Economics Weekly Alert 42/2025

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ): Οκτώβριος 2025

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ): Οκτώβριος 2025

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Οκτώβριο 2025 αυξήθηκε κατά 0,54 μονάδες και έφτασε στις 118,25 μονάδες σε σύγκριση με 117,71 μονάδες τον Σεπτέμβριο 2025. Ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο 2025 μειώθηκε με ρυθμό 0,3%.

Η μεγαλύτερη θετική μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά με τον Οκτώβριο του 2024 σημειώθηκε στις Υπηρεσίες (3,0%) ενώ οι μεγαλύτερες αρνητικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στον Ηλεκτρισμό (-7,5%) και στα Γεωργικά Προϊόντα (-2,6%). Σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2025 η μεγαλύτερη μεταβολή καταγράφηκε στον Ηλεκτρισμό (1,7%).

Ανάλυση Ποσοστιαίων Μεταβολών

Συγκριτικά με τον Οκτώβριο του 2024, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση (-6,7%), Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (4,4%), Εκπαίδευση (3,5%) και Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά και (-2,1%).

Σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2025, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση (3,6%) και Εκπαίδευση (1,2%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρουσιάστηκαν στις κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση (-6,2%), Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (4,7%), Εκπαίδευση (3,7%) και Αναψυχή και Πολιτισμός (3,3%).

Ανάλυση Επιπτώσεων σε Μονάδες

Τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Οκτωβρίου 2025 σε σχέση με τον Οκτώβριο 2024 είχαν οι κατηγορίες Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (0,48) και Εκπαίδευση (0,16), ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Οκτωβρίου 2025 σε σχέση με τον Οκτώβριο 2024 είχαν οι κατηγορίες Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (-0,52) και Ένδυση και Υπόδηση (-0,51).

Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ τον Οκτώβριο 2025 σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2025 είχαν οι κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση (0,25) και Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (0,12).

Τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Οκτωβρίου 2025 σε σύγκριση με το δείκτη του Οκτωβρίου 2024 είχαν οι Υπηρεσίες Τροφοδοσίας (0,50), ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση είχαν τα Είδη Ένδυσης (-0,43) και ο Ηλεκτρισμός (-0,43).

Τα Είδη Ένδυσης (0,17) είχαν τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Οκτωβρίου 2025 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2025, ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση είχαν τα Φρέσκα Φρούτα (-0,15).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Consumer Price Index (CPI): October 2025

The Consumer Price Index (CPI) in October 2025 increased by 0,54 points, reaching 118,25 units compared to 117,71 units in September 2025. Inflation in October 2025 decreased at a rate of 0,3%.

The largest positive change in the economic categories compared with October 2024 was recorded in Services (3,0%), while the largest negative changes were observed in Electricity (-7,5%) and Agricultural Products (-2,6%). Compared with September 2025, the largest change was recorded in Electricity (1,7%).

Analysis of Percentage Changes

Compared to October 2024, the largest changes were recorded in the categories Clothing and Footwear (-6,7%), Restaurants and Hotels (4,4%), Education (3,5%) and Food and Non-Alcoholic Beverages (-2,1%).

Compared to September 2025, the largest changes were recorded in the categories Clothing and Footwear (3,6%) and Education (1,2%).

For the period January – October 2025, compared with the corresponding period of the previous year, the largest changes were recorded in the categories Clothing and Footwear (-6,2%), Restaurants and Hotels (4,7%), Education (3,7%) and Recreation and Culture (3,3%).

Analysis of Effects in Units

The largest positive impact on the change of the CPI in October 2025 compared to October 2024 was recorded in the categories Restaurants and Hotels (0,48) and Education (0,16), while the largest negative impact on the change of the CPI in October 2025 compared to October 2024 was recorded in the categories Food and Non-Alcoholic Beverages (-0,52) and Clothing and Footwear (-0,51).

The largest impact on the change of the CPI in October 2025 compared to September 2025 was recorded in the categories Clothing and Footwear (0,25) and Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels (0,12).

The largest positive impact on the change of the CPI in October 2025 compared to the index of October 2024 was recorded in Catering Services (0,50), while the largest negative impact was recorded in Clothing (-0,43) and Electricity (-0,43).

Clothing (0,17) had the largest positive impact on the change of the CPI in October 2025 compared to the corresponding index of September 2025, while Fresh Fruits (-0,15) had the largest negative impact.

Source: Cystat

Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου: Αύγουστος 2025 (τελικά στοιχεία) και Σεπτέμβριος 2025 (προκαταρτικά στοιχεία)

Σεπτέμβριος 2025, Προκαταρκτικά Στοιχεία

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών τον Σεπτέμβριο 2025 ήταν €1.208,0 εκ. σε σύγκριση με €986,3 εκ. τον Σεπτέμβριο 2024, καταγράφοντας αύξηση 22,5%. Οι εισαγωγές από άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ ήταν €612,5 εκ. και από τρίτες χώρες €595,5 εκ. σε σύγκριση με €633,6 εκ. και €352,7 εκ. αντίστοιχα τον Σεπτέμβριο 2024. Οι εισαγωγές τον Σεπτέμβριο 2025 περιλαμβάνουν τη μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας πλοίων, συνολικής αξίας €35,6 εκ. έναντι €30,4 εκ. τον Σεπτέμβριο 2024.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών τον Σεπτέμβριο 2025 ήταν €497,4 εκ. σε σύγκριση με €354,1 εκ. τον Σεπτέμβριο 2024, σημειώνοντας αύξηση 40,5%. Οι εξαγωγές προς άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ ήταν €173,6 εκ. και προς τρίτες χώρες €323,8 εκ., σε σύγκριση με €113,3 εκ. και €240,8 εκ. αντίστοιχα τον Σεπτέμβριο 2024. Οι εξαγωγές τον Σεπτέμβριο 2025 περιλαμβάνουν τη μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας πλοίων, συνολικής αξίας €108,0 εκ. έναντι €42,2 εκ. τον Σεπτέμβριο 2024.

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2025 ήταν €10.111,1 εκ. σε σύγκριση με €8.768,0 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2024, σημειώνοντας αύξηση 15,3%. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2025 ήταν €4.226,9 εκ. σε σύγκριση με €3.981,0 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2024, σημειώνοντας αύξηση 6,2%. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €5.884,2 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2025 σε σύγκριση με €4.787,0 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Αύγουστος 2025, Τελικά Στοιχεία

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών ήταν €1.116,7 εκ. τον Αύγουστο 2025 σε σύγκριση με €981,8 εκ. τον Αύγουστο 2024, σημειώνοντας αύξηση 13,7%.

Οι εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Αύγουστο 2025 ήταν €399,1 εκ. σε σύγκριση με €193,9 εκ. τον Αύγουστο 2024, καταγράφοντας αύξηση 105,8%.

Η αξία των εγχώριων εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων, εξαιρουμένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Αύγουστο 2025 ανήλθε σε €392,6 εκ. σε σύγκριση με €186,4 εκ. τον Αύγουστο 2024. Η αξία των εγχώριων εξαγωγών γεωργικών προϊόντων, εξαιρουμένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Αύγουστο 2025 ανήλθε στα €5,8 εκ. έναντι €6,8 εκ. τον Αύγουστο 2024.

Οι εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Αύγουστο 2025 ήταν €132,4 εκ. σε σύγκριση με €96,9 εκ. τον Αύγουστο 2024, σημειώνοντας αύξηση 36,6%.

Οι κυριότερες κατηγορίες εξαγωγών εγχώρια παραγόμενων προϊόντων κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025 (εξ. των προμηθειών σε πλοία και αεροσκάφη), ήταν τα ορυκτά καύσιμα και λάδια με αξία €1.667,6 εκ., το χαλλούμι με αξία €262,9 εκ. και τα φαρμακευτικά προϊόντα με αξία €228,9 εκ.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Foreign Trade Statistics: August 2025 (final data) and September 2025 (provisional data)

September 2025, Provisional Data

Total imports of goods in September 2025 were €1.208,0 mn as compared to €986,3 mn in September 2024, recording an increase of 22,5%. Imports from other EU Member States were €612,5 mn and from third countries €595,5 mn, compared to €633,6 mn and €352,7 mn respectively in September 2024. Imports in September 2025 include the transfer of economic ownership of vessels, with total value of €35,6 mn as compared to €30,4 mn in September 2024.

Total exports of goods in September 2025 were €497,4 mn as compared to €354,1 mn in September 2024, recording an increase of 40,5%. Exports to other EU Member States were €173,6 mn and to third countries €323,8 mn, compared to €113,3 mn and €240,8 mn respectively in September 2024. Exports in September 2025 include the transfer of economic ownership of vessels, with total value of €108,0 mn as compared to €42,2 mn in September 2024.

Total imports of goods in January–September 2025 amounted to €10.111,1 mn as compared to €8.768,0 mn in January–September 2024, recording an increase of 15,3%. Total exports of goods in January-September 2025 were €4.226,9 mn compared to €3.981,0 mn in January-September 2024, registering an increase of 6,2%. The trade deficit was €5.884,2 mn in January–September 2025 compared to €4.787,0 mn in the corresponding period of 2024.

August 2025, Final Data

Total imports of goods amounted to €1.116,7 mn in August 2025 as compared to €981,8 mn in August 2024, recording an increase of 13,7%.

Exports of domestically produced products, including stores and provisions for ships and aircraft, were €399,1 mn in August 2025 as compared to €193,9 mn in August 2024, recording an increase of 105,8%.

Domestic exports of industrial products, excluding stores and provisions for ships and aircraft, were €392,6 mn in August 2025 compared to €186,4 mn in August 2024. Domestic exports of agricultural products, excluding stores and provisions for ships and aircraft, were €5,8 mn in August 2025 compared to €6,8 mn in August 2024.

Exports of foreign products, including stores and provisions for ships and aircraft, were €132,4 mn in August 2025 as compared to €96,9 mn in August 2024, recording an increase of 36,6%.

Main categories of exports of domestically produced goods for the period January-August 2025 (excl. stores and provisions for ships and aircraft), were mineral fuels and oils with value €1.667,6 mn, halloumi cheese with €262,9 mn and pharmaceutical products with €228,9 mn.

Source: Cystat

Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων: Ιανουάριος-Οκτώβριος 2025

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει την έκδοση της έκθεσης "Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων" που καλύπτει την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2025.

Κατά τον Οκτώβριο 2025, οι συνολικές εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων έφτασαν τις 4.520, σημειώνοντας αύξηση 9,9% σε σχέση με 4.111 τον Οκτώβριο 2024. Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 11,7% στις 3.457 από 3.096 τον Οκτώβριο 2024.

Οι κυριότερες εξελίξεις που σημειώθηκαν στις εγγραφές οχημάτων κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, συνοψίζονται στα ακόλουθα:

(α) Ο συνολικός αριθμός των εγγραφέντων οχημάτων αυξήθηκε κατά 4,2% την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2025 και έφτασε τις 44.732, σε σύγκριση με 42.930 κατά την ίδια περίοδο του 2024.

(β) Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 4,0% και έφτασαν τις 34.782, σε σύγκριση με 33.440 την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Από το σύνολο των επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν, 12.954 ή 37,2% ήταν καινούρια και 21.828 ή 62,8% ήταν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα ενοικίασης ειδικότερα παρουσίασαν αύξηση 33,8% στα 4.866.

(γ) Το μερίδιο των βενζινοκίνητων αυτοκινήτων σαλούν στο σύνολο αυτής της κατηγορίας οχημάτων μειώθηκε την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2025 στο 42,5% (από 49,5% την αντίστοιχη περίοδο του 2024), όπως και το μερίδιο των πετρελαιοκίνητων (από 10,0% το 2024 σε 8,6% το 2025). Αντίθετα, αυξήθηκε το μερίδιο των ηλεκτροκίνητων (από 3,8% το 2024 σε 4,8% το 2025) και των υβριδικών (από 36,7% σε 44,1%).

(δ) Οι εγγραφές λεωφορείων αυξήθηκαν στις 167 την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2025, από 125 την ίδια περίοδο του 2024.

(ε) Οι εγγραφές των οχημάτων μεταφοράς φορτίου αυξήθηκαν στις 5.142 την περίοδο ΙανουαρίουΟκτωβρίου 2025, σε σύγκριση με 4.823 την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 6,6%. Συγκεκριμένα, τα οχήματα ενοικίασης αυξήθηκαν κατά 23,3% στα 238, τα ελαφρά φορτηγά κατά 6,6% στα 4.111 και τα βαριά φορτηγά κατά 3,1% στα 594, ενώ οι ελκυστήρες δρόμου (ρυμουλκά) παρέμειναν στα ίδια με τα περσινά επίπεδα, στους 199.

(στ) Οι εγγραφές μοτοποδηλάτων < 50κε μειώθηκαν στις 190 την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2025, σε σύγκριση με 627 κατά την ίδια περίοδο του 2024.

(ζ) Οι εγγραφές μοτοσικλετών > 50κε αυξήθηκαν κατά 17,0% στις 3.916 την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2025, σε σύγκριση με 3.348 την ίδια περίοδο του 2024.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Registration of Motor Vehicles: January - October 2025

The Statistical Service announces the publication of the report entitled "Registration of Motor Vehicles" for the period January-October 2025.

In October 2025, the total registrations of motor vehicles numbered 4.520, recording an increase of 9,9% compared to 4.111 in October 2024. Passenger saloon cars registered a rise of 11,7% to 3.457, from 3.096 in October 2024.

The main developments during the period January-October 2025 compared to the corresponding period of 2024 are summarised as follows:

(a) The total registrations of motor vehicles increased by 4,2% to 44.732 in January-October 2025, from 42.930 in January-October 2024.

(b) Passenger saloon cars increased to 34.782 from 33.440 in January-October 2024, recording a rise of 4,0%. Of the total passenger saloon cars, 12.954 or 37,2% were new and 21.828 or 62,8% were used cars. Rental cars in particular recorded a rise of 33,8% to 4.866.

(c) The share of petrol powered passengers' cars to the total of this category of vehicles decreased in January-October 2025 to 42,5% (from 49,5% in the corresponding period of the preceding year) and that of diesel-powered cars to 8,6% in 2025 from 10,0% in 2024. On the other hand, the share of electric cars rose from 3,8% in 2024 to 4,8% in 2025 and of hybrid cars from 36,7% to 44,1%.

(d) Motor coaches and buses registered in January-October 2025 increased to 167, from 125 in the same period of 2024.

(e) Goods conveyance vehicles increased by 6,6% to 5.142 in January-October 2025, compared to 4.823 in January-October 2024. In particular, rental vehicles increased by 23,3% to 238, light goods vehicles by 6,6% to 4.111 and heavy goods vehicles by 3,1% to 594, while road tractors (units of trailers) remained at the same level as last year, at 199.

(f) Mopeds < 50cc registered in January-October 2025 decreased to 190 compared to 627 in the corresponding period of the previous year.

(g) Mechanised cycles > 50cc increased by 17,0% to 3.916 in January-October 2025, compared to 3.348 in the same period of 2024.

Source: Cystat

Απασχόληση Κυβέρνησης ανά κατηγορία: Οκτώβριος 2025

Η απασχόληση στην Κυβέρνηση τον Οκτώβριο του 2025 ανήλθε στα 54.976 άτομα, σημειώνοντας μικρή αύξηση κατά 92 άτομα (0,2%) σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Η απασχόληση στη Δημόσια Υπηρεσία και στις Δυνάμεις Ασφαλείας μειώθηκε κατά 1,0% και 1,2% αντίστοιχα, ενώ στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία αυξήθηκε κατά 2,7%.

Στο σύνολο της Κυβέρνησης, η μεγαλύτερη αύξηση (2,5%) παρατηρείται στους Εργοδοτούμενους Ορισμένου Χρόνου (ΕΟΧ) σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2024 και η μεγαλύτερη μείωση (-1,2%) παρατηρείται στο Ωρομίσθιο Προσωπικό. Στις επί μέρους κατηγορίες προσωπικού ανά Υπηρεσία, η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση παρουσιάζεται στους Εργαζόμενους Αορίστου Χρόνου της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (19,7%) και η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση στους EOX των Δυνάμεων Ασφαλείας (-71,8%).

Σημειώνεται ότι η μεγάλη μείωση που παρατηρείται στους ΕΟΧ των Δυνάμεων Ασφαλείας (-71,8%) οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ολοκλήρωση και μη επέκταση συγκεκριμένων συμβάσεων ορισμένου χρόνου κατά τον Ιούλιο 2025.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2025 ο μέσος όρος της συνολικής απασχόλησης στην Κυβέρνηση αυξήθηκε κατά 0,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Government Employment by Category: October 2025

In October 2025, total government employment reached 54.976 persons, recording a slight increase of 92 employees (0,2%) compared to October 2024. Employment in the Civil Service and in the Security Forces declined by 1,0% and 1,2% respectively, while employment in the Educational Service increased by 2,7%.

Compared to October 2024, the largest increase in total government employment is observed in the category of employees with contracts of definite duration (2,5%) and the largest decrease is observed in the category of hourly paid workers (-1,2%). Focusing on employee categories by Service, the largest percentage increase in employment is recorded in employees with contracts of indefinite duration in the Educational Service (19,7%), while the largest percentage decrease in employment is observed for employees with contracts of definite duration in the Security Forces (-71,8%).

It is noted that the significant decrease observed in the number of employees with contracts of definite duration in the Security Forces (-71,8%) is mainly attributed to the completion and non-renewal of specific definite duration contracts in July 2025.

For the period January – October 2025 the average total government employment increased by 0,7% compared to the corresponding period of 2024.

Source: Cystat

