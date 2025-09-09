Economics Weekly Alert 31/2025

Επιβεβαίωση στοιχείων Πραγματικών Δικαιούχων στο σύστημα του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων για το έτος 2025
Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΤΕΕΔΙ) ενημερώνει ότι όλες οι εταιρείες που έχουν συσταθεί ή εγγραφεί βάσει του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, όλες οι Ευρωπαϊκές Δημόσιες Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (SE) και όλοι οι Συνεταιρισμοί (εφεξής Οργανισμοί), καλούνται να εισέλθουν στο σύστημα του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων (ΜΠΔ) από την 1ην Οκτωβρίου 2025 μέχρι και την31η Δεκεμβρίου 2025 και να προβούν στην ενέργεια τηςεπιβεβαίωσης των στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων (ΠΔ) ήτων ανώτατων διοικητικών στελεχών ήτης δέουσας επιμέλειας (ό,τι εφαρμόζεται στην κάθε περίπτωση).
Λάβετε υπόψη ότι εάν μέχρι και την31η Δεκεμβρίου 2025 δεν προβείτε στην επιβεβαίωση στοιχείων ως ανωτέρω στο ΜΠΔ ανεξάρτητα από την ποινική ευθύνη ή δίωξη οποιουδήποτε προσώπου, η εταιρεία ή άλλη νομική οντότητα υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνσηεκατό ευρώ (€100) την πρώτη μέρα καιπεραιτέρω χρηματική επιβάρυνση πενήντα ευρώ (€50) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης, με ανώτατο όριο συνολικής επιβάρυνσης πέντε χιλιάδων ευρώ (€5.000).
Στις«Συνήθεις ερωτήσεις-Πραγματικοί Δικαιούχοι», στην ενότητα «Επιβεβαίωση στοιχείων στο μητρώο πραγματικών δικαιούχων», μπορείτε να βρείτε τα βήματα της ενέργειας επιβεβαίωσης στο σύστημα του ΜΠΔ στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο: https://www.companies.gov.cy/gr/βάση-πληροφοριών/συνήθεις-ερωτήσεις-πραγματικοί-δικαιούχοι/επιβεβαίωση-στοιχείων-στο-μητρώο-πραγματικών-δικαιούχων.
Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση που η αρχική καταχώρηση ή αλλαγή ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια στο σύστημα των ΠΔ που αφορά τα στοιχεία των ΠΔ ή των ανώτατων διοικητικών στελεχών ή της δέουσας επιμέλειας της εταιρείας και άλλης νομικής οντότητας εμπίπτει στην περίοδο της επιβεβαίωσης στοιχείων δηλαδή μεταξύ 1/10 και 31/12 του τρέχοντος έτους, τότε θα πρέπει να εκτελείται η ενέργεια της αρχικής καταχώρισης ή της αλλαγής ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια και ακολούθως η επιβεβαίωση στοιχείων των ΠΔ ή των ανώτατων διοικητικών στελεχών ή της δέουσας επιμέλειας (ό,τι εφαρμόζεται στην κάθε περίπτωση) μέχρι και τις 31/12 του τρέχοντος έτους.
Λάβετε υπόψη ότι η επιβεβαίωση στοιχείων πρέπει ναδιενεργηθείμιαμόνοφορά κατά την περίοδο 1/10 μέχρι και 31/12 του τρέχοντος έτους. Σε περίπτωση που, μετά την επιβεβαίωση στοιχείων προκύψει αλλαγή ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, η επιβεβαίωση στοιχείων δεν χρειάζεται να επαναληφθεί.
Ερωτήματα που αφορούν θέματα ΠΔ να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση Ubos@meci.gov.cy.
Το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων είναι ηλεκτρονικό και η ενημέρωση του γίνεται αποκλειστικά και μόνο μέσω του ηλεκτρονικού συνδέσμου: https://ubo.meci.gov.cy.
Πηγή: Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας
---
Confirmation of Beneficial Owners' Information in the Beneficial Owners Register System for the year 2025
The Department of Registrar of Companies and Intellectual Property (DRCIP) informs that all companies incorporated or registered under the Companies Law, Cap. 113, all European Public Limited-Liability Companies (SE), and all Cooperatives (hereinafter referred to as Organizations), are required to log into the Beneficial Owners Register (BOR) system from 1 October 2025 until 31 December 2025 and proceed with the confirmation of the details of the beneficial owners (BOs) or the senior managing officials or the due diligence (as applicable in each case).
Please note that if by 31 December 2025 the confirmation of details in the BOR is not completed as above, irrespective of any criminal liability or prosecution of any person, the company or other legal entity will be subject to a financial penalty of one hundred euros (€100) on the first day, and a further fifty euros (€50) for each additional day the violation continues, up to a maximum total penalty of five thousand euros (€5,000).
In the section "Frequently Asked Questions – Beneficial Owners", under "Confirmation of details in the Beneficial Owners Register", you can find the steps for the confirmation procedure in the BOR system at the following link: https://www.companies.gov.cy/gr/βάση-πληροφοριών/συνήθεις-ερωτήσεις-πραγματικοί-δικαιούχοι/επιβεβαίωση-στοιχείων-στο-μητρώο-πραγματικών-δικαιούχων
It is noted that if the initial registration or change or any other action in the BO system concerning the details of BOs or senior managing officials or due diligence of the company or other legal entity takes place during the confirmation period (i.e. between 1/10 and 31/12 of the current year), then the initial registration or change or any other action must be carried out, and subsequently the confirmation of the BOs' or senior managing officials' or due diligence details (as applicable in each case) must also be completed by 31/12 of the current year.
Please note that the confirmation of details must be performed only once during the period 1/10 to 31/12 of the current year. In the event that after the confirmation of details a change or any other action arises, the confirmation does not need to be repeated.
Queries regarding BO matters should be sent to: Ubos@meci.gov.cy
The Beneficial Owners Register is electronic and updates are made exclusively through the following link: https://ubo.meci.gov.cy
Source: Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Εισαγωγές, πωλήσεις και αποθέματα πετρελαιοειδών: Ιούλιος 2025
Κατά τον Ιούλιο 2025, οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών έφτασαν τους 144.790 τόνους, σημειώνοντας άνοδο 7,7% σε σχέση με τον Ιούλιο 2024. Αύξηση καταγράφηκε στις προμήθειες πετρελαίου σε πλοία (270,3%) και σε αεροπλάνα (13,0%), καθώς και στις πωλήσεις ασφάλτου (9,3%), πετρελαίου κίνησης (3,8%), πετρελαίου θέρμανσης (3,3%), βενζίνης (3,0%), κηροζίνης (2,2%) και υγραερίου (0,8%). Αντίθετα, πτώση σημειώθηκε στις πωλήσεις ελαφρού και βαρέος μαζούτ (-67,0% και -59,7% αντίστοιχα). Όσον αφορά ειδικότερα στις πωλήσεις από πρατήρια πετρελαιοειδών, αυτές παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 3,0% στους 62.497 τόνους.
Οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών κατά τον μήνα Ιούλιο 2025 σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2025 σημείωσαν άνοδο 2,9%. Ενδεικτικά, αυξήθηκαν οι προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα (4,5%) και οι πωλήσεις ασφάλτου (27,9%), βενζίνης (5,9%) και πετρελαίου κίνησης (4,8%), ενώ αντίθετα μειώθηκαν οι πωλήσεις κηροζίνης (-68,0%) και βαρέος μαζούτ (-32,3%). Τα ολικά αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος Ιουλίου 2025 αυξήθηκαν κατά 30,8% σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου μήνα.
Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025, οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών σημείωσαν άνοδο 4,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου
---
Imports, sales and stocks of petroleum products: July 2025
In July 2025, the total sales of petroleum products amounted to 144.790 tonnes, recording an increase of 7,7% compared to July 2024. A rise was observed in the provisions of marine gasoil (270,3%) and aviation kerosene (13,0%), as well as in the sales of asphalt (9,3%), road diesel (3,8%), heating gasoil (3,3%), motor gasoline (3,0%), kerosene (2,2%) and liquefied petroleum gases (0,8%). On the contrary, a drop was observed in the sales of light and heavy fuel oil (-67,0% and -59,7% respectively). As far as the sales from filling stations are specifically concerned, these have increased by 3,0% to 62.497 tonnes.
The total sales of petroleum products in July 2025 compared to June 2025 recorded an increase of 2,9%. Indicatively, a rise was recorded in the provisions of aviation kerosene (4,5%) and in the sales of asphalt (27,9%), motor gasoline (5,9%) and road diesel (4,8%), whereas there was a drop in the sales of kerosene (-68,0%) and heavy fuel oil (-32,3%). The total stocks of petroleum products at the end of July 2025 rose by 30,8% compared to the end of the previous month.
During the period January – July 2025, the total sales of petroleum products increased by 4,5% compared to the corresponding period of the previous year.
Source: Cystat
Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (ΕΕΔ): 2ο τρίμηνο 2025
Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για το 2ο τρίμηνο του 2025, το εργατικό δυναμικό ανήλθε σε 528.981 άτομα ή 65,4% του πληθυσμού (άνδρες 71,1%, γυναίκες 60,0%) σε σύγκριση με 511.423 άτομα (65,1%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024.
Ο αριθμός των απασχολουμένων ήταν 506.318 άτομα και το ποσοστό απασχόλησης 62,6% (άνδρες 68,3%, γυναίκες 57,2%) σε σύγκριση με 487.663 άτομα (62,0%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024.
Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 22.663 άτομα και το ποσοστό ανεργίας σε 4,3% του εργατικού δυναμικού (άνδρες 3,9%, γυναίκες 4,7%) σε σύγκριση με 23.760 άτομα (4,6%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024.
Απασχόληση
Στις ηλικίες 20-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 81,7%. Το ποσοστό για τους άνδρες ήταν 87,0% και για τις γυναίκες 76,5%. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 το ποσοστό ήταν 80,1% (άνδρες 85,4%, γυναίκες 75,2%). Στις ηλικίες 55-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 71,5% σε σύγκριση με 71,1% στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2024.
Σύμφωνα με την κατανομή της απασχόλησης κατά τομέα, το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων το συγκεντρώνουν οι Υπηρεσίες με 81,2% και ακολουθούν η Βιομηχανία και η Γεωργία με ποσοστά 16,6% και 2,2% αντίστοιχα. Για το 2ο τρίμηνο του 2024 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν: Υπηρεσίες 81,5%, Βιομηχανία 16,2% και Γεωργία 2,3%.
Η μερική απασχόληση αποτελούσε το 9,4% της συνολικής απασχόλησης ή 47.425 άτομα (άνδρες 7,1%, γυναίκες 12,0%). Το αντίστοιχο ποσοστό για το 2ο τρίμηνο του 2024 ήταν 8,9% (άνδρες 6,6%, γυναίκες 11,5%).
Από το σύνολο των απασχολουμένων, το 90,0% ή 455.728 άτομα ήταν υπάλληλοι, από τους οποίους το 14,3% (65.368 άτομα) είχε προσωρινή εργασία. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 οι υπάλληλοι αποτελούσαν το 90,0% του συνόλου της απασχόλησης και από αυτούς ποσοστό 14,4% είχε προσωρινή εργασία.
Ανεργία
Στους νέους ηλικίας 15-24 ετών το ποσοστό ανεργίας ήταν 14,9% του εργατικού δυναμικού των ηλικιών αυτών (άνδρες 15,8%, γυναίκες 13,9%) σε σύγκριση με 14,2% (άνδρες 12,6%, γυναίκες 16,0%) στο αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου χρόνου.
Όσον αφορά στη διάρκεια της ανεργίας, το 55,9% του συνόλου των ανέργων έψαχνε για εργασία για περίοδο κάτω από 6 μήνες, το 23,0% για περίοδο 6-11 μήνες, ενώ ποσοστό 21,1% ήταν μακροχρόνια άνεργοι. Τα αντίστοιχα ποσοστά για το 2ο τρίμηνο του 2024 ήταν 49,0%, 16,5% και 34,5%.
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου
---
Labour Force Survey (LFS): 2nd quarter 2025
According to the results of the Labour Force Survey, the labour force in the 2nd quarter of 2025 amounted to 528.981 persons or 65,4% of the population (males 71,1%, females 60,0%) in comparison to 511.423 persons (65.1%) in the corresponding quarter of 2024.
The number of employed persons was 506.318 and the employment rate 62,6% (males 68,3%, females 57,2%) in comparison to 487.663 persons (62,0%) in the corresponding quarter of 2024.
The number of unemployed persons amounted to 22.663 and the unemployment rate to 4,3% of the labour force (males 3,9%, females 4,7%) in comparison to 23.760 persons (4,6%) in the corresponding quarter of 2024.
Employment
For the age group 20-64, the employment rate was 81,7%. The rate for males was 87,0% and for females 76,5%. In the corresponding quarter of 2024, the rate was 80,1% (males 85,4%, females 75,2%). For the age group 55-64 the employment rate was 71,5% in comparison to 71,1% in the corresponding quarter of 2024.
According to the distribution of employment by sector, the biggest percentage of employed persons was in Services (81,2%), followed by Manufacturing (16,6%) and Agriculture (2,2%). For the 2nd quarter of 2024, the corresponding percentages were: Services 81,5%, Manufacturing 16,2% and Agriculture 2,3%.
The share of part-time employment to total employment was 9,4% or 47.425 persons (males 7,1%, females 12,0%). The corresponding rate for the 2nd quarter of 2024 was 8,9% (males 6,6%, females 11,5%).
90,0% or 455.728 of the total employed persons were employees, of which 14,3% (65.368 persons) had a temporary job. In the corresponding quarter of 2024 employees accounted for 90,0% of total employment of which 14,4% had a temporary job.
Unemployment
For young persons aged 15-24 years old, the unemployment rate was 14,9% of the labour force of the same age group (males 15,8%, females 13,9%) in comparison to 14,2% (males 12,6%, females 16,0%) in the corresponding quarter of last year.
As far as the duration of unemployment is concerned, 55,9% of the total unemployed persons searched for a job for a period of less than 6 months, 23,0% for a period of 6-11 months, whereas a percentage of 21,1% were long-term unemployed. The corresponding rates for the 2nd quarter of 2024 were 49,0%, 16,5% and 34,5%.
Source: Cystat
Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής: Ιούνιος 2025
Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής για τον μήνα Ιούνιο 2025 έφθασε στις 115,9 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση 0,8% σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2024. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2025, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 3,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.
Στον τομέα της μεταποίησης παρατηρήθηκε αύξηση της τάξης του 4,0% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2024. Αύξηση καταγράφηκε επίσης στους τομείς των μεταλλείων και λατομείων (+9,6%) και της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών (+6,4%). Αρνητική μεταβολή σημειώθηκε στον τομέα της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (-18,2%).
Στον μεταποιητικό τομέα, οι σημαντικότερες θετικές μεταβολές σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2024 παρουσιάστηκαν στις εξής οικονομικές δραστηριότητες: κατασκευή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (+12,9%), κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες (+10,5%), κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (+8,7%) και βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα (+8,3%). Οι σημαντικότερες αρνητικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στις δραστηριότητες παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (-9,4%) και κατασκευής χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις (-9,4%).
Συγκρίνοντας τους ρυθμούς μεταβολής για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2025 με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, οι σημαντικότερες αυξήσεις παρατηρούνται στην κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (+12,7%), στη συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού (+9,6%), στην κατασκευή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (+9,0%), στα μεταλλεία και λατομεία (+8,2%) και στη βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα (+7,8). Οι δραστηριότητες στις οποίες παρατηρούνται μειώσεις στην παραγωγή συγκριτικά με την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2024 ήταν αυτές της κατασκευής χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις (-13,5%), της παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (-4,0%), της παραγωγής προϊόντων διύλισης πετρελαίου, χημικών ουσιών και προϊόντων και φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων (-1,3%), της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (-1,3%) και της κατασκευής μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (-1,0%).
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου
---
Industrial Production Index: June 2025
In June 2025, the Industrial Production Index reached 115,9 units (base 2021=100), recording an increase of 0,8% compared to June 2024. For the period January – June 2025, the index recorded an increase of 3,0% compared to the corresponding period of the previous year.
The manufacturing sector registered an increase of 4,0% compared to June 2024. An increase was also observed in the sectors of mining and quarrying (+9,6%) and water supply and materials recovery (+6,4%). A negative change was observed in the electricity supply sector (-18,2%).
In the manufacturing sector, the most significant positive changes compared to June 2024 were observed in the manufacturing of other non-metallic mineral products (+12,9%), rubber and plastic products (+10,5%), electronic and optical products and electrical equipment (+8,7%) and wood and products of wood and cork, except furniture (+8,3%). The most important negative changes were observed in the manufacturing of textiles, wearing apparel and leather products (-9,4%) and paper and paper products and printing (-9,4%).
Comparing the rates of change for the period January – June 2025 against the corresponding period of the previous year, the most significant positive changes were observed in the manufacturing of electronic and optical products and electrical equipment (+12,7%), water collection, treatment and supply (+9,6%), the manufacturing of other non-metallic mineral products (+9,0%), mining and quarrying (+8,2%) and wood and products of wood and cork, except furniture (+7,8%). The activities where negative changes in production were registered compared to the period January – June 2024 were those relating to the manufacturing of paper and paper products and printing (-13,5%), the manufacturing of textiles, wearing apparel and leather products (-4,0%), the manufacturing of refined petroleum products, chemicals and chemical products and pharmaceutical products and preparations (- 1,3%), the electricity supply (-1,3%) and the manufacturing of machinery and equipment, motor vehicles and other transport equipment (-1,0%).
Source: Cystat
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.