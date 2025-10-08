Economics Weekly Alert 36/2025

Υποβολή της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου χωρίς Λογαριασμούς (ΤΦ1) και Πληρωμής Φόρου / Εισφορών για το Φορολογικό Έτος 2024 ΜΕΧΡΙ KAI ΤΙΣ 15/10/2025 χωρίς την επιβολή Διοικητικού Προστίμου και Χρηματικών Επιβαρύνσεων

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, ο Έφορος Φορολογίας σε συνεννόηση με τον Υπουργό Οικονομικών, αποφάσισαν, για σκοπούς διευκόλυνσης των φορολογουμένων, να δοθεί ευχέρεια υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου (ΤΦ1) και πληρωμής Φόρου /Εισφορών για το Φορολογικό Έτος 2024 ΜΕΧΡΙ KAI ΤΙΣ 15/10/2025 χωρίς την επιβολή Διοικητικού Προστίμου και Χρηματικών Επιβαρύνσεων.

Μετά την πιο πάνω ημερομηνία, η υποβολή της Δήλωσης και η πληρωμή Φόρου/Εισφορών, θεωρούνται εκπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις και υπόκεινται σε διοικητικό πρόστιμο €100, πρόσθετο φόρο (5%), χρηματική επιβάρυνση (5%) και τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση των οφειλόμενων ποσών.

Submission of the Individual Income Tax Return without Accounts (Form TΦ1) and Payment of Tax / Contributions for the Tax Year 2024 UNTIL 15/10/2025 without the imposition of Administrative Penalty and Financial Charges

The Tax Department announces that the Tax Commissioner, in consultation with the Minister of Finance, has decided, for the purpose of facilitating taxpayers, to grant an extension for the submission of the Individual Income Tax Return (Form TΦ1) and the payment of Tax / Contributions for the Tax Year 2024 UNTIL 15/10/2025 without the imposition of any Administrative Penalty or Financial Charges.

After the above date, the submission of the Return and the payment of Tax / Contributions will be considered overdue tax obligations and will be subject to an administrative penalty of €100, additional tax (5%), financial surcharge (5%), and interest until full settlement of the amounts due.

Ανακοίνωση του Εφόρου Εταιρειών σχετικά με την επιβεβαίωση των Πραγματικών Δικαιούχων (UBOs) στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων 2025

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΤΕΕΔΙ) ενημερώνει ότι όλες οι εταιρείες που συστάθηκαν ή είναι εγγεγραμμένες σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113, όλες οι Ευρωπαϊκές Εταιρείες (SE) και όλοι οι Συνεταιρισμοί (εφεξής «Οργανισμοί»), υποχρεούνται να εισέλθουν στο σύστημα του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων (ΜΠΔ) από 1η Οκτωβρίου 2025 μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2025 και να προχωρήσουν με την επιβεβαίωση των στοιχείων των Πραγματικών Δικαιούχων (ΠΔ) ή των ανώτερων διοικητικών στελεχών ή με τους δέοντες ελέγχους (όπως ισχύει σε κάθε περίπτωση).

Σημειώνεται ότι, εάν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025 δεν ολοκληρωθεί η πιο πάνω επιβεβαίωση των στοιχείων στο ΜΠΔ, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ποινική ευθύνη ή δίωξη οποιουδήποτε προσώπου, η εταιρεία ή άλλο νομικό πρόσωπο θα υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση εκατό ευρώ (€100) για την πρώτη ημέρα, και επιπλέον πενήντα ευρώ (€50) για κάθε επιπρόσθετη ημέρα που συνεχίζεται η παράβαση, με ανώτατο συνολικό ποσό πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000).

Στην ενότητα «Συχνές Ερωτήσεις – Πραγματικοί Δικαιούχοι», υπό την υποενότητα «Επιβεβαίωση στοιχείων στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων», μπορείτε να βρείτε τα βήματα για τη διαδικασία επιβεβαίωσης στο σύστημα ΜΠΔ στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.companies.gov.cy/gr/βάση-πληροφοριών/συνήθεις-ερωτήσεις-πραγματικοί-δικαιούχοι/επιβεβαίωση-στοιχείων-στο-μητρώο-πραγματικών-δικαιούχων

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί αρχική εγγραφή, αλλαγή ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια στο σύστημα ΜΠΔ που αφορά τα στοιχεία των ΠΔ ή των ανώτερων διοικητικών στελεχών ή τους δέοντες ελέγχους της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου κατά τη διάρκεια της περιόδου επιβεβαίωσης (δηλαδή μεταξύ 1/10 και 31/12 του τρέχοντος έτους), τότε η αρχική εγγραφή ή αλλαγή ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια πρέπει να πραγματοποιηθεί και στη συνέχεια να ολοκληρωθεί και η επιβεβαίωση των στοιχείων των ΠΔ ή των ανώτερων διοικητικών στελεχών ή των δέοντων ελέγχων (όπως ισχύει σε κάθε περίπτωση) μέχρι και τις 31/12 του τρέχοντος έτους.

Σημειώνεται ότι η επιβεβαίωση των στοιχείων πρέπει να πραγματοποιείται μόνο μία φορά κατά την περίοδο από 1/10 μέχρι 31/12 του τρέχοντος έτους. Σε περίπτωση που μετά την επιβεβαίωση προκύψει αλλαγή ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, δεν απαιτείται επανάληψη της επιβεβαίωσης.

Ερωτήματα που αφορούν θέματα ΠΔ θα πρέπει να αποστέλλονται στο: UboS@meci.gov.cy

Το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων είναι ηλεκτρονικό και οι ενημερώσεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω του ακόλουθου συνδέσμου:

https://ubo.meci.gov.cy

Announcement of the Registrar of Companies regarding the confirmation of the UBOs with the UBO Register 2025

The Department of Registrar of Companies and Intellectual Property (DRCIP) informs that all companies incorporated or registered under the Companies Law, Cap. 113, all European Public Limited-Liability Companies (SE), and all Cooperatives (hereinafter referred to as Organizations), are required to log into the Beneficial Owners Register (BOR) system from 1 October 2025 until 31 December 2025 and proceed with the confirmation of the details of the beneficial owners (BOs) or the senior managing officials or with due diligence checks (as applicable in each case).

Please note that if by 31 December 2025 the confirmation of details in the BOR is not completed as above, irrespective of any criminal liability or prosecution of any person, the company or other legal entity will be subject to a financial penalty of one hundred euros (€100) on the first day, and a further fifty euros (€50) for each additional day the violation continues, up to a maximum total penalty of five thousand euros (€5,000).

In the section "Frequently Asked Questions – Beneficial Owners", under "Confirmation of details in the Beneficial Owners Register", you can find the steps for the confirmation procedure in the BOR system at the following link:

It is noted that if the initial registration, a change or any other action in the BO system concerning the details of BOs or senior managing officials, or due diligence of the company or other legal entity occurs during the confirmation period (i.e. between 1/10 and 31/12 of the current year), then the initial registration or change or any other action must be carried out, and subsequently the confirmation of the BOs' or senior managing officials' or due diligence details (as applicable in each case) must also be completed by 31/12 of the current year.

Please note that the confirmation of details must be performed only once during the period 1/10 to 31/12 of the current year. In the event that after the confirmation of details a change or any other action arises, the confirmation does not need to be repeated.

Queries regarding BO matters should be sent to: Ubos@meci.gov.cy

The Beneficial Owners Register is electronic and updates are made exclusively through the following link: https://ubo.meci.gov.cy

Έσοδα από τον τουρισμό: Ιούλιος 2025

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, τα έσοδα από τον τουρισμό τον Ιούλιο 2025 ανήλθαν σε €513,0 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 8,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου (€474,0 εκ.).

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €1.891,1 εκ. σε σύγκριση με €1.610,4 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 17,4%.

Ανάλυση Δαπανών

H κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών τον Ιούλιο 2025 ανέρχεται σε €870,78 σε σύγκριση με €859,95 τον Ιούλιο 2024, σημειώνοντας αύξηση 1,3%.

Οι Βρετανοί τουρίστες (η μεγαλύτερη τουριστική αγορά με 32,2% του συνόλου των τουριστών τον Ιούλιο 2025) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €100,29 ημερησίως, ενώ οι Ισραηλινοί τουρίστες (η δεύτερη μεγαλύτερη τουριστική αγορά κατά τον συγκεκριμένο μήνα με 13,0% του συνόλου) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €151,10. Οι τουρίστες από την Πολωνία (τρίτη μεγαλύτερη αγορά με 7,4%), ξόδεψαν €90,23 ημερησίως.

Revenue from tourism: July 2025

Based on the results of the Passengers Survey carried out by the Statistical Service, revenue from tourism reached €513,0 mn in July 2025, recording an increase of 8,2% as compared to the corresponding month of the previous year (€474,0 mn).

For the period of January – July 2025, revenue from tourism is estimated at €1.891,1 mn compared to €1.610,4 mn in the corresponding period of 2024, recording an increase of 17,4%.

Expenditure Analysis

The average expenditure per person was €870,78 in July 2025 compared to €859,95 in July 2024, recording an increase of 1,3%.

Tourists from the United Kingdom (the largest tourist market with 32,2% of the total tourists in July 2025) spent on average €100,29 per day, while tourists from Israel (the second largest market during the specific month with 13,0% of the total tourists) spent on average €151,10. Tourists from Poland (the third largest market with 7,4%), spent on average €90,23 per day.

Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής: Ιούλιος 2025

Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής για τον μήνα Ιούλιο 2025 έφθασε στις 125,8 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση 1,8% σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2024. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 3,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον μεταποιητικό τομέα, οι σημαντικότερες θετικές μεταβολές σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2024 παρουσιάστηκαν στις εξής οικονομικές δραστηριότητες: παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (+10,5%), κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες (+9,2%), βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα (+6,5%) και κατασκευή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (+6,5%). Οι σημαντικότερες αρνητικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στις δραστηριότητες κατασκευής χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις (- 11,9%) και παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (-9,8%).

Συγκρίνοντας τους ρυθμούς μεταβολής για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025 με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, οι σημαντικότερες αυξήσεις παρατηρούνται στη συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού (+9,0%), στην κατασκευή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (+8,7%), στη βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα (+7,6%) και στην κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες (+7,0%). Οι δραστηριότητες στις οποίες παρατηρούνται οι πιο σημαντικές μειώσεις στην παραγωγή συγκριτικά με την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2024 ήταν αυτές της κατασκευής χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις (-13,6%), της παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (-5,2%) και της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (-2,7%).

Industrial Production Index: July 2025

In July 2025, the Industrial Production Index reached 125,8 units (base 2021=100), recording an increase of 1,8% compared to July 2024. For the period January – July 2025, the index recorded an increase of 3,0% compared to the corresponding period of the previous year.

The manufacturing sector registered an increase of 3,7% compared to July 2024. An increase was also observed in water supply and materials recovery (+7,6%). Negative changes were observed in the electricity supply (-8,0%) and mining and quarrying (-1,8%) sectors.

In the manufacturing sector, the most significant positive changes compared to July 2024 were observed in the manufacturing of basic metals and fabricated metal products (+10,5%), rubber and plastic products (+9,2%), wood and products of wood and cork, except furniture (+6,5%) and other nonmetallic mineral products (+6,5%). The most important negative changes were observed in the manufacturing of paper and paper products and printing (-11,9%) and textiles, wearing apparel and leather products (-9,8%).

Comparing the rates of change for the period January – July 2025 against the corresponding period of the previous year, the most significant positive changes were observed in water collection, treatment and supply (+9,0%), the manufacturing of other non-metallic mineral products (+8,7%), the manufacturing of wood and products of wood and cork, except furniture (+7,6%) and the manufacturing of rubber and plastic products (+7,0%). The activities where the most significant negative changes in production were registered compared to the period January – July 2024 were those relating to the manufacturing of paper and paper products and printing (-13,6%), the manufacturing of textiles, wearing apparel and leather products (-5,2%) and electricity supply (-2,7%).

Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία: Αύγουστος 2025

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία για τον μήνα Αύγουστο 2025 έφτασε στις 122,8 μονάδες (βάση 2021=100), παραμένοντας σταθερός σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2025. Όσον αφορά τη μεταβολή σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρατηρείται μείωση 0,9%. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025, ο δείκτης σημείωσε μείωση 0,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Τον Αύγουστο 2025 σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2025 ο δείκτης παρέμεινε σταθερός στον τομέα της μεταποίησης, ενώ σημείωσε αύξηση στους τομείς των μεταλλείων και λατομείων κατά 0,8% και της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 0,1%. Μείωση σημειώθηκε στην παροχή νερού και ανάκτηση υλικών (-0,2%).

Όσον αφορά τις μεταβολές σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρατηρείται αύξηση στους τομείς των μεταλλείων και λατομείων (8,6%) και της μεταποίησης (1,1%), ενώ μείωση παρατηρείται στους τομείς της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (-8,2%) και της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών (-5,2%).

Κατά μεταποιητικό κλάδο, τον Αύγουστο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους καταγράφηκαν αυξήσεις στην κατασκευή χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις (4,4%), στην κατασκευή επίπλων, άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες και επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (4,3%), στην παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (2,9%), στην κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (2,6%), στην παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου, χημικών ουσιών και προϊόντων και φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων (2,5%) και στην κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (2,0%), ενώ σημειώθηκε μείωση στη βιομηχανία τροφίμων, ποτών και προϊόντων καπνού (-0,2%).

Index of Industrial Output Prices: August 2025

The Index of Industrial Output Prices for August 2025 reached 122,8 units (base 2021=100), remaining stable compared to July 2025. Compared to the corresponding month of the previous year, the index recorded a decrease of 0,9%. For the period January-August 2025, the index showed a decrease of 0,4% compared to the corresponding period of 2024.

In August 2025 compared to July 2025, the index remained stable in the manufacturing sector, while it showed an increase in mining and quarrying by 0,8% and electricity supply by 0,1%. A decrease was recorded in the sector of water supply and materials recovery (-0,2%).

Compared to the corresponding month of the previous year, an increase was recorded in mining and quarrying (8,6%) and manufacturing (1,1%), while a decrease was shown in the sectors of electricity supply (-8,2%) and water supply and materials recovery (-5,2%).

By division of economic activity in manufacturing, in August 2025 compared to the corresponding month of the previous year, increases were recorded in the manufacture of paper and paper products and printing (4,4%), the manufacture of furniture, other manufacturing and repair and installation of machinery and equipment (4,3%), the manufacture of textiles, wearing apparel and leather products (2,9%), the manufacture of electronic and optical products and electrical equipment (2,6%), the manufacture of refined petroleum products, chemicals and chemical products and pharmaceutical products and preparations (2,5%) and the manufacture of machinery and equipment, motor vehicles and other transport equipment (2,0%), while a decrease was recorded in the manufacture of food products, beverages and tobacco products (-0,2%).

Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε εκτός Μηχανοκίνητων Οχημάτων: Αύγουστος 2025

Ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε τον Αύγουστο 2025 κατά 4,9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Κατά τον ίδιο μήνα ο Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε κατά 8,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Turnover Value Index of Retail Trade Except of Motor Vehicles: August 2025

The Turnover Value Index of Retail Trade for August 2025 increased by 4,9% compared to the corresponding month of the previous year. For the same month, the Turnover Volume Index of Retail Trade increased by 8,4% compared to the corresponding month of the previous year.

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ): Σεπτέμβριος 2025

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Σεπτέμβριο 2025 αυξήθηκε κατά 0,67 μονάδες και έφτασε στις 117,71 μονάδες σε σύγκριση με 117,04 μονάδες τον Αύγουστο 2025. Ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο 2025 μειώθηκε με ρυθμό 0,7%.

Η μεγαλύτερη θετική μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά με τον Σεπτέμβριο του 2024 σημειώθηκε στις Υπηρεσίες (3,1%) ενώ οι μεγαλύτερες αρνητικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στον Ηλεκτρισμό (-10,9%), στα Γεωργικά Προϊόντα (-5,0%) και στα Πετρελαιοειδή (-2,7%). Σε σχέση με τον Αύγουστο 2025 η μεγαλύτερη μεταβολή καταγράφηκε στα Γεωργικά Προϊόντα (3,5%).

Ανάλυση Ποσοστιαίων Μεταβολών

Συγκριτικά με τον Σεπτέμβριο του 2024, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση (-7,3%), Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (4,4%), Εκπαίδευση (3,4%) και Αναψυχή και Πολιτισμός (3,3%).

Σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση (5,8%) και Εκπαίδευση (2,2%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρουσιάστηκαν στις κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση (-6,2%), Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (4,7%), Εκπαίδευση (3,7%) και Αναψυχή και Πολιτισμός (3,4%).

Ανάλυση Επιπτώσεων σε Μονάδες

Τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Σεπτεμβρίου 2025 σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2024 είχαν οι κατηγορίες Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (0,50) και Εκπαίδευση (0,27) ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Σεπτεμβρίου 2025 σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2024 είχαν οι κατηγορίες Μεταφορές (-0,78) και Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα ποτά (-0,37).

Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ τον Σεπτέμβριο 2025 σε σχέση με τον Αύγουστο 2025 είχαν οι κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση (0,37) και Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα ποτά (0,35).

Τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Σεπτεμβρίου 2025 σε σύγκριση με το δείκτη του Σεπτεμβρίου 2024 είχαν οι Υπηρεσίες Τροφοδοσίας (0,50), ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση είχε ο Ηλεκτρισμός (-0,63).

Τα Φρέσκα Λαχανικά (0,37) είχαν τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Σεπτεμβρίου 2025 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2025, ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση είχαν τα Αεροπορικά Ναύλα (-0,21).

Consumer Price Index (CPI): September 2025

The Consumer Price Index (CPI) in September 2025 increased by 0,67 points, reaching 117,71 units compared to 117,04 units in August 2025. Inflation in September 2025 decreased at a rate of 0,7%.

The largest positive change in the economic categories compared with September 2024 was recorded in Services (3,1%), while the largest negative changes were observed in Electricity (-10,9%), Agricultural Products (-5,0%) and Petroleum Products (-2,7%). Compared with August 2025, the largest change was recorded in Agricultural Products (3,5%).

Analysis of Percentage

Changes Compared to September 2024, the largest changes were recorded in the categories Clothing and Footwear (-7,3%), Restaurants and Hotels (4,4%), Education (3,4%) and Recreation and Culture (3,3%).

Compared to August 2025, the largest changes were recorded in the categories Clothing and Footwear (5,8%) and Education (2,2%).

For the period January – September 2025, compared with the corresponding period of the previous year, the largest changes were recorded in the categories Clothing and Footwear (-6,2%), Restaurants and Hotels (4,7%), Education (3,8%) and Recreation and Culture (3,4%).

Analysis of Effects in Units

The largest positive impact on the change of the CPI in September 2025 compared to September 2024 was recorded in the categories Restaurants and Hotels (0,50) and Education (0,27), while the largest negative impact on the change of the CPI in September 2025 compared to September 2024 was recorded in the categories Transport (-0,78) and Food and Non-Alcoholic Beverages (-0,37).

The largest impact on the change of the CPI in September 2025 compared to August 2025 was recorded in the categories Clothing and Footwear (0,37) and Food and Non-Alcoholic Beverages (0,35).

The largest positive impact on the change of the CPI in September 2025 compared to the index of September 2024 was recorded in Catering Services (0,50), while the largest negative impact was recorded in Electricity (-0,63).

Fresh Vegetables (0,37) had the largest positive impact on the change of the CPI in September 2025 compared to the corresponding index of August 2025, while Airfares (-0,21) had the largest negative impact.

