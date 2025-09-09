Economics Weekly Alert 31/2025

Επιβεβαίωση στοιχείων Πραγματικών Δικαιούχων στο σύστημα του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων για το έτος 2025

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΤΕΕΔΙ) ενημερώνει ότι όλες οι εταιρείες που έχουν συσταθεί ή εγγραφεί βάσει του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, όλες οι Ευρωπαϊκές Δημόσιες Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (SE) και όλοι οι Συνεταιρισμοί (εφεξής Οργανισμοί), καλούνται να εισέλθουν στο σύστημα του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων (ΜΠΔ) από την 1ην Οκτωβρίου 2025 μέχρι και την31η Δεκεμβρίου 2025 και να προβούν στην ενέργεια τηςεπιβεβαίωσης των στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων (ΠΔ) ήτων ανώτατων διοικητικών στελεχών ήτης δέουσας επιμέλειας (ό,τι εφαρμόζεται στην κάθε περίπτωση).

Λάβετε υπόψη ότι εάν μέχρι και την31η Δεκεμβρίου 2025 δεν προβείτε στην επιβεβαίωση στοιχείων ως ανωτέρω στο ΜΠΔ ανεξάρτητα από την ποινική ευθύνη ή δίωξη οποιουδήποτε προσώπου, η εταιρεία ή άλλη νομική οντότητα υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνσηεκατό ευρώ (€100) την πρώτη μέρα καιπεραιτέρω χρηματική επιβάρυνση πενήντα ευρώ (€50) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης, με ανώτατο όριο συνολικής επιβάρυνσης πέντε χιλιάδων ευρώ (€5.000).

Στις«Συνήθεις ερωτήσεις-Πραγματικοί Δικαιούχοι», στην ενότητα «Επιβεβαίωση στοιχείων στο μητρώο πραγματικών δικαιούχων», μπορείτε να βρείτε τα βήματα της ενέργειας επιβεβαίωσης στο σύστημα του ΜΠΔ στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο: https://www.companies.gov.cy/gr/βάση-πληροφοριών/συνήθεις-ερωτήσεις-πραγματικοί-δικαιούχοι/επιβεβαίωση-στοιχείων-στο-μητρώο-πραγματικών-δικαιούχων.

Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση που η αρχική καταχώρηση ή αλλαγή ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια στο σύστημα των ΠΔ που αφορά τα στοιχεία των ΠΔ ή των ανώτατων διοικητικών στελεχών ή της δέουσας επιμέλειας της εταιρείας και άλλης νομικής οντότητας εμπίπτει στην περίοδο της επιβεβαίωσης στοιχείων δηλαδή μεταξύ 1/10 και 31/12 του τρέχοντος έτους, τότε θα πρέπει να εκτελείται η ενέργεια της αρχικής καταχώρισης ή της αλλαγής ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια και ακολούθως η επιβεβαίωση στοιχείων των ΠΔ ή των ανώτατων διοικητικών στελεχών ή της δέουσας επιμέλειας (ό,τι εφαρμόζεται στην κάθε περίπτωση) μέχρι και τις 31/12 του τρέχοντος έτους.

Λάβετε υπόψη ότι η επιβεβαίωση στοιχείων πρέπει ναδιενεργηθείμιαμόνοφορά κατά την περίοδο 1/10 μέχρι και 31/12 του τρέχοντος έτους. Σε περίπτωση που, μετά την επιβεβαίωση στοιχείων προκύψει αλλαγή ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, η επιβεβαίωση στοιχείων δεν χρειάζεται να επαναληφθεί.

Ερωτήματα που αφορούν θέματα ΠΔ να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση Ubos@meci.gov.cy.

Το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων είναι ηλεκτρονικό και η ενημέρωση του γίνεται αποκλειστικά και μόνο μέσω του ηλεκτρονικού συνδέσμου: https://ubo.meci.gov.cy.

Πηγή: Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας

---

Confirmation of Beneficial Owners' Information in the Beneficial Owners Register System for the year 2025

The Department of Registrar of Companies and Intellectual Property (DRCIP) informs that all companies incorporated or registered under the Companies Law, Cap. 113, all European Public Limited-Liability Companies (SE), and all Cooperatives (hereinafter referred to as Organizations), are required to log into the Beneficial Owners Register (BOR) system from 1 October 2025 until 31 December 2025 and proceed with the confirmation of the details of the beneficial owners (BOs) or the senior managing officials or the due diligence (as applicable in each case).

Please note that if by 31 December 2025 the confirmation of details in the BOR is not completed as above, irrespective of any criminal liability or prosecution of any person, the company or other legal entity will be subject to a financial penalty of one hundred euros (€100) on the first day, and a further fifty euros (€50) for each additional day the violation continues, up to a maximum total penalty of five thousand euros (€5,000).

In the section "Frequently Asked Questions – Beneficial Owners", under "Confirmation of details in the Beneficial Owners Register", you can find the steps for the confirmation procedure in the BOR system at the following link: https://www.companies.gov.cy/gr/βάση-πληροφοριών/συνήθεις-ερωτήσεις-πραγματικοί-δικαιούχοι/επιβεβαίωση-στοιχείων-στο-μητρώο-πραγματικών-δικαιούχων

It is noted that if the initial registration or change or any other action in the BO system concerning the details of BOs or senior managing officials or due diligence of the company or other legal entity takes place during the confirmation period (i.e. between 1/10 and 31/12 of the current year), then the initial registration or change or any other action must be carried out, and subsequently the confirmation of the BOs' or senior managing officials' or due diligence details (as applicable in each case) must also be completed by 31/12 of the current year.

Please note that the confirmation of details must be performed only once during the period 1/10 to 31/12 of the current year. In the event that after the confirmation of details a change or any other action arises, the confirmation does not need to be repeated.

Queries regarding BO matters should be sent to: Ubos@meci.gov.cy

The Beneficial Owners Register is electronic and updates are made exclusively through the following link: https://ubo.meci.gov.cy

Source: Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

