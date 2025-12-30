Economics Weekly Alert 47/2025

Ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Χονδρικού Εμπορίου (Κλάδος 46) κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025 αυξήθηκε κατά 4,8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Κατά το ίδιο τρίμηνο, ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Εμπορίου και Επισκευής Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Κλάδος 45) αυξήθηκε κατά 7,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Turnover Value Index in the Divisions of Wholesale Trade and of Trade/Repair of Motor Vehicles: 3rd quarter 2025

The Turnover Value Index of Wholesale Trade (Division 46) during the third quarter of 2025 recorded an increase of 4,8% compared to the corresponding quarter of the previous year. For the same quarter, the Turnover Value Index of Sales and Repair of Motor Vehicles (Division 45) recorded an increase of 7,6% compared to the corresponding quarter of the previous year.

Source: Cystat

Δείκτης Εργατικού Κόστους: 3ο τρίμηνο 2025

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, το ωριαίο εργατικό κόστος (συνολικό κόστος) κατά το 3 ο τρίμηνο του 2025, σημείωσε αύξηση 3,5%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Οι δύο συνιστώσες του εργατικού κόστους, οι μισθοί και τα ημερομίσθια ανά ώρα εργασίας και το μη μισθολογικό κόστος ανά ώρα εργασίας σημείωσαν αύξηση 3,5% και 3,6% αντίστοιχα, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Το ωριαίο εργατικό κόστος (συνολικό κόστος), διορθωμένο ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις, σημείωσε αύξηση 0,9% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Κατά 0,9% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο αυξήθηκε και το ωριαίο εργατικό κόστος που αναφέρεται στους μισθούς και ημερομίσθια διορθωμένο ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις, καθώς και το ωριαίο μη μισθολογικό κόστος διορθωμένο ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις. Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου -- Labour Cost Index: 3rd quarter 2025 On the basis of provisional data, it is estimated that in the 3rd quarter of 2025 hourly labour costs (total cost) increased by 3,5%, compared with the same quarter of the previous year. The two main components of labour costs, wages and salaries per hour worked and non-wage costs per hour worked increased by 3,5% and 3,6% respectively, compared with the same quarter of the previous year. The hourly labour cost (total cost), seasonally adjusted, increased by 0,9% compared to the previous quarter. The hourly labour cost that refers to wages and salaries, seasonally adjusted, also increased by 0.9% compared to the previous quarter, as did the hourly non-wage cost, seasonally adjusted. Source: Cystat

Μηνιαίες Οικονομικές Εξελίξεις: Ιανουάριος-Οκτώβριος 2025

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει την έκδοση του διμηνιαίου δελτίου «Μηνιαίες Οικονομικές Εξελίξεις», για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2025. Στο δελτίο παρουσιάζεται η πορεία των κυριότερων οικονομικών εξελίξεων για την Κυπριακή Οικονομία, για τους τελευταίους μήνες μέχρι και τον Οκτώβριο 2025, καθώς και συγκριτικά στοιχεία για τα τελευταία τέσσερα χρόνια, τα οποία ήταν διαθέσιμα μέχρι και τις 16 Δεκεμβρίου 2025. Η Μεταποιητική Παραγωγή κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2025 σημείωσε αύξηση 3,6% σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουάριου-Σεπτεμβρίου 2024. Το συνολικό εμβαδό των Εγκεκριμένων Αδειών Οικοδομής έφτασε τις 1.998,5 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα κατά τη περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025, σημειώνοντας αύξηση 16,1% συγκριτικά με τη περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2024. Οι συνολικές Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων κατέγραψαν αύξηση 4,2%, φθάνοντας τις 44.732 κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2025. Τα ιδιωτικά αυτοκίνητα σαλούν ανήλθαν σε 29.706, σημειώνοντας αύξηση 0,4% και τα ελαφρά φορτηγά έφθασαν στις 4.111 σημειώνοντας άνοδο 6,6% σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2024. Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε 0,3% κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Οι συνολικές Εισαγωγές Αγαθών ανήλθαν σε €11.270,8 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2025, σημειώνοντας αύξηση 12,3% και οι συνολικές Εξαγωγές Αγαθών ανήλθαν σε €4.616,1 εκ., σημειώνοντας επίσης αύξηση 4,3%. Οι Αφίξεις Περιηγητών ανήλθαν σε 4.142.534 την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2025, σε σύγκριση με 3.727.196 την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 11,1%. Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου -- Monthly Economic Developments: January–October 2025 The Statistical Service announces the publication of the bimonthly bulletin «Monthly Economic Developments» for the period January–October 2025. The bulletin includes the most important economic developments for the Cyprus Economy, for the latest months up to October 2025, as well as comparative data for the last four years, which were available until the 16 th of December 2025. Manufacturing Production during the period January-September 2025 recorded an increase of 3,6% compared to January-September 2024. The total area of Building Permits Authorized reached 1.998,5 thousand square metres during the period January-August 2025, recording an increase of 16,1% compared to January-August 2024. The total Registrations of Motor Vehicles increased by 4,2%, reaching to 44.732 during the period January-October 2025. Private saloon cars increased to 29.706, recording an increase of 0,4% and light goods vehicles increased to 4.111 recording a rise of 6,6% compared to January-October 2024. The Consumer Price Index increased by 0,3% during the period January-October 2025, compared to the corresponding period of the previous year. The total Imports of Goods reached €11.270,8 mn during the period January–October 2025, recording an increase of 12,3% and total Exports of Goods reached €4.616,1 mn, recording also an increase of 4,3%. The Arrivals of Tourists totaled 4.142.534 during the period January-October 2025, compared to 3.727.196 in the corresponding period of 2024, recording an increase of 11,1%. Source: Cystat

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ): Νοέμβριος 2025

Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Νοέμβριο 2025 σημείωσε αύξηση 0,1% σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2024 και μειώθηκε κατά 1,1% σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2025. Σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2024, οι κατηγορίες Αναψυχή και Πολιτισμός (5,1%) και Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (4,5%) είχαν τη μεγαλύτερη θετική μεταβολή, ενώ οι κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση (-7,5%) και Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (-2,6%) παρουσίασαν τη μεγαλύτερη πτώση. Σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2025, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (-2,8%) και Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (-2,6%). Για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοέμβριου 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, οι μεγαλύτερες μεταβολές σημειώθηκαν στις κατηγορίες Αναψυχή και Πολιτισμός (6,3%), Ένδυση και Υπόδηση (-6,2%) και Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (5,2%). Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες σε σχέση με τον Νοέμβριο 2024 σημειώθηκε στην κατηγορία Ενέργεια (-4,7%) και σε σχέση με τον Οκτώβριο 2025 σημειώθηκε στην κατηγορία Τρόφιμα-Αλκοολούχα Ποτά-Καπνός (-1,8%). Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου -- Harmonised Index of Consumer Prices (HICP): November 2025 The Harmonised Index of Consumer Prices in November 2025 increased by 0,1% compared with November 2024 and recorded a decrease of 1,1% compared with October 2025. Compared with November 2024, the largest positive changes were observed in the categories Recreation and Culture (5,1%) and Restaurants and Hotels (4,5%), while the largest decreases were recorded in the categories Clothing and Footwear (-7,5%) and Housing, Water Supply, Electricity and Gas (-2,6%). Compared with October 2025, the most significant changes were noted in the categories Restaurants and Hotels (-2,8%), and Food and Non-Alcoholic Beverages (-2,6%). For the period January–November 2025, in comparison with the corresponding period of the previous year, the most significant changes were registered in the categories Recreation and Culture (6,3%), Clothing and Footwear (-6,2%) and Restaurants and Hotels (5,2%). The largest change among the economic categories compared to November 2024 was recorded in the category Energy (-4,7%) and compared to October 2025 in the category Food-Alcoholic Beverages-Tobacco (-1,8%). Source: Cystat

Αφίξεις τουριστών Και επιστροφές κατοίκων Κύπρου από ταξίδια στο εξωτερικό: Νοέμβριος 2025 Αφίξεις τουριστών

Οι αφίξεις τουριστών τον Νοέμβριο 2025 ανήλθαν σε 234.580 σε σύγκριση με 179.941 τον Νοέμβριο 2024, σημειώνοντας αύξηση 30,4%. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2025, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 4.377.114 σε σύγκριση με 3.907.137 την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 12,0%. Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξαν η κυριότερη πηγή τουρισμού για τον Νοέμβριο 2025, αφού αποτέλεσαν το 22,7% (53.267) των συνολικών αφίξεων, οι αφίξεις από την Πολωνία το 13,2% (30.983), οι αφίξεις από το Ισραήλ 11,4% (26.816), οι αφίξεις από τη Γερμανία 10,4% (24.361) και οι αφίξεις από την Ελλάδα 6,0% (13.965). Επιστροφές κατοίκων Κύπρου Τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό τον Νοέμβριο 2025 ανήλθαν στις 137.210 σε σύγκριση με 120.248 τον Νοέμβριο 2024, σημειώνοντας αύξηση 14,1%. Οι κυριότερες χώρες από τις οποίες επέστρεψαν οι κάτοικοι Κύπρου τον Νοέμβριο 2025 ήταν η Ελλάδα με 30,9% (42.442), το Ηνωμένο Βασίλειο με 9,7% (13.286) και η Ιταλία με 4,5% (6.114). Ο σκοπός ταξιδιού των κατοίκων Κύπρου τον Νοέμβριο 2025 ήταν κυρίως οι διακοπές με ποσοστό 65,9%, ενώ οι επαγγελματικοί λόγοι κατείχαν ποσοστό 31,5%, οι σπουδές ποσοστό 1,3% και οι άλλοι λόγοι ποσοστό 1,3%. Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου -- Tourist arrivals and returns of residents of Cyprus from trips abroad: November 2025 Tourist arrivals The arrivals of tourists reached 234.580 in November 2025 compared to 179.941 in November 2024, recording an increase of 30,4%. For the period of January – November 2025, arrivals of tourists totaled 4.377.114 compared to 3.907.137 in the corresponding period of 2024, recording an increase of 12,0%. Arrivals from the United Kingdom were the main source of tourism for November 2025, with a share of 22,7% (53.267) of total arrivals, followed by Poland with 13,2% (30.983), Israel with 11,4% (26.816), Germany with 10,4% (24.361) and Greece with 6,0% (13.965). For a percentage of 72,0% of tourists, the purpose of their trip in November 2025 was holidays, for 13,1% visit to friends and relatives and for 14,4% business. Respectively, in November 2024, 64,5% of tourists visited Cyprus for holidays, 17,2% visited friends or relatives and 18,1% visited Cyprus for business reasons. Returns of residents of Cyprus A total number of 137.210 residents of Cyprus returned from a trip abroad in November 2025 compared to 120.248 in the corresponding month last year, recording an increase of 14,1%. The main countries from which residents of Cyprus returned in November 2025 were Greece with a share of 30,9% (42.442), the United Kingdom with 9,7% (13.286) and Italy with 4,5% (6.114). The purpose of travel for the residents of Cyprus in November 2025 was mainly holidays, with a percentage of 65,9%, whilst business reasons held a percentage of 31,5%, studies 1,3% and other reasons 1,3%. Source: Cystat

Αναθεώρηση Δείκτη Τιμών Κατοικιών

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει την αναθεώρηση του τριμηνιαίου Δείκτη Τιμών Κατοικιών (ΔΤΚατ) από το 2016 μέχρι και το δεύτερο τρίμηνο του 2025, βελτιώνοντας τη σταθερότητα, συνεκτικότητα και ακρίβεια. Η αναθεώρηση κρίθηκε αναγκαία λόγω της βελτίωσης της διαδικασίας ποιοτικής προσαρμογής του ΔΤΚατ, μέσω της επικαιροποίησης και της χρήσης επιπρόσθετων μεταβλητών στη μεθοδολογία υπολογισμού του. Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκαν πιο ολοκληρωμένα και εμπλουτισμένα μικροδεδομένα από την κύρια διοικητική πηγή. Επισημαίνεται ότι, με την αναθεώρηση του ΔΤΚατ επιτυγχάνεται μεγαλύτερη συνάφεια με άλλους σχετικούς δείκτες της Στατιστικής Υπηρεσίας και αποτυπώνεται καλύτερα η εξέλιξη της αγοράς ακινήτων κατά την τελευταία δεκαετία. Ως αποτέλεσμα της αναθεώρησης, ο ΔΤΚατ για το δεύτερο τρίμηνο του 2025, υπολογίζεται στις 147,24 μονάδες. Συγκρινόμενος με το πρώτο τρίμηνο του 2025 ο ΔΤΚατ μειώθηκε κατά 1,9% και σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 αυξήθηκε κατά 2,7%. Με την ευκαιρία της αναθεώρησης, η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει τη δημοσίευση της έκθεσης «Δείκτης Τιμών Κατοικιών 2015 – 2024», η οποία περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για τον αναθεωρημένο ΔΤΚατ καθώς και τους υποδείκτες (Νέες και Υφιστάμενες Οικιστικές Μονάδες) που περιλαμβάνονται σε αυτόν. Η έκθεση είναι διαθέσιμη στη διαδικτυακή Πύλη της Στατιστικής Υπηρεσίας και επισυνάπτεται στο παρόν δελτίο τύπου. Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου -- Revision of the House Price Index The Statistical Service announces the revision of the quarterly House Price Index (HPI) for the period from 2016 up to the second quarter of 2025, improving its stability, coherence and accuracy. The revision was deemed necessary, due to the improvement of quality adjustment process of the HPI, through the updating and inclusion of additional variables in the index compilation methodology. Additionally, richer, more comprehensive and updated microdata from the main administrative data source have been used. It should be underlined that, with the revision of HPI greater correlation is achieved with other related official indices of Statistical Service, while the evolution of the real estate market over the last decade is better reflected. As a result of the revision, the HPI for the second quarter of 2025 is estimated at 147,24 index points. Compared with the first quarter of 2025, the HPI decreased by 1,9%, while compared with the corresponding quarter of 2024 it increased by 2,7% On the occasion of the revision, the Statistical Service announces the publication of the report "House Price Index 2015–2024", which provides detailed information for the revised HPI and it's sub-indices (New and Existing Dwellings). The report is available on the Statistical Service's web portal and is attached to the present press release. Source: Cystat

Ανακοίνωση του Εφόρου Εταιρειών σχετικά με την επιβεβαίωση των Πραγματικών Δικαιούχων (UBOs) στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων 2025

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΤΕΕΔΙ) ενημερώνει ότι όλες οι εταιρείες που συστάθηκαν ή είναι εγγεγραμμένες σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113, όλες οι Ευρωπαϊκές Εταιρείες (SE) και όλοι οι Συνεταιρισμοί (εφεξής «Οργανισμοί»), υποχρεούνται να εισέλθουν στο σύστημα του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων (ΜΠΔ) από 1η Οκτωβρίου 2025 μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2025 και να προχωρήσουν με την επιβεβαίωση των στοιχείων των Πραγματικών Δικαιούχων (ΠΔ) ή των ανώτερων διοικητικών στελεχών ή με τους δέοντες ελέγχους (όπως ισχύει σε κάθε περίπτωση). Σημειώνεται ότι, εάν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025 δεν ολοκληρωθεί η πιο πάνω επιβεβαίωση των στοιχείων στο ΜΠΔ, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ποινική ευθύνη ή δίωξη οποιουδήποτε προσώπου, η εταιρεία ή άλλο νομικό πρόσωπο θα υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση εκατό ευρώ (€100) για την πρώτη ημέρα, και επιπλέον πενήντα ευρώ (€50) για κάθε επιπρόσθετη ημέρα που συνεχίζεται η παράβαση, με ανώτατο συνολικό ποσό πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000). Στην ενότητα «Συχνές Ερωτήσεις – Πραγματικοί Δικαιούχοι», υπό την υποενότητα «Επιβεβαίωση στοιχείων στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων», μπορείτε να βρείτε τα βήματα για τη διαδικασία επιβεβαίωσης στο σύστημα ΜΠΔ στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.companies.gov.cy/gr/βάση-πληροφοριών/συνήθεις-ερωτήσεις-πραγματικοί-δικαιούχοι/επιβεβαίωση-στοιχείων-στο-μητρώο-πραγματικών-δικαιούχων Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί αρχική εγγραφή, αλλαγή ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια στο σύστημα ΜΠΔ που αφορά τα στοιχεία των ΠΔ ή των ανώτερων διοικητικών στελεχών ή τους δέοντες ελέγχους της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου κατά τη διάρκεια της περιόδου επιβεβαίωσης (δηλαδή μεταξύ 1/10 και 31/12 του τρέχοντος έτους), τότε η αρχική εγγραφή ή αλλαγή ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια πρέπει να πραγματοποιηθεί και στη συνέχεια να ολοκληρωθεί και η επιβεβαίωση των στοιχείων των ΠΔ ή των ανώτερων διοικητικών στελεχών ή των δέοντων ελέγχων (όπως ισχύει σε κάθε περίπτωση) μέχρι και τις 31/12 του τρέχοντος έτους. Σημειώνεται ότι η επιβεβαίωση των στοιχείων πρέπει να πραγματοποιείται μόνο μία φορά κατά την περίοδο από 1/10 μέχρι 31/12 του τρέχοντος έτους. Σε περίπτωση που μετά την επιβεβαίωση προκύψει αλλαγή ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, δεν απαιτείται επανάληψη της επιβεβαίωσης. Ερωτήματα που αφορούν θέματα ΠΔ θα πρέπει να αποστέλλονται στο: UboS@meci.gov.cy Το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων είναι ηλεκτρονικό και οι ενημερώσεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://ubo.meci.gov.cy -- Announcement of the Registrar of Companies regarding the confirmation of the UBOs with the UBO Register 2025 The Department of Registrar of Companies and Intellectual Property (DRCIP) informs that all companies incorporated or registered under the Companies Law, Cap. 113, all European Public Limited-Liability Companies (SE), and all Cooperatives (hereinafter referred to as Organizations), are required to log into the Beneficial Owners Register (BOR) system from1 October 2025 until 31 December 2025and proceed with the confirmation of the details of the beneficial owners (BOs) or the senior managing officials or with due diligence checks (as applicable in each case). Please note that if by31 December 2025the confirmation of details in the BOR is not completed as above, irrespective of any criminal liability or prosecution of any person, the company or other legal entity will be subject to afinancial penalty of one hundred euros (€100) on the first day, and a furtherfifty euros (€50) for each additional daythe violation continues, up to amaximum total penalty of five thousand euros (€5,000). In the section "Frequently Asked Questions – Beneficial Owners", under "Confirmation of details in the Beneficial Owners Register", you can find the steps for the confirmation procedure in the BOR system at the following link: https://www.companies.gov.cy/gr/βάση-πληροφοριών/συνήθεις-ερωτήσεις-πραγματικοί-δικαιούχοι/επιβεβαίωση-στοιχείων-στο-μητρώο-πραγματικών-δικαιούχων It is noted that if the initial registration, a change or any other action in the BO system concerning the details of BOs or senior managing officials, or due diligence of the company or other legal entity occurs during the confirmation period (i.e. between 1/10 and 31/12 of the current year), then the initial registration or change or any other action must be carried out, and subsequently the confirmation of the BOs' or senior managing officials' or due diligence details (as applicable in each case) must also be completed by31/12 of the current year. Please note that the confirmation of details must be performedonly once during the period 1/10 to 31/12 of the current year.In the event that after the confirmation of details a change or any other action arises, the confirmation does not need to be repeated. Queries regarding BO matters should be sent to: Ubos@meci.gov.cy The Beneficial Owners Register is electronic and updates are made exclusively through the following link: https://ubo.meci.gov.cy

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.