσία δεν παραχωρείται καμία έκπτωση

Διευκρινίζεται ότι το κέρδος μόνιμης εγκατάστασης που βρίσκεται σε μη- συνεργάσιμη δικαιοδοσία, δεν απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος

Τροποποιείται το ύψος των προστίμων, ώστε να ενισχυθεί η εθελούσια συμμόρφωση.

Νόμος που τροποποιεί τους περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα

Καταργείται η λογιζόμενη διανομή μερίσματος στα κέρδη που κτώνται μετά την 1/1/2026 Μειώνεται ο συντελεστής επιβολής έκτακτης αμυντικής εισφοράς επί της πραγματικής διανομής μερίσματος από 17% στο 5%, για κέρδη που θα δημιουργηθούν μετά την 1/1/2026, Καταργείται η επιβολή έκτακτης αμυντικής εισφοράς στο εισόδημα από ενοίκια – δηλαδή το 3% στο 75% των εισοδημάτων από ενοίκια (2,25%). Τα ενοίκια εισπρακτέα συνεχίζουν να φορολογούνται κάτω από το φόρο εισοδήματος. Επιβάλλεται 5% φόρος παρακράτησης επί των μερισμάτων στα εισοδήματα που καταβάλλονται προς εταιρεία που είναι κάτοικος σε δικαιοδοσία με χαμηλό φορολογικός συντελεστή, Μειώνεται ο συντελεστής φόρου παρακράτησης έκτακτης εισφοράς σε τόκους από κυβερνητικά ομόλογα άλλου Κράτους Μέλους και επί των καταθέσεων του Ταμείου Ασφάλισης Υγείας στο 3%, Μειώνεται ο συντελεστής φόρου παρακράτησης έκτακτης εισφοράς σε τόκους που κτώνται από θρησκευτικό, φιλανθρωπικό ή εκπαιδευτικό ίδρυμα δημοσίου χαρακτήρα καθώς και εταιρειών της Δημοκρατίας που έχουν συσταθεί αποκλειστικά για προαγωγή της τέχνης, της επιστήμης ή και του αθλητισμού στο 3%, Διευκρινίζεται ότι τόκοι που καταβάλλονται από ομόλογα εισηγμένα στη Νέα αγορά του ΧΑΚ υπόκεινται σε έκτακτη αμυντική εισφορά 3%, Εισάγεται εναλλακτικός τρόπος φορολόγησης των μη κατοίκων (NonDomicile) μετά την συμπλήρωση 17 ετών στην Κύπρο για περίοδο 5 πλέον 5 έτη με την καταβολή εφάπαξ ποσού €250.000 για την πενταετία, Απλοποιείται η καταβολή έκτακτης αμυντικής εισφοράς για εισοδήματα από μερίσματα και τόκους εξωτερικού (από δυο δόσεις σε μια) και θα καταβάλλεται κατά την υποβολή της δήλωσης εισοδήματος, Παράλληλα εισάγονται μέτρα που αποσκοπούν στην πάταξη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, με σκοπό την προστασία των δημοσίων εσόδων, ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:

Προβλέπονται αντικαταχρηστικά μέτρα για συγκεκαλυμένη διανομή μερίσματος με έκτακτη αμυντική εισφορά ύψους 10%,

Διευκρινίζεται ότι για παραχώρηση των σχετικών εξαιρέσεων στο Νόμο, εισηγμένη εταιρεία, θεωρείται αυτή που έχει εισαχθεί στη ρυθμιζόμενη αγορά χρηματιστηρίου,

Εισάγεται γενικός κανόνας κατά των καταχρήσεων,

Τροποποιείται το ύψος των προστίμων, ώστε να ενισχυθεί η εθελούσια συμμόρφωση.

Νόμος που τροποποιεί του περί Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμους

Επεκτείνεται και στις αντιπαροχές ακίνητης ιδιοκτησίας η απαλλαγή που εφαρμόζεται στις περιπτώσεις ανταλλαγής ακίνητης ιδιοκτησίας, Αναπροσαρμογή των δια βίου απαλλαγών επί των φόρων κεφαλαιουχικών κερδών; Η γενική απαλλαγή από €17.086 που είναι σήμερα αυξάνεται σε €20.000. Η απαλλαγή γεωργικής γης από €25.629 που είναι σήμερα αυξάνεται σε €30.000. Η απαλλαγή κύριας κατοικίας: από €85.430 σε €100.000. Τροποποιείται ο όρος ακίνητη ιδιοκτησία, ώστε να μειωθεί το ποσοστό που υπόκειται σε φορολογία και περιλαμβάνει διάθεση μετοχών εταιρειών που η αγοραία αξία των ακινήτων προέρχεται έμμεσα κατά 20% (αντί 50%) από ακίνητη ιδιοκτησία στη Δημοκρατία, ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν φαινόμενα αποφυγής φόρου, Σε περίπτωση διάθεσης μετοχών εταιρείας, ως η αγοραία αξία των οποίων αντιπροσωπεύεται ουσιαστικά από την αγοραία αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας, ορίζεται το προϊόν διάθεσης των μετοχών όπως δηλώνεται από τους συμβαλλόμενους, αναπροσαρμοζόμενο με την αγοραία αξία άλλων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, Εισάγεται πρόνοια όπου δύναται ο Έφορος Φορολογίας να μην συναινέσει στη μεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας στις περιπτώσεις όπου ο διαθέτης ή ο αγοραστής δεν είναι πλήρως συμμορφωμένοι με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (εξαιρούνται οι εκποιήσεις).

Νόμος που τροποποιεί τους περί Χαρτοσήμων Νόμους

1. Οι βασικότερες πρόνοιες που περιλαμβάνονται στο υπό αναφορά νομοσχέδιο είναι η διαγραφή των προνοιών που καθιστούν υποχρεωτική την χαρτοσήμανση εγγράφων, με εξαίρεση:

τις συμβάσεις στους τομείς των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών,

τα ασφαλιστικά συμβόλαια,

τις συμβάσεις που αφορούν μεταβιβάσεις ακίνητης ιδιοκτησίας και μισθώσεις ακίνητης ιδιοκτησίας αξίας άνω των πενήντα χιλιάδων ευρώ (€50.000)

2. Μεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας: Σύμβαση ή μνημόνιο σύμβασης για μεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας και όλα τα έγγραφα που ενσωματώνουν σύμβαση για μεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησία:

Για αξία σύμβασης πέραν των Πενήντα χιλιάδων ευρώ (€50.000), δύο τοις χιλιοίς (0.2%) της αξίας της σύμβασης και μέγιστη αξία χαρτοσήμου τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000).

Για παράδειγμα για σύμβαση αξίας 500.000 Ευρώ από 908 Ευρώ θα καταβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 1.000 Ευρώ (σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία μέχρι 5.000 Ευρώ καταβάλλεται 0%, από 5.000 μέχρι 170.000 Ευρώ, 0,15% και για οποιαδήποτε ποσά πάνω από 170.000 Ευρώ, 0,2% με μέγιστο ποσό τις 20.000)

3 Μισθώσεις Ακίνητης Ιδιοκτησίας:

Σύμβαση μίσθωσης και ακίνητης ιδιοκτησίας

i. Όταν η μίσθωση συνομολογείται για καθορισμένο χρόνο – Πάνω στο ποσό ή την αξία του μισθώματος, περιλαμβανομένου και οποιουδήποτε ποσού πέρα από το καθορισμένο μίσθωμα το οποίο καταβάλλεται υπό μορφή προκαταβολής (premium)

Για αξία σύμβασης πέραν των πενήντα χιλιάδων ευρώ (€50.000), δυο τοις χιλιοίς (0.2%) της αξίας της σύμβασης, με μέγιστη αξία χαρτοσήμου τις είκοσι χιλιάδες ευρώ(€20.000)

ii. Όταν η μίσθωση είναι για απεριόριστο χρόνο

Για αξία σύμβασης πέραν των πενήντα χιλιάδων ευρώ (€50.000), δυο τοις χιλιοίς (0.2%) της αξίας της σύμβασης, με μέγιστη αξία χαρτοσήμου τις είκοσι χιλιάδες ευρώ(€20.000).

Πάνω στο ποσό ή την αξία του μισθώματος για την περίοδο των εκατό χρόνων, περιλαμβανομένου και οποιουδήποτε ποσού πέραν από το καθορισμένο μίσθωμα το οποίο καταβάλλεται με τη μορφή προκαταβολής (premium).

Νόμος που τροποποιεί τους περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο απώτερος σκοπός των τροποποιήσεων είναι ο εξ' ορθολογισμός των φορολογικών δηλώσεων και καταβολής του οφειλόμενου φόρου, η πάταξη φαινομένων φοροδιαφυγής και φοροδιαφυγής καθώς και η ενίσχυση των εξουσιών του Τμήματος Φορολογίας για είσπραξη οφειλόμενων φόρων. Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο νομοθετούνται ενδεικτικά τα ακόλουθα από 1/1/2026:

Αυξάνεται το όριο από €70.000 σε €120.000 του μεικτού εισοδήματος για υποχρεωτική υποβολή εξελεγμένων λογαριασμών από φυσικό πρόσωπο Μετατίθεται η ημερομηνία υποβολής φορολογικής δήλωσης νομικών προσώπων μέχρι 31 Ιανουαρίου του μεθεπόμενου έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος και η ημερομηνία αυτή θα ισχύει και για την καταβολή του εταιρικού φόρου Καθίσταται υποχρεωτική η υποβολή της φορολογικής δήλωσης από όλα τα φυσικά πρόσωπα, που είναι κάτοικοι της Δημοκρατίας ηλικίας 25 ετών και άνω, ανεξαρτήτως αν έχουν φορολογητέο εισόδημα, για διεύρυνση της φορολογικής βάσης και ενίσχυση των φορολογικών εσόδων Εισάγεται η υποχρεωτική υποβολή φορολογικής δήλωσης από συνεταιρισμούς Επεκτείνεται η προθεσμία υποβολής έντασης στον Έφορο Φορολογίας στις 60 μέρες, Παρέχεται η δυνατότητα στον Έφορο Φορολογίας να ζητά την υποβολή κατάστασης ενεργητικού και παθητικού που να καλύπτει περίοδο οχτώ (8) ετών και την υποχρεωτική τήρηση στοιχείων που υποστηρίζουν τη φορολογική δήλωση για οχτώ (8) έτη, μετά την πραγματική ημερομηνία υποβολής δήλωσης Ενδυναμώνονται οι εξουσίες του Τμήματος Φορολογίας για απαίτηση παροχής φορολογικών στοιχείων ανεξαρτήτως τραπεζικού ή επαγγελματικού απορρήτου, Τροποποιούνται τα διοικητικά πρόστιμα και χρηματικές επιβαρύνσεις ώστε να ενισχυθεί η εθελούσια συμμόρφωση. Ενισχύονται οι υφιστάμενες διατάξεις που αφορούν τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, κινητής περιουσίας και εγγραφή εμπράγματου βάρους σε ακίνητη ιδιοκτησία Εισάγεται νέα διάταξη για ενίσχυση των εισπρακτικών μέτρων του Τμήματος Φορολογίας για δέσμευση μετοχών εταιρείας για οφειλόμενο φόρο Εισάγεται διάταξη με την οποία γίνεται αποδεκτή (μετά από αίτηση του φορολογούμενου) η μεταβίβαση ακινήτου προς όφελος της Δημοκρατίας, έναντι εξόφλησης φορολογικών οφειλών, με σκοπό τη παροχή εναλλακτικού τρόπου εξόφλησής οφειλών, στους φορολογουμένους. Η καταβολή ενοικίου που αφορά ακίνητη ιδιοκτησία εντός της Δημοκρατίας και του οποίου το συνολικό μηνιαίο ύψος ισούται ή υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων (€500), διενεργείται αποκλειστικά μέσω: (α) τραπεζικού εμβάσματος, ή (β) πληρωμής με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, ή (γ) οποιουδήποτε άλλου αναγνωρισμένου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής.». Ο Έφορος Φορολογίας δύναται με απόφαση του να αναστείλει την λειτουργία της επιχείρησης και να σφραγίσει τα υποστατικά αυτής εφόσον πρόσωπο που ασκεί την επιχείρηση: (i) παραλείπει να υποβάλει τουλάχιστον δύο φορολογικές δηλώσεις ή τουλάχιστον δώδεκα μηνιαίες δηλώσεις παρακρατήσεων φόρων και εισφορών, ή (ii) παραλείπει να καταβάλει τον υπ' αυτού υπολογιζόμενο φόρο σύμφωνα με φορολογική ή φορολογικές δηλώσεις ή τον οφειλόμενο φόρο ή εισφορά σύμφωνα με δήλωση ή δηλώσεις παρακρατήσεων φόρων και εισφορών, ή σύμφωνα με βεβαίωση ή βεβαιώσεις του Εφόρου Φορολογίας και νοουμένου ότι το οφειλόμενο ποσό περιλαμβανομένων των επιβαρύνσεων συνολικά ξεπερνά τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000) (iii) εξέδωσε ανακριβή από τα προβλεπόμενα στον παρόντα Νόμο τιμολόγια ή αποδείξεις ή δεν τα εξέδωσε, (iv) παρεμποδίζει τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου από εξουσιοδοτημένους λειτουργούς.



Η διάρκεια της αναστολής της λειτουργίας της επιχείρησης και σφράγισης των υποστατικών αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει τις (10) δέκα ημέρες.

Προϋπόθεση για την έκδοση της απόφασης του Εφόρου Φορολογίας που αναφέρεται στο εδάφιο είναι η αποστολή τριών (3) ειδοποιήσεων προς το πρόσωπο που αναφέρεται πιο πάνω με συστημένη επιστολή στην τελευταία δοθείσα διεύθυνση αλληλογραφίας της επιχείρησης ή στο εγγεγραμμένο γραφείο του νομικού προσώπου το οποίο είναι συνδεδεμένο με την εκάστοτε επιχείρηση ή με την άφεση της επιστολής στην διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου του νομικού προσώπου το οποίο είναι συνδεδεμένο με την εκάστοτε επιχείρηση ή με την άφεση της ειδοποίησης σε οποιοδήποτε πρόσωπο εμφανίζεται ως υπεύθυνος στο χώρο άσκησης της επιχείρησης σε σχετική επίσκεψη του εξουσιοδοτημένου λειτουργού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η οριστικοποίηση των πιο πάνω προτάσεων αναμένεται να πραγματοποιηθεί με την ψήφισή τους από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

--

Main Provisions of the Tax Reform

A brief presentation of the main provisions of the six bills that constitute the tax reform:

Law amending the Income Tax Laws

1. For natural persons, the tax brackets are revised and expanded with a horizontal increase of the tax-free amount from €19,500 to €20,500.

Revised brackets and tax rate:

Taxable Income Tax Rate €0 – €20,500 0% €20,501 – €30,000 20% €30,001 – €40,000 25% €40,001 – €80,000 30% €80,001 and above 35%

Existing brackets and tax rate:

Taxable Income Tax Rate €0 – €19,500 0% €19,501 – €28,500 20% €28,501 – €36,300 25% €36,301 – €60,000 30% €60,001 and above 35%

2. In cases where the family annual income (spouses/partners) is less than €80,000 or for families with many children less than €100,000 or for a single person less than €40,000, the following tax deductions are granted to each spouse or partner:

(a) for each child €1,000 (single-parent families are classified under the more favourable scenario, i.e. €2,000 deduction per child)

(b) for each student €1,000

(c) interest on a serviced loan for the purchase of main residence or for renting main residence, deduction up to €1,500

(d) for energy upgrade of main residence or for the purchase of a new electric vehicle, deduction up to €1,000

3. The corporate tax rate is increased from 12.5% to 15%

4. A special way of taxing profits from disposal of crypto-assets is introduced with a flat rate of 8% (any losses from disposal may be offset with profits within the same year)

5. Loss carry-forward period extended from 5 to 7 years

6. The 120% super-deduction for R&D expenses for intangible asset development is extended until 2030

7. Maximum deductible entertainment expenses increased to €30,000 from €17,086

8. Deduction for first listing on a recognised stock exchange up to €300,000 (unused amount may be used within 3 years under De Minimis scheme)

9. Special 8% taxation on stock options (up to twice employee's remuneration) under approved employer plan; benefit not exceeding €1 million within 10-year period

10. Increased capital allowances for energy-upgrade expenses of businesses extended to 2030

11. Increased thresholds for controlled transactions exempt from Cyprus TP documentation: €10m financing, €5m goods, €2.5m other

12. Clarified that ex-gratia lump-sum payments by employer (at start or end of employment) taxed at 20% after €200,000 tax-free when due to termination

13. Deduction extended for insurance premiums covering permanent or partial disability, beyond life insurance

14. Deduction up to €500 for home insurance premiums against natural disasters

15. Increased 20% capital allowance for agricultural/livestock machinery after subsidy deduction

16. Clarified that interest income of individuals, provident funds, state bodies, local authorities and public entities is exempt from income tax and subject to defense contribution

17. Interest income of collective investment schemes taxed under income tax and exempt from defense contribution

18. Special pension regime for services abroad amended: amount above €5,000 (instead of €3,420) taxed at 5%

19. Clarified that from 1/1/2031 profit from redemption of units/shares in investment schemes constitutes dividend

20. Anti-tax evasion measures:

Legal persons established/registered in Cyprus deemed Cyprus tax residents

Provident and pension funds taxed if carrying on business or exploiting immovable property

Deduction for interest on acquisition of 100% subsidiary abolished, transitional rules to 2027 for investments up to 31/12/2025; no deduction if subsidiary in non-cooperative jurisdiction

Profits of PE in non-cooperative jurisdiction not exempt

Penalties revised to enhance voluntary compliance

Law amending the Special Defense Contribution Laws

Deemed dividend distribution abolished for profits after 1/1/2026 Defense contribution on actual dividend distribution reduced from 17% to 5% for profits after 1/1/2026 Defense contribution on rental income abolished (2.25%); rental income remains subject to income tax 5% withholding tax on dividends to company resident in low-tax jurisdiction Withholding defense tax on interest from government bonds of other Member States and Health Insurance Fund deposits reduced to 3% Withholding defense tax on interest earned by public religious, charitable, educational institutions and public interest companies reduced to 3% Interest from bonds listed on CSE Emerging Market subject to 3% defense contribution Alternative taxation for non-doms after 17 years in Cyprus: lump sum €250,000 per 5-year period Simplification of payment of defense contribution on foreign dividends/interest to one installment with tax return Anti-tax avoidance measures:

Legal persons established/registered in Cyprus deemed Cyprus tax residents

Provident and pension funds taxed if carrying on business or exploiting immovable property

Deduction for interest on acquisition of 100% subsidiary abolished, transitional rules to 2027 for investments up to 31/12/2025; no deduction if subsidiary in non-cooperative jurisdiction

Profits of PE in non-cooperative jurisdiction not exempt

Penalties revised to enhance voluntary compliance

Law amending Capital Gains Tax Laws

1. Exemption applicable to exchange of immovable property extended to developer exchange arrangements

2. Life exemptions increased:

General: €20,000 (from €17,086)

Agricultural land: €30,000 (from €25,629)

Main residence: €100,000 (from €85,430)

3. Definition of immovable property amended: disposal of shares deriving indirectly 20% (instead of 50%) value from Cyprus immovable property taxed

4. For disposal of shares representing immovable property value, disposal proceeds declared and adjusted by value of other assets/liabilities

5. Tax Commissioner may refuse transfer of property where seller or buyer not fully tax-compliant (excl. foreclosures)

Law amending the Stamp Duty Laws

1. Deletion of mandatory stamping provisions, except for:

(a) financial services contracts

(b) insurance contracts

(c) contracts for transfer/lease of immovable property above €50,000

2. Transfer of immovable property:

For contract value above €50,000: 0.2% stamp duty, max €20,000

Example: contract €500,000 → stamp duty €1,000 (currently ~€908)

3. Leases:

Fixed-term or indefinite leases above €50,000: 0.2% stamp duty, max €20,000

On the value of rent and any premium based on 100-year period

Law amending the Assessment and Collection Laws

From 1/1/2026:

Audited accounts threshold for individuals increased from €70,000 to €120,000 gross income Corporate tax return deadline moved to 31 January of second following year; same for tax payment Mandatory tax return for all Cyprus resident individuals aged 25+ regardless of income Mandatory return for cooperatives Objection period extended to 60 days Commissioner may request statement of assets/liabilities for 8 years; records must be kept 8 years Expanded powers to request information regardless of bank/professional secrecy Penalties amended to strengthen voluntary compliance Powers strengthened for freezing bank accounts, movable property and registering charges on real estate Power to freeze company shares for unpaid tax Property transfer to the state accepted (upon request) for settlement of tax debt Rent ≥ €500/month for Cyprus immovable property must be paid only via bank transfer, debit/credit card, or other recognised electronic payment The Tax Commissioner may, by decision, suspend the operation of the business and seal its premises provided that the person conducting the business:

(i) fails to submit at least two tax returns or at least twelve monthly withholding tax and contribution returns, or

(ii) fails to pay the tax calculated by him according to a tax return or tax returns, or the tax or contribution due according to a withholding tax and contribution return or returns, or according to an assessment or assessments of the Tax Commissioner, provided that the outstanding amount including surcharges exceeds twenty thousand euro (€20,000) in total, or

(iii) has issued inaccurate invoices or receipts as required by this Law, or has failed to issue them, or

(iv) obstructs the conduct of a tax audit by authorised officers.

The duration of the suspension of operation of the business and sealing of its premises may not exceed ten (10) days.

A condition for issuing the decision of the Tax Commissioner referred to in this subsection is the sending of three (3) notices to the above-mentioned person by registered mail to the last provided correspondence address of the business, or to the registered office of the legal person connected with the business, or by leaving the notice at the address of the registered office of the legal person connected with the business, or by leaving the notice with any person appearing as responsible at the place of business during a visit by an authorised officer.

NOTE: The finalization of the above proposals is expected to take place upon their approval by the House of Representatives and their publication in the Official Gazette of the Republic.

Ομόφωνα το νέο πλαίσιο ελέγχου ξένων επενδύσεων

Σε προεκλογικούς τόνους, με αναφορές σε «ιδεολογικές αγκυλώσεις» και «εμμονές», στα χρυσά διαβατήρια και σε «προέδρους που μπεκρουλιάζουν», αλλά και σε Ρώσους ολιγάρχες και προεκλογικές καμπάνιες, καθώς και σε άκρατο μηδενισμό που οδηγεί σε χαμηλά ποσοστά, η Ολομέλεια της Βουλής σε πολύωρη συνεδρία ενέκρινε ομόφωνα την θέσπιση πλαισίου ελέγχου των άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ).

Συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο ψηφίστηκε με 48 ψήφους υπέρ από τους παρόντες βουλευτές, που παράλληλα καταψήφισαν αριθμό τροπολογιών που κατέθεσαν βουλευτές του ΑΚΕΛ για τις ξένες επενδύσεις στα ακίνητα, το στεγαστικό απόθεμα και για να ρυθμίζονται τα εργασιακά και περιβαλλοντικά ζητήματα, οι οποίες και πυροδότησαν την συζήτηση.

Όσοι βουλευτές έλαβαν το λόγο σε πρωτολογίες και δευτερολογίες για να απαντήσουν στο ΑΚΕΛ, ανέφεραν ότι το ν/σ είναι εναρμονιστικό και αφορά ελέγχους σε ξένες επενδύσεις σε ζωτικής σημασίας υποδομές του κράτους, όπως αεροδρόμια, λιμάνια, ενέργεια κ.λπ., προς διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος.

Χαρακτήρισαν τις τροπολογίες του ΑΚΕΛ άσχετες με το ν/σ και είπαν ότι με προτάσεις νόμου θα ρυθμιστεί για το θέμα του στεγαστικού και της ανεξέλεγκτης αγοράς ακινήτων από τρίτους.

Οι βουλευτές του ΑΚΕΛ που πήραν το λόγο απάντησαν ότι οι τροπολογίες στόχο έχουν να ρυθμίσουν τεράστια προβλήματα στο στεγαστικό όπου τα μικρομεσαία στρώματα δεν μπορούν να αποκτήσουν στέγη.

Πιο αναλυτικά, η βουλευτής του ΔΗΚΟ, πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, που πήρε αρχικά τον λόγο είπε ότι πρόκειται για ένα πολύ κρίσιμο ν/σ στη βάση ευρωπαϊκού κανονισμού με στόχο να περιφρουρήσει και να προστατεύσει ζωτικούς τομείς της ΕΕ από επενδύσεις υπηκόων τρίτων χωρών.

Δεν είναι, όπως τόνισε, γραφειοκρατικό ν/σ αλλά πολύ σημαντικό και για τη μικρή Κύπρο με πρόβλημα κατοχής, αλλά και γιατί αποκλείει κακώς νοούμενους επενδυτές. Είπε ότι οι τροπολογίες του ΑΚΕΛ δεν σχετίζονται με το ν/σ και έχουν λάθος στόχο και πρόσθεσε ότι δεν κατανοεί την προσέγγιση του κόμματος.

Εξέφρασε τη λύπη της γιατί δεν διεξήχθη μια ουσιαστική συζήτηση αλλά όπως είπε μια ωραιότατη προεκλογική συζήτηση για τράπεζες, πραξικόπημα, εργασιακά και στεγαστικό.

Ο βουλευτής της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος ανέφερε ότι ειδικά για την Κυπριακή Δημοκρατία ο κίνδυνος είναι πολύ μεγάλος γιατί στις ξένες επενδύσεις εγγράφηκαν νόμιμα εταιρείες τουρκικών συμφερόντων με ό,τι αυτό συνεπάγεται και με τους κινδύνους που ελλοχεύουν.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ανδρέας Καυκαλιάς, ανέφερε ότι το κόμμα του εκφράζει μεγάλη ανησυχία για εξαγορές και μεγάλες επενδύσεις στους τομείς της υγείας, των τραπεζών και ακινήτων και στόχος τους είναι η προστασία του δημοσίου συμφέροντος.

Εξήγησε τις τροπολογίες του κόμματός του λέγοντας ότι ενισχύουν αυτό που όλοι προτάσσουν και πρόσθεσε ότι δυσκολεύεται να κατανοήσει γιατί δεν υιοθετούνται "αν όλοι εννοούμε αυτά που δηλώνουμε".

Ο κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ, Γιώργος Λουκαΐδης αναφέρθηκε σε ανεπάρκεια της κρατικής παρέμβασης στο στεγαστικό και στην ανάγκη για προτάσεις νόμου για ρύθμιση του θέματος. Ο κ. Λουκαΐδης είπε ότι το ν/σ κάνει ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και θα το ψηφίσουν αλλά δεν είναι αρκετό.

Διερωτήθηκε επίσης γιατί δεν ψηφίζονται οι τροπολογίες τους όταν οι διαφωνούντες λένε ότι δεν έχουν πεδίο εφαρμογής. Είπε επίσης ότι θα κριθούμε όλοι όταν θα έρθουν οι προτάσεις νόμου και εκεί θα δείξουμε όλοι τις πραγματικές μας θέσεις.

Η βουλευτής του ΔΗΣΥ, Σάβια Ορφανίδου, υποστήριξε ότι οι τροπολογίες του ΑΚΕΛ δεν αφορούν τον νόμο και καταστρατηγούν την προέλκυση ξένων επενδύσεων. Είπε ότι πηγάζουν από ιδεολογικές καταβολές, λέγοντας ότι το κόμμα της στηρίζει ξένες και ντόπιες επενδύσεις για το καλό του τόπου και όχι κατά των συμφερόντων του κράτους.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Αριστος Δαμιανού είπε ότι θέλει να συγχαρεί την συνάδελφό του για την ειλικρίνειά της. Είπε ότι μόλις σήμερα το ΥΠΕΣ κατέθεσε ρύθμιση για τα χρυσά διαβατήρια και αυτό είναι «ωσάν να πυροβολούμε το πόδι μας». Είπε ότι επιστρέφει στην κ. Ορφανίδου τα περί ιδεολογικών εμμονών και δογματισμών και πρόσθεσε ότι είναι καιρός να αποφασίσουμε πώς αντιλαμβανόμαστε τον πατριωτισμό μας.

Ο κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΔΗΣΥ, Νίκος Τορναρίτης διερωτήθηκε γιατί μιλά το ΑΚΕΛ για χρυσά διαβατήρια και αν τα διαβατήρια της κυβέρνησης Χριστόφια δεν ήταν χρυσά αλλά πλατινένια.

"Στο συγκεκριμένο θέμα ο αναμάρτητος πρώτος το λίθο βαλέτω", είπε και διερωτήθηκε "για τις ευαισθησίες του ΑΚΕΛ όταν στη Λεμεσό εδώ και μια δεκαετία έχουμε παροικία Ρώσων που αγόρασαν όλη την πόλη". Ανέφερε ότι είδαμε αυτές τις ευαισθησίες έναντι ενός συγκεκριμένου κράτους με "ιδεοληψίες".

Υποστήριξε ότι εάν υπερψηφίσουν τις προτάσεις του ΑΚΕΛ θα στείλουν επενδυτές σε άλλες χώρες της ΕΕ και σε χώρες της περιοχής εκτός ΕΕ. Είναι καιρός, είπε, από τα μεγάλα λόγια του λαϊκισμού να πάμε στην πραγματικότητα.

Ο βουλευτής ΔΗΣΥ Ονούφριος Κουλλά δήλωσε επίσης ότι το ν/σ είναι εναρμονιστικό και οι τροπολογίες του ΑΚΕΛ δεν έχουν καμία σχέση. Υπέδειξε ότι η ευρωπαϊκή οικονομία είναι ελεύθερη και δεν χρειάζεται κανένα περιορισμό αλλά κρίνεται λογικό να ρυθμιστούν και να περιοριστούν οι επιθετικές εξαγορές.

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου είπε ότι ενώ θα έπρεπε να ήμασταν επικεντρωμένοι στο θέμα μας, κάποιοι άλλοι άνοιξαν τη βεντάλια της συζήτησης με αναφορές σε ιδεολογικές αγκυλώσεις, προσθέτοντας ότι το κόμμα του θα ψηφίσει το ν/σ αλλά θέλει προστασία και ανησυχεί.

«Εμείς ανησυχούμε γιατί οι τράπεζες πέρασαν σε χέρια ξένων, το έδαφός μας ξεπουλείται μαζικά, οι τιμές εκτοξεύονται και τα μικρομεσαία στρώματα δυσκολεύονται», είπε. Πρόσθεσε ότι το ΑΚΕΛ ανησυχεί όταν ξένα funds αγοράζουν νοσηλευτήρια και θα ελέγχουν αύριο το ΓεΣΥ και πρόσθεσε ότι όταν θα συζητηθούν οι προτάσεις νόμου για το στεγαστικό εκεί θα δούμε πόσοι ανησυχούμε για τη χώρα μας και πόσοι για τα λεφτά στην τσέπη τους.

Απαντώντας επίσης σε επικρίσεις για τα χρυσά διαβατήρια ο κ. Στεφάνου είπε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα το έφερε η κυβέρνηση Τάσσου Παπαδόπουλου και το συνέχισε η κυβέρνηση Χριστόφια με 350 πολιτογραφήσεις, όταν στη δεκαετία ΔΗΣΥ έγιναν 7 χιλιάδες.

Απαντώντας επίσης στα περί παροικίας Ρώσων στη Λεμεσό διερωτήθηκε ποιος ήταν ο πρόεδρος σε φιλμάκι «που μπεκρόπινε με Ρώσους ολιγάρχες». «Είναι ο Χριστόφιας που τους έφερε και αυτός τους έκανε διαβατήρια; Γιατί δεν κινήθηκαν τότε διαδικασίες», διερωτήθηκε.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Κυριάκος Χατζηγιάννη, ανέφερε ότι ενώ συζητάμε για εναρμονιστικό ν/σ κάποιοι περί άλλων τυρβάζουν. Ανέφερε ότι η συζήτηση δείχνει εχθρικό κλίμα που περνά προς τα έξω για όσους ενδιαφέρονται να επενδύσουν και υποβαθμίζεται κάθε ξένη επένδυση.

"Αλλοι κτίζουν και άλλοι χαλούν" ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι ξένες επενδύσεις συνέβαλαν στο ΑΕΠ, στην ανάπτυξη και την εργοδότηση και σε ανάπτυξη στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Ζαχαρίας Κουλίας ανέφερε ότι χάθηκε το μέτρο στη συζήτηση και ότι κατατέθηκαν προτάσεις νόμου για το στεγαστικό και την αγορά ακινήτων από ξένους. Ανέφερε ότι για λόγους αρχής οφείλει να απαντήσει ότι επί Τάσσου εισήχθη το ΠΕΠ με ειδικά κριτήρια και "έδωσε ένα διαβατήριο ".

Ο βουλευτής ΕΔΕΚ, Ηλίας Μυριάνθους, ανέφερε ότι ελέγχονται όλες αυτές οι ανησυχίες μας μέσω του ν/σ και του θεσμικού πλαισίου που εισάγεται και αν υπάρχουν προβλήματα και τρύπες να συζητηθούν σε άλλο πλαίσιο για να δοθούν λύσεις.

Ο βουλευτής ΔΗΣΥ Χάρης Γεωργιάδης ανέφερε ότι το ν/σ ρυθμίζει ζητήματα εθνικής ασφάλειας και όχι εργασιακά ή του τραπεζικού τομέα ή των ακινήτων.

Πρόσθεσε ότι τα προβλήματα στο στεγαστικό και στην αγορά ακινήτων θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με προτάσεις νόμου και με ρυθμίσεις της κυβέρνησης και ότι δεν πρέπει σε άσχετα ζητήματα να βάζουμε τροπολογίες.

Επέκρινε τον ΓΓ του ΑΚΕΛ για βαρύτατους χαρακτηρισμούς «για μπεκρήδες Προέδρους και μη κράτος δικαίου», λέγοντας ότι τους καταβάλλει ο πανικός ενόψει εκλογών και παραμένουν σε μια συνταγή απόλυτου μηδενισμού και πλήρους τοξικότητας που οδήγησε και στο παρελθόν σε χαμηλά ποσοστά.

Ο πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων, Σταύρος Παπαδούρης, μίλησε για σημαντικό ν/σ με σκοπό ελέγχους σε ξένες επενδύσεις σε πολύ δύσκολους καιρούς για προστασία της δημόσιας τάξης και ασφάλειας της χώρας μας και της ΕΕ.

Ο βουλευτής της ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυφωνίδης είπε ότι από το 2022 συζητείται το εναρμονιστικό ν/σ και έγιναν βελτιώσεις προς όφελος της προστασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, μπήκαν ασφαλιστικές δικλίδες και αυστηρά κριτήρια για ασφάλεια κρίσιμων υποδομών.

Για τις τροπολογίες του ΑΚΕΛ ανέφερε ότι και το κόμμα του και άλλα καταθέτουν προτάσεις για απάντηση στις ανησυχίες για ανεξέλεγκτη πώληση γης σε ξένες εταιρείες.

Η ανεξάρτητη Βουλευτής Αλεξάνδρα Ατταλίδου, ανέφερε ότι όλες οι χώρες χρειάζονται ξένες επενδύσεις αλλά είναι καιρός για ρύθμιση. Ανέφερε ότι λόγω και της κατοχής της Κύπρου το θέμα της ακίνητης περιουσίας είναι σημαντικό.

Ο ανεξάρτητος βουλευτής Ανδρέας Θεμιστοκλέους ανέφερε ότι αυτό που γίνεται σήμερα με το στεγαστικό και την αγορά ακινήτων θα κάνει την κρίση του 2013 να μοιάζει με σχολικό περίπατο σε λουλουδιασμένους αγρούς μια ανοιξιάτικη μέρα. Μίλησε για παθογένειες που δεν διορθώθηκαν και για μια νέα καταστροφική θύελλα που έρχεται. Ανέφερε ότι για προστασία των κατοικιών μας πρέπει να εισαχθεί το μέτρο της μακράς μίσθωσης γης και όχι της οριστικής κυριότητα για να σώσουμε τον τόπο μας.

Τι προβλέπει το νέο πλαίσιο

Αξίζει να αναφερθεί ότι η θέσπιση εθνικού μηχανισμού ελέγχου των ΑΞΕ κρίνεται αναγκαία για την προστασία της δημόσιας τάξης και ασφάλειας σε τομείς στρατηγικής σημασίας, καθώς και για τη διασφάλιση της συμμετοχή της Κύπρου στον σχετικό μηχανισμό συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδικότερα, οι ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν προβλέπουν κυρίως την υποχρέωση ξένου επενδυτή να κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή την πρόθεσή του για την πραγματοποίηση επένδυσης ελάχιστης αξία ύψους €2 εκατ. και η εκ των προτέρων εξασφάλιση έγκρισης της.

Επίσης, προνοείται η παροχή δικαιώματος στην αρμόδια αρχή να εξετάζει οποιαδήποτε ΑΞΕ, ανεξαρτήτως εάν εμπίπτει στο πλαίσιο υποχρεωτικής κοινοποίησης, στις περιπτώσεις που υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να θεωρηθεί ότι η ΑΞΕ ενδέχεται να επηρεάσει την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας στην περίπτωση που η ΑΞΕ δεν υπόκειται σε υποχρεωτική κοινοποίηση, το εν λόγω δικαίωμα είναι δυνατό να ασκηθεί εντός δεκαπέντε μηνών από την ημερομηνία πραγματοποίησης της επένδυσης.

Η νομοθεσία που ψηφίστηκε προβλέπει επίσης τη επιβολή όρων και προϋποθέσεων από την αρμόδια αρχή σε σχέση με ΑΞΕ, την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και τη λήψη άλλων μέτρων από την αρμόδια αρχή σε περίπτωση παράβασης προνοιών του εγκριθέντα νόμου και τη σύσταση και λειτουργία Συμβουλευτικής Επιτροπής, για σκοπούς πληροφόρησης και παροχής συμβουλών προς την αρμόδια αρχή σε σχέση με ΑΞΕ.

Από την υποχρέωση κοινοποίησης ΑΞΕ εξαιρούνται τα πλοία υπό ναυπήγηση ή πλοία που αποτελούν αντικείμενο αγοραπωλησίας, εκτός από πλωτές μονάδες αποθήκευσης και επαναεριοποίησης φυσικού αερίου, λόγω του ιδιαίτερου καθεστώτος του τομέα της ναυτιλίας,

Αξίζει να σημειωθεί ότι ημερομηνία έναρξης της ισχύος του νόμου, είναι στις 2 Απριλίου 2026.

Πηγή: Stockwatch

--

Unanimous approval of the new framework for monitoring foreign investments

In an atmosphere charged with pre-election tones—marked by references to "ideological fixations" and "obsessions," "golden passports," and "presidents who get drunk," as well as Russian oligarchs, election campaigns, and rampant nihilism leading to low polling numbers—the Plenary of the House of Representatives, in a lengthy session, unanimously approved the establishment of a framework for monitoring foreign direct investments (FDI).

Specifically, the bill was passed with 48 votes in favor by the MPs present, who at the same time rejected several amendments tabled by AKEL MPs concerning foreign investments in real estate, the housing stock, and the regulation of labor and environmental issues—amendments that triggered intense debate.

Those MPs who took the floor to respond to AKEL stated that the bill is harmonizing legislation and concerns checks on foreign investments in vital state infrastructure such as airports, ports, energy, etc., to safeguard the public interest.

They described AKEL's amendments as irrelevant to the bill, adding that issues such as housing and the uncontrolled property market by third-country buyers would be dealt with through separate legislative proposals.

AKEL MPs who spoke argued that their amendments aimed to address major housing problems that prevent middle and lower-income groups from acquiring a home.

More specifically, DIKO MP and Chair of the House Finance Committee, Christiana Erotokritou, who spoke first, said that this is a very critical bill based on an EU regulation designed to protect vital sectors of the EU from investments by nationals of third countries.

She emphasized that this is not a bureaucratic bill but a very important one, especially for small Cyprus with its occupation problem, as it excludes bad-faith investors. She said that AKEL's amendments are unrelated and misguided, and she could not understand the party's approach.

She expressed regret that there was no substantive debate, saying instead that what took place was a fine pre-election discussion touching on banks, coups, labor issues, and housing.

EDEK MP Marinos Sizopoulos said that for the Republic of Cyprus, the risk is particularly high because companies with Turkish interests have legally registered as foreign investors, with all the dangers that entails.

AKEL MP Andreas Kavkalias said his party is deeply concerned about acquisitions and major investments in health, banking, and real estate sectors, with the aim of protecting the public interest.

He explained AKEL's amendments, saying that they strengthen the objectives everyone claims to support, adding that he could not understand why they were not being adopted "if we all mean what we say."

AKEL's parliamentary spokesperson, Giorgos Loukaides, referred to the state's inadequate intervention in the housing issue and the need for legislative proposals to regulate it. Loukaides said the bill is a step in the right direction and that AKEL would vote for it, but that it is not enough.

He also wondered why AKEL's amendments were rejected when opponents claimed they had no practical scope. "We will all be judged," he said, "when the legislative proposals on housing come forward—then we will see who truly cares about the country and who about the money in their pockets."

DISY MP Savia Orphanidou argued that AKEL's amendments do not relate to the bill and undermine efforts to attract foreign investment. She said they stem from ideological roots, stressing that her party supports both foreign and local investments for the good of the country, not against the interests of the state.

AKEL MP Aristos Damianou congratulated his colleague for her honesty, noting that only today the Interior Ministry submitted a regulation on golden passports, which he described as "like shooting ourselves in the foot." He returned to Orphanidou the accusations of "ideological fixations and dogmatism," adding that it is time to decide what patriotism really means.

DISY's parliamentary spokesperson, Nikos Tornaritis, wondered why AKEL talks about golden passports and whether those issued during Christofias' presidency were "platinum" instead.

"In this matter, let the one without sin cast the first stone," he said, questioning AKEL's sensitivities "when in Limassol, for over a decade, a Russian community has bought up the city." He noted that these sensitivities seemed selective and ideologically motivated.

He argued that approving AKEL's amendments would send investors to other EU or regional countries. "It's time to move from the grand words of populism to reality," he said.

DISY MP Onoufrios Koullas also stated that the bill is harmonizing legislation and that AKEL's amendments are irrelevant. He noted that the European economy is a free one that should not be over-restricted, though it makes sense to regulate and limit hostile takeovers.

AKEL Secretary-General Stefanos Stefanou said that while discussion should have stayed focused on the issue, some opened it up with references to ideological fixations. He stressed that AKEL would vote for the bill but remains concerned.

"We are worried," he said, "because our banks have passed into foreign hands, our land is being sold off en masse, prices are skyrocketing, and the middle class is struggling." He added that AKEL is concerned that foreign funds buying hospitals will eventually control the national health system (GeSY). "When the housing bills are discussed," he said, "we'll see who really cares about the country and who about what's in their pockets."

Responding to criticism about golden passports, Stefanou said that the program was introduced by the Tassos Papadopoulos government and continued by the Christofias administration, which granted 350 naturalizations—compared to 7,000 under DISY's decade in power.

As for claims about the Russian community in Limassol, he asked, "Who was the president seen drinking with Russian oligarchs in that video? Was it Christofias who brought them and gave them passports? Why weren't actions taken then?"

DISY MP Kyriakos Hadjiyiannis said that while discussing harmonizing legislation, some were going off-topic. He said that the tone of the debate creates a hostile image for potential investors and undermines all foreign investment.

"Some build while others destroy," he said, noting that foreign investment has contributed to GDP, growth, employment, and development in research and innovation.

DIKO MP Zacharias Koulias said the debate lost focus, adding that legislative proposals on housing and property sales to foreigners have already been submitted. He reminded that under Tassos Papadopoulos, the investment program (CIP) was introduced with strict criteria, granting "a single passport."

EDEK MP Elias Myrianthous said that all concerns are addressed within the bill and its institutional framework, and that any problems or gaps can be discussed in another context to find solutions.

DISY MP Haris Georgiades said that the bill regulates issues of national security—not labor, banking, or real estate. He added that housing and property market issues should be tackled with separate legislation and government action, not through irrelevant amendments.

He criticized AKEL's secretary-general for "heavy accusations about drunk presidents and a non-rule-of-law state," saying that AKEL is gripped by election panic, resorting again to nihilism and toxicity that have led to low results in the past.

The president of the Green Party, Stavros Papadouris, said this is an important bill establishing checks on foreign investments in difficult times, to protect public order and national and EU security.

DIPA MP Alekos Tryfonides said the harmonizing bill has been under discussion since 2022 and has been improved to enhance the protection of the Republic of Cyprus, introducing safeguards and strict criteria for the security of critical infrastructure.

Regarding AKEL's amendments, he said that his party and others are submitting proposals to address concerns about the uncontrolled sale of land to foreign companies.

Independent MP Alexandra Attalidou said that all countries need foreign investment but it is time for regulation. She emphasized that due to Cyprus's occupation, property issues are particularly sensitive.

Independent MP Andreas Themistocleous warned that what is happening today in the housing and property market will make the 2013 crisis look like "a school outing through flowered fields on a spring day." He spoke of longstanding structural problems and predicted a new destructive storm ahead. He said that to protect homes, long-term land leasing rather than full ownership should be introduced "to save our country."

What the new framework provides

It is worth noting that the establishment of a national mechanism for monitoring FDI is deemed necessary to protect public order and security in strategically important sectors, and to ensure Cyprus's participation in the EU's cooperation mechanism.

Specifically, the new regulations require any foreign investor intending to make an investment of at least €2 million to notify the competent authority in advance and obtain prior approval.

The authority is also empowered to review any FDI, even if it does not fall under mandatory notification, whenever there are reasonable grounds to believe it could affect security or public order.

If an FDI does not require mandatory notification, this right may still be exercised within fifteen months from the date the investment was made.

The law also allows the competent authority to impose conditions or requirements on FDIs, apply administrative sanctions, and take other measures in cases of non-compliance. A Consultative Committee will be established to provide advice and information to the authority regarding FDI matters.

From the obligation of FDI notification are excluded vessels under construction or for sale, except for floating storage and regasification units for natural gas, due to the special status of the shipping sector.

Finally, the law will enter into force on 2 April 2026.

Source: Stockwatch

Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία: Σεπτέμβριος 2025

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία για τον μήνα Σεπτέμβριο 2025 έφτασε στις 122,3 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας μείωση 0,4% σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2025. Όσον αφορά τη μεταβολή σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρατηρείται μείωση 0,6%. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2025, ο δείκτης σημείωσε μείωση 0,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Τον Σεπτέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2025 ο δείκτης παρέμεινε σταθερός στους τομείς των μεταλλείων και λατομείων και της μεταποίησης, ενώ σημείωσε αύξηση στον τομέα της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 0,4%. Μείωση σημειώθηκε στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (-2,0%).

Όσον αφορά τις μεταβολές σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρατηρείται αύξηση στους τομείς των μεταλλείων και λατομείων (8,6%) και της μεταποίησης (0,9%), ενώ μείωση παρατηρείται στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (-6,3%) και στην παροχή νερού και ανάκτηση υλικών (-4,1%).

Κατά μεταποιητικό κλάδο, τον Σεπτέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους καταγράφηκαν αυξήσεις στην κατασκευή επίπλων, άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες και επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (4,3%), στην παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου, χημικών ουσιών και προϊόντων και φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων (2,5%), στην κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (2,4%), στην κατασκευή χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις (2,1%) και στην παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (1,6%), ενώ σημειώθηκε μείωση στη βιομηχανία τροφίμων, ποτών και προϊόντων καπνού (-0,3%).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Index of Industrial Output Prices: September 2025

The Index of Industrial Output Prices for September 2025 reached 122,3 units (base 2021=100), recording a decrease of 0,4% compared to August 2025. Compared to the corresponding month of the previous year, the index recorded a decrease of 0,6%. For the period January-September 2025, the index showed a decrease of 0,4% compared to the corresponding period of 2024.

In September 2025 compared to August 2025, the index remained stable in mining and quarrying and manufacturing, while it showed an increase in water supply and materials recovery by 0,4%. A decrease was recorded in the sector of electricity supply (-2,0%).

Compared to the corresponding month of the previous year, an increase was recorded in mining and quarrying (8,6%) and manufacturing (0,9%), while a decrease was shown in the sectors of electricity supply (-6,3%) and water supply and materials recovery (-4,1%).

By division of economic activity in manufacturing, in September 2025 compared to the corresponding month of the previous year, increases were recorded in the manufacture of furniture, other manufacturing and repair and installation of machinery and equipment (4,3%), the manufacture of refined petroleum products, chemicals and chemical products and pharmaceutical products and preparations (2,5%), the manufacture of electronic and optical products and electrical equipment (2,4%), the manufacture of paper and paper products and printing (2,1%) and the manufacture of other nonmetallic mineral products (1,6%), while a decrease was recorded in the manufacture of food products, beverages and tobacco products (-0,3%).

Source: Cystat

Ετήσιοι μη-χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί θεσμικών τομέων: 2024

Με βάση τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις των κυριότερων μακροοικονομικών μεγεθών των Εθνικών Λογαριασμών κατά θεσμικό τομέα για το έτος 2024, το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα για το σύνολο της οικονομίας ανήλθε σε €30.655,2 εκ., η ακαθάριστη αποταμίευση ανήλθε σε €4.339,5 εκ. και η καθαρή ανάγκη χρηματοδότησης (-) διαμορφώθηκε σε €3.063,8 εκ.

Το διαθέσιμο εισόδημα των Νοικοκυριών και των ΜΚΙΕΝ αυξήθηκε κατά 8,4% το 2024 σε σύγκριση με το 2023, από €19.387,8 εκ. σε €21.016,1 εκ., ενώ η τελική καταναλωτική δαπάνη τους, αυξήθηκε κατά 5,8% το 2024 σε σύγκριση με το 2023, από €18.829,8 εκ. σε €19.915,1 εκ.

Επιπλέον, το ποσοστό αποταμίευσης, που καθορίζεται ως το ποσοστό της ακαθάριστης αποταμίευσης ως προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα των Νοικοκυριών και των ΜΚΙΕΝ, διαμορφώθηκε στο 5,6% το 2024 σε σύγκριση με 5,9% το 2023.

Το ποσοστό των επενδύσεων των μη-χρηματοοικονομικών εταιρειών, που υπολογίζεται ως το ποσοστό των επενδύσεων ως προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία του τομέα των μη-χρηματοοικονομικών εταιρειών, ανήλθε σε 16,0% το 2024 σε σύγκριση με 18,3% το 2023.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Annual non-financial sector accounts: 2024

Based on the preliminary estimates of the main aggregates of the National Accounts by institutional sector for the year 2024, the gross disposable income for the total economy amounted to €30.655,2 mn, the gross saving amounted to €4.339,5 mn and the net borrowing (-) amounted to €3.063,8 mn.

The disposable income of Households and NPISH increased by 8,4% in 2024 compared to 2023, from €19.387,8 mn to €21.016,1 mn, while their final consumption expenditure, increased by 5,8% in 2024 compared to 2023, from €18.829,8 mn to €19.915,1 mn.

In addition, the savings ratio, which is calculated as the percentage of the gross saving to the gross disposable income of Households and NPISH, amounted to 5,6% in 2024 compared to 5,9% in 2023.

The investment ratio of the non-financial corporations, which is calculated as the percentage of investments to gross value added of the non-financial corporations' sector, amounted to 16,0% in 2024 compared to 18,3% in 2023.

Source: Cystat

Δημοσιονομικοί Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης: Ιαν-Σεπ 2025

Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2025 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €1.169,5 εκ. (3,2% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με πλεόνασμα €1.344,3 εκ. (3,9% στο ΑΕΠ) για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2024.

Έσοδα

Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου 2025 αυξήθηκαν κατά €650,1 εκ. (+6,2%) και ανήλθαν στα €11.197,5 εκ. σε σύγκριση με €10.547,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Συγκεκριμένα, τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €182,2 εκ. (+6,7%) και ανήλθαν στα €2.892,9 εκ. σε σύγκριση με €2.710,7 εκ. το 2024. Οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €237,0 εκ. (+7,3%) και ανήλθαν στα €3.474,0 εκ. σε σύγκριση με €3.237,0 εκ. το 2024. Οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα αυξήθηκαν κατά €56,2 εκ. (+77,6%) και ανήλθαν στα €128,6 εκ. σε σύγκριση με €72,4 εκ. το 2024. Οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €24,1 εκ. (+0,7%) και ανήλθαν στα €3.535,2 εκ. σε σύγκριση με €3.511,1 εκ. το 2024, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) αυξήθηκαν κατά €11,6 εκ. (+0,5%) και ανήλθαν στα €2.375,2 εκ. σε σύγκριση με €2.363,6 εκ. το 2024. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά €115,9 εκ. (+17,9%) και ανήλθαν στα €765,0 εκ. σε σύγκριση με €649,1 εκ. το 2024. Οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €45,8 εκ. (+65,0%) και ανήλθαν στα €116,3 εκ. σε σύγκριση με €70,5 εκ. το 2024.

Αντιθέτως, οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €11,1 εκ. (-3,7%) και περιορίστηκαν στα €285,5 εκ. σε σύγκριση με €296,6 εκ. το 2024.

Δαπάνες

Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2025 αυξήθηκαν κατά €824,9 εκ. (+9,0%) και ανήλθαν στα €10.028,0 εκ. σε σύγκριση με €9.203,1 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Συγκεκριμένα, οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €175,9 εκ. (+6,5%) και ανήλθαν στα €2.870,2 εκ. σε σύγκριση με €2.694,3 εκ. το 2024. Οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €274,1 εκ. (+7,2%) και ανήλθαν στα €4.082,2 εκ. σε σύγκριση με €3.808,1 εκ. το 2024. Η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €74,3 εκ. (+7,6%) και ανήλθε στα €1.046,4 εκ. σε σύγκριση με €972,1 εκ. το 2024.

Ο λογαριασμός κεφαλαίου αυξήθηκε κατά €371,3 εκ. (+55,9%) και ανήλθε στα €1.036,0 εκ. σε σύγκριση με €664,7 εκ. το 2024, εκ των οποίων, οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €164,2 εκ. (+29,0%) και ανήλθαν στα €731,3 εκ. σε σύγκριση με €567,1 εκ. το 2024 και οι άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €207,1 εκ. και ανήλθαν στα €304,7 εκ. σε σύγκριση με €97,6 εκ. το 2024.

Αντιθέτως, οι πληρωθέντες τόκοι μειώθηκαν κατά €3,7 εκ. (-1,1%) και περιορίστηκαν στα €326,3 εκ. σε σύγκριση με €330,0 εκ. το 2024. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €49,8 εκ. (-8,2%) και περιορίστηκαν στα €558,8 εκ. σε σύγκριση με €608,6 εκ. το 2024. Οι επιδοτήσεις μειώθηκαν κατά €17,2 εκ. (-13,7%) και περιορίστηκαν στα €108,1 εκ. σε σύγκριση με €125,3 εκ. το 2024.

Σημαντική Διευκρίνιση

Τονίζεται ότι για αριθμό οντοτήτων της Γενικής Κυβέρνησης και συγκεκριμένα του υποτομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έχουν παραχθεί εκτιμήσεις λόγω μη υποβολής επαρκών στοιχείων από τις αρμόδιες αρχές.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Fiscal Accounts of General Government: Jan-Sep 2025

The preliminary General Government fiscal results, which are prepared by the Statistical Service of Cyprus (CYSTAT) indicate a surplus of €1.169,5 mn (3,2% of GDP) for the period of January-September 2025, as compared to a surplus of €1.344,3 mn (3,9% of GDP) that was recorded during the period of January- September 2024.

Revenue

During the period of January-September 2025, total revenue increased by €650,1 mn (+6,2%) and amounted to €11.197,5 mn, compared to €10.547,3 mn in the corresponding period of 2024.

In detail, revenue from taxes on income and wealth increased by €182,2 mn (+6,7%) and amounted to €2.892,9 mn, compared to €2.710,7 mn in 2024. Social contributions increased by €237,0 mn (+7,3%) and amounted to €3.474,0 mn, compared to €3.237,0 mn in 2024. Property income increased by €56,2 mn (+77,6%) and amounted to €128,6 mn, compared to €72,4 mn in 2024. Taxes on production and imports increased by €24,1 mn (+0,7%) and amounted to €3.535,2 mn, compared to €3.511,1 mn in 2024, of which net VAT revenue increased by €11,6 mn (+0,5%) and amounted to €2.375,2 mn, compared to €2.363,6 mn in 2024. Revenue from the sale of goods and services increased by €115,9 mn (+17,9%) and amounted to €765,0 mn, compared to €649,1 mn in 2024. Capital transfers increased by €45,8 mn (+65,0%) and amounted to €116,3 mn, compared to €70,5 mn in 2024.

On the contrary, current transfers decreased by €11,1 mn (-3,7%) to €285,5 mn, from €296,6 mn in 2024.

Expenditure

During the period of January-September 2025, total expenditure increased by €824,9 mn (+9,0%) and amounted to €10.028,0 mn, compared to €9.203,1 mn in the corresponding period of 2024.

In detail, compensation of employees (including imputed social contributions and pensions of civil servants) increased by €175,9 mn (+6,5%) and amounted to €2.870,2 mn, compared to €2.694,3 mn in 2024. Social benefits increased by €274,1 mn (+7,2%) and amounted to €4.082,2 mn, compared to €3.808,1 mn in 2024. Intermediate consumption increased by €74,3 mn (+7,6%) and amounted to €1.046,4 mn, compared to €972,1 mn in 2024.

The capital account increased by €371,3 mn (+55,9%) and amounted to €1.036,0 mn, compared to €664,7 mn in 2024, of which gross capital formation increased by €164,2 mn (+29,0%) and amounted to €731,3 mn, compared to €567,1 mn in 2024 and other capital expenditure increased by €207,1 mn and amounted to €304,7 mn, compared to €97,6 mn in 2024.

On the contrary, interest payable decreased by €3,7 mn (-1,1%) to €326,3 mn, from €330,0 mn in 2024. Current transfers decreased by €49,8 mn (-8,2%) to €558,8 mn, from €608,6 mn in 2024. Subsidies decreased by €17,2 mn (-13,7%) to €108,1 mn, from €125,3 mn in 2024.

Important Notice

It is emphasized that for a number of entities of the General Government and specifically for the Local Government Subsector, estimates have been produced by the Statistical Service, due to non-submission of sufficient data by the competent authorities.

Source: Cystat

Δείκτης Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου εκτός Μηχανοκίνητων Οχημάτων: Σεπτέμβριος 2025

Ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε τον Σεπτέμβριο 2025 κατά 6,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Κατά τον ίδιο μήνα ο Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε κατά 9,0% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Turnover Index of Retail Trade except of Motor Vehicles: September 2025

The Turnover Value Index of Retail Trade for September 2025 increased by 6,3% compared to the corresponding month of the previous year.

For the same month, the Turnover Volume Index of Retail Trade increased by 9,0% compared to the corresponding month of the previous year.

Source: Cystat

Ετήσιοι Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί (Ισολογισμοί) κατά θεσμικό τομέα: 2024

Σύνολο της Οικονομίας

Το ενεργητικό για το σύνολο της οικονομίας σε χρηματοοικονομικά μέσα ανήλθε στο τέλος Δεκεμβρίου 2024 στα €795.274,6 εκ. από τα οποία το 50,3% αφορά συμμετοχικούς τίτλους και μετοχές, το 17,2% αφορά μετρητά και καταθέσεις και το 18,8% αφορά δάνεια.

Το παθητικό για το σύνολο της οικονομίας σε χρηματοοικονομικά μέσα ανήλθε στο τέλος Δεκεμβρίου 2024 στα €824.543,9 εκ. από τα οποία το 50,8% αφορά συμμετοχικούς τίτλους και μετοχές, το 25,0% αφορά δάνεια και το 12,1% αφορά μετρητά και καταθέσεις.

Νοικοκυριά και Μη-Χρηματοοικονομικές Εταιρείες

Το ενεργητικό των νοικοκυριών σε χρηματοοικονομικά μέσα ανήλθε στο τέλος Δεκεμβρίου 2024 στα €61.340,8 εκ. από τα οποία το 53,0% αφορά μετρητά, το 0,8% αφορά δάνεια, το 3,6% αφορά χρεόγραφα, και το 24,8% μετοχές. Το ύψος των δανείων του τομέα ανήλθε στο τέλος Δεκεμβρίου 2024 στα €19.871,2 εκ. με τον σχετικό δείκτη να βρίσκεται στο 57,2% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ).

Το αντίστοιχο ενεργητικό των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών ανήλθε στα €70.484,5 εκ. με αναλογία 20,6% σε μετρητά και καταθέσεις, 6,9% σε δάνεια, 0,7% σε χρεόγραφα, 38,7% σε μετοχές και 32,6% σε λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία. Το ύψος των δανείων του τομέα στο τέλος Δεκεμβρίου 2024 ανήλθε στα €41.577,8 εκ. με το δείκτη χρέους να βρίσκεται στο 119,6% του ΑΕΠ.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Annual Financial Accounts (Stocks) by institutional sector: 2024

Total Economy

The total assets of the economy in financial instruments amounted to €795.274,6 mn at the end of December 2024, of which 50,3% relates to equities and shares, 17,2% to currency and deposits and 18,8% to loans.

The total liabilities of the economy in financial instruments amounted to €824.543,9 mn at the end of December 2024, of which 50,8% relates to equities and shares, 25,0% to loans and 12,1% to currency and deposits.

Households and Non-financial Corporations

The assets of households in financial instruments amounted to €61.340,8 mn at the end of December 2024, of which 53,0% consists of currency and deposits, 0,8% in loans, 3,6% in debt securities and 24,8% in equities. The amount of loans for this sector reached 19.871,2 mn, at the end of December 2024, with a debt-to-Gross Domestic Product (GDP) ratio of 57,2%.

The corresponding assets of non-financial corporations amounted to €70.484,5 mn, with 20,6% in cash and deposits, 6,9% in loans, 0,7% in debt securities, 37,7% in equities and 32,6% in other financial instruments. The amount of loans for this sector at the end of December 2024 reached €41.577,8 mn, with a debt-to-GDP ratio of 119,6%.

Source: Cystat

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.