Economics Weekly Alert 45/2025

Προθεσμίες για καταβολή φόρων
Υπενθυμίζουμε τους πελάτες μας για τις προθεσμίες καταβολής των ακόλουθων φόρων:
Προθεσμίες Φόρου Εισοδήματος
Προσωρινή Φορολογία 2025 (Εταιρείες & Άτομα)
- Η 2η δόση προσωρινής φορολογίας για το φορολογικό έτος 2025 είναι πληρωτέα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025. Πληρωμή μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2026, δεν φέρει τόκο και χρηματικές επιβαρύνσεις.
- Αναθεώρηση και πληρωμή της 1ης δόσης μπορεί να γίνει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025 και θα υπόκειται σε τόκο 5,5% ετησίως.
Προθεσμίες Έκτακτης Αμυντικής Εισφοράς (ΕΑΕ) και Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓεΣΥ)
ΕΑΕ και ΓεΣΥ 2025 σε ενοίκια
- Η πληρωμή του 2ου εξαμήνου 2025, ΕΑΕ και ΓεΣΥ που παρακρατήθηκε σε ενοίκια που πληρώθηκαν και ΕΑΕ και ΓεΣΥ σε ενοίκια που εισπράχθηκαν, είναι μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025.
Πληρωμή μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2026, δεν φέρει τόκο και χρηματικές επιβαρύνσεις.
Upcoming tax payment deadlines
We remind our clients of the upcoming deadlines for the payment of the following taxes:
Income Tax deadlines
Temporary Tax for 2025 (Legal Entities & Individuals)
- The 2nd instalment of temporary tax for the tax year 2025 is due December 31st, 2025. Payment by January 31st, 2026, is not subject to interest and penalties.
- The 1st instalment can be revised and paid any time up to December 31st, 2025, and will be subject to interest of 5,5% p.a.
Special Defence Contribution (SDC) and General Healthcare System (GHS) Deadlines
SDC and GHS for 2025 on rents
- Payment for the 2nd semester 2025, SDC and GHS withheld on rents paid and SDC and GHS on rents received, is due December 31st, 2025.
Payment by January 31st, 2026, is not subject to interest and penalties.
Τριμηνιαίοι Εθνικοί Λογαριασμοί: 3ο τρίμηνο 2025
Ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ σε πραγματικούς όρους (εποχικά προσαρμοσμένος), κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025 είναι θετικός και υπολογίζεται σε 3,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024.
Όσον αφορά την προσέγγιση παραγωγής για τον υπολογισμό του ΑΕΠ, ο θετικός ρυθμός ανάπτυξης οφείλεται κυρίως στους τομείς: «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων», «Ενημέρωση και Επικοινωνίες», «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια».
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου
Quarterly National Accounts: 3rd quarter 2025
The GDP growth rate in real terms (seasonally adjusted), during the third quarter of 2025 is positive and it is estimated at 3,6% over the corresponding quarter of 2024.
Regarding the production approach for the estimation of GDP, the positive growth rate is mainly attributed to the sectors: "Wholesale and Retail Trade, Repair of Motor Vehicles", "Information and Communication", "Hotels and Restaurants".
Source: Cystat
Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία: Οκτώβριος 2025
Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία για τον μήνα Οκτώβριο 2025 έφτασε στις 122,7 μονάδες (βάση 2021=100), παραμένοντας σταθερός σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2025. Όσον αφορά τη μεταβολή σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρατηρείται μείωση 0,5%. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2025, ο δείκτης σημείωσε μείωση 0,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.
Τον Οκτώβριο 2025 σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2025 ο δείκτης παρέμεινε σταθερός στον τομέα της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ σημείωσε αύξηση στους τομείς της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 1,8% και των μεταλλείων και λατομείων κατά 0,1%. Μείωση σημειώθηκε στη μεταποίηση (-0,2%).
Όσον αφορά τις μεταβολές σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρατηρείται αύξηση στους τομείς των μεταλλείων και λατομείων (8,8%) και της μεταποίησης (0,3%), ενώ μείωση παρατηρείται στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (-4,5%) και στην παροχή νερού και ανάκτηση υλικών (-0,6%).
Κατά μεταποιητικό κλάδο, τον Οκτώβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους καταγράφηκαν αυξήσεις στην κατασκευή επίπλων, άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες και επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (3,3%), στην κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (2,3%), στην παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (1,6%), στην κατασκευή χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις (0,8%) και στην κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες (0,8%), ενώ σημειώθηκε μείωση στη βιομηχανία τροφίμων, ποτών και προϊόντων καπνού (-0,5%) και στην παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (-0,2%).
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου
Index of Industrial Output Prices: October 2025
The Index of Industrial Output Prices for October 2025 reached 122,7 units (base 2021=100), remaining stable compared to September 2025. Compared to the corresponding month of the previous year, the index recorded a decrease of 0,5%. For the period January-October 2025, the index showed a decrease of 0,4% compared to the corresponding period of 2024.
In October 2025 compared to September 2025, the index remained stable in electricity supply, while it showed an increase in water supply and materials recovery by 1,8% and mining and quarrying by 0,1%. A decrease was recorded in the manufacturing sector (-0,2%).
Compared to the corresponding month of the previous year, an increase was recorded in mining and quarrying (8,8%) and manufacturing (0,3%), while a decrease was shown in the sectors of electricity supply (-4,5%) and water supply and materials recovery (-0,6%).
By division of economic activity in manufacturing, in October 2025 compared to the corresponding month of the previous year, increases were recorded in the manufacture of furniture, other manufacturing and repair and installation of machinery and equipment (3,3%), the manufacture of electronic and optical products and electrical equipment (2,3%), the manufacture of other non-metallic mineral products (1,6%), the manufacture of paper and paper products and printing (0,8%) and the manufacture of rubber and plastic products (0,8%), while a decrease was recorded in the manufacture of food products, beverages and tobacco products (-0,5%) and the manufacture of basic metals and fabricated metal products (-0,2%).
Source: Cystat
Έσοδα από τον τουρισμό: Σεπτέμβριος 2025
Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, τα έσοδα από τον τουρισμό τον Σεπτέμβριο 2025 ανήλθαν σε €499,9 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 10,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου (€454,1 εκ.).
Για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €2.972,8 εκ. σε σύγκριση με €2.575,9 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 15,4%.
Ανάλυση Δαπανών
H κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών τον Σεπτέμβριο 2025 ανέρχεται σε €876,01 σε σύγκριση με €891,29 τον Σεπτέμβριο 2024, σημειώνοντας μείωση 1,7%.
Οι Βρετανοί τουρίστες (η μεγαλύτερη τουριστική αγορά με 31,4% του συνόλου των τουριστών τον Σεπτέμβριο 2025) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €115,12 ημερησίως, ενώ οι Ισραηλινοί τουρίστες (η δεύτερη μεγαλύτερη τουριστική αγορά κατά τον συγκεκριμένο μήνα με 14,0% του συνόλου) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €158,14. Οι τουρίστες από την Πολωνία (τρίτη μεγαλύτερη αγορά με 7,9%), ξόδεψαν €102,64 ημερησίως.
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου
Revenue from tourism: September 2025
Based on the results of the Passengers Survey carried out by the Statistical Service, revenue from tourism reached €499,9 mn in September 2025, recording an increase of 10,1% as compared to the corresponding month of the previous year (€454,1 mn).
For the period of January – September 2025, revenue from tourism is estimated at €2.972,8 mn compared to €2.575,9 mn in the corresponding period of 2024, recording an increase of 15,4%.
Expenditure Analysis
The average expenditure per person was €876,01 in September 2025 compared to €891,29 in September 2024, recording a decrease of 1,7%.
Tourists from the United Kingdom (the largest tourist market with 31,4% of the total tourists in September 2025) spent on average €115,12 per day, while tourists from Israel (the second largest market during the specific month with 14,0% of the total tourists) spent on average €158,14. Tourists from Poland (the third largest market with 7,9%), spent on average €102,64 per day.
Source: Cystat
Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου εκτός Μηχανοκίνητων Οχημάτων: Οκτώβριος 2025
Ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε τον Οκτώβριο 2025 κατά 7,6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Κατά τον ίδιο μήνα ο Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε κατά 10,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου
Turnover Index of Retail Trade except of Motor Vehicles: October 2025
The Turnover Value Index of Retail Trade for October 2025 increased by 7,6% compared to the corresponding month of the previous year. For the same month, the Turnover Volume Index of Retail Trade increased by 10,1% compared to the corresponding month of the previous year.
Source: Cystat
Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Υπηρεσίες και Μεταφορές: 3ο τρίμηνο 2025
Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025 παρουσίασε άνοδο σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους στους τομείς των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων (8,8%), των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης (7,7%), των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων (7,4%), των μεταφορών και αποθήκευσης (3,6%), της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας (3,0%) και της ενημέρωσης και επικοινωνίας (2,9%)
Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2025, αυξήσεις σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 κατέγραψαν οι δείκτες των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης (9,6%), των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων (8,6%), της ενημέρωσης και επικοινωνίας (5,1%), των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων (4,7%) και των μεταφορών και αποθήκευσης (3,0%), ενώ μείωση παρατηρήθηκε στον τομέα της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας (-1,0%).
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου
Turnover Value Index of Services and Transport: 3rdquarter 2025
The Turnover Value Index during the third quarter of 2025 recorded increases in the sectors of administrative and support service activities (8,8%), accommodation and food service activities (7,7%), professional, scientific and technical activities (7,4%), transport and storage activities (3,6%), real estate activities (3,0%) and information and communication activities (2,9%) compared to the corresponding quarter of 2024.
During the period January-September 2025, increases relative to the corresponding period of 2024 were observed in the Turnover Value Indices of accommodation and food service activities (9,6%), administrative and support service activities (8,6%), information and communication activities (5,1%), professional, scientific and technical activities (4,7%) and transport and storage activities (3,0%), whereas a decrease was recorded in real estate activities (-1,0%).
Source: Cystat
Εγγεγραμμένοι άνεργοι: Νοέμβριος 2025
Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Νοεμβρίου 2025 ανήλθε σε 10.924 άτομα. Με βάση τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, τα οποία αποτυπώνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Νοέμβριο 2025 αυξήθηκε στα 10.078 άτομα, σε σύγκριση με 9.723 τον προηγούμενο μήνα.
Σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2024 καταγράφηκε μείωση κατά 163 άτομα ή 1,5%. Η μείωση αυτή αποδίδεται κυρίως στους τομείς των κατασκευών, της μεταποίησης, του εμπορίου, των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων, καθώς και στη μείωση των νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας.
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου
Registered unemployed: November 2025
The unemployed persons, registered at the District Labour Offices on the last day of November 2025, reached 10.924 persons. Based on the seasonally adjusted data which reflect the trend of unemployment, the number of registered unemployed for November 2025 increased to 10.078 persons, in comparison to 9.723 in the previous month.
In comparison with November 2024, a decrease of 163 persons or 1,5% was recorded. This decrease is mainly attributed to the sectors of construction, manufacturing, trade, financial and insurance activities, as well as to the decrease recorded for newcomers in the labour market.
Source: Cystat
Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ): Νοέμβριος 2025
Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Νοέμβριο 2025 μειώθηκε κατά 0,68 μονάδες και έφτασε στις 117,57 μονάδες σε σύγκριση με 118,25 μονάδες τον Οκτώβριο 2025. Ο πληθωρισμός τον Νοέμβριο 2025 μειώθηκε με ρυθμό 0,5%.
Η μεγαλύτερη θετική μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά με τον Νοέμβριο του 2024 σημειώθηκε στις Υπηρεσίες (3,1%) ενώ οι μεγαλύτερες αρνητικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στον Ηλεκτρισμό (-7,9%) και στα Γεωργικά Προϊόντα (-6,2%). Σε σχέση με τον Οκτώβριο 2025 η μεγαλύτερη μεταβολή καταγράφηκε στον Γεωργικά Προϊόντα (-7,6%).
Ανάλυση Ποσοστιαίων Μεταβολών
Συγκριτικά με τον Νοέμβριο του 2024, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση (-7,6%), Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (5,0%), Εκπαίδευση (3,3%) και Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (-3,1%).
Σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2025, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (-3,2%) και Ένδυση και Υπόδηση (0,9%).
Για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρουσιάστηκαν στις κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση (-6,4%), Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (4,7%), Εκπαίδευση (3,7%) και Αναψυχή και Πολιτισμός (3,2%).
Ανάλυση Επιπτώσεων σε Μονάδες
Τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Νοεμβρίου 2025 σε σχέση με τον Νοέμβριο 2024 είχαν οι κατηγορίες Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (0,54), Εκπαίδευση (0,15) και Αναψυχή και Πολιτισμός (0,14), ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Νοεμβρίου 2025 σε σχέση με τον Νοέμβριο 2024 είχαν οι κατηγορίες Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα ποτά (-0,74) και Ένδυση και Υπόδηση (- 0,59).
Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ τον Νοέμβριο 2025 σε σχέση με τον Οκτώβριο 2025 είχε η κατηγορία Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (-0,77).
Τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Νοεμβρίου 2025 σε σύγκριση με το δείκτη του Νοεμβρίου 2024 είχαν οι Υπηρεσίες Τροφοδοσίας (0,53), ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση είχαν τα Είδη Ένδυσης (-0,47) και ο Ηλεκτρισμός (-0,45).
Οι Πατάτες (0,10) είχαν τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Νοεμβρίου 2025 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2025, ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση είχαν τα Φρέσκα Λαχανικά (-0,79).
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου
Consumer Price Index (CPI): November 2025
The Consumer Price Index (CPI) in November 2025 decreased by 0,68 points, reaching 117,57 units compared to 118,25 units in October 2025. Inflation in November 2025 decreased at a rate of 0,5%.
The largest positive change in the economic categories compared with November 2024 was recorded in Services (3,1%), while the largest negative changes were observed in Electricity (-7,9%) and Agricultural Products (-6,2%). Compared with October 2025, the largest change was recorded in Agricultural Products (-7,6%).
Analysis of Percentage Changes
Compared to November 2024, the largest changes were recorded in the categories Clothing and Footwear (-7,6%), Restaurants and Hotels (5,0%), Education (3,3%) and Food and Non-Alcoholic Beverages (-3,1%).
Compared to October 2025, the largest changes were recorded in the categories Food and Non-Alcoholic Beverages (-3,2%) and Clothing and Footwear Education (0,9%).
For the period January – November 2025, compared with the corresponding period of the previous year, the largest changes were recorded in the categories Clothing and Footwear (-6,4%), Restaurants and Hotels (4,7%), Education (3,7%) and Recreation and Culture (3,2%).
Analysis of Effects in Units
The largest positive impact on the change of the CPI in November 2025 compared to November 2024 was recorded in the categories Restaurants and Hotels (0,54), Education (0,15) and Recreation and Culture (0,14), while the largest negative impact on the change of the CPI in November 2025 compared to November 2024 was recorded in the categories Food and Non-Alcoholic Beverages (-0,74) and Clothing and Footwear (-0,59).
The largest impact on the change of the CPI in November 2025 compared to October 2025 was recorded in the categories Food and Non-Alcoholic Beverages (-0,77).
The largest positive impact on the change of the CPI in November 2025 compared to the index of November 2024 was recorded in Catering Services (0,53), while the largest negative impact was recorded in Clothing (-0,47) and Electricity (-0,45).
Potatoes (0,10) had the largest positive impact on the change of the CPI in November 2025 compared to the corresponding index of October 2025, while Fresh Vegetables (-0,79) had the largest negative impact.
Source: Cystat
