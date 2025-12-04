Economics Weekly Alert 44/2025

- in European Union
- in European Union
- in European Union
- in European Union
- with readers working within the Metals & Mining industries
Έρευνα για τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου: 2024
Κάτοικοι Κύπρου που συμμετείχαν σε ταξίδια στην Κύπρο και στο εξωτερικό
Κατά το 2024, 543.526 κάτοικοι Κύπρου πραγματοποίησαν τουλάχιστον ένα ταξίδι με διανυκτέρευση εντός ή/και εκτός Κύπρου για προσωπικούς λόγους, παρουσιάζοντας αύξηση 9,1% σε σύγκριση με το 2023, κατά το οποίο ταξίδεψαν συνολικά 498.026 άτομα.
Οι κάτοικοι που πραγματοποίησαν ταξίδια μόνο στην Κύπρο κατά το 2024, αυξήθηκαν κατά 5,2%, φθάνοντας τους 164.590, σε σύγκριση με 156.510 το 2023.
Οι κάτοικοι που πραγματοποίησαν ταξίδια μόνο στο εξωτερικό ανήλθαν στους 169.525, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 6,6% σε σύγκριση με 181.428 κατοίκους που ταξίδεψαν κατά το 2023.
Παράλληλα, 209.411 άτομα ταξίδεψαν τόσο εντός όσο και εκτός Κύπρου κατά το 2024, καταγράφοντας αύξηση 30,8% σε σύγκριση με το έτος 2023.
Ταξίδια κατοίκων Κύπρου
Ο αριθμός των ταξιδιών εντός Κύπρου αυξήθηκε κατά 3,5%, από 1.564.359 ταξίδια που καταγράφηκαν κατά το 2023, σε 1.619.371 το 2024. Το ποσοστό των ταξιδιών για προσωπικούς λόγους (δηλ. για ανάπαυση και αναψυχή, επίσκεψη σε συγγενείς ή φίλους, λόγους υγείας, προσκύνημα κ.λπ.) αποτελούσε το 98,5% των ταξιδιών εντός Κύπρου και για επαγγελματικούς λόγους το 1,5%. Τα ενοικιαζόμενα καταλύματα, όπως ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα, κατασκηνώσεις, ξενώνες κ.λπ., αποτελούσαν τον κύριο τύπο διαμονής για το 51,2% των ταξιδιών στην Κύπρο και τα μη ενοικιαζόμενα καταλύματα (δηλ. ιδιόκτητη κατοικία, διαμονή σε συγγενείς/φίλους κ.λπ.) αποτελούσαν τον κύριο τύπο διαμονής για το 48,8%.
Ο αριθμός των ταξιδιών στο εξωτερικό το 2024 ανήλθε σε 1.747.492 σε σύγκριση με 1.674.725 το 2023, σημειώνοντας αύξηση 4,3%. Ποσοστό 86,4% των ταξιδιών διενεργήθηκαν για προσωπικούς λόγους και 13,6% για επαγγελματικούς λόγους. Από τον συνολικό αριθμό των ταξιδιών στο εξωτερικό, ποσοστό 72,7% είχε ως κύριο τύπο διαμονής ενοικιαζόμενα καταλύματα, ενώ ποσοστό 27,3% είχε ως κύριο τύπο διαμονής μη ενοικιαζόμενα καταλύματα.
Δαπάνες ταξιδιών
Οι δαπάνες για τα ταξίδια εντός Κύπρου ανήλθαν στα €300,1 εκ. το 2024, σημειώνοντας αύξηση 2,5% σε σύγκριση με το 2023. Οι δαπάνες διαμονής αποτελούσαν το μεγαλύτερο ποσοστό δαπανών για τα ταξίδια εντός Κύπρου (37,4%), ενώ οι δαπάνες σε τρόφιμα και ποτά σε εστιατόρια και καφετέριες κατείχαν ποσοστό 35,8%. Οι δαπάνες σε μεταφορικά αποτελούσαν ποσοστό 9,2% των συνολικών δαπανών και τα άλλα έξοδα 17,6%.
Όσον αφορά τα ταξίδια στο εξωτερικό, οι δαπάνες ανήλθαν στα €2.070,9 εκ. το 2024, σημειώνοντας αύξηση 6,7% σε σύγκριση με το 2023. Οι δαπάνες σε μεταφορικά αποτελούσαν το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών, με ποσοστό 34,8%, ενώ μικρότερα ποσοστά αντιστοιχούσαν σε δαπάνες για τρόφιμα και ποτά σε εστιατόρια και καφετέριες (24,2%), σε δαπάνες διαμονής (23,6%), και σε άλλα έξοδα (17,4%).
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου
--
Survey on the trips of Cyprus residents: 2024
Residents of Cyprus participating in domestic and outbound trips
During 2024, 543.526 residents of Cyprus participated in at least one domestic or/and outbound trip that included a minimum of one overnight stay for personal purposes, recording an increase of 9,1% compared to 2023, during which a total of 498.026 persons have travelled domestically or abroad. Residents participating only in domestic trips increased by 5,2% in 2024, reaching 164.590 compared to 156.510 in 2023. The number of residents participating only in outbound trips amounted to 169.525, showing a decrease of 6,6% compared to 181.428 residents who travelled abroad in 2023. Additionally, 209.411 persons participated in both domestic and outbound trips in 2024, recording an increase of 30,8% compared to 2023.
Trips of residents
The number of domestic trips increased by 3,5%, from 1.564.359 trips recorded in 2023 to 1.619.371 in 2024. A percentage of 98,5% of domestic trips were taken for personal purposes (i.e. leisure, recreation and holidays, visiting relatives and friends, health reasons, pilgrimage, etc.) and 1,5% for professional purposes. Rented accommodation such as hotels and similar establishments, campsites, hostels, etc., constituted the main type of stay for 51,2% of the trips, while non-rented accommodation (i.e. own home, staying with relatives or friends, etc.) accounted for 48,8%.
The number of trips abroad in 2024 reached 1.747.492 compared to 1.674.725 in 2023, recording an increase of 4,3%. A percentage of 86,4% of these trips were conducted for personal purposes while 13,6% for professional purposes. A percentage of 72,7% of outbound trips had rented accommodation as their main type of stay, while 27,3% had non-rented accommodation as their main type of stay.
Expenditure on trips
Expenditure for domestic trips reached €300,1 mn in 2024, recording an increase of 2,5% compared to 2023. Expenditure on accommodation comprised the largest share of total expenditure for domestic trips (37,4%), while food and drinks in cafes and restaurants spending accounted for 35,8%. Transportation costs accounted for 9,2% of total expenditure and expenditure on other goods or services for 17,6%.
Expenditure for outbound trips amounted to €2.070,9 mn in 2024, recording an increase of 6,7% compared to 2023. Expenditure on transport comprised the largest share of total expenditure, with a percentage of 34,8%, while smaller percentages corresponded to expenditure on food and drinks in cafes and restaurants (24,2%), on accommodation (23,6%), and other goods or services (17,4%).
Source: Cystat
Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (ΕΕΔ): 3ο τρίμηνο 2025
Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για το 3ο τρίμηνο του 2025, το εργατικό δυναμικό ανήλθε σε 530.992 άτομα ή 65,6% του πληθυσμού (άνδρες 71,1%, γυναίκες 60,4%) σε σύγκριση με 516.127 άτομα (65,7%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024.
Ο αριθμός των απασχολουμένων ήταν 509.211 άτομα και το ποσοστό απασχόλησης 62,9% (άνδρες 68,5%, γυναίκες 57,6%) σε σύγκριση με 493.054 άτομα (62,7%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024.
Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 21.781 άτομα και το ποσοστό ανεργίας σε 4,1% του εργατικού δυναμικού (άνδρες 3,7%, γυναίκες 4,6%) σε σύγκριση με 23.073 άτομα (4,5%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024.
Απασχόληση
Στις ηλικίες 20-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 81,6%. Το ποσοστό για τους άνδρες ήταν 86,6% και για τις γυναίκες 76,8%. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 το ποσοστό ήταν 80,7% (άνδρες 86,3%, γυναίκες 75,5%). Στις ηλικίες 55-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 70,9% σε σύγκριση με 71,0% στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2024.
Σύμφωνα με την κατανομή της απασχόλησης κατά τομέα, το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων το συγκεντρώνουν οι Υπηρεσίες με 81,4% και ακολουθούν η Βιομηχανία και η Γεωργία με ποσοστά 16,3% και 2,3% αντίστοιχα. Για το 3ο τρίμηνο του 2024 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν: Υπηρεσίες 81,9%, Βιομηχανία 16,2% και Γεωργία 1,9%.
Η μερική απασχόληση αποτελούσε το 8,8% της συνολικής απασχόλησης ή 44.607 άτομα (άνδρες 6,8%, γυναίκες 10,9%). Το αντίστοιχο ποσοστό για το 3ο τρίμηνο του 2024 ήταν 8,7% (άνδρες 6,5%, γυναίκες 11,1%).
Από το σύνολο των απασχολουμένων, το 90,2% ή 459.272 άτομα ήταν υπάλληλοι, από τους οποίους το 15,5% (71.008 άτομα) είχε προσωρινή εργασία. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 οι υπάλληλοι αποτελούσαν το 90,2% του συνόλου της απασχόλησης και από αυτούς ποσοστό 14,5% είχε προσωρινή εργασία.
Ανεργία
Στους νέους ηλικίας 15-24 ετών το ποσοστό ανεργίας ήταν 13,1% του εργατικού δυναμικού των ηλικιών αυτών (άνδρες 14,1%, γυναίκες 12,1%) σε σύγκριση με 12,1% (άνδρες 10,9%, γυναίκες 13,4%) στο αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου χρόνου.
Όσον αφορά στη διάρκεια της ανεργίας, το 63,8% του συνόλου των ανέργων έψαχνε για εργασία για περίοδο κάτω από 6 μήνες, το 16,8% για περίοδο 6-11 μήνες, ενώ ποσοστό 19,4% ήταν μακροχρόνια άνεργοι. Τα αντίστοιχα ποσοστά για το 3ο τρίμηνο του 2024 ήταν 56,3%, 20,2% και 23,5%.
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου
--
Labour Force Survey (LFS): 3rd quarter 2025
According to the results of the Labour Force Survey, the labour force in the 3rd quarter of 2025 amounted to 530.992 persons or 65,6% of the population (males 71,1%, females 60,4%) in comparison to 516.127 persons (65,7%) in the corresponding quarter of 2024.
The number of employed persons was 509.211 and the employment rate 62,9% (males 68,5%, females 57,6%) in comparison to 493.054 persons (62,7%) in the corresponding quarter of 2024.
The number of unemployed persons amounted to 21.781 and the unemployment rate to 4,1% of the labour force (males 3,7%, females 4,6%) in comparison to 23.073 persons (4,5%) in the corresponding quarter of 2024.
Employment
For the age group 20-64, the employment rate was 81,6%. The rate for males was 86,6% and for females 76,8%. In the corresponding quarter of 2024, the rate was 80,7% (males 86,3%, females 75,5%). For the age group 55-64 the employment rate was 70,9% in comparison to 71,0% in the corresponding quarter of 2024.
According to the distribution of employment by sector, the biggest percentage of employed persons was in Services (81,4%), followed by Manufacturing (16,3%) and Agriculture (2,3%). For the 3rd quarter of 2024, the corresponding percentages were: Services 81,9%, Manufacturing 16,2% and Agriculture 1,9%.
The share of part-time employment to total employment was 8,8% or 44.607 persons (males 6,8%, females 10,9%). The corresponding rate for the 3rd quarter of 2024 was 8,7% (males 6,5%, females 11,1%).
90,2% or 459.272 of the total employed persons were employees, of which 15,5% (71.008 persons) had a temporary job. In the corresponding quarter of 2024 employees accounted for 90,2% of total employment of which 14,5% had a temporary job.
Unemployment
For young persons aged 15-24 years old, the unemployment rate was 13,1% of the labour force of the same age group (males 14,1%, females 12,1%) in comparison to 12,1% (males 10,9%, females 13,4%) in the corresponding quarter of last year.
As far as the duration of unemployment is concerned, 63,8% of the total unemployed persons searched for a job for a period of less than 6 months, 16,8% for a period of 6-11 months, whereas a percentage of 19,4% were long-term unemployed. The corresponding rates for the 3rd quarter of 2024 were 56,3%, 20,2% and 23,5%.
Source: Cystat
Εισαγωγές, πωλήσεις και αποθέματα πετρελαιοειδών: Οκτώβριος 2025
Ετήσια Μεταβολή στις Πωλήσεις +4,7%
Κατά τον Οκτώβριο 2025, οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών έφτασαν τους 141.540 τόνους, σημειώνοντας άνοδο 4,7% σε σχέση με τον Οκτώβριο 2024. Αύξηση καταγράφηκε στις προμήθειες πετρελαίου σε πλοία (101,9%) και σε αεροπλάνα (5,9%), καθώς και στις πωλήσεις ασφάλτου (44,9%), βαρέος μαζούτ (26,8%), βενζίνης (4,6%), υγραερίου (3,6%) και πετρελαίου κίνησης (1,7%). Στον αντίποδα, πτώση σημειώθηκε στις πωλήσεις ελαφρού μαζούτ (-53,5%) και πετρελαίου θέρμανσης (-11,4%). Όσον αφορά ειδικότερα στις πωλήσεις από πρατήρια πετρελαιοειδών, αυτές παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 3,0% στους 61.904 τόνους.
Οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών κατά τον μήνα Οκτώβριο 2025 σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2025 σημείωσαν μείωση 2,2%. Ενδεικτικά, μειώθηκαν οι προμήθειες πετρελαίου σε πλοία (-22,5%) και σε αεροπλάνα (-2,9%), καθώς και οι πωλήσεις βενζίνης (-4,1%) και πετρελαίου κίνησης (-2,0%). Τα ολικά αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος Οκτωβρίου 2025 μειώθηκαν κατά 17,6% σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου μήνα.
Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2025, οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών αυξήθηκαν κατά 4,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου
--
Imports, sales and stocks of petroleum: October 2025
Annual Change in Sales +4,7%
In October 2025, the total sales of petroleum products amounted to 141.540 tonnes, recording an increase of 4,7% compared to October 2024. A rise was observed in the provisions of marine gasoil (101,9%) and aviation kerosene (5,9%), as well as in the sales of asphalt (44,9%), heavy fuel oil (26,8%), motor gasoline (4,6%), liquefied petroleum gases (3,6%) and road diesel (1,7%). On the contrary, a drop was observed ιn the sales of light fuel oil (-53,5%) and heating gasoil (-11,4%). As far as the sales from filling stations are specifically concerned, these have registered a rise of 3,0% to 61.904 tonnes.
The total sales of petroleum products in October 2025 compared to September 2025 recorded a drop of 2,2%. Indicatively, a fall was recorded in the provisions of marine gasoil (-22,5%) and aviation kerosene (-2,9%), as well as in the sales of motor gasoline (-4,1%) and road diesel (-2,0%). The total stocks of petroleum products at the end of October 2025 decreased by 17,6% compared to the end of the previous month.
During the period January – October 2025, the total sales of petroleum products increased by 4,7% compared to the corresponding period of the previous year.
Source: Cystat
Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής: Σεπτέμβριος 2025
Ετήσια Μεταβολή +4,7%
Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής για τον μήνα Σεπτέμβριο 2025 έφθασε στις 119,1 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση 4,7% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2024. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 3,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.
Στον τομέα της μεταποίησης παρατηρήθηκε αύξηση της τάξης του 4,7% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2024. Αύξηση καταγράφηκε επίσης στους τομείς της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών (+5,6%), της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (+5,3%) και των μεταλλείων και λατομείων (+0,5%).
Στον μεταποιητικό τομέα, οι σημαντικότερες θετικές μεταβολές σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2024 παρουσιάστηκαν στις εξής οικονομικές δραστηριότητες: κατασκευή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (+23,7%), κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες (+8,7%) και βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα (+8,6%). Οι σημαντικότερες αρνητικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στις δραστηριότητες παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (-11,0%) και παραγωγής προϊόντων διύλισης πετρελαίου, χημικών ουσιών και προϊόντων και φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων (-6,8%).
Συγκρίνοντας τους ρυθμούς μεταβολής για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025 με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, οι σημαντικότερες αυξήσεις παρατηρούνται στην κατασκευή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (+9,9%), στη βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα (+8,0%), στην παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (+7,3%) και στη συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού (+7,1%). Οι δραστηριότητες στις οποίες παρατηρούνται οι πιο σημαντικές μειώσεις στην παραγωγή συγκριτικά με την -3- περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2024 ήταν αυτές της κατασκευής χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις (-11,9%) και της παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (-6,3%).
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου
--
Industrial Production Index: September 2025
Annual Change +4,7%
In September 2025, the Industrial Production Index reached 119,1 units (base 2021=100), recording an increase of 4,7% compared to September 2024. For the period January – September 2025, the index recorded an increase of 3,0% compared to the corresponding period of the previous year.
The manufacturing sector registered an increase of 4,7% compared to September 2024. Increases were also observed in the sectors of water supply and materials recovery (+5,6%), electricity supply (+5,3%) and mining and quarrying (+0,5%). -2- In the manufacturing sector, the most significant positive changes compared to September 2024 were observed in the manufacturing of other non-metallic mineral products (+23,7%), the manufacturing of rubber and plastic products (+8,7%) and the manufacturing of wood and products of wood and cork, except furniture (+8,6%). The most important negative changes were observed in the manufacturing of textiles, wearing apparel and leather products (-11,0%) and the manufacturing of refined petroleum products, chemicals and chemical products and pharmaceutical products and preparations (-6,8%).
Comparing the rates of change for the period January – September 2025 against the corresponding period of the previous year, the most significant positive changes were observed in the manufacturing of other non-metallic mineral products (+9,9%), the manufacturing of wood and products of wood and cork, except furniture (+8,0%), the manufacturing of basic metals and fabricated metal products (+7,3%) and water collection, treatment and supply (+7,1%). The activities where the most significant negative changes in production were registered compared to the period January – September 2024 were -3- those relating to the manufacturing of paper and paper products and printing (-11,9%) and the manufacturing of textiles, wearing apparel and leather products (-6,3%)
Source: Cystat
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.