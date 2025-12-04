Economics Weekly Alert 44/2025

Κάτοικοι Κύπρου που συμμετείχαν σε ταξίδια στην Κύπρο και στο εξωτερικό

Κατά το 2024, 543.526 κάτοικοι Κύπρου πραγματοποίησαν τουλάχιστον ένα ταξίδι με διανυκτέρευση εντός ή/και εκτός Κύπρου για προσωπικούς λόγους, παρουσιάζοντας αύξηση 9,1% σε σύγκριση με το 2023, κατά το οποίο ταξίδεψαν συνολικά 498.026 άτομα.

Οι κάτοικοι που πραγματοποίησαν ταξίδια μόνο στην Κύπρο κατά το 2024, αυξήθηκαν κατά 5,2%, φθάνοντας τους 164.590, σε σύγκριση με 156.510 το 2023.

Οι κάτοικοι που πραγματοποίησαν ταξίδια μόνο στο εξωτερικό ανήλθαν στους 169.525, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 6,6% σε σύγκριση με 181.428 κατοίκους που ταξίδεψαν κατά το 2023.

Παράλληλα, 209.411 άτομα ταξίδεψαν τόσο εντός όσο και εκτός Κύπρου κατά το 2024, καταγράφοντας αύξηση 30,8% σε σύγκριση με το έτος 2023.

Ταξίδια κατοίκων Κύπρου

Ο αριθμός των ταξιδιών εντός Κύπρου αυξήθηκε κατά 3,5%, από 1.564.359 ταξίδια που καταγράφηκαν κατά το 2023, σε 1.619.371 το 2024. Το ποσοστό των ταξιδιών για προσωπικούς λόγους (δηλ. για ανάπαυση και αναψυχή, επίσκεψη σε συγγενείς ή φίλους, λόγους υγείας, προσκύνημα κ.λπ.) αποτελούσε το 98,5% των ταξιδιών εντός Κύπρου και για επαγγελματικούς λόγους το 1,5%. Τα ενοικιαζόμενα καταλύματα, όπως ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα, κατασκηνώσεις, ξενώνες κ.λπ., αποτελούσαν τον κύριο τύπο διαμονής για το 51,2% των ταξιδιών στην Κύπρο και τα μη ενοικιαζόμενα καταλύματα (δηλ. ιδιόκτητη κατοικία, διαμονή σε συγγενείς/φίλους κ.λπ.) αποτελούσαν τον κύριο τύπο διαμονής για το 48,8%.

Ο αριθμός των ταξιδιών στο εξωτερικό το 2024 ανήλθε σε 1.747.492 σε σύγκριση με 1.674.725 το 2023, σημειώνοντας αύξηση 4,3%. Ποσοστό 86,4% των ταξιδιών διενεργήθηκαν για προσωπικούς λόγους και 13,6% για επαγγελματικούς λόγους. Από τον συνολικό αριθμό των ταξιδιών στο εξωτερικό, ποσοστό 72,7% είχε ως κύριο τύπο διαμονής ενοικιαζόμενα καταλύματα, ενώ ποσοστό 27,3% είχε ως κύριο τύπο διαμονής μη ενοικιαζόμενα καταλύματα.

Δαπάνες ταξιδιών

Οι δαπάνες για τα ταξίδια εντός Κύπρου ανήλθαν στα €300,1 εκ. το 2024, σημειώνοντας αύξηση 2,5% σε σύγκριση με το 2023. Οι δαπάνες διαμονής αποτελούσαν το μεγαλύτερο ποσοστό δαπανών για τα ταξίδια εντός Κύπρου (37,4%), ενώ οι δαπάνες σε τρόφιμα και ποτά σε εστιατόρια και καφετέριες κατείχαν ποσοστό 35,8%. Οι δαπάνες σε μεταφορικά αποτελούσαν ποσοστό 9,2% των συνολικών δαπανών και τα άλλα έξοδα 17,6%.

Όσον αφορά τα ταξίδια στο εξωτερικό, οι δαπάνες ανήλθαν στα €2.070,9 εκ. το 2024, σημειώνοντας αύξηση 6,7% σε σύγκριση με το 2023. Οι δαπάνες σε μεταφορικά αποτελούσαν το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών, με ποσοστό 34,8%, ενώ μικρότερα ποσοστά αντιστοιχούσαν σε δαπάνες για τρόφιμα και ποτά σε εστιατόρια και καφετέριες (24,2%), σε δαπάνες διαμονής (23,6%), και σε άλλα έξοδα (17,4%).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Survey on the trips of Cyprus residents: 2024

Residents of Cyprus participating in domestic and outbound trips

During 2024, 543.526 residents of Cyprus participated in at least one domestic or/and outbound trip that included a minimum of one overnight stay for personal purposes, recording an increase of 9,1% compared to 2023, during which a total of 498.026 persons have travelled domestically or abroad. Residents participating only in domestic trips increased by 5,2% in 2024, reaching 164.590 compared to 156.510 in 2023. The number of residents participating only in outbound trips amounted to 169.525, showing a decrease of 6,6% compared to 181.428 residents who travelled abroad in 2023. Additionally, 209.411 persons participated in both domestic and outbound trips in 2024, recording an increase of 30,8% compared to 2023.

Trips of residents

The number of domestic trips increased by 3,5%, from 1.564.359 trips recorded in 2023 to 1.619.371 in 2024. A percentage of 98,5% of domestic trips were taken for personal purposes (i.e. leisure, recreation and holidays, visiting relatives and friends, health reasons, pilgrimage, etc.) and 1,5% for professional purposes. Rented accommodation such as hotels and similar establishments, campsites, hostels, etc., constituted the main type of stay for 51,2% of the trips, while non-rented accommodation (i.e. own home, staying with relatives or friends, etc.) accounted for 48,8%.

The number of trips abroad in 2024 reached 1.747.492 compared to 1.674.725 in 2023, recording an increase of 4,3%. A percentage of 86,4% of these trips were conducted for personal purposes while 13,6% for professional purposes. A percentage of 72,7% of outbound trips had rented accommodation as their main type of stay, while 27,3% had non-rented accommodation as their main type of stay.

Expenditure on trips

Expenditure for domestic trips reached €300,1 mn in 2024, recording an increase of 2,5% compared to 2023. Expenditure on accommodation comprised the largest share of total expenditure for domestic trips (37,4%), while food and drinks in cafes and restaurants spending accounted for 35,8%. Transportation costs accounted for 9,2% of total expenditure and expenditure on other goods or services for 17,6%.

Expenditure for outbound trips amounted to €2.070,9 mn in 2024, recording an increase of 6,7% compared to 2023. Expenditure on transport comprised the largest share of total expenditure, with a percentage of 34,8%, while smaller percentages corresponded to expenditure on food and drinks in cafes and restaurants (24,2%), on accommodation (23,6%), and other goods or services (17,4%).

Source: Cystat

