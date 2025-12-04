Economics Weekly Alert 43/2025

- in European Union
Αφίξεις τουριστών και επιστροφές κατοίκων Κύπρου από ταξίδια στο εξωτερικό: Οκτώβριος 2025
Αφίξεις τουριστών
Οι αφίξεις τουριστών τον Οκτώβριο 2025 ανήλθαν σε 537.744 σε σύγκριση με 459.106 τον Οκτώβριο 2024, σημειώνοντας αύξηση 17,1%.
Για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2025, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 4.142.534 σε σύγκριση με 3.727.196 την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 11,1%.
Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξαν η κυριότερη πηγή τουρισμού για τον Οκτώβριο 2025, αφού αποτέλεσαν το 31,4% (168.792) των συνολικών αφίξεων, οι αφίξεις από το Ισραήλ 11,1% (59.508), οι αφίξεις από τη Γερμανία 7,8% (41.783), οι αφίξεις από την Πολωνία το 6,7% (36.262), οι αφίξεις από τη Σουηδία 3,9% (20.806) και οι αφίξεις από την Ελλάδα 3,7% (20.038).
Ο σκοπός ταξιδιού τον Οκτώβριο 2025 ήταν για ποσοστό 81,8% των τουριστών οι διακοπές, για 11,0% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 7,1% επαγγελματικός. Αντίστοιχα, για τον Οκτώβριο 2024, ποσοστό 79,9% επισκέφθηκε την Κύπρο για διακοπές, 11,9% για επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και 8,1% για επαγγελματικούς λόγους.
Επιστροφές κατοίκων Κύπρου
Τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό τον Οκτώβριο 2025 ανήλθαν στις 158.026 σε σύγκριση με 137.095 τον Οκτώβριο 2024, σημειώνοντας αύξηση 15,3%.
Οι κυριότερες χώρες από τις οποίες επέστρεψαν οι κάτοικοι Κύπρου τον Οκτώβριο 2025 ήταν η Ελλάδα με 33,1% (52.381), το Ηνωμένο Βασίλειο με 7,3% (11.585), η Ιταλία με 5,7% (9.034) και η Γερμανία με 4,4% (6.914).
Ο σκοπός ταξιδιού των κατοίκων Κύπρου τον Οκτώβριο 2025 ήταν κυρίως οι διακοπές με ποσοστό 69,2%, ενώ οι επαγγελματικοί λόγοι κατείχαν ποσοστό 27,1%, οι σπουδές ποσοστό 1,5% και οι άλλοι λόγοι ποσοστό 2,3%.
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου
Tourist arrivals and returns of residents of Cyprus from trips abroad: October 2025
Tourist arrivals
The arrivals of tourists reached 537.744 in October 2025 compared to 459.106 in October 2024, recording an increase of 17,1%.
For the period of January – October 2025, arrivals of tourists totaled 4.142.534 compared to 3.727.196 in the corresponding period of 2024, recording an increase of 11,1%.
Arrivals from the United Kingdom were the main source of tourism for October 2025, with a share of 31,4% (168.792) of total arrivals, followed by Israel with 11,1% (59.508), Germany with 7,8% (41.783), Poland with 6,7% (36.262), Sweden with 3,9% (20.806) and Greece with 3,7% (20.038).
For a percentage of 81,8% of tourists, the purpose of their trip in October 2025 was holidays, for 11,0% visit to friends and relatives and for 7,1% business. Respectively, in October 2024, 79,9% of tourists visited Cyprus for holidays, 11,9% visited friends or relatives and 8,1% visited Cyprus for business reasons.
Returns of residents of Cyprus
A total number of 158.026 residents of Cyprus returned from a trip abroad in October 2025 compared to 137.095 in the corresponding month last year, recording an increase of 15,3%.
The main countries from which residents of Cyprus returned in October 2025 were Greece with a share of 33,1% (52.381), the United Kingdom with 7,3% (11.585), Italy with 5,7% (9.034) and Germany with 4,4% (6.914).
The purpose of travel for the residents of Cyprus in October 2025 was mainly holidays, with a percentage of 69,2%, whilst business reasons held a percentage of 27,1%, studies 1,5% and other reasons 2,3%.
Source: Cystat
Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών: Οκτώβριος 2025
Ο Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών για τον μήνα Οκτώβριο 2025 ανήλθε στις 119,03 μονάδες (με βάση 2021=100), σημειώνοντας οριακή αύξηση της τάξης του 0,06% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.
Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ο δείκτης κατέγραψε αύξηση 1,58%. Κατά κύρια κατηγορία προϊόντων, σημειώθηκαν αυξήσεις στα ορυκτά (4,03%), στα προϊόντα ορυκτών (3,30%), στα ηλεκτρομηχανολογικά είδη (1,57%) και στα προϊόντα από ξύλο, μονωτικά, χημικά και πλαστικά (1,04%), ενώ μείωση παρατηρήθηκε στα μεταλλικά προϊόντα (-0,86%).
Για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2025, ο δείκτης σημείωσε αύξηση της τάξης του 1,29% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου
Price Index of Construction Materials: October 2025
The Price Index of Construction Materials for October 2025 reached 119,03 units (base year 2021=100), recording a marginal increase of 0,06% compared to the previous month.
Compared to the same month of the previous year, the index recorded an increase of 1,58%. By main commodity category, increases were observed in minerals (4,03%), mineral products (3,30%), electromechanical products (1,57%) and products of wood, insulation materials, chemicals and plastics (1,04%), whereas a decrease was recorded in metallic products (-0,86%).
For the period January-October 2025, the index increased by 1,29% compared to the corresponding period of 2024.
Source: Cystat
Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ): Οκτώβριος 2025
Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Οκτώβριο 2025 σημείωσε αύξηση 0,2% σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2024 και αυξήθηκε κατά 0,1% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2025.
Σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2024, οι κατηγορίες Αναψυχή και Πολιτισμός (5,2%) και Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (5,2%) είχαν τη μεγαλύτερη θετική μεταβολή, ενώ οι κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση (-6,6%) και Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (-2,2%) παρουσίασαν τη μεγαλύτερη πτώση.
Σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2025, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση (3,7%) και Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (-1,7%).
Για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, οι μεγαλύτερες μεταβολές σημειώθηκαν στις κατηγορίες Αναψυχή και Πολιτισμός (6,4%), Ένδυση και Υπόδηση (-6,1%) και Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (5,3%).
Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες σε σχέση με τον Οκτώβριο 2024 σημειώθηκε στην κατηγορία Ενέργεια (-4,1%) και σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2025 σημειώθηκε στη κατηγορία Μη ενεργειακά Βιομηχανικά Προϊόντα (1,1%).
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου
Harmonised Index of Consumer Prices (HICP): October 2025
The Harmonised Index of Consumer Prices in October 2025 increased by 0,2% compared with October 2024 and recorded an increase of 0,1% compared with September 2025.
Compared with October 2024, the largest positive changes were observed in the categories Recreation and Culture (5,2%) and Restaurants and Hotels (5,2%), while the largest decreases were recorded in the categories Clothing and Footwear (-6,6%) and Housing, Water Supply, Electricity and Gas (-2,2%).
Compared with September 2025, the most significant changes were noted in the categories Clothing and Footwear (3,7%), and Restaurants and Hotels (-1,7%).
For the period January–October 2025, in comparison with the corresponding period of the previous year, the most significant changes were registered in the categories Recreation and Culture (6,4%), Clothing and Footwear (-6,1%) and Restaurants and Hotels (5,3%).
The largest change among the economic categories compared to October 2024 was recorded in the category Energy (-4,1%) and compared to September 2025 in the category Non-Energy Industrial Goods (1,1%).
Source: Cystat
