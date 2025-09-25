Economics Weekly Alert 34/2025

Παράταση Ημερομηνίας Υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου για το Φορολογικό Έτος 2024

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, με βάση Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 20/6/2025 (ΚΔΠ 176/2025), παρατείνεται μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2025 η ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου χωρίς λογαριασμούς για το φορολογικό έτος 2024 και καταβολής του οφειλόμενου φόρου.

Υπενθυμίζεται ότι, υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου χωρίς λογαριασμούς για το φορολογικό έτος 2024 έχουν Μισθωτοί, Συνταξιούχοι και Aυτοεργοδοτούμενοι των οποίων το Μεικτό Ολικό Εισόδημα για το φορολογικό έτος 2024, υπερβαίνει το ποσό των €19.500.

Η Δήλωση υποβάλλεται μέσω του συστήματος TaxisNet στη διεύθυνση https://taxisnet.mof.gov.cy.

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας www.mof.gov.cy/tax έχει αναρτηθεί χρήσιμο ενημερωτικό υλικό για συμπλήρωση και υποβολή της Δήλωσης, κάτω από το εικονίδιο «TAXISnet - Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου 2024».

Πηγή: Τμήμα Φορολογίας

Extension of the Submission Deadline for the Inpidual Income Tax Return for the Tax Year 2024

The Tax Department informs that, based on a Decree of the Council of Ministers dated 20/6/2025 ( ΚΔΠ 176/2025), the deadline for the timely submission of the Inpidual Income Tax Return without accounts for the tax year 2024, as well as the payment of the tax due, is extended until 30 September 2025.

It is reminded that the obligation to submit the Inpidual Income Tax Return without accounts for the tax year 2024 applies to employees, pensioners, and self-employed persons whose gross total income for the tax year 2024 exceeds the amount of €19,500.

The Return is submitted through the TaxisNet system at https://taxisnet.mof.gov.cy.

On the website of the Tax Department www.mof.gov.cy/tax, useful informational material for the completion and submission of the Return has been posted under the icon “ TAXISnet - Inpidual Income Tax Return 2024”.

Source: Tax Department

Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Υπηρεσίες και Μεταφορές: 2ο τρίμηνο 2025

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025 παρουσίασε άνοδο σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους στους τομείς των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης (11,7%), των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων (7,2%), της ενημέρωσης και επικοινωνίας (4,4%), των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων (3,6%) και των μεταφορών και αποθήκευσης (2,1%), ενώ μείωση καταγράφηκε στον τομέα της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας (-1,8%).

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025, αυξήσεις σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 κατέγραψαν οι δείκτες των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης (10,9%), των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων (8,2%), της ενημέρωσης και επικοινωνίας (6,3%), των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων (4,1%) και των μεταφορών και αποθήκευσης (2,1%), ενώ αρνητική μεταβολή παρατηρήθηκε στον τομέα της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας (-3,4%).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Turnover Value Index of Services and Transport: 2nd quarter 2025

The Turnover Value Index during the second quarter of 2025 recorded increases in the sectors of accommodation and food service activities (11,7%), administrative and support service activities (7,2%), information and communication activities (4,4%), professional, scientific and technical activities (3,6%) and transport and storage activities (2,1%), while a decrease was recorded in real estate activities (- 1,8%) compared to the corresponding quarter of 2024.

During the period January-June 2025, increases relative to the corresponding period of 2024 were observed in the Turnover Value Indices of accommodation and food service activities (10,9%), administrative and support service activities (8,2%), information and communication activities (6,3%), professional, scientific and technical activities (4,1%) and transport and storage activities (2,1%), whereas a decrease was recorded in real estate activities (-3,4%).

Source: Cystat

Απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα: 2ο τρίμηνο 2025

Το σύνολο των εργαζομένων στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα το 2 ο τρίμηνο του 2025 ήταν 77.314.

Στη Γενική Κυβέρνηση η απασχόληση ανήλθε στα 72.275 άτομα και στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις που είναι ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση στα 5.039. Στη Γενική Κυβέρνηση, που αποτελείται από την Κυβέρνηση, τους Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς και τις Τοπικές Αρχές, η απασχόληση ανήλθε στα 55.208, 11.185 και 5.882 άτομα αντίστοιχα.

Συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, η απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα αυξήθηκε κατά 1.600 άτομα (2,1%). Η απασχόληση στην Κεντρική Κυβέρνηση αυξήθηκε κατά 969 άτομα (1,5%) και στις Τοπικές Αρχές κατά 1.295 άτομα (28,2%), ενώ στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις Ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση μειώθηκε κατά 664 άτομα (-11,6%). Η αύξηση στην απασχόληση των Τοπικών Αρχών και η αντίστοιχη μείωση στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις Ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση οφείλεται στην ίδρυση των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) από την 1 η Ιουλίου 2024, κάτω από την δικαιοδοσία των οποίων έχουν μεταφερθεί οι δραστηριότητες των Συμβουλίων Υδατοπρομήθειας και Συμβουλίων Αποχετεύσεων.

Συγκριτικά με το 1ο τρίμηνο του 2025, η απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα αυξήθηκε κατά 280 άτομα (0,4%). Αύξηση απασχόλησης παρατηρήθηκε στις Τοπικές Αρχές κατά 301 άτομα (5,4%) και στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις Ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση κατά 77 άτομα (1,6%), ενώ στην Κεντρική Κυβέρνηση παρατηρήθηκε μείωση απασχόλησης κατά 98 άτομα (-0,1%).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Employment in the Broad Public Sector: 2nd quarter 2025

Total employment in the Broad Public Sector in the 2nd quarter of 2025 reached 77.314 persons. The employment in General Government was 72.275 and in the Publicly Owned Enterprises and Companies 5.039 persons.

In General Government, which consists of the Government, Non-Profit Organisations and Local Authorities, total employment reached 55.208, 11.185 and 5.882 persons respectively.

The employment in the Broad Public Sector increased by 1.600 persons (2,1%) compared to the same quarter of 2024. The employment in Central Government increased by 969 persons (1,5%) and in Local Authorities by 1.295 persons (28,2%), whereas in Publicly Owned Enterprises and Companies it decreased by 664 persons (-11,6%). The increase in Local Authorities employment and the respective decrease in Publicly Owned Enterprises and Companies employment is attributed to the establishment of the District Local Government Organisations (DLGO) as from the 1st of July 2024 and the transfer of Sewerage Boards and Water Boards under their jurisdiction.

Compared to the 1st quarter of 2025, the employment in the Broad Public Sector increased by 280 persons (0,4%). Employment increased in Local Authorities by 301 persons (5,4%) and in Publicly Owned Enterprises and Companies by 77 persons (1,6%), whereas it decreased in Central Government by 98 persons (-0,1%).

Source: Cystat

Κενές Θέσεις Εργασίας: 2ο τρίμηνο 2025

O αριθμός των Κενών Θέσεων Εργασίας το 2ο τρίμηνο του 2025 ανήλθε στις 16.053, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2.275 θέσεις (16,5%) σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους που ήταν 13.778. Σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του 2025 παρατηρήθηκε αύξηση 2.529 θέσεων (18,7%).

Το ποσοστό των κενών θέσεων ως προς το σύνολο των υπαλλήλων και των κενών θέσεων κατά το 2ο τρίμηνο του 2025 ήταν 3,3%, ενώ το προηγούμενο τρίμηνο και το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 ήταν 2,9% και 3,0% αντίστοιχα. Τα μεγαλύτερα ποσοστά κενών θέσεων το 2ο τρίμηνο του 2025 παρατηρούνται στους Τομείς των Δραστηριοτήτων Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης (6,6%), Τεχνών, Διασκέδασης και Ψυχαγωγίας (4,7%) και Διοικητικών και Υποστηρικτικών Δραστηριοτήτων (4,0%).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Job Vacancies: 2nd quarter 2025

The number of job vacancies in the 2nd quarter of 2025 reached 16.053, recording an increase of 2.275 vacancies (16,5%) compared to the same quarter of the previous year where the number was 13.778. Compared to the 1 st quarter of 2025 the number of job vacancies increased by 2.529 (18,7%).

The job vacancy rate in the 2nd quarter of 2025 was 3,3%, while the job vacancy rate in the previous quarter and the 2nd quarter of 2024 was 2,9% and 3,0% respectively. The largest job vacancy rates in the 2nd quarter of 2025 were observed in the Sectors of Accommodation and Food Service Activities (6,6%), Arts, Entertainment and Recreation (4,7%) and Administrative and Support Service Activities (4,0%).

Source: Cystat

Δείκτης Εργατικού Κόστους: 2ο τρίμηνο 2025

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, το ωριαίο εργατικό κόστος (συνολικό κόστος) κατά το 2 ο τρίμηνο του 2025, σημείωσε αύξηση 4,1%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Οι δύο συνιστώσες του εργατικού κόστους, οι μισθοί και τα ημερομίσθια ανά ώρα εργασίας και το μη μισθολογικό κόστος ανά ώρα εργασίας σημείωσαν αύξηση 4,2% και 4,1% αντίστοιχα, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Το ωριαίο εργατικό κόστος (συνολικό κόστος), διορθωμένο ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις, σημείωσε αύξηση 1,0% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Κατά 1,0% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο αυξήθηκε και το ωριαίο εργατικό κόστος που αναφέρεται στους μισθούς και ημερομίσθια διορθωμένο ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις, καθώς και το ωριαίο μη μισθολογικό κόστος διορθωμένο ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Labour Cost Index: 2nd quarter 2025

On the basis of provisional data, it is estimated that in the 2nd quarter of 2025 hourly labour costs (total cost) increased by 4,1%, compared with the same quarter of the previous year.

The two main components of labour costs, wages and salaries per hour worked and non-wage costs per hour worked increased by 4,2% and 4,1% respectively, compared with the same quarter of the previous year.

The hourly labour cost (total cost), seasonally adjusted, increased by 1,0% compared to the previous quarter. The hourly labour cost that refers to wages and salaries, seasonally adjusted, also increased by 1.0% compared to the previous quarter, as did the hourly non-wage cost, seasonally adjusted.

Source: Cystat

Άδειες Οικοδομής: Μάιος 2025

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν κατά τον Μάιο 2025 ανήλθε στις 607 σε σύγκριση με 709 τον Μάιο 2024, καταγράφοντας μείωση 14,4%. Η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα €315,0 εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν τις 261,6 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Με τις άδειες αυτές προβλέπεται ν' ανεγερθούν 1.163 οικιστικές μονάδες.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2025, εκδόθηκαν 2.764 άδειες οικοδομής σε σύγκριση με 3.254 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας μείωση 15,1%. Η συνολική αξία των αδειών αυτών αυξήθηκε κατά 15,5% και το συνολικό εμβαδόν κατά 15,2%. Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε αύξηση της τάξης του 13,2%.

Σημειώνεται ότι από την 1 η Ιουλίου 2024, η αρμοδιότητα έκδοσης αδειών οικοδομής μεταφέρθηκε από τους δήμους και τις επαρχιακές διοικήσεις στους νεοσύστατους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) και οι διαδικασίες αδειοδότησης διενεργούνται μέσω του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος «Ιππόδαμος».

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Building Permits: May 2025

The Statistical Service announces that the number of building permits authorized during May 2025 stood at 607 compared to 709 in May 2024, registering a decrease of 14,4%. The total value of these permits reached €315,0 million and the total area 261,6 thousand square metres. These building permits provide for the construction of 1.163 dwelling units.

During the period January – May 2025, 2.764 building permits were issued compared to 3.254 in the corresponding period of the previous year, recording a decrease of 15,1%. The total value of these permits increased by 15,5% and the total area by 15,2%. The number of dwelling units recorded an increase of 13,2%.

It is noted that as from the 1st July 2024, the authority of issuing building permits was transferred from the municipalities and the district administration offices to the newly founded Local Government Organisations (LGOs) and the licensing process is performed through the new integrated information system “Ippodamos”.

Source: Cystat

Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών στους Κλάδους του Χονδρικού Εμπορίου και του Εμπορίου/Επισκευής Μηχανοκίνητων Οχημάτων: 2ο τρίμηνο 2025

Ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Χονδρικού Εμπορίου (Κλάδος 46) κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025 αυξήθηκε κατά 4,9% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Κατά το ίδιο τρίμηνο, ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Εμπορίου και Επισκευής Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Κλάδος 45) αυξήθηκε κατά 2,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Turnover Value Index in the pisions of Wholesale Trade and of Trade/Repair of Motor Vehicles: 2nd quarter 2025

The Turnover Value Index of Wholesale Trade (pision 46) during the second quarter of 2025 recorded an increase of 4,9% compared to the corresponding quarter of the previous year. For the same quarter, the Turnover Value Index of Sales and Repair of Motor Vehicles (pision 45) recorded an increase of 2,5% compared to the corresponding quarter of the previous year.

Source: Cystat

Αφίξεις τουριστών και επιστροφές κατοίκων Κύπρου από ταξίδια στο εξωτερικό: Αύγουστος 2025

Αφίξεις τουριστών

Οι αφίξεις τουριστών τον Αύγουστο 2025 ανήλθαν σε 602.026 σε σύγκριση με 554.923 τον Αύγουστο 2024, σημειώνοντας αύξηση 8,5%. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 3.034.155 σε σύγκριση με 2.758.627 την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 10,0%.

Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξαν η κυριότερη πηγή τουρισμού για τον Αύγουστο 2025, αφού αποτέλεσαν το 32,1% (193.091) των συνολικών αφίξεων, οι αφίξεις από το Ισραήλ 17,5% (105.597), οι αφίξεις από την Πολωνία το 7,0% (41.844), οι αφίξεις από τη Γερμανία 4,6% (27.665), οι αφίξεις από τη Σουηδία 3,1% (18.636) και οι αφίξεις από τη Ρουμανία 3,0% (18.300).

Ο σκοπός ταξιδιού τον Αύγουστο 2025 ήταν για ποσοστό 86,5% των τουριστών οι διακοπές, για 11,4% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 2,1% επαγγελματικός. Αντίστοιχα, για τον Αύγουστο 2024, ποσοστό 87,3% επισκέφθηκε την Κύπρο για διακοπές, 10,2% για επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και 2,5% για επαγγελματικούς λόγους.

Επιστροφές κατοίκων Κύπρου

Τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό τον Αύγουστο 2025 ανήλθαν στις 238.740 σε σύγκριση με 192.756 τον Αύγουστο 2024, σημειώνοντας αύξηση 23,9%.

Οι κυριότερες χώρες από τις οποίες επέστρεψαν οι κάτοικοι Κύπρου τον Αύγουστο 2025 ήταν η Ελλάδα με 33,1% (78.915), το Ηνωμένο Βασίλειο με 6,8% (16.197), η Ρωσία με 5,1% (12.084) και η Ιταλία με 5,0% (11.824).

Ο σκοπός ταξιδιού των κατοίκων Κύπρου τον Αύγουστο 2025 ήταν κυρίως οι διακοπές με ποσοστό 91,6%, ενώ οι επαγγελματικοί λόγοι κατείχαν ποσοστό 6,7%, οι σπουδές ποσοστό 1,3% και οι άλλοι λόγοι ποσοστό 0,4%.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Tourist arrivals and returns of residents of Cyprus from trips abroad: August 2025

Tourist arrivals

The arrivals of tourists reached 602.026 in August 2025 compared to 554.923 in August 2024, recording an increase of 8,5%.

For the period of January – August 2025, arrivals of tourists totaled 3.034.155 compared to 2.758.627 in the corresponding period of 2024, recording an increase of 10,0%.

Arrivals from the United Kingdom were the main source of tourism for August 2025, with a share of 32,1% (193.091) of total arrivals, followed by Israel with 17,5% (105.597), Poland with 7,0% (41.844), Germany with 4,6% (27.665), Sweden with 3,1% (18.636) and Romania with 3,0% (18.300).

For a percentage of 86,5% of tourists, the purpose of their trip in August 2025 was holidays, for 11,4% visit to friends and relatives and for 2,1% business. Respectively, in August 2024, 87,3% of tourists visited Cyprus for holidays, 10,2% visited friends or relatives and 2,5% visited Cyprus for business reasons.

Returns of residents of Cyprus

A total number of 238.740 residents of Cyprus returned from a trip abroad in August 2025 compared to 192.756 in the corresponding month last year, recording an increase of 23,9%.

The main countries from which residents of Cyprus returned in August 2025 were Greece with a share of 33,1% (78.915), the United Kingdom with 6,8% (16.197), Russia with 5,1% (12.084) and Italy with 5,0% (11.824).

The purpose of travel for the residents of Cyprus in August 2025 was mainly holidays, with a percentage of 91,6%, whilst business reasons held a percentage of 6,7%, studies 1,3% and other reasons 0,4%.

Source: Cystat

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ): Αύγουστος 2025

Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Αύγουστο 2025 παρέμεινε σταθερός σε σχέση με τον Αύγουστο του 2024 και αυξήθηκε κατά 0,8% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025.

Σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2024, οι κατηγορίες Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (5,3%) και Αναψυχή και Πολιτισμός (4,9%) είχαν τη μεγαλύτερη θετική μεταβολή, ενώ οι κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση (- 7,5%) και Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (-4,0%) παρουσίασαν τη μεγαλύτερη πτώση.

Σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Αναψυχή και Πολιτισμός (1,8%), Μεταφορές (1,5%) και Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (1,5%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, οι μεγαλύτερες μεταβολές σημειώθηκαν στις κατηγορίες Αναψυχή και Πολιτισμός (6,6%), Ένδυση και Υπόδηση (-5,9%) και Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (5,4%).

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες σε σχέση με το Αύγουστο 2024 σημειώθηκε στη κατηγορία Ενέργεια (-9,1%) και σε σχέση με τον Ιούλιο 2025 σημειώθηκε στη κατηγορία Υπηρεσίες (1,5%).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Harmonised Index of Consumer Prices (HICP): August 2025

The Harmonised Index of Consumer Prices in August 2025 remained stable compared with August 2024 and recorded an increase of 0,8% compared with July 2025.

Compared with August 2024, the largest positive changes were observed in the categories Restaurants and Hotels (5,3%) and Recreation and Culture (4,9%), while the largest decreases were recorded in the categories Clothing and Footwear (-7,5%) and Housing, Water Supply, Electricity and Gas (-4,0%).

Compared with July 2025, the most significant changes were noted in the categories Recreation and Culture (1,8%), Transport (1,5%) and Restaurants and Hotels (1,5%).

For the period January–August 2025, in comparison with the corresponding period of the previous year, the largest increases were registered in the categories Recreation and Culture (6,6%) and Restaurants and Hotels (5,4%), whereas the largest decrease was recorded in Clothing and Footwear (-5,9%).

The largest change among the economic categories compared to August 2024 was recorded in the category Energy (-9,1%) and compared to July 2025 in the category Services (1,5%).

Source: Cystat

Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών: Αύγουστος 2025

Ο Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών για τον μήνα Αύγουστο 2025 ανήλθε στις 119,06 μονάδες (με βάση 2021=100), σημειώνοντας αμελητέα αύξηση της τάξης του 0,01% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ο δείκτης κατέγραψε αύξηση 1,17%. Κατά κύρια κατηγορία προϊόντων, καταγράφηκαν αυξήσεις στα προϊόντα ορυκτών (3,24%), στα ορυκτά (3,20%) και στα προϊόντα από ξύλο, μονωτικά, χημικά και πλαστικά (0,73%), ενώ μειώσεις σημειώθηκαν στα μεταλλικά προϊόντα (-0,92%) και στα ηλεκτρομηχανολογικά είδη (-0,07%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025, ο δείκτης σημείωσε αύξηση της τάξης του 1,23% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Price Index of Construction Materials: August 2025

The Price Index of Construction Materials for August 2025 reached 119,06 units (base year 2021=100), recording a negligible increase of 0,01% compared to the previous month.

Compared to the same month of the previous year, the index recorded an increase of 1,17%. By main commodity category, increases were recorded in mineral products (3,24%), minerals (3,20%) and products of wood, insulation materials, chemicals and plastics (0,73%), whereas decreases were observed in metallic products (-0,92%) and electromechanical products (-0,07%).

For the period January-August 2025, the index recorded an increase of 1,23% compared to the corresponding period of 2024.

Source: Cystat

