Economics Weekly Alert 45/2025

Υπενθυμίζουμε τους πελάτες μας για τις προθεσμίες καταβολής των ακόλουθων φόρων:

Προθεσμίες Φόρου Εισοδήματος

Προσωρινή Φορολογία 2025 (Εταιρείες & Άτομα)

Προθεσμίες Έκτακτης Αμυντικής Εισφοράς (ΕΑΕ) και Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓεΣΥ)

ΕΑΕ και ΓεΣΥ 2025 σε ενοίκια

Πληρωμή μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2026, δεν φέρει τόκο και χρηματικές επιβαρύνσεις.

--

Upcoming tax payment deadlines

We remind our clients of the upcoming deadlines for the payment of the following taxes:

Income Tax deadlines

Temporary Tax for 2025 (Legal Entities & Individuals)

Special Defence Contribution (SDC) and General Healthcare System (GHS) Deadlines

SDC and GHS for 2025 on rents

Payment by January 31st, 2026, is not subject to interest and penalties.

Ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ σε πραγματικούς όρους (εποχικά προσαρμοσμένος), κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025 είναι θετικός και υπολογίζεται σε 3,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024.

Όσον αφορά την προσέγγιση παραγωγής για τον υπολογισμό του ΑΕΠ, ο θετικός ρυθμός ανάπτυξης οφείλεται κυρίως στους τομείς: «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων», «Ενημέρωση και Επικοινωνίες», «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια».

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Quarterly National Accounts: 3rd quarter 2025

The GDP growth rate in real terms (seasonally adjusted), during the third quarter of 2025 is positive and it is estimated at 3,6% over the corresponding quarter of 2024.

Regarding the production approach for the estimation of GDP, the positive growth rate is mainly attributed to the sectors: "Wholesale and Retail Trade, Repair of Motor Vehicles", "Information and Communication", "Hotels and Restaurants".

Source: Cystat

Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία: Οκτώβριος 2025

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία για τον μήνα Οκτώβριο 2025 έφτασε στις 122,7 μονάδες (βάση 2021=100), παραμένοντας σταθερός σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2025. Όσον αφορά τη μεταβολή σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρατηρείται μείωση 0,5%. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2025, ο δείκτης σημείωσε μείωση 0,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Τον Οκτώβριο 2025 σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2025 ο δείκτης παρέμεινε σταθερός στον τομέα της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ σημείωσε αύξηση στους τομείς της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 1,8% και των μεταλλείων και λατομείων κατά 0,1%. Μείωση σημειώθηκε στη μεταποίηση (-0,2%).

Όσον αφορά τις μεταβολές σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρατηρείται αύξηση στους τομείς των μεταλλείων και λατομείων (8,8%) και της μεταποίησης (0,3%), ενώ μείωση παρατηρείται στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (-4,5%) και στην παροχή νερού και ανάκτηση υλικών (-0,6%).

Κατά μεταποιητικό κλάδο, τον Οκτώβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους καταγράφηκαν αυξήσεις στην κατασκευή επίπλων, άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες και επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (3,3%), στην κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (2,3%), στην παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (1,6%), στην κατασκευή χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις (0,8%) και στην κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες (0,8%), ενώ σημειώθηκε μείωση στη βιομηχανία τροφίμων, ποτών και προϊόντων καπνού (-0,5%) και στην παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (-0,2%).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Index of Industrial Output Prices: October 2025

The Index of Industrial Output Prices for October 2025 reached 122,7 units (base 2021=100), remaining stable compared to September 2025. Compared to the corresponding month of the previous year, the index recorded a decrease of 0,5%. For the period January-October 2025, the index showed a decrease of 0,4% compared to the corresponding period of 2024.

In October 2025 compared to September 2025, the index remained stable in electricity supply, while it showed an increase in water supply and materials recovery by 1,8% and mining and quarrying by 0,1%. A decrease was recorded in the manufacturing sector (-0,2%).

Compared to the corresponding month of the previous year, an increase was recorded in mining and quarrying (8,8%) and manufacturing (0,3%), while a decrease was shown in the sectors of electricity supply (-4,5%) and water supply and materials recovery (-0,6%).

By division of economic activity in manufacturing, in October 2025 compared to the corresponding month of the previous year, increases were recorded in the manufacture of furniture, other manufacturing and repair and installation of machinery and equipment (3,3%), the manufacture of electronic and optical products and electrical equipment (2,3%), the manufacture of other non-metallic mineral products (1,6%), the manufacture of paper and paper products and printing (0,8%) and the manufacture of rubber and plastic products (0,8%), while a decrease was recorded in the manufacture of food products, beverages and tobacco products (-0,5%) and the manufacture of basic metals and fabricated metal products (-0,2%).

Source: Cystat

Έσοδα από τον τουρισμό: Σεπτέμβριος 2025

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, τα έσοδα από τον τουρισμό τον Σεπτέμβριο 2025 ανήλθαν σε €499,9 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 10,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου (€454,1 εκ.).

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €2.972,8 εκ. σε σύγκριση με €2.575,9 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 15,4%.

Ανάλυση Δαπανών

H κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών τον Σεπτέμβριο 2025 ανέρχεται σε €876,01 σε σύγκριση με €891,29 τον Σεπτέμβριο 2024, σημειώνοντας μείωση 1,7%.

Οι Βρετανοί τουρίστες (η μεγαλύτερη τουριστική αγορά με 31,4% του συνόλου των τουριστών τον Σεπτέμβριο 2025) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €115,12 ημερησίως, ενώ οι Ισραηλινοί τουρίστες (η δεύτερη μεγαλύτερη τουριστική αγορά κατά τον συγκεκριμένο μήνα με 14,0% του συνόλου) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €158,14. Οι τουρίστες από την Πολωνία (τρίτη μεγαλύτερη αγορά με 7,9%), ξόδεψαν €102,64 ημερησίως.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Revenue from tourism: September 2025

Based on the results of the Passengers Survey carried out by the Statistical Service, revenue from tourism reached €499,9 mn in September 2025, recording an increase of 10,1% as compared to the corresponding month of the previous year (€454,1 mn).

For the period of January – September 2025, revenue from tourism is estimated at €2.972,8 mn compared to €2.575,9 mn in the corresponding period of 2024, recording an increase of 15,4%.

Expenditure Analysis

The average expenditure per person was €876,01 in September 2025 compared to €891,29 in September 2024, recording a decrease of 1,7%.

Tourists from the United Kingdom (the largest tourist market with 31,4% of the total tourists in September 2025) spent on average €115,12 per day, while tourists from Israel (the second largest market during the specific month with 14,0% of the total tourists) spent on average €158,14. Tourists from Poland (the third largest market with 7,9%), spent on average €102,64 per day.

Source: Cystat