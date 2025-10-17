Economics Weekly Alert 37/2025

Μεταρρύθμιση: Eκσυγχρονισμός των Πιστοποιητικών και Πιστοποιητικών Καταχωρίσεων του Κλάδου Εταιρειών του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοινώνει ότι στα πλαίσια υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης για τον εκσυγχρονισμό και αναδιοργάνωση του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΤΕΕΔΙ), στις 25/7/2025 και 19/9/2025 δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας τα ακόλουθα νομοθετήματα:

Στις 25/7/2025:

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2025 (Ν155(Ι)/2025) Ο περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2025 (Ν156(Ι)/2025) Ο περί Ευρωπαϊκών Ομίλων Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ) (Εφαρμοστικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2025, (Ν157(Ι)/2025) Οι περί Ευρωπαϊκής Δημόσιας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (SE) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2025, (ΚΔΠ 233(Ι)/2025)

Στις 19/9/2025:

Το περί Εταιρειών Διάταγμα του 2025, ΚΔΠ 282/2025 Το περί Εταιρειών Διάταγμα (αρ.2) του 2025, ΚΔΠ 283/2025 Το περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών Διάταγμα του 2025, ΚΔΠ 284/2025

Με τα πιο πάνω νομοθετήματα εισάγονται οι νέοι και ανασχεδιασμένοι τύποι πιστοποιητικών και πιστοποιητικών καταχωρίσεων που θα εκδίδει ο Κλάδος Εταιρειών του Τμήματος μέσω της νέας λύσης πληροφορικού συστήματος, με γνώμονα τον εκσυγχρονισμό, την απλοποίηση διαδικασιών και τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Συγκεκριμένα, εισάγονται 64 νέοι τύποι (24 πιστοποιητικά και 40 πιστοποιητικά καταχωρίσεων) που καλύπτουν το πλήρες φάσμα των εγγεγραμμένων οντοτήτων στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών, των αλλοδαπών εταιρειών, των ευρωπαϊκών εταιρειών, των Ευρωπαϊκού Ομίλου Οικονομικού Σκοπού εταιρειών (ΕΟΟΣ), των εμπορικών επωνυμιών και των συνεταιρισμών.

Περαιτέρω, το νέο πλαίσιο μεταξύ άλλων προβλέπει:

Την πλήρη ηλεκτρονική έκδοση, αποστολή και πιστοποίηση όλων των πιστοποιητικών και πιστοποιητικών καταχωρίσεων, ελαχιστοποιώντας την ανάγκη για προσωπική συναλλαγή.

Τη δίγλωσση πιστοποίηση (ελληνικά/αγγλικά) των πιστοποιητικών και πιστοποιητικών καταχωρίσεων, ενισχύοντας την προσβασιμότητα και τη διασυνοριακή συνεργασία.

Την εισαγωγή νέων τύπων για την κάλυψη σύγχρονων επιχειρηματικών απαιτήσεων.

Την υιοθέτηση ηλεκτρονικής σφραγίδας του Τμήματος για σκοπούς διασφάλισης της αυθεντικότητας του εγγράφου και της πληροφόρησης που υπάρχει σε αυτό.

Τη χρήση κωδικού γρήγορης απόκρισης (QR code) για άμεση ανακατεύθυνση του χρήστη διαμέσου της κινητής του συσκευής στο μητρώο του εφόρου εταιρειών για επαλήθευση της αναγραφόμενης πληροφόρησης.

Οι νομοθετικές αλλαγές αναμένεται να:

Μειώσουν τον χρόνο έκδοσης πιστοποιητικών/ πιστοποιητικών καταχωρίσεων μέσω εκσυγχρονισμένων ηλεκτρονικών διαδικασιών

Ενισχύσουν την ασφάλεια των εγγράφων και τη διασυνοριακή χρησιμότητα

Διευκολύνουν τις διεθνείς συναλλαγές μέσω δίγλωσσων πιστοποιητικών

Σημειώνεται ότι, εξαιρουμένων των προνοιών που αναφέρονται ρητά στους δημοσιευμένους τροποποιητικούς νόμους και κανονισμούς, το νέο νομοθετικό πλαίσιο και οι νέοι τύποι θα τεθούν σε εφαρμογή με γνωστοποίηση του εφόρου εταιρειών η οποία θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας εν ευθέτω χρόνο.

Το πιο πάνω νομοθετικό πακέτο ετοιμάστηκε από την εταιρεία «Χατζηαναστασίου, Ιωαννίδη Δ.Ε.Π.Ε», στα πλαίσια σχετικής σύμβασης που υπογράφτηκε με το Υπουργείο.

Για διευκόλυνση του κοινού, παρατίθεται συγκεντρωτικός Πίνακας των νέων τύπων πιστοποιητικών και πιστοποιητικών καταχωρίσεων ανά οντότητα.

Πηγή: Κλάδος Εταιρειών, Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας

--

Reform: Modernisation of Certificates and Certificates of Entries, issued by the Companies Section of the Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

The Ministry of Energy, Commerce and Industry (MECI) announces that, within the context of implementing the Action Plan for the modernisation and reorganisation of the Department of Registrar of Companies and Intellectual Property (DRCIP), the following legislative reforms were published in the Official Gazette of the Republic on 25/07/2025 and 19/09/2025:

On 25/07/2025:

The Companies (Amendment) (No. 2) Law of 2025 (Law 155(I)/2025) The General and Limited Partnerships and Business Names (Amendment) Law of 2025 (Law 156(I)/2025) The European Economic Interest Groupings (EEIG) (Implementing Provisions) (Amendment) Law of 2025,(Law 157(I)/2025) The European Public Limited-Liability Company (SE) (Amendment) Regulations of 2025, ΚΔΠ 233(Ι)/2025

On 19/09/2025:

The Companies Order of 2025, ΚΔΠ 282/2025 The Companies Order (No. 2) of 2025, ΚΔΠ 283/2025 The General and Limited Partnerships and Business Names Order of 2025, ΚΔΠ 284/2025

The above legislative reforms introduce the new, redesigned and consolidated types of certificates and certificates of entries, to be issued by the Companies Section via the new IT system solution currently under development. Notably, 64 new types are introduced (24 certificates and 40 certificates of entries) covering the full range of registered entities in the Registrar's Register, namely companies, foreign companies, European companies, European Economic Interest Groupings (EEIG), business names, and partnerships. The aim is to modernize and simplify procedures while facilitating business activity.

Furthermore, the new framework provides for:

Full electronic issuance, delivery, and certification of all certificates and certificates of entries, minimising the need for in-person transactions.

Bilingual certification (Greek/English) of certificates and certificates of entries, enhancing accessibility and cross-border cooperation.

Introduction of new types of certificates and certificates of entry to meet modern business requirements.

Adoption of the Department's electronic seal, thus ensuring the authenticity of documents and information contained.

Use of a Quick Response (QR) code for direct redirection of the user via their mobile device to the Registrar's register for verification of the recorded information.

The legislative changes are expected to:

Reduce the time required for the issuance of certificates/ certificates of entries via streamlined electronic procedures.

Enhance the security of documents and their cross-border usability.

Facilitate international transactions via the use of bilingual certificates.

It is noted that, except for the provisions explicitly referred to in the published amendment laws and regulations, the new legislative framework and the new types of certificates and certificates of entries will be implemented following a Notification by the Registrar of Companies, which will be published in the Official Gazette of the Republic in due course.

The above legislative package was prepared by the legal firm "Hadjianastassiou, Ioannides LLC", via a legal contract signed with the Ministry.

For easier reference, a Consolidated Table of the new types of certificates and certificates of entries, by entity is provided.

Source: Companies Section, Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Υποβολή Δήλωσης Παρακράτησης Φόρου και Εισφοράς ΓεΣΥ (Deducted at source – D.A.S), μέσω του συστήματος TAX FOR ALL (TFA), από πρόσωπα που δεν είναι κάτοικοι στη Δημοκρατία

Το Τμήμα Φορολογίας, ενημερώνει ότι, η υποβολή της Δήλωσης Παρακράτησης Φόρου και Εισφοράς ΓεΣΥ (D.A.S.) και οι αντίστοιχες πληρωμές, πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω του συστήματος TFA.

Σύμφωνα με το άρθρο 24 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου ( Ν.118(Ι)/2002) όπως έχει τροποποιηθεί , οποιοδήποτε πρόσωπο συνάπτει σύμβαση με οποιοδήποτε άτομο το οποίο δεν είναι κάτοικος στη Δημοκρατία ή με οποιαδήποτε εταιρεία η οποία δεν επιδίδεται στη διεξαγωγή οποιασδήποτε επιχείρησης στη Δημοκρατία, σε σχέση με δοσοληψίες που περιλαμβάνονται στα άρθρα 21, 22, 23 και 23Α του πιο πάνω νόμου, οφείλει να παρακρατεί και να καταβάλλει στον Έφορο Φορολογίας Φόρο Εισοδήματος, ή/και Εισφορά ΓεΣΥ σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 19 του περί ΓεΣΥ Νόμου (89(Ι)/2001).

Τα άρθρα 21, 22, 23 και 23Α πιο πάνω περιλαμβάνουν:

δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

μη συνεργάσιμες δικαιοδοσίες

μισθώματα ταινιών

κέρδη επαγγελματιών

κέρδη καλλιτεχνών

εκμετάλλευση υφαλοκρηπίδας

Για την υποβολή της Δήλωσης D.A.S. μέσω του συστήματος TFA, συμβουλευτείτε τον Ενημερωτικό Οδηγό.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

1. Με την έναρξη υποβολής της Δήλωσης D.A.S. μέσω TFA, ισχύουν τα ακόλουθα:

Κατάργηση του εντύπου Τ.Φ.11 ετ.2019 Υποβολή της Δήλωσης D.A.S. μέσω του συστήματος TFA , το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα εντός του οποίου προκύπτει υποχρέωση παρακράτησης Φόρου ή/και Εισφοράς ΓεΣΥ. Πληρωμή παρακράτησης Φόρου ή / και Εισφοράς ΓεΣΥ, αποκλειστικά μέσω TFA, αφού προηγηθεί η υποβολή της Δήλωσης D.A.S. . Τμήμα Φορολογίας 06/10/2025 Οι πληρωμές με κώδικες 310 & 710 μέσω της Φορολογικής Πύλης (Tax Portal) έχουν καταργηθεί. Ως εκ τούτου, ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να χρησιμοποιείται για την πληρωμή των πιο πάνω οφειλών, ο αριθμός αναφοράς πληρωμής στη Φορολογική Πύλη που πιθανόν να έχετε στην κατοχή σας. Για το έτος 2025 οι προθεσμίες υποβολής Δηλώσεων D.A.S έχουν ως ακολούθως:

MΗΝΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ιούλιος - Νοέμβριος 2025 31/12/2025 Δεκέμβριος 2025 31/01/2026

2. Διοργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και υποχρεώσεις Φ.Π.Α.

Εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση, εκ μέρους των διοργανωτών καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, να ενημερώνουν σχετικά τον Έφορο Φορολογίας το αργότερο ένα μήνα πριν τη διεξαγωγή της καλλιτεχνικής εκδήλωσης (έντυπο Τ.Φ. 2007).

Πηγή: Τμήμα Φορολογίας

--

Submission of Tax Withholding and GESY Contribution Declaration (Deducted at Source – D.A.S) via the TAX FOR ALL (TFA) system, by persons who are not residents of the Republic

The Tax Department informs that the submission of the Tax Withholding and GESY Contribution Declaration (D.A.S.) and the corresponding payments are made exclusively through the TFA system.

According to Article 24 of the Income Tax Law (Law 118(I)/2002), as amended, any person who enters into a contract with any individual who is not a resident of the Republic or with any company that is not engaged in conducting any business in the Republic, in relation to transactions included in Articles 21, 22, 23, and 23A of the above law, is obliged to withhold and pay to the Tax Commissioner Income Tax, and/or GESY Contribution in accordance with Articles 2 and 19 of the GESY Law (89(I)/2001).

Articles 21, 22, 23, and 23A mentioned above include:

Intellectual property rights

Non-cooperative jurisdictions

Film rentals

Professional profits

Artist profits

Exploitation of the continental shelf

For submitting the D.A.S. Declaration via the TFA system, consult the Informational Guide.

ATTENTION:

1. With the commencement of submitting the D.A.S. Declaration via TFA, the following apply:

Abolition of form T.F.11 et.2019 Submission of the D.A.S. Declaration via the TFA system, no later than the end of the month following the month in which the obligation to withhold Tax and/or GESY Contribution arises. Payment of withheld Tax and/or GESY Contribution exclusively through TFA, after the submission of the D.A.S. Declaration. – Tax Department 06/10/2025 Payments with codes 310 & 710 via the Tax Portal have been abolished. Therefore, the payment reference number on the Tax Portal you may have must not be used for the payment of the above obligations. For the year 2025, the deadlines for submitting D.A.S. Declarations are as follows:

MONTHS SUBMISSION DEADLINE July-November 2025 31/12/2025 December 2025 31/01/2026

2. Organization of artistic events and VAT obligations:

The obligation remains for organizers of artistic events to notify the Tax Commissioner at least one month before the event takes place (form T.F. 2007).

Source: Cyprus Tax Department

Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία: Ιούλιος 2025

Κατά τον μήνα Ιούλιο 2025, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία έφθασε τις 159,9 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση 3,5% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2024. Για την περίοδο Ιανουαρίου– Ιουλίου 2025, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 4,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της μεταποίησης, τον Ιούλιο 2025 ο δείκτης έφθασε τις 156,1 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 9,1% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2024. Αύξηση παρατηρήθηκε επίσης στον τομέα της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 6,5% και των μεταλλείων και λατομείων κατά 6,1%. Αρνητική μεταβολή σημειώθηκε στον τομέα της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 15,7%.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Industrial Turnover Index: July 2025

In July 2025, the Industrial Turnover Index reached 159,9 units (base 2021=100), recording an increase of 3,5% compared to July 2024. For the period January – July 2025, the index recorded an increase of 4,9% compared to the corresponding period of the previous year.

In manufacturing, the Industrial Turnover Index for July 2025 reached 156,1 units, recording an increase of 9,1% compared to July 2024. Increases were also recorded in water supply and materials recovery (+6,5%) and mining and quarrying (+6,1%). A decrease was noted in the electricity supply sector (-15,7%).

Source: Cystat

Εγγεγραμμένοι άνεργοι: Σεπτέμβριος 2025

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Σεπτεμβρίου 2025 ανήλθε σε 7.624 άτομα. Με βάση τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, τα οποία αποτυπώνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Σεπτέμβριο 2025 μειώθηκε στα 9.711 άτομα, σε σύγκριση με 10.053 τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2024 καταγράφηκε μείωση κατά 518 άτομα ή 6,4%. Η μείωση αυτή αποδίδεται κυρίως στους τομείς του εμπορίου, των κατασκευών, των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων, της μεταποίησης, καθώς και στη μείωση των νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Registered unemployed: September 2025

The unemployed persons, registered at the District Labour Offices on the last day of September 2025, reached 7.624 persons. Based on the seasonally adjusted data which reflect the trend of unemployment, the number of registered unemployed for September 2025 decreased to 9.711 persons, in comparison to 10.053 in the previous month.

In comparison with September 2024, a decrease of 518 persons or 6,4% was recorded. This decrease is mainly attributed to the sectors of trade, construction, financial and insurance activities, manufacturing, as well as to the decrease recorded for newcomers in the labour market.

Source: Cystat

Δείκτης Παραγωγής και Δείκτης Τιμών Παραγωγού στις Κατασκευές: 2ο τρίμηνο 2025

Ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025 ανήλθε στις 131,38 μονάδες (με βάση 2021=100,00), σημειώνοντας αύξηση 4,6% έναντι του δεύτερου τριμήνου του 2024.

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στις Κατασκευές για το δεύτερο τρίμηνο του 2025 ανήλθε στις 126,32 μονάδες (με βάση 2021=100,00), σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 2,1% έναντι του πρώτου τριμήνου του 2025. Σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, ο Δείκτης αυξήθηκε κατά 5,4%.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025, αυξήσεις σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 καταγράφηκαν στoν Δείκτη Παραγωγής στις Κατασκευές (3,7%) και στον Δείκτη Τιμών Παραγωγού στις Κατασκευές (4,9%).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Index of Production and Index of Output Prices in Construction: 2nd quarter 2025

The Index of Production in Construction during the second quarter of 2025 reached 131,38 units (base year 2021=100,00), recording an increase of 4,6% over the second quarter of 2024.

The Output Prices Index in Construction for the second quarter of 2025 reached 126,32 units (base year 2021=100,00), recording an increase of 2,1% relative to the first quarter of 2025. Compared to the same quarter of the previous year, the Index increased by 5,4%.

During the period January-June 2025, increases relative to the corresponding period of 2024 were observed in the Index of Production in Construction (3,7%) and in the Output Prices Index in Construction (4,9%).

Source: Cystat

Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων: Ιανουάριος - Σεπτέμβριος 2025

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει την έκδοση της έκθεσης "Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων" που καλύπτει την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2025.

Κατά τον Σεπτέμβριο 2025, οι συνολικές εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων έφτασαν τις 5.544, σημειώνοντας αύξηση 25,2% σε σχέση με 4.428 τον Σεπτέμβριο 2024.

Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 26,8% στις 4.364 από 3.442 τον Σεπτέμβριο 2024. Οι κυριότερες εξελίξεις που σημειώθηκαν στις εγγραφές οχημάτων κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, συνοψίζονται στα ακόλουθα:

(α) Ο συνολικός αριθμός των εγγραφέντων οχημάτων αυξήθηκε κατά 3,6% την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2025 και έφτασε τις 40.212, σε σύγκριση με 38.819 κατά την ίδια περίοδο του 2024.

(β) Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 3,2% και έφτασαν τις 31.325, σε σύγκριση με 30.344 την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Από το σύνολο των επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν, 11.806 ή 37,7% ήταν καινούρια και 19.519 ή 62,3% ήταν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα ενοικίασης ειδικότερα παρουσίασαν αύξηση 32,6% στα 4.559.

(γ) Το μερίδιο των βενζινοκίνητων αυτοκινήτων σαλούν στο σύνολο αυτής της κατηγορίας οχημάτων μειώθηκε την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2025 στο 42,8% (από 49,7% την αντίστοιχη περίοδο του 2024), όπως και το μερίδιο των πετρελαιοκίνητων (από 9,9% το 2024 σε 8,5% το 2025). Αντίθετα, αυξήθηκε το μερίδιο των ηλεκτροκίνητων (από 3,6% το 2024 σε 4,7% το 2025) και των υβριδικών (από 36,7% σε 44,0%).

(δ) Οι εγγραφές λεωφορείων αυξήθηκαν στις 132 την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2025, από 119 την ίδια περίοδο του 2024.

(ε) Οι εγγραφές των οχημάτων μεταφοράς φορτίου αυξήθηκαν στις 4.569 την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2025, σε σύγκριση με 4.311 την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 6,0%. Συγκεκριμένα, τα οχήματα ενοικίασης αυξήθηκαν κατά 17,5% στα 215, τα βαριά φορτηγά κατά 6,0% στα 534, τα ελαφρά φορτηγά κατά 5,7% στα 3.650, ενώ οι ελκυστήρες δρόμου (ρυμουλκά) παρέμειναν στα ίδια με τα περσινά επίπεδα, στους 170.

(στ) Οι εγγραφές μοτοποδηλάτων < 50κε μειώθηκαν στις 170 την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2025, σε σύγκριση με 603 κατά την ίδια περίοδο του 2024.

(ζ) Οι εγγραφές μοτοσικλετών > 50κε αυξήθηκαν κατά 20,1% στις 3.522 την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2025, σε σύγκριση με 2.933 την ίδια περίοδο του 2024.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Registration of Motor Vehicles: January-September 2025

The Statistical Service announces the publication of the report entitled "Registration of Motor Vehicles" for the period January-September 2025.

In September 2025, the total registrations of motor vehicles numbered 5.544, recording an increase of 25,2% compared to 4.428 in September 2024. Passenger saloon cars registered a rise of 26,8% to 4.364, from 3.442 in September 2024.

The main developments during the period January-September 2025 compared to the corresponding period of 2024 are summarised as follows:

The total registrations of motor vehicles increased by 3,6% to 40.212 in January-September 2025, from 38.819 in January-September 2024. Passenger saloon cars increased to 31.325 from 30.344 in January-September 2024, recording a rise of 3,2%. Of the total passenger saloon cars, 11.806 or 37,7% were new and 19.519 or 62,3% were used cars. Rental cars in particular recorded a rise of 32,6% to 4.559. The share of petrol powered passengers' cars to the total of this category of vehicles decreased in January-September 2025 to 42,8% (from 49,7% in the corresponding period of the preceding year) and that of diesel-powered cars to 8,5% in 2025 from 9,9% in 2024. On the other hand, the share of electric cars rose from 3,6% in 2024 to 4,7% in 2025 and of hybrid cars from 36,7% to 44,0%. Motor coaches and buses registered in January-September 2025 increased to 132, from 119 in the same period of 2024. Goods conveyance vehicles increased by 6,0% to 4.569 in January-September 2025, compared to 4.311 in January-September 2024. In particular, rental vehicles increased by 17,5% to 215, heavy goods vehicles by 6,0% to 534, light goods vehicles by 5,7% to 3.650, while road tractors (units of trailers) remained at the same level as last year, at 170. Mopeds < 50cc registered in January-September 2025 decreased to 170 compared to 603 in the corresponding period of the previous year. Mechanised cycles > 50cc increased by 20,1% to 3.522 in January-September 2025, compared to 2.933 in the same period of 2024.

Source: Cystat

Ομόφωνα αλλαγές στο νόμο για καταλύματα Airbnb

Με νόμο που ενέκρινε ομόφωνα η Ολομέλεια της Βουλής τροποποιείται ο περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμος, ώστε να διασφαλιστεί η εφαρμογή ευρωπαϊκών διατάξεων για τη συλλογή και την κοινοχρησία δεδομένων που αφορούν υπηρεσίες βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων.

Ο ευρωπαϊκός κανονισμός ορίζει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης για τη ρύθμιση των καταλυμάτων αυτών που βρίσκονται στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ειδικότερα, ενισχύεται η πρόληψη της παράνομης καταχώρισης στις επιγραμμικές πλατφόρμες και καθορίζονται κανόνες με τους οποίους πρέπει να συμμορφώνονται οι εκμισθωτές βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων, οι επιγραμμικές πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων και οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια στον τομέα αυτό.

Με το ν/σ θα υπάρξει εναρμόνιση των απαιτήσεων καταχώρισης για τους εκμισθωτές και τα ακίνητα που προσφέρονται για βραχυχρόνια μίσθωση, αποσαφήνιση των κανόνων για τη διασφάλιση της προβολής και του ελέγχου των αριθμών καταχώρισης, εξορθολογισμός της κοινοχρησίας στατιστικών στοιχείων/δεδομένων μεταξύ των επιγραμμικών πλατφόρμων και των δημόσιων αρχών, περαιτέρω χρήση των στατιστικών στοιχείων/δεδομένων σε συγκεντρωτική μορφή από αρμόδιες αρχές και ερευνητές και επιβολή ποινών σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Κατά την συζήτηση του ν/σ τονίστηκε ότι πλέον θεσπίζεται ένα ενιαίο πλαίσιο, προκειμένου να συλλέγονται αξιόπιστες πληροφορίες σε σχέση με τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στην ΕΕ.

Το πλαίσιο αυτό τίθεται σε ισχύ στις 20 Μαΐου 2026.

Σημείωση: Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Πηγή: StockWatch

--

Unanimous Changes to the Law on Airbnb-Type Accommodations

With a law unanimously approved by the Plenary of the House of Representatives, the Law on the Regulation of the Establishment and Operation of Hotels and Tourist Accommodations is amended to ensure the implementation of European provisions regarding the collection and sharing of data related to short-term rental services.

The European regulation establishes a comprehensive framework for regulating such accommodations located within the territory of the Republic of Cyprus.

Specifically, it strengthens the prevention of illegal registrations on online platforms and sets out rules that short-term rental lessors, online short-term rental platforms, and the competent authorities of Member States must comply with in order to ensure transparency in this sector.

The bill provides for the harmonization of registration requirements for lessors and properties offered for short-term rental, clarification of rules to ensure the visibility and control of registration numbers, streamlining of the sharing of statistical data between online platforms and public authorities, further use of aggregated statistical data by competent authorities and researchers, and the imposition of penalties in cases of non-compliance.

During the discussion of the bill, it was emphasized that a single framework is now being established to collect reliable information concerning short-term rentals across the EU.

This framework will enter into force on 20 May 2026.

Note: This decision shall enter into force upon its publication in the Official Gazette of the Republic of Cyprus.

Source: StockWatch

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.