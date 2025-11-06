Economics Weekly Alert 39/2025

Article Insights

Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών: Σεπτέμβριος 2025

Ο Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών για τον μήνα Σεπτέμβριο 2025 ανήλθε στις 118,96 μονάδες (με βάση 2021=100), σημειώνοντας οριακή μείωση της τάξης του 0,08% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα

Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ο δείκτης κατέγραψε αύξηση 1,44%. Κατά κύρια κατηγορία προϊόντων, καταγράφηκαν αυξήσεις στα ορυκτά (3,62%), στα προϊόντα ορυκτών (3,30%), στα προϊόντα από ξύλο, μονωτικά, χημικά και πλαστικά (1,05%) και στα ηλεκτρομηχανολογικά είδη (0,19%), ενώ μείωση σημειώθηκε στα μεταλλικά προϊόντα (-0,59%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2025, ο δείκτης σημείωσε αύξηση της τάξης του 1,26% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Price Index of Construction Materials: September 2025

The Price Index of Construction Materials for September 2025 reached 118,96 units (base year 2021=100), recording a marginal decrease of 0,08% compared to the previous month.

Compared to the same month of the previous year, the index recorded an increase of 1,44%. By main commodity category, increases were recorded in minerals (3,62%), mineral products (3,30%), products of wood, insulation materials, chemicals and plastics (1,05%) and electromechanical products (0,19%), whereas a decrease was observed in metallic products (-0,59%).

For the period January-September 2025, the index recorded an increase of 1,26% compared to the corresponding period of 2024.

Source: Cystat

Ετήσιοι Εθνικοί Λογαριασμοί: Αναθεωρημένα στοιχεία 2022-2023 και αναθεωρημένη εκτίμηση 2024

Ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας το 2024 είναι θετικός και υπολογίζεται σε 3,9% σε πραγματικούς όρους. Σε τρέχουσες τιμές, η ποσοστιαία μεταβολή του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) ανέρχεται στο 7,2%.

Όσον αφορά την προσέγγιση παραγωγής για τον υπολογισμό του ΑΕΠ σε πραγματικούς όρους, ο θετικός ρυθμός ανάπτυξης οφείλεται κυρίως στους τομείς: "Ενημέρωση και Επικοινωνία", "Ξενοδοχεία και Εστιατόρια", "Κατασκευές" και "Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων και Μοτοσικλετών".

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Annual National Accounts: Revised data 2022-2023 and revised estimate for the year 2024

The growth rate of the economy in 2024 is positive and is estimated at 3,9% in real terms. At current prices, the percentage change in Gross Domestic Product (GDP) amounts to 7,2%.

Regarding the production approach for the estimation of GDP in real terms, the positive growth rate is mainly attributed to the sectors: "Information and communication", "Hotels and Restaurants", "Construction" and "Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles".

Source: Cystat

Διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος και ετήσιοι λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης: 2024

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει τα αποτελέσματα για το έτος 2024, όπως αυτά έχουν ελεγχθεί και πιστοποιηθεί στα πλαίσια της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τα αποτελέσματα για το έτος 2024 καταδεικνύουν δημοσιονομικό πλεόνασμα της τάξης των €1.439,2 εκ. ή 4,1% στο ΑΕΠ και δημοσιονομικό χρέος ύψους €21.822,8 εκ. ή 62,8% στο ΑΕΠ.

Έσοδα

Τα συνολικά έσοδα, κατά το έτος 2024 αυξήθηκαν κατά €1.012,1 εκ. (+7,4%) και ανήλθαν στα €14.750,3 εκ. σε σύγκριση με €13.738,2 εκ. το έτος 2023.

Συγκεκριμένα, οι φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €227,8 εκ. (+5,1%) και ανήλθαν στα €4.682,8 εκ. σε σύγκριση με €4.455,0 εκ. το 2023, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) αυξήθηκαν κατά €190,8 εκ. (+6,4%) και ανήλθαν στα €3.169,6 εκ. σε σύγκριση με €2.978,8 εκ. το 2023. Οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €139,5 εκ. (+3,2%) και ανήλθαν στα €4.520,0 εκ. σε σύγκριση με €4.380,5 εκ. το 2023. Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €539,8 εκ. (+16,5%) και ανήλθαν στα €3.804,7 εκ. σε σύγκριση με €3.264,9 εκ. το 2023. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €27,4 εκ. (+7,5%) και ανήλθαν στα €393,2 εκ. σε σύγκριση με €365,8 εκ. το 2023. Τα έσοδα από παροχή αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά €52,3 εκ. (+6,2%) και ανήλθαν στα €889,8 εκ. σε σύγκριση με €837,5 εκ. το 2023. Οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €40,2 εκ. (+13,5%) και ανήλθαν στα €336,9 εκ. σε σύγκριση με €296,7 εκ. το 2023.

Αντιθέτως, το εισόδημα περιουσίας εισπρακτέο μειώθηκε κατά €14,9 εκ. (-10,8%) και περιορίστηκε στα €122,9 εκ. σε σύγκριση με €137,8 εκ. το 2023.

Δαπάνες

Οι συνολικές δαπάνες, κατά το έτος 2024 αυξήθηκαν κατά €127,3 εκ. (+1,0%) και ανήλθαν στα €13.311,1 εκ. σε σύγκριση με €13.183,8 εκ. το 2023.

Συγκεκριμένα, οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €257,8 εκ. (+7,1%) και ανήλθαν στα €3.877,9 εκ. σε σύγκριση με €3.620,1 εκ. το 2023. Οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €365,1 εκ. (+7,4%) και ανήλθαν στα €5.303,7 εκ. σε σύγκριση με €4.938,6 εκ. το 2023. Η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €110,1 εκ. (+8,1%) και ανήλθε στα €1.475,7 εκ. σε σύγκριση με €1.365,6 εκ. το 2023. Το εισόδημα περιουσίας πληρωτέο αυξήθηκε κατά €36,7 εκ. (+9,2%) και ανήλθε στα €434,8 εκ. σε σύγκριση με €398,1 εκ. το 2023. Οι επιδοτήσεις αυξήθηκαν κατά €0,7 εκ. (+0,4%) και ανήλθαν στα €171,4 εκ. σε σύγκριση με €170,7 εκ. το 2023.

Αντιθέτως, οι λοιπές τρέχουσες δαπάνες μειώθηκαν κατά €271,1 εκ. (-24,3%) και περιορίστηκαν στα €842,4 εκ. σε σύγκριση με €1.113,5 εκ. το 2023.

Το σύνολο εξόδων κεφαλαίου μειώθηκε κατά €372,0 εκ. (-23,6%) και περιορίστηκε στα €1.205,2 εκ. (€966,1 εκ. ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου και €239,1 εκ. λοιπές μεταβιβάσεις κεφαλαίου) σε σύγκριση με €1.577,2 εκ. (€1.018,1 εκ. ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου και €559,1 εκ. λοιπές μεταβιβάσεις κεφαλαίου) το 2023.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Excessive deficit procedure and annual accounts of General Government: 2024

The Statistical Service announces the fiscal results for 2024, which have been audited and verified within the Excessive Deficit Procedure framework of the European Commission.

The results for 2024 indicate a fiscal surplus of €1.439,2 mn, which corresponds to 4,1% of GDP and a fiscal debt of €21.822,8 mn, which corresponds to 62,8% of GDP.

Revenue

In 2024, total revenue increased by €1.012,1 mn (+7,4%) and amounted to €14.750,3 mn, compared to €13.738,2 mn in 2023.

In detail, taxes on production and imports increased by €227,8 mn (+5,1%) and amounted to €4.682,8 mn, compared to €4.455,0 mn in 2023, of which net VAT revenue increased by €190,8 mn (+6,4%) and amounted to €3.169,6 mn, compared to €2.978,8 mn in 2023. Social contributions increased by €139,5 mn (+3,2%) and amounted to €4.520,0 mn, compared to €4.380,5 mn in 2023. Revenue from taxes on income and wealth increased by €539,8 mn (+16,5%) and amounted to €3.804,7 mn, compared to €3.264,9 mn in 2023. Other current transfers increased by €27,4 mn (+7,5%) and amounted to €393,2 mn, compared to €365,8 mn in 2023. Revenue from the sale of goods and services increased by €52,3 mn (+6,2%) and amounted to €889,8 mn, compared to €837,5 mn in 2023. Capital transfers increased by €40,2 mn (+13,5%) and amounted to €336,9 mn, compared to €296,7 mn in 2023.

On the contrary, property income receivable decreased by €14,9 mn (-10,8%) to €122,9 mn, from €137,8 mn in 2023.

Expenditure

In 2024, total expenditure increased by €127,3 mn (+1,0%) and amounted to €13.311,1 mn, from €13.183,8 mn in 2023.

Specifically, compensation of employees (including imputed social contributions and pensions of civil servants) increased by €257,8 mn (+7,1%) and amounted to €3.877,9 mn, compared to €3.620,1 mn in 2023. Social transfers increased by €365,1 mn (+7,4%) and amounted to €5.303,7 mn, compared to €4.938,6 mn in 2023. Intermediate consumption increased by €110,1 mn (+8,1%) and amounted to €1.475,7 mn, compared to €1.365,6 mn in 2023. Property income payable increased by €36,7 mn (+9,2%) and amounted to €434,8 mn, compared to €398,1 mn in 2023. Subsidies increased by €0,7 mn (+0,4%) and amounted to €171,4 mn, compared to €170,7 mn in 2023.

On the contrary, other current expenditure decreased by €271,1 mn (-24,3%) to €842,4 mn, from €1.113,5 mn in 2023.

Total capital expenditure decreased by €372,0 mn (-23,6%) to €1.205,2 mn (€966,1 mn gross capital formation and €239,1 mn other capital expenditure), compared to €1.577,2 mn (€1.018,1 mn gross capital formation and €559,1 mn other capital expenditure) in 2023.

Source: Cystat

Τριμηνιαίοι Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης: 2ο τρίμηνο 2025

Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2025 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €0,6 εκ. σε σύγκριση με έλλειμμα €68,7 εκ. για την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2024.

Έσοδα

Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2025 αυξήθηκαν κατά €307,8 εκ. (+9,5%) και ανήλθαν στα €3.544,8 εκ. σε σύγκριση με €3.237,0 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Συγκεκριμένα, οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €81,7 εκ. (+7,5%) και ανήλθαν στα €1.177,9 εκ. σε σύγκριση με €1.096,2 εκ. το δεύτερο τρίμηνο του 2024. Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €100,6 εκ. (+19,8%) και ανήλθαν στα €607,7 εκ. σε σύγκριση με €507,1 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024. Οι φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €45,2 εκ. (+3,8%) και ανήλθαν στα €1.226,4 εκ. σε σύγκριση με €1.181,2 εκ. το δεύτερο τρίμηνο του 2024, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) αυξήθηκαν κατά €22,9 εκ. (+2,9%) και ανήλθαν στα €811,9 εκ. σε σύγκριση με €789,0 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024. Το εισόδημα περιουσίας εισπρακτέο αυξήθηκε κατά €55,3 εκ. και ανήλθε στα €84,2 εκ. σε σύγκριση με €28,9 εκ. το δεύτερο τρίμηνο του 2024. Οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €47,9 εκ. (+86,6%) και ανήλθαν στα €103,2 εκ. σε σύγκριση με €55,3 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024.

Αντιθέτως, οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €15,8 εκ. (-10,9%) και περιορίστηκαν στα €129,7 εκ. σε σύγκριση με €145,5 εκ. το δεύτερο τρίμηνο του 2024. Τα έσοδα από παροχή αγαθών και υπηρεσιών μειώθηκαν κατά €7,1 εκ. (-3,2%) και περιορίστηκαν στα €215,7 εκ. σε σύγκριση με €222,8 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024.

Δαπάνες

Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2025 αυξήθηκαν κατά €238,5 εκ. (+7,2%) και ανήλθαν στα €3.544,2 εκ. σε σύγκριση με €3.305,7 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Συγκεκριμένα, οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €72,9 εκ. (+5,2%) και ανήλθαν στα €1.466,6 εκ. σε σύγκριση με €1.393,7 εκ. το δεύτερο τρίμηνο του 2024. Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €60,5 εκ. (+6,7%) και ανήλθαν στα €965,0 εκ. σε σύγκριση με €904,5 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024. Το εισόδημα περιουσίας πληρωτέο αυξήθηκε κατά €21,5 εκ. (+13,7%) και ανήλθε στα €178,4 εκ. σε σύγκριση με €156,9 εκ. το δεύτερο τρίμηνο του 2024. Η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €62,3 εκ. (+19,4%) και ανήλθε στα €383,6 εκ. σε σύγκριση με €321,3 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024.

Ο λογαριασμός κεφαλαίου αυξήθηκε κατά €43,2 εκ. (+16,7%) και ανήλθε στα €302,6 εκ. (€262,3 εκ. κεφαλαιουχικές επενδύσεις και €40,3 εκ. κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις) σε σύγκριση με €259,4 εκ. (€216,7 εκ. κεφαλαιουχικές επενδύσεις και €42,7 εκ. κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις) το δεύτερο τρίμηνο του 2024.

Αντιθέτως, οι λοιπές τρέχουσες δαπάνες μειώθηκαν κατά €21,9 εκ. (-9,4%) και περιορίστηκαν στα €211,1 εκ. σε σύγκριση με €233,0 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Quarterly Accounts of General Government: 2nd quarter 2025

The preliminary General Government fiscal results, which are prepared by the Statistical Service of Cyprus (CYSTAT) indicate a surplus of €0,6 mn for the period of April-June 2025, as compared to a deficit of €68,7 mn that was recorded during the period of April-June 2024.

Revenue

During the period of April-June 2025, total revenue increased by €307,8 mn (+9,5%) and amounted to €3.544,8 mn, compared to €3.237,0 mn in the corresponding period of 2024.

In detail, social contributions increased by €81,7 mn (+7,5%) and amounted to €1.177,9 mn, compared to €1.096,2 mn in the second quarter of 2024. Revenue from taxes on income and wealth increased by €100,6 mn (+19,8%) and amounted to €607,7 mn, compared to €507,1 mn in the corresponding quarter of 2024. Taxes on production and imports increased by €45,2 mn (+3,8%) and amounted to €1.226,4 mn, compared to €1.181,2 mn in the second quarter of 2024, of which net VAT revenue increased by €22,9 mn (+2,9%) and amounted to €811,9 mn, from €789,0 mn in the corresponding quarter of 2024. Property income receivable increased by €55,3 mn and amounted to €84,2 mn, compared to €28,9 mn in the second quarter of 2024. Capital transfers increased by €47,9 mn (+86,6%) and amounted to €103,2 mn, compared to €55,3 mn in the corresponding quarter of 2024.

On the contrary, other current transfers decreased by €15,8 mn (-10,9%) to €129,7 mn, from €145,5 mn in the second quarter of 2024. Revenue from the sale of goods and services decreased by €7,1 mn (-3,2%) to €215,7 mn, from €222,8 mn in the corresponding quarter of 2024.

Expenditure

During the period of April-June 2025, total expenditure increased by €238,5 mn (+7,2%) and amounted to €3.544,2 mn, from €3.305,7 mn in the corresponding period of 2024.

Specifically, social transfers increased by €72,9 mn (+5,2%) and amounted to €1.466,6 mn, compared to €1.393,7 mn in the second quarter of 2024. Compensation of employees (including imputed social contributions and pensions of civil servants) increased by €60,5 mn (+6,7%) and amounted to €965,0 mn, compared to €904,5 mn in the corresponding quarter of 2024. Property income payable increased by €21,5 mn (+13,7%) and amounted to €178,4 mn, compared to €156,9 mn in the second quarter of 2024. Intermediate consumption increased by €62,3 mn (+19,4%) and amounted to €383,6 mn, compared to €321,3 mn in the corresponding quarter of 2024.

The capital account increased by €43,2 mn (+16,7%) and amounted to €302,6 mn (€262,3 mn capital formation and €40,3 mn capital transfers), compared to €259,4 mn (€216,7 mn capital formation and €42,7 mn capital transfers) in the second quarter of 2024.

On the contrary, other current expenditure decreased by €21,9 mn (-9,4%) to €211,1 mn, from €233,0 mn in the corresponding quarter of 2024.

Source: Cystat

