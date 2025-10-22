ARTICLE
22 October 2025

Economics Weekly Alert 38/2025

KPMG in Cyprus

Contributor

Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για τη
Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €1.395,7 εκ. (4,0% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με πλεόνασμα €1.328,9 εκ. (4,0% στο ΑΕΠ) για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2024.

Έσοδα

Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025 αυξήθηκαν κατά €641,1 εκ. (+6,8%) και ανήλθαν στα €10.102,3 εκ. σε σύγκριση με €9.461,2 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Συγκεκριμένα, τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €178,3 εκ. (+7,1%) και ανήλθαν στα €2.696,0 εκ. σε σύγκριση με €2.517,7 εκ. το 2024. Οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €243,8 εκ. (+8,4%) και ανήλθαν στα €3.136,5 εκ. σε σύγκριση με €2.892,7 εκ. το 2024. Οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα αυξήθηκαν κατά €57,4 εκ. και ανήλθαν στα €121,8 εκ. σε σύγκριση με €64,4 εκ. το 2024. Οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €41,0 εκ. (+1,3%) και ανήλθαν στα €3.148,2 εκ. σε σύγκριση με €3.107,2 εκ. το 2024, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) αυξήθηκαν κατά €47,7 εκ. (+2,3%) και ανήλθαν στα €2.117,8 εκ. σε σύγκριση με €2.070,1 εκ. το 2024. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά €97,8 εκ. (+17,7%) και ανήλθαν στα €651,6 εκ. σε σύγκριση με €553,8 εκ. το 2024. Οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €45,8 εκ. (+65,7%) και ανήλθαν στα €115,5 εκ. σε σύγκριση με €69,7 εκ. το 2024.

Αντιθέτως, οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €22,9 εκ. (-9,0%) και περιορίστηκαν στα €232,7 εκ. σε σύγκριση με €255,6 εκ. το 2024.

Δαπάνες

Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025 αυξήθηκαν κατά €574,3 εκ. (+7,1%) και ανήλθαν στα €8.706,6 εκ. σε σύγκριση με €8.132,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Συγκεκριμένα, οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €149,3 εκ. (+6,2%) και ανήλθαν στα €2.544,0 εκ. σε σύγκριση με €2.394,7 εκ. το 2024. Οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €231,1 εκ. (+6,8%) και ανήλθαν στα €3.622,8 εκ. σε σύγκριση με €3.391,7 εκ. το 2024. Η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €84,6 εκ. (+10,1%) και ανήλθε στα €920,1 εκ. σε σύγκριση με €835,5 εκ. το 2024.

Ο λογαριασμός κεφαλαίου αυξήθηκε κατά €131,8 εκ. (+22,9%) και ανήλθε στα €707,0 εκ. σε σύγκριση με €575,2 εκ. το 2024, εκ των οποίων, οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €92,9 εκ. (+19,2%) και ανήλθαν στα €576,7 εκ. σε σύγκριση με €483,8 εκ. το 2024 και οι άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €38,9 εκ. (+42,6%) και ανήλθαν στα €130,3 εκ. σε σύγκριση με €91,4 εκ. το 2024.

Αντιθέτως, οι πληρωθέντες τόκοι μειώθηκαν κατά €2,9 εκ. (-1,0%) και περιορίστηκαν στα €287,7 εκ. σε σύγκριση με €290,6 εκ. το 2024. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €16,6 εκ. (-3,1%) και περιορίστηκαν στα €527,0 εκ. σε σύγκριση με €543,6 εκ. το 2024. Οι επιδοτήσεις μειώθηκαν κατά €3,0 εκ. (-3,0%) και περιορίστηκαν στα €98,0 εκ. σε σύγκριση με €101,0 εκ. το 2024.

Σημαντική Διευκρίνιση

Τονίζεται ότι για αριθμό οντοτήτων της Γενικής Κυβέρνησης και συγκεκριμένα του υποτομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έχουν παραχθεί εκτιμήσεις λόγω μη υποβολής επαρκών στοιχείων από τις αρμόδιες αρχές.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Fiscal accounts of General Government: Jan-Aug 2025

The preliminary General Government fiscal results, which are prepared by the Statistical Service of Cyprus (CYSTAT) indicate a surplus of €1.395,7 mn (4,0% of GDP) for the period of January-August 2025, as compared to a surplus of €1.328,9 mn (4,0% of GDP) that was recorded during the period of January-August 2024.

Revenue

During the period of January-August 2025, total revenue increased by €641,1 mn (+6,8%) and amounted to €10.102,3 mn, compared to €9.461,2 mn in the corresponding period of 2024.

In detail, revenue from taxes on income and wealth increased by €178,3 mn (+7,1%) and amounted to €2.696,0 mn, compared to €2.517,7 mn in 2024. Social contributions increased by €243,8 mn (+8,4%) and amounted to €3.136,5 mn, compared to €2.892,7 mn in 2024. Property income increased by €57,4 mn and amounted to €121,8 mn, compared to €64,4 mn in 2024. Taxes on production and imports increased by €41,0 mn (+1,3%) and amounted to €3.148,2 mn, compared to €3.107,2 mn in 2024, of which net VAT revenue increased by €47,7 mn (+2,3%) and amounted to €2.117,8 mn, compared to €2.070,1 mn in 2024. Revenue from the sale of goods and services increased by €97,8 mn (+17,7%) and amounted to €651,6 mn, compared to €553,8 mn in 2024. Capital transfers increased by €45,8 mn (+65,7%) and amounted to €115,5 mn, compared to €69,7 mn in 2024.

On the contrary, current transfers decreased by €22,9 mn (-9,0%) to €232,7 mn, from €255,6 mn in 2024.

Expenditure

During the period of January-August 2025, total expenditure increased by €574,3 mn (+7,1%) and amounted to €8.706,6 mn, compared to €8.132,3 mn in the corresponding period of 2024.

In detail, compensation of employees (including imputed social contributions and pensions of civil servants) increased by €149,3 mn (+6,2%) and amounted to €2.544,0 mn, compared to €2.394,7 mn in 2024. Social benefits increased by €231,1 mn (+6,8%) and amounted to €3.622,8 mn, compared to €3.391,7 mn in 2024. Intermediate consumption increased by €84,6 mn (+10,1%) and amounted to €920,1 mn, compared to €835,5 mn in 2024.

The capital account increased by €131,8 mn (+22,9%) and amounted to €707,0 mn, compared to €575,2 mn in 2024, of which gross capital formation increased by €92,9 mn (+19,2%) and amounted to €576,7 mn, compared to €483,8 mn in 2024 and other capital expenditure increased by €38,9 mn (+42,6%) and amounted to €130,3 mn, compared to €91,4 mn in 2024.

On the contrary, interest payable decreased by €2,9 mn (-1,0%) to €287,7 mn, from €290,6 mn in 2024. Current transfers decreased by €16,6 mn (-3,1%) to €527,0 mn, from €543,6 mn in 2024. Subsidies decreased by €3,0 mn (-3,0%) to €98,0 mn, from €101,0 mn in 2024.

Important Notice

It is emphasized that for a number of entities of the General Government and specifically for the Local Government Subsector, estimates have been produced by the Statistical Service, due to non-submission of sufficient data by the competent authorities.

Source: Cystat

