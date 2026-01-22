Economics Weekly Alert 01/2026

- in European Union
Φορολογική Μεταρρύθμιση – Φόρος Εισοδήματος Ατόμου
Δημοσίευση της Δήλωσης για Διεκδίκηση Φορολογικών Εκπτώσεων (Τ.Φ.59) για το Φορολογικό Έτος 2026 και Χρήσιμου Υλικού
Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι για διευκόλυνση στην κατανόηση και την ορθή εφαρμογή των νέων προνοιών του φορολογικού συστήματος που ισχύει από 1/1/2026, έχουν δημοσιευτεί σε ειδική ενότητα (Φορολογική Μεταρρύθμιση 2026) στην Αρχική Σελίδα της ιστοσελίδας του www.mof.gov.cy/tax τα ακόλουθα:
- Δήλωση για Διεκδίκηση Φορολογικών Εκπτώσεων (Τ.Φ.59) για το φορολογικό έτος 2026, ως αρχείο pdf σε επεξεργάσιμη μορφή,
- Επεξηγηματικός οδηγός εφαρμογής της φορολογικής μεταρρύθμισης για φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου (από το φορολογικό έτος 2026),
- Συχνές Ερωτήσεις (FAQs) και αντίστοιχες απαντήσεις (δεν είναι εξαντλητικές και θα εμπλουτίζονται όποτε καθίσταται αναγκαίο), και
- Παραδείγματα εφαρμογής της φορολογικής μεταρρύθμισης για φυσικά πρόσωπα (δεν είναι εξαντλητικά και θα εμπλουτίζονται όποτε καθίσταται αναγκαίο).
Σύντομα θα αναρτηθεί και Εργαλείο Υπολογισμού Φόρου Εισοδήματος, για το οποίο θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση. Στο Εργαλείο Υπολογισμού, αφού συμπληρωθούν τα εισοδήματα ανά κατηγορία και οι αφαιρέσεις (εκπτώσεις, απαλλαγές), με βάση την προσωπική κατάσταση (μονήρες πρόσωπο, οικογένεια (μονογονεϊκή ή μη)), θα εμφανίζεται το ποσό του φόρου εισοδήματος πριν και μετά τη μεταρρύθμιση και το φορολογικό όφελος (μείωση στον φόρο εισοδήματος).
Σημειώνεται ότι, τηρώντας σχετικές βασικές αρχές του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR), όπως την αρχή του περιορισμού του σκοπού και την αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, η Δήλωση για Διεκδίκηση Φορολογικών Εκπτώσεων (Τ.Φ.59) για το φορολογικό έτος 2026, σχετικά με τις νέες προσωπικές εκπτώσεις στη βάση οικονομικών κριτηρίων, περιλαμβάνει μόνο το ποσό των φορολογικών εκπτώσεων που διεκδικούνται από τους εργοδοτούμενους, χωρίς άλλες λεπτομέρειες που εμπίπτουν στα προσωπικά δεδομένα ή στις ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων.
Με βάση τα πιο πάνω, καλούνται οι εργοδοτούμενοι που επηρεάζονται από τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τη φορολογική μεταρρύθμιση, ειδικότερα αυτοί που δικαιούνται τις νέες προσωπικές εκπτώσεις, αφού μελετήσουν προσεκτικά τον Επεξηγηματικό οδηγό, τις Συχνές Ερωτήσεις (FAQs) και τα Παραδείγματα, να συμπληρώσουν τη Δήλωση για Διεκδίκηση Φορολογικών Εκπτώσεων (Τ.Φ.59) για το φορολογικό έτος 2026, και να την παραδώσουν το συντομότερο στους εργοδότες τους, ώστε να εφαρμοστούν τα νέα δεδομένα παρακράτησης φόρου εισοδήματος.
Πηγή: Τμήμα Φορολογίας
Tax Reform – Personal Income Tax
Publication of the Declaration for Claiming Tax Deductions (T.F.59) for Tax Year 2026 and Useful Material
The Tax Department informs that, in order to facilitate understanding and the correct application of the new provisions of the tax system in force as of 1/1/2026, the following have been published in a dedicated section ("Tax Reform 2026") on the Home Page of the website www.mof.gov.cy/tax:
- Declaration for Claiming Tax Deductions (T.F.59) for the tax year 2026, as an editable PDF file,
- Explanatory guide on the implementation of the tax reform for natural persons who are tax residents of Cyprus (from tax year 2026),
- Frequently Asked Questions (FAQs) and corresponding answers (not exhaustive and to be expanded whenever necessary), and
- Examples of the application of the tax reform for natural persons (not exhaustive and to be expanded whenever necessary).
An Income Tax Calculation Tool will also be posted shortly, for which a relevant announcement will be issued. In the Calculation Tool, after entering income by category and deductions (allowances, exemptions), based on personal status (single person, family (single-parent or not)), the amount of income tax before and after the reform and the tax benefit (reduction in income tax) will be displayed.
It is noted that, in compliance with relevant basic principles of the General Data Protection Regulation (GDPR), such as the principle of purpose limitation and the principle of data minimization, the Declaration for Claiming Tax Deductions (T.F.59) for the tax year 2026, regarding the new personal deductions based on financial criteria, includes only the amount of tax deductions claimed by employees, without other details that fall under personal data or special categories of personal data.
Based on the above, employees affected by the amendments introduced by the tax reform, especially those entitled to the new personal deductions, are invited, after carefully studying the Explanatory Guide, the FAQs, and the Examples, to complete the Declaration for Claiming Tax Deductions (T.F.59) for the tax year 2026 and submit it as soon as possible to their employers, so that the new income tax withholding arrangements can be applied.
Source: Tax Department
Φορολογική Μεταρρύθμιση – Φόρος Εισοδήματος Ατόμου Διαθεσιμότητα του «Εργαλείου Υπολογισμού Φόρου Εισοδήματος»
Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, σε συνέχεια της Ανακοίνωσης με ημερομηνία Εκπτώσεων (Τ.Φ.59) και του σχετικού υποστηρικτικού υλικού, είναι πλέον διαθέσιμο το «Εργαλείο Υπολογισμού Φόρου Εισοδήματος» στο πλαίσιο της Φορολογικής Μεταρρύθμισης που εφαρμόζεται από την 1/1/2026.
Το Εργαλείο Υπολογισμού Φόρου Εισοδήματος βρίσκεται στην ειδική ενότητα Φορολογική Μεταρρύθμιση 2026 στην Αρχική σελίδα της ιστοσελίδας του Τμήματος Φορολογίας www.mof.gov.cy/tax.
Το Εργαλείο Υπολογισμού Φόρου Εισοδήματος έχει σχεδιαστεί για σκοπούς ενημέρωσης και καθοδήγησης των φορολογουμένων και επιτρέπει, με την εισαγωγή των εισοδημάτων ανά κατηγορία καθώς και των σχετικών αφαιρέσεων (εκπτώσεων και απαλλαγών), με βάση την προσωπική κατάσταση του φορολογούμενου (μονήρες πρόσωπο, οικογένεια, μονογονεϊκή οικογένεια), την εμφάνιση:
- του ποσού του φόρου εισοδήματος με βάση το φορολογικό καθεστώς πριν τη μεταρρύθμιση,
- του ποσού του φόρου εισοδήματος με βάση το νέο φορολογικό καθεστώς
- του φορολογικού οφέλους (της διαφοράς) που προκύπτει από τη Φορολογική Μεταρρύθμιση 2026.
Διευκρινίζεται ότι το Εργαλείο Υπολογισμού Φόρου Εισοδήματος λειτουργεί αποκλειστικά για σκοπούς προσομοίωσης και ενημέρωσης.
Σημειώνεται ότι, τηρώντας τις βασικές αρχές του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR), το Εργαλείο δεν αποθηκεύει, δεν διαβιβάζει και δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, ενώ όλοι οι υπολογισμοί πραγματοποιούνται τοπικά κατά τη διάρκεια της χρήσης του.
Πηγή: Τμήμα Φορολογίας
Tax Reform – Personal Income Tax - Availability of the "Income Tax Calculation Tool"
The Tax Department informs that, following the Announcement regarding the Declaration for Claiming Tax Deductions (T.F.59) and the related supporting material, the "Income Tax Calculation Tool" is now available as part of the Tax Reform implemented as of 1/1/2026.
The Income Tax Calculation Tool is located in the dedicated section Tax Reform 2026 on the Home Page of the Tax Department's website: www.mof.gov.cy/tax.
The Income Tax Calculation Tool has been designed for informational and guidance purposes for taxpayers and allows, through the entry of income by category as well as the relevant deductions (allowances and exemptions), based on the taxpayer's personal status (single person, family, single-parent family), the display of:
- the amount of income tax based on the tax regime prior to the reform,
- the amount of income tax based on the new tax regime, and
- the tax benefit (the difference) arising from the Tax Reform 2026.
It is clarified that the Income Tax Calculation Tool operates exclusively for simulation and informational purposes.
It is noted that, in compliance with the basic principles of the General Data Protection Regulation (GDPR), the Tool does not store, transmit, or process personal data, and all calculations are performed locally during its use.
Source: Tax Department
Κατάργηση των περί χαρτοσήμων νόμων του 1963 έως 2025 Ν. 239(Ι)/2025
Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι με βάση το Ν.239(Ι)/2025 καταργούνται από 01/01/2026 οι περί Χαρτοσήμων Νόμοι του 1963 έως 2025.
Έγγραφα που συντάχθηκαν και υπογράφηκαν έστω και από έναν συμβαλλόμενο μέχρι 31/12/2025 θα υπόκεινται κανονικά σε τέλος χαρτοσήμου, όπως αυτό καθορίζεται στους περί Χαρτοσήμων Νόμους του 1963 μέχρι 2025, και θα πρέπει να χαρτοσημαίνονται με βάση τις διαδικασίες που ίσχυαν μέχρι 31/12/2025.
Ως εκ τούτου, σημειώνεται ότι, οι Αδειούχοι Αντιπρόσωποι Πώλησης Χαρτοσήμων δύνανται να συνεχίσουν να πωλούν τα χαρτόσημα που έχουν ήδη στη διάθεση τους, ώστε τα έγγραφα που υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου να χαρτοσημαίνονται δεόντως με βάση τις διαδικασίες που ίσχυαν μέχρι 31/12/2025.
Σημειώνεται παράλληλα ότι καταβολή τέλους με βάση τη Νομοθεσία άλλων Υπουργείων / Υπηρεσιών / Τμημάτων με τη χρήση χαρτοσήμων μπορεί να συνεχίσει να γίνεται μέχρι να γίνουν νέες σχετικές ρυθμίσεις από τις καθ΄ ύλην αρμόδιες αρχές.
Η ανακοίνωση για το ίδιο θέμα ημερομηνίας 07/01/2026 αποσύρεται και αντικαθίσταται με την παρούσα.
Πηγή: Τμήμα Φορολογίας
Abolition of the Stamp Duty Laws of 1963 to 2025 – Law 239(I)/2025
The Tax Department informs that, pursuant to Law 239(I)/2025, the Stamp Duty Laws of 1963 to 2025 are repealed as of 01/01/2026.
Documents that were drawn up and signed by at least one contracting party up to 31/12/2025 will remain subject to stamp duty, as determined under the Stamp Duty Laws of 1963 to 2025, and must be stamped in accordance with the procedures that were in force up to 31/12/2025.
Accordingly, it is noted that Licensed Stamp Vendors may continue to sell the stamps already in their possession, so that documents subject to stamp duty can be duly stamped in accordance with the procedures that were in force up to 31/12/2025.
It is further noted that the payment of fees under the legislation of other Ministries / Services / Departments through the use of stamps may continue until new relevant arrangements are made by the competent authorities.
The announcement on the same subject dated 07/01/2026 is withdrawn and replaced by the present one.
Source: Tax Department
Επιβολή μηδενικού συντελεστή Φ.Π.Α. σε βασικά είδη από 1 Ιανουαρίου 2026 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2026
Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, με βάση το Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου
με
ημερομηνία
21/11/2025 (Κ.Δ.Π. 337/2025),
συνεχίζεται
η επιβολή
του
μηδενικού
συντελεστή Φ.Π.Α. σε παραδόσεις ορισμένων βασικών ειδών από
1 Ιανουαρίου 2026 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2026, ως ακολούθως:
1. Παιδικό
γάλα
(σε υγρή μορφή και σκόνη)
2. Παιδικές πάνες και πάνες ενηλίκων
3. Προϊόντα
για τη
γυναικεία
υγιεινή
προστασία
(ταμπόν, σερβιέτες υγιεινής και σερβιέτες ακράτειας)
4. Λαχανικά νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη
- Πατάτες (κωδ. κλάσης ex ΣΟ 0701)
- Ντομάτες (κωδ. κλάσης ΣΟ 0702)
- Κρεμμύδια,
ασκαλώνια,
σκόρδα,
πράσα και
άλλα
παρόμοια
λαχανικά
(κωδ. κλάσης ΣΟ 0703)
- Κράμβες,
κουνουπίδια
και
μπρόκολα,
κράμβες
σγουρές,
γογγυλοκράμβες
(κωδ. κλάσης ex ΣΟ 0704)
- Μαρούλια
(Lactuca sativa) και
ραδίκια (Cichorium
spp.)
(κωδ. κλάσης ΣΟ 0705)
- Καρότα,
γογγύλια,
κοκκινογούλια
για σαλάτα,
λαγόχορτο
(σκουλί),
ραπανοσέλινα, ραπάνια και παρόμοιες βρώσιμες ρίζες
(κωδ. κλάσης ΣΟ 0706)
- Αγγούρια και αγγουράκια (κωδ. κλάσης ΣΟ 0707)
- Λαχανικά
λοβοφόρα
με ή χωρίς
λοβό, όπως
μπιζέλια
και
φασόλια
(κωδ. κλάσης ΣΟ 0708)
-
Μελιτζάνες,
σέλινα,
μανιτάρια,
πιπεριές,
σπανάκια,
αγκινάρες,
ελιές μη παρασκευασμένες, κολοκύθες, κολοκύθια, σαλατικά άλλα από μαρούλια
(κόλιανδρος, μαϊντανός, γλυστιρίδα, ρόκα, λάχανα), κάππαρη, μάραθο
(κωδ. κλάσης ex ΣΟ 0709)
5. Φρούτα νωπά
- Μπανάνες (κωδ. κλάσης ex ΣΟ 0803)
- Σύκα, αβοκάντο (κωδ. κλάσης ex ΣΟ 0804)
-
Εσπεριδοειδή
(κωδ. κλάσης
ex ΣΟ 0805):
πορτοκάλια, μανταρίνια, κλημεντίνες, φράπες, γκρέιπ-φρουτ,
λεμόνια και γλυκολέμονα
- Σταφύλια (κωδ. κλάσης ex ΣΟ 0806)
- Πεπόνια και καρπούζια (κωδ. κλάσης ex ΣΟ 0807)
- Μήλα και αχλάδια (κωδ. κλάσης ex ΣΟ 0808)
- Βερίκοκα,
ροδάκινα,
κεράσια,
νεκταρίνια
και
δαμάσκηνα
(κωδ. κλάσης ex ΣΟ 0809)
- Φράουλες και ακτινίδια (κωδ. κλάσης ex ΣΟ 0810)
Πηγή: Τμήμα Φορολογίας
Imposition of a zero VAT rate on basic goods from 1 January 2026 to 31 December 2026
The Tax Department informs that, pursuant to the Council of Ministers' Decree dated 21/11/2025 (C.D.P. 337/2025), the application of the zero rate of VAT on supplies of certain basic goods is extended from 1 January 2026 to 31 December 2026, as follows:
1. Infant milk (in liquid form and powder)
2. Baby diapers and adult diapers
3. Products for female hygiene protection (tampons, sanitary towels, and incontinence pads)
4. Vegetables, fresh or preserved by simple chilling
- Potatoes (CN code ex HS 0701)
- Tomatoes (CN code HS 0702)
- Onions, shallots, garlic, leeks, and other similar vegetables (CN code HS 0703)
- Cabbages, cauliflowers, and broccoli, curly kale, kohlrabi (CN code ex HS 0704)
- Lettuce (Lactuca sativa) and chicory (Cichorium spp.) (CN code HS 0705)
- Carrots, turnips, beetroot for salad, salsify, celeriac, radishes, and similar edible roots (CN code HS 0706)
- Cucumbers and gherkins (CN code HS 0707)
- Leguminous vegetables, shelled or unshelled, such as peas and beans (CN code HS 0708)
- Eggplants, celery, mushrooms, peppers, spinach, artichokes, unprepared olives, pumpkins, courgettes, salad vegetables other than lettuce (coriander, parsley, purslane, rocket, cabbages), capers, fennel (CN code ex HS 0709)
5. Fresh fruit
- Bananas (CN code ex HS 0803)
- Figs, avocados (CN code ex HS 0804)
- Citrus fruit (CN code ex HS 0805): oranges, mandarins, clementines, grapefruits, lemons, and sweet lemons
- Grapes (CN code ex HS 0806)
- Melons and watermelons (CN code ex HS 0807)
- Apples and pears (CN code ex HS 0808)
- Apricots, peaches, cherries, nectarines, and plums (CN code ex HS 0809)
- Strawberries and kiwifruit (CN code ex HS 0810)
Source: Tax Department
Έναρξη της Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών 2026
Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει την έναρξη της Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών για το έτος 2026. Η έρευνα, η οποία διενεργείται πάνω σε ετήσια βάση από το 2005, διεξάγεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1700 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τον οποίο όλες οι χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υποχρεωμένες να εφαρμόσουν.
Σκοπός της έρευνας είναι η συγκέντρωση διαχρονικών στοιχείων από νοικοκυριά με στόχο τη μελέτη σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο των συνθηκών διαβίωσης των νοικοκυριών σε σχέση κυρίως με το εισόδημά τους. Τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα χρησιμοποιούνται στον καταρτισμό διαφόρων κοινωνικό-οικονομικών δεικτών, όπως ο καθορισμός του 'Χρηματικού Ορίου Κινδύνου Φτώχιας', των 'Εισοδηματικών Τάξεων', οι δείκτες 'Κινδύνου Φτώχιας και Κοινωνικού Αποκλεισμού' και 'Σοβαρής Υλικής και Κοινωνικής Στέρησης'. Επιπρόσθετα, οι δείκτες και τα στοιχεία της εν λόγω έρευνας υποβοηθούν στον σχεδιασμό και προγραμματισμό της κοινωνικής πολιτικής του κράτους.
Η έρευνα διεξάγεται σε δειγματοληπτική βάση και θα καλύψει 5.000 νοικοκυριά στις αστικές και αγροτικές περιοχές της Κύπρου.
Η ενημέρωση των νοικοκυριών και η συλλογή των στοιχείων θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια των μηνών Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2026. Για τον σκοπό αυτό, εκπαιδευμένοι απογραφείς οι οποίοι θα φέρουν ειδική ταυτότητα της Στατιστικής Υπηρεσίας, θα επικοινωνήσουν μαζί με τα νοικοκυριά του δείγματος με προσωπική επίσκεψη ή τηλεφωνικώς (από σταθερό ή κινητό) για σχετική ενημέρωση και διευθέτηση ραντεβού για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.
Σε περίπτωση που τα νοικοκυριά επιθυμούν να ελέγξουν ότι ο τηλεφωνικός αριθμός που τους έχει καλέσει ανήκει σε προσωπικό της Στατιστικής Υπηρεσίας, μπορούν να καταχωρήσουν τον αριθμό στο ειδικό εργαλείο που είναι διαθέσιμο στη διαδικτυακή πύλη της Στατιστικής Υπηρεσίας για επιβεβαίωση.
Η έρευνα διεξάγεται σύμφωνα με τον περί Επίσημων Στατιστικών Νόμο του 2021 (Ν. 25(Ι)/2021). Η παροχή πληροφοριών από μέρους των ερωτώμενων είναι, σύμφωνα με τον Νόμο, υποχρεωτική. Η άρνηση, παράλειψη ή αμέλεια παροχής στοιχείων, η μη συμμόρφωση με τα χρονικά πλαίσια που θέτει η Στατιστική Υπηρεσία και η παροχή ψευδών, ελλιπών ή ανακριβών πληροφοριών αποτελεί αδίκημα και τιμωρείται. Η Στατιστική Υπηρεσία υποχρεούται να τηρήσει τα στοιχεία τα οποία θα δηλωθούν ως εμπιστευτικά και να τα χρησιμοποιήσει αποκλειστικά και μόνο για στατιστικούς σκοπούς. Τα αποτελέσματα που θα δημοσιοποιηθούν θα είναι σε τέτοια μορφή που δεν θα καθίσταται δυνατή η αναγνώριση των προσωπικών δεδομένων των ερωτώμενων.
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου
Launching of the Survey on Income and Living Conditions of the Households for 2026
The Statistical Service is launching the Survey on Income and Living Conditions of the Households for the year 2026. The survey, which is carried out annually as from 2005, is conducted in accordance with the Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council, which all EU member states are obliged to implement.
The main objective of the survey is to collect longitudinal data on households in order to study the living conditions of the population with respect to their income at the European and national level. The statistical data produced are used for the compilation of various socio-economic indicators, such as the 'At-risk-of-poverty threshold', the 'Income Classes', the 'Risk of Poverty or Social Exclusion' and the 'Severe Material and Social Deprivation'. In addition, the indicators and data of this survey facilitate the state social policy and planning.
The survey is conducted on a sample basis and will cover 5.000 households in urban and rural areas of Cyprus.
The briefing of households and the collection of data will take place during the period January - September 2026. For this purpose, trained enumerators who will bear a special identity card of the Statistical Service, will contact the sample households either by a personal visit or by telephone (from landline or mobile) for information and appointment arrangement for the completion of the survey questionnaire.
In case households wish to verify that the telephone number that has called them belongs to an employee of the Statistical Service, they can enter the number in the special tool available on the Statistical Service web portal for confirmation.
The survey is conducted in accordance with the Official Statistics Law of 2021 (Law No. 25(I)/2021). According to the Law, the provision of data for statistical purposes by any person is mandatory. Any person who refuses, omits or neglects to provide data to the Statistical Service, does not comply with the deadlines set or provides false, incomplete or inaccurate data is liable to the consequences of the Law. The Statistical Service is obliged to keep the data reported as confidential and to use them exclusively for statistical purposes. The results are disseminated in a format that provides the respondents with the appropriate safeguards as to the protection of their personal data.
Source: Cystat
Εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων: Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2025
Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει την έκδοση της έκθεσης "Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων" που καλύπτει την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2025.
Κατά τον Δεκέμβριο 2025, οι συνολικές εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων έφτασαν τις 3.604, σημειώνοντας αύξηση 27,1% σε σχέση με 2.836 τον Δεκέμβριο 2024.
Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 36,6% στις 2.801 από 2.050 τον Δεκέμβριο 2024. Οι κυριότερες εξελίξεις που σημειώθηκαν στις εγγραφές οχημάτων κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, συνοψίζονται στα ακόλουθα:
(α) Ο συνολικός αριθμός των εγγραφέντων οχημάτων αυξήθηκε κατά 5,8% την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2025 και έφτασε τις 52.508, σε σύγκριση με 49.616 κατά την ίδια περίοδο του 2024.
(β) Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 6,2% και έφτασαν τις 40.778, σε σύγκριση με 38.410 την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Από το σύνολο των επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν, 14.633 ή 35,9% ήταν καινούρια και 26.145 ή 64,1% ήταν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα ενοικίασης ειδικότερα παρουσίασαν αύξηση 32,4% στα 5.169.
(γ) Το μερίδιο των βενζινοκίνητων αυτοκινήτων σαλούν στο σύνολο αυτής της κατηγορίας οχημάτων μειώθηκε την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2025 στο 42,0% (από 48,6% την αντίστοιχη περίοδο του 2024), όπως και το μερίδιο των πετρελαιοκίνητων (από 10,3% το 2024 σε 8,9% το 2025). Αντίθετα, αυξήθηκε το μερίδιο των ηλεκτροκίνητων (από 4,0% το 2024 σε 4,7% το 2025) και των υβριδικών (από 37,1% σε 44,3%).
(δ) Οι εγγραφές λεωφορείων αυξήθηκαν στις 181 την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2025, από 133 την ίδια περίοδο του 2024.
(ε) Οι εγγραφές των οχημάτων μεταφοράς φορτίου αυξήθηκαν στις 6.208 την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2025, σε σύγκριση με 5.811 την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 6,8%. Συγκεκριμένα, τα οχήματα ενοικίασης αυξήθηκαν κατά 23,8% στα 291, τα ελαφρά φορτηγά κατά 6,9% στα 4.959, οι ελκυστήρες δρόμου (ρυμουλκά) κατά 3,3% στους 251 και τα βαριά φορτηγά κατά 1,7% στα 707.
(στ) Οι εγγραφές μοτοποδηλάτων < 50κε μειώθηκαν στις 213 την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2025, σε σύγκριση με 690 κατά την ίδια περίοδο του 2024.
(ζ) Οι εγγραφές μοτοσικλετών > 50κε αυξήθηκαν κατά 14,5% στις 4.467 την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2025, σε σύγκριση με 3.903 την ίδια περίοδο του 2024.
(η) Οι κύριοι κατασκευαστές των μηχανοκίνητων οχημάτων που εγγράφηκαν στην Κύπρο κατά τη διάρκεια του 2025 ήταν η Ιαπωνία (44,1%), η Γερμανία (13,0%), η Γαλλία (7,0%), το Ηνωμένο Βασίλειο (6,0%) και η Νότια Κορέα (3,9%).
(θ) Το πιο δημοφιλές χρώμα των οχημάτων που εγγράφηκαν το 2025 ήταν το λευκό με ποσοστό 34,4% και ακολούθησαν το γκρίζο (19,5%), το μαύρο (15,6%), το μπλε (8,8%) και το ασημί (8,7%).
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου
Registration of motor vehicles: January - December 2025
The Statistical Service announces the publication of the report entitled "Registration of Motor Vehicles" for the period January-December 2025.
In December 2025, the total registrations of motor vehicles numbered 3.604, recording an increase of 27,1% compared to 2.836 in December 2024.
Passenger saloon cars registered a rise of 36,6% to 2.801, from 2.050 in December 2024. The main developments during the period January-December 2025 compared to the corresponding period of 2024 are summarised as follows:
(a) The total registrations of motor vehicles increased by 5,8% to 52.508 in January-December 2025, from 49.616 in January-December 2024.
(b) Passenger saloon cars increased to 40.778 from 38.410 in January-December 2024, recording a rise of 6,2%. Of the total passenger saloon cars, 14.633 or 35,9% were new and 26.145 or 64,1% were used cars. Rental cars in particular recorded a rise of 32,4% to 5.169.
(c) The share of petrol powered passengers' cars to the total of this category of vehicles decreased in January-December 2025 to 42,0% (from 48,6% in the corresponding period of the preceding year) and that of diesel-powered cars to 8,9% in 2025 from 10,3% in 2024. On the other hand, the share of electric cars rose from 4,0% in 2024 to 4,7% in 2025 and of hybrid cars from 37,1% to 44,3%.
(d) Motor coaches and buses registered in January-December 2025 increased to 181, from 133 in the same period of 2024.
(e) Goods conveyance vehicles increased by 6,8% to 6.208 in January-December 2025, compared to 5.811 in January-December 2024. In particular, rental vehicles increased by 23,8% to 291, light goods vehicles by 6,9% to 4.959, road tractors (units of trailers) by 3,3% to 251 and heavy goods vehicles by 1,7% to 707.
(f) Mopeds < 50cc registered in January-December 2025 decreased to 213 compared to 690 in the corresponding period of the previous year.
(g) Mechanised cycles > 50cc increased by 14,5% to 4.467 in January-December 2025, compared to 3.903 in the same period of 2024.
(h) The main manufacturers of motor vehicles registered in Cyprus during 2025 were Japan (44,1%), Germany (13,0%), France (7,0%), the United Kingdom (6,0%) and South Korea (3,9%).
(i) The most popular colour among the motor vehicles registered in 2025 was white (34,4%), followed by grey (19,5%), black (15,6%), blue (8,8%) and silver (8,7%).
Source: Cystat
Δείκτης Τιμών Κατοικιών (ΔΤΚατ): 3ο τρίμηνο 2025
Σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο ΔΤΚατ για το τρίτο τρίμηνο του 2025, υπολογίζεται στις 146,86 μονάδες. Σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025, ο ΔΤΚατ παρουσίασε μείωση κατά 0,3%, ενώ σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 σημείωσε αύξηση κατά 0,1%.
Ο Δείκτης για τις Νέες Οικιστικές Μονάδες κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025 υπολογίζεται στις 164,28 μονάδες, σε σύγκριση με 164,60 μονάδες το προηγούμενο τρίμηνο. Αντίστοιχα, ο δείκτης για τις Υφιστάμενες Οικιστικές Μονάδες διαμορφώθηκε στις 134,75 μονάδες, έναντι 135,29 μονάδων το δεύτερο τρίμηνο του 2025.
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου
House Price Index (HPI): 3rd quarter 2025
According to a preliminary estimate by the Statistical Service, the House Price Index (HPI) for the third quarter of 2025 is estimated at 146,86 units. Compared with the second quarter of 2025, the HPI decreased by 0,3%, while compared with the corresponding quarter of 2024, it increased by 0,1%.
The index for New Dwellings in the third quarter of 2025 is estimated at 164,28 units, compared with 164,60 units in the previous quarter. The index for Existing Dwellings is estimated at 134,75 units, compared with 135,29 units in the second quarter of 2025.
Source: Cystat
Απασχόληση Κυβέρνησης ανά κατηγορία: Δεκέμβριος 2025
Η απασχόληση στην Κυβέρνηση τον Δεκέμβριο του 2025 ανήλθε στα 55.301 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 53 άτομα (0,1%) σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Η απασχόληση στη Δημόσια Υπηρεσία και στις Δυνάμεις Ασφαλείας μειώθηκε κατά 0,9% και 0,4% αντίστοιχα, ενώ στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία αυξήθηκε κατά 1,8%.
Στο σύνολο της Κυβέρνησης, η μεγαλύτερη αύξηση (0,4%) παρατηρείται στο Μόνιμο προσωπικό σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2024 και η μεγαλύτερη μείωση (-0,7%) παρατηρείται στο Ωρομίσθιο Προσωπικό. Στις επί μέρους κατηγορίες προσωπικού ανά Υπηρεσία, η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση παρουσιάζεται στους Εργαζόμενους Αορίστου Χρόνου της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (23,5%) και η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση στους EOX των Δυνάμεων Ασφαλείας (-74,0%).
Σημειώνεται ότι η μεγάλη μείωση που παρατηρείται στους ΕΟΧ των Δυνάμεων Ασφαλείας (-74,0%) οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ολοκλήρωση και μη επέκταση συγκεκριμένων συμβάσεων ορισμένου χρόνου κατά τον Ιούλιο 2025.
Για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2025 ο μέσος όρος της συνολικής απασχόλησης στην Κυβέρνηση αυξήθηκε κατά 0,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου
Government employment by category: December 2025
In December 2025, total government employment reached 55.301 persons, recording an increase of 53 employees (0,1%) compared to December 2024. Employment in the Civil Service and in the Security Forces declined by 0,9% and 0,4% respectively, while employment in the Educational Service increased by 1,8%.
Compared to December 2024, the largest increase in total government employment is observed in the category of permanent employees (0,4%) and the largest decrease is observed in the category of hourly paid workers (-0,7%). Focusing on employee categories by Service, the largest percentage increase in employment is recorded in employees with contracts of indefinite duration in the Educational Service (23,5%), while the largest percentage decrease in employment is observed for employees with contracts of definite duration in the Security Forces (-74,0%).
It is noted that the significant decrease observed in the number of employees with contracts of definite duration in the Security Forces (-74,0%) is mainly attributed to the completion and non-renewal of specific definite duration contracts in July 2025.
For the period January – December 2025 the average total government employment increased by 0,6% compared to the corresponding period of 2024.
Source: Cystat
