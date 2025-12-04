Economics Weekly Alert 43/2025

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες σε σχέση με τον Οκτώβριο 2024 σημειώθηκε στην κα

Αφίξεις τουριστών και επιστροφές κατοίκων Κύπρου από ταξίδια στο εξωτερικό: Οκτώβριος 2025

Αφίξεις τουριστών

Οι αφίξεις τουριστών τον Οκτώβριο 2025 ανήλθαν σε 537.744 σε σύγκριση με 459.106 τον Οκτώβριο 2024, σημειώνοντας αύξηση 17,1%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2025, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 4.142.534 σε σύγκριση με 3.727.196 την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 11,1%.

Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξαν η κυριότερη πηγή τουρισμού για τον Οκτώβριο 2025, αφού αποτέλεσαν το 31,4% (168.792) των συνολικών αφίξεων, οι αφίξεις από το Ισραήλ 11,1% (59.508), οι αφίξεις από τη Γερμανία 7,8% (41.783), οι αφίξεις από την Πολωνία το 6,7% (36.262), οι αφίξεις από τη Σουηδία 3,9% (20.806) και οι αφίξεις από την Ελλάδα 3,7% (20.038).

Ο σκοπός ταξιδιού τον Οκτώβριο 2025 ήταν για ποσοστό 81,8% των τουριστών οι διακοπές, για 11,0% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 7,1% επαγγελματικός. Αντίστοιχα, για τον Οκτώβριο 2024, ποσοστό 79,9% επισκέφθηκε την Κύπρο για διακοπές, 11,9% για επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και 8,1% για επαγγελματικούς λόγους.

Επιστροφές κατοίκων Κύπρου

Τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό τον Οκτώβριο 2025 ανήλθαν στις 158.026 σε σύγκριση με 137.095 τον Οκτώβριο 2024, σημειώνοντας αύξηση 15,3%.

Οι κυριότερες χώρες από τις οποίες επέστρεψαν οι κάτοικοι Κύπρου τον Οκτώβριο 2025 ήταν η Ελλάδα με 33,1% (52.381), το Ηνωμένο Βασίλειο με 7,3% (11.585), η Ιταλία με 5,7% (9.034) και η Γερμανία με 4,4% (6.914).

Ο σκοπός ταξιδιού των κατοίκων Κύπρου τον Οκτώβριο 2025 ήταν κυρίως οι διακοπές με ποσοστό 69,2%, ενώ οι επαγγελματικοί λόγοι κατείχαν ποσοστό 27,1%, οι σπουδές ποσοστό 1,5% και οι άλλοι λόγοι ποσοστό 2,3%.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Tourist arrivals and returns of residents of Cyprus from trips abroad: October 2025

Tourist arrivals

The arrivals of tourists reached 537.744 in October 2025 compared to 459.106 in October 2024, recording an increase of 17,1%.

For the period of January – October 2025, arrivals of tourists totaled 4.142.534 compared to 3.727.196 in the corresponding period of 2024, recording an increase of 11,1%.

Arrivals from the United Kingdom were the main source of tourism for October 2025, with a share of 31,4% (168.792) of total arrivals, followed by Israel with 11,1% (59.508), Germany with 7,8% (41.783), Poland with 6,7% (36.262), Sweden with 3,9% (20.806) and Greece with 3,7% (20.038).

For a percentage of 81,8% of tourists, the purpose of their trip in October 2025 was holidays, for 11,0% visit to friends and relatives and for 7,1% business. Respectively, in October 2024, 79,9% of tourists visited Cyprus for holidays, 11,9% visited friends or relatives and 8,1% visited Cyprus for business reasons.

Returns of residents of Cyprus

A total number of 158.026 residents of Cyprus returned from a trip abroad in October 2025 compared to 137.095 in the corresponding month last year, recording an increase of 15,3%.

The main countries from which residents of Cyprus returned in October 2025 were Greece with a share of 33,1% (52.381), the United Kingdom with 7,3% (11.585), Italy with 5,7% (9.034) and Germany with 4,4% (6.914).

The purpose of travel for the residents of Cyprus in October 2025 was mainly holidays, with a percentage of 69,2%, whilst business reasons held a percentage of 27,1%, studies 1,5% and other reasons 2,3%.

Source: Cystat

