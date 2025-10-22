Economics Weekly Alert 38/2025

Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €1.395,7 εκ. (4,0% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με πλεόνασμα €1.328,9 εκ. (4,0% στο ΑΕΠ) για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2024.

Έσοδα

Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025 αυξήθηκαν κατά €641,1 εκ. (+6,8%) και ανήλθαν στα €10.102,3 εκ. σε σύγκριση με €9.461,2 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Συγκεκριμένα, τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €178,3 εκ. (+7,1%) και ανήλθαν στα €2.696,0 εκ. σε σύγκριση με €2.517,7 εκ. το 2024. Οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €243,8 εκ. (+8,4%) και ανήλθαν στα €3.136,5 εκ. σε σύγκριση με €2.892,7 εκ. το 2024. Οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα αυξήθηκαν κατά €57,4 εκ. και ανήλθαν στα €121,8 εκ. σε σύγκριση με €64,4 εκ. το 2024. Οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €41,0 εκ. (+1,3%) και ανήλθαν στα €3.148,2 εκ. σε σύγκριση με €3.107,2 εκ. το 2024, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) αυξήθηκαν κατά €47,7 εκ. (+2,3%) και ανήλθαν στα €2.117,8 εκ. σε σύγκριση με €2.070,1 εκ. το 2024. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά €97,8 εκ. (+17,7%) και ανήλθαν στα €651,6 εκ. σε σύγκριση με €553,8 εκ. το 2024. Οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €45,8 εκ. (+65,7%) και ανήλθαν στα €115,5 εκ. σε σύγκριση με €69,7 εκ. το 2024.

Αντιθέτως, οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €22,9 εκ. (-9,0%) και περιορίστηκαν στα €232,7 εκ. σε σύγκριση με €255,6 εκ. το 2024.

Δαπάνες

Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025 αυξήθηκαν κατά €574,3 εκ. (+7,1%) και ανήλθαν στα €8.706,6 εκ. σε σύγκριση με €8.132,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Συγκεκριμένα, οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €149,3 εκ. (+6,2%) και ανήλθαν στα €2.544,0 εκ. σε σύγκριση με €2.394,7 εκ. το 2024. Οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €231,1 εκ. (+6,8%) και ανήλθαν στα €3.622,8 εκ. σε σύγκριση με €3.391,7 εκ. το 2024. Η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €84,6 εκ. (+10,1%) και ανήλθε στα €920,1 εκ. σε σύγκριση με €835,5 εκ. το 2024.

Ο λογαριασμός κεφαλαίου αυξήθηκε κατά €131,8 εκ. (+22,9%) και ανήλθε στα €707,0 εκ. σε σύγκριση με €575,2 εκ. το 2024, εκ των οποίων, οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €92,9 εκ. (+19,2%) και ανήλθαν στα €576,7 εκ. σε σύγκριση με €483,8 εκ. το 2024 και οι άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €38,9 εκ. (+42,6%) και ανήλθαν στα €130,3 εκ. σε σύγκριση με €91,4 εκ. το 2024.

Αντιθέτως, οι πληρωθέντες τόκοι μειώθηκαν κατά €2,9 εκ. (-1,0%) και περιορίστηκαν στα €287,7 εκ. σε σύγκριση με €290,6 εκ. το 2024. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €16,6 εκ. (-3,1%) και περιορίστηκαν στα €527,0 εκ. σε σύγκριση με €543,6 εκ. το 2024. Οι επιδοτήσεις μειώθηκαν κατά €3,0 εκ. (-3,0%) και περιορίστηκαν στα €98,0 εκ. σε σύγκριση με €101,0 εκ. το 2024.

Σημαντική Διευκρίνιση

Τονίζεται ότι για αριθμό οντοτήτων της Γενικής Κυβέρνησης και συγκεκριμένα του υποτομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έχουν παραχθεί εκτιμήσεις λόγω μη υποβολής επαρκών στοιχείων από τις αρμόδιες αρχές.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Fiscal accounts of General Government: Jan-Aug 2025

The preliminary General Government fiscal results, which are prepared by the Statistical Service of Cyprus (CYSTAT) indicate a surplus of €1.395,7 mn (4,0% of GDP) for the period of January-August 2025, as compared to a surplus of €1.328,9 mn (4,0% of GDP) that was recorded during the period of January-August 2024.

Revenue

During the period of January-August 2025, total revenue increased by €641,1 mn (+6,8%) and amounted to €10.102,3 mn, compared to €9.461,2 mn in the corresponding period of 2024.

In detail, revenue from taxes on income and wealth increased by €178,3 mn (+7,1%) and amounted to €2.696,0 mn, compared to €2.517,7 mn in 2024. Social contributions increased by €243,8 mn (+8,4%) and amounted to €3.136,5 mn, compared to €2.892,7 mn in 2024. Property income increased by €57,4 mn and amounted to €121,8 mn, compared to €64,4 mn in 2024. Taxes on production and imports increased by €41,0 mn (+1,3%) and amounted to €3.148,2 mn, compared to €3.107,2 mn in 2024, of which net VAT revenue increased by €47,7 mn (+2,3%) and amounted to €2.117,8 mn, compared to €2.070,1 mn in 2024. Revenue from the sale of goods and services increased by €97,8 mn (+17,7%) and amounted to €651,6 mn, compared to €553,8 mn in 2024. Capital transfers increased by €45,8 mn (+65,7%) and amounted to €115,5 mn, compared to €69,7 mn in 2024.

On the contrary, current transfers decreased by €22,9 mn (-9,0%) to €232,7 mn, from €255,6 mn in 2024.

Expenditure

During the period of January-August 2025, total expenditure increased by €574,3 mn (+7,1%) and amounted to €8.706,6 mn, compared to €8.132,3 mn in the corresponding period of 2024.

In detail, compensation of employees (including imputed social contributions and pensions of civil servants) increased by €149,3 mn (+6,2%) and amounted to €2.544,0 mn, compared to €2.394,7 mn in 2024. Social benefits increased by €231,1 mn (+6,8%) and amounted to €3.622,8 mn, compared to €3.391,7 mn in 2024. Intermediate consumption increased by €84,6 mn (+10,1%) and amounted to €920,1 mn, compared to €835,5 mn in 2024.

The capital account increased by €131,8 mn (+22,9%) and amounted to €707,0 mn, compared to €575,2 mn in 2024, of which gross capital formation increased by €92,9 mn (+19,2%) and amounted to €576,7 mn, compared to €483,8 mn in 2024 and other capital expenditure increased by €38,9 mn (+42,6%) and amounted to €130,3 mn, compared to €91,4 mn in 2024.

On the contrary, interest payable decreased by €2,9 mn (-1,0%) to €287,7 mn, from €290,6 mn in 2024. Current transfers decreased by €16,6 mn (-3,1%) to €527,0 mn, from €543,6 mn in 2024. Subsidies decreased by €3,0 mn (-3,0%) to €98,0 mn, from €101,0 mn in 2024.

Important Notice

It is emphasized that for a number of entities of the General Government and specifically for the Local Government Subsector, estimates have been produced by the Statistical Service, due to non-submission of sufficient data by the competent authorities.

Source: Cystat

