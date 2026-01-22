Economics Weekly Alert 01/2026

Article Insights

Tassos J. Yiasemides’s articles from KPMG in Cyprus are most popular: in European Union

in European Union

in European Union

Φορολογική Μεταρρύθμιση – Φόρος Εισοδήματος Ατόμου

Δημοσίευση της Δήλωσης για Διεκδίκηση Φορολογικών Εκπτώσεων (Τ.Φ.59) για το Φορολογικό Έτος 2026 και Χρήσιμου Υλικού

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι για διευκόλυνση στην κατανόηση και την ορθή εφαρμογή των νέων προνοιών του φορολογικού συστήματος που ισχύει από 1/1/2026, έχουν δημοσιευτεί σε ειδική ενότητα (Φορολογική Μεταρρύθμιση 2026) στην Αρχική Σελίδα της ιστοσελίδας του www.mof.gov.cy/tax τα ακόλουθα:

Δήλωση για Διεκδίκηση Φορολογικών Εκπτώσεων (Τ.Φ.59) για το φορολογικό έτος 2026, ως αρχείο pdf σε επεξεργάσιμη μορφή,

Επεξηγηματικός οδηγός εφαρμογής της φορολογικής μεταρρύθμισης για φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου (από το φορολογικό έτος 2026),

Συχνές Ερωτήσεις (FAQs) και αντίστοιχες απαντήσεις (δεν είναι εξαντλητικές και θα εμπλουτίζονται όποτε καθίσταται αναγκαίο), και

Παραδείγματα εφαρμογής της φορολογικής μεταρρύθμισης για φυσικά πρόσωπα (δεν είναι εξαντλητικά και θα εμπλουτίζονται όποτε καθίσταται αναγκαίο).

Σύντομα θα αναρτηθεί και Εργαλείο Υπολογισμού Φόρου Εισοδήματος, για το οποίο θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση. Στο Εργαλείο Υπολογισμού, αφού συμπληρωθούν τα εισοδήματα ανά κατηγορία και οι αφαιρέσεις (εκπτώσεις, απαλλαγές), με βάση την προσωπική κατάσταση (μονήρες πρόσωπο, οικογένεια (μονογονεϊκή ή μη)), θα εμφανίζεται το ποσό του φόρου εισοδήματος πριν και μετά τη μεταρρύθμιση και το φορολογικό όφελος (μείωση στον φόρο εισοδήματος).

Σημειώνεται ότι, τηρώντας σχετικές βασικές αρχές του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR), όπως την αρχή του περιορισμού του σκοπού και την αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, η Δήλωση για Διεκδίκηση Φορολογικών Εκπτώσεων (Τ.Φ.59) για το φορολογικό έτος 2026, σχετικά με τις νέες προσωπικές εκπτώσεις στη βάση οικονομικών κριτηρίων, περιλαμβάνει μόνο το ποσό των φορολογικών εκπτώσεων που διεκδικούνται από τους εργοδοτούμενους, χωρίς άλλες λεπτομέρειες που εμπίπτουν στα προσωπικά δεδομένα ή στις ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων.

Με βάση τα πιο πάνω, καλούνται οι εργοδοτούμενοι που επηρεάζονται από τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τη φορολογική μεταρρύθμιση, ειδικότερα αυτοί που δικαιούνται τις νέες προσωπικές εκπτώσεις, αφού μελετήσουν προσεκτικά τον Επεξηγηματικό οδηγό, τις Συχνές Ερωτήσεις (FAQs) και τα Παραδείγματα, να συμπληρώσουν τη Δήλωση για Διεκδίκηση Φορολογικών Εκπτώσεων (Τ.Φ.59) για το φορολογικό έτος 2026, και να την παραδώσουν το συντομότερο στους εργοδότες τους, ώστε να εφαρμοστούν τα νέα δεδομένα παρακράτησης φόρου εισοδήματος.

Πηγή: Τμήμα Φορολογίας

--

Tax Reform – Personal Income Tax

Publication of the Declaration for Claiming Tax Deductions (T.F.59) for Tax Year 2026 and Useful Material

The Tax Department informs that, in order to facilitate understanding and the correct application of the new provisions of the tax system in force as of 1/1/2026, the following have been published in a dedicated section ("Tax Reform 2026") on the Home Page of the website www.mof.gov.cy/tax:

Declaration for Claiming Tax Deductions (T.F.59) for the tax year 2026, as an editable PDF file,

Explanatory guide on the implementation of the tax reform for natural persons who are tax residents of Cyprus (from tax year 2026),

Frequently Asked Questions (FAQs) and corresponding answers (not exhaustive and to be expanded whenever necessary), and

Examples of the application of the tax reform for natural persons (not exhaustive and to be expanded whenever necessary).

An Income Tax Calculation Tool will also be posted shortly, for which a relevant announcement will be issued. In the Calculation Tool, after entering income by category and deductions (allowances, exemptions), based on personal status (single person, family (single-parent or not)), the amount of income tax before and after the reform and the tax benefit (reduction in income tax) will be displayed.

It is noted that, in compliance with relevant basic principles of the General Data Protection Regulation (GDPR), such as the principle of purpose limitation and the principle of data minimization, the Declaration for Claiming Tax Deductions (T.F.59) for the tax year 2026, regarding the new personal deductions based on financial criteria, includes only the amount of tax deductions claimed by employees, without other details that fall under personal data or special categories of personal data.

Based on the above, employees affected by the amendments introduced by the tax reform, especially those entitled to the new personal deductions, are invited, after carefully studying the Explanatory Guide, the FAQs, and the Examples, to complete the Declaration for Claiming Tax Deductions (T.F.59) for the tax year 2026 and submit it as soon as possible to their employers, so that the new income tax withholding arrangements can be applied.

Source: Tax Department

Φορολογική Μεταρρύθμιση – Φόρος Εισοδήματος Ατόμου Διαθεσιμότητα του «Εργαλείου Υπολογισμού Φόρου Εισοδήματος»

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, σε συνέχεια της Ανακοίνωσης με ημερομηνία Εκπτώσεων (Τ.Φ.59) και του σχετικού υποστηρικτικού υλικού, είναι πλέον διαθέσιμο το «Εργαλείο Υπολογισμού Φόρου Εισοδήματος» στο πλαίσιο της Φορολογικής Μεταρρύθμισης που εφαρμόζεται από την 1/1/2026. Το Εργαλείο Υπολογισμού Φόρου Εισοδήματος βρίσκεται στην ειδική ενότητα Φορολογική Μεταρρύθμιση 2026 στην Αρχική σελίδα της ιστοσελίδας του Τμήματος Φορολογίας www.mof.gov.cy/tax. Το Εργαλείο Υπολογισμού Φόρου Εισοδήματος έχει σχεδιαστεί για σκοπούς ενημέρωσης και καθοδήγησης των φορολογουμένων και επιτρέπει, με την εισαγωγή των εισοδημάτων ανά κατηγορία καθώς και των σχετικών αφαιρέσεων (εκπτώσεων και απαλλαγών), με βάση την προσωπική κατάσταση του φορολογούμενου (μονήρες πρόσωπο, οικογένεια, μονογονεϊκή οικογένεια), την εμφάνιση: του ποσού του φόρου εισοδήματος με βάση το φορολογικό καθεστώς πριν τη μεταρρύθμιση,

του ποσού του φόρου εισοδήματος με βάση το νέο φορολογικό καθεστώς

του φορολογικού οφέλους (της διαφοράς) που προκύπτει από τη Φορολογική Μεταρρύθμιση 2026. Διευκρινίζεται ότι το Εργαλείο Υπολογισμού Φόρου Εισοδήματος λειτουργεί αποκλειστικά για σκοπούς προσομοίωσης και ενημέρωσης. Σημειώνεται ότι, τηρώντας τις βασικές αρχές του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR), το Εργαλείο δεν αποθηκεύει, δεν διαβιβάζει και δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, ενώ όλοι οι υπολογισμοί πραγματοποιούνται τοπικά κατά τη διάρκεια της χρήσης του. Πηγή: Τμήμα Φορολογίας -- Tax Reform – Personal Income Tax - Availability of the "Income Tax Calculation Tool" The Tax Department informs that, following the Announcement regarding the Declaration for Claiming Tax Deductions (T.F.59) and the related supporting material, the "Income Tax Calculation Tool" is now available as part of the Tax Reform implemented as of 1/1/2026. The Income Tax Calculation Tool is located in the dedicated section Tax Reform 2026 on the Home Page of the Tax Department's website: www.mof.gov.cy/tax. The Income Tax Calculation Tool has been designed for informational and guidance purposes for taxpayers and allows, through the entry of income by category as well as the relevant deductions (allowances and exemptions), based on the taxpayer's personal status (single person, family, single-parent family), the display of: the amount of income tax based on the tax regime prior to the reform,

the amount of income tax based on the new tax regime, and

the tax benefit (the difference) arising from the Tax Reform 2026. It is clarified that the Income Tax Calculation Tool operates exclusively for simulation and informational purposes. It is noted that, in compliance with the basic principles of the General Data Protection Regulation (GDPR), the Tool does not store, transmit, or process personal data, and all calculations are performed locally during its use. Source: Tax Department

Κατάργηση των περί χαρτοσήμων νόμων του 1963 έως 2025 Ν. 239(Ι)/2025