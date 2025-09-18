Economics Weekly Alert 33/2025

Παράταση Ημερομηνίας Υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου για το Φορολογικό Έτος 2024
Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, με βάση Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 20/6/2025 (ΚΔΠ 176/2025), παρατείνεται μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2025 η ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου χωρίς λογαριασμούς για το φορολογικό έτος 2024 και καταβολής του οφειλόμενου φόρου.
Υπενθυμίζεται ότι, υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου χωρίς λογαριασμούς για το φορολογικό έτος 2024 έχουν Μισθωτοί, Συνταξιούχοι και Aυτοεργοδοτούμενοι των οποίων το Μεικτό Ολικό Εισόδημα για το φορολογικό έτος 2024, υπερβαίνει το ποσό των €19.500.
Η Δήλωση υποβάλλεται μέσω του συστήματος TaxisNet στη διεύθυνση https://taxisnet.mof.gov.cy.
Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας www.mof.gov.cy/tax έχει αναρτηθεί χρήσιμο ενημερωτικό υλικό για συμπλήρωση και υποβολή της Δήλωσης, κάτω από το εικονίδιο «TAXISnet - Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου 2024».
Πηγή: Τμήμα Φορολογίας
Extension of the Submission Deadline for the Individual Income Tax Return for the Tax Year 2024
The Tax Department informs that, based on a Decree of the Council of Ministers dated 20/6/2025 (ΚΔΠ 176/2025), the deadline for the timely submission of the Individual Income Tax Return without accounts for the tax year 2024, as well as the payment of the tax due, is extended until 30 September 2025.
It is reminded that the obligation to submit the Individual Income Tax Return without accounts for the tax year 2024 applies to employees, pensioners, and self-employed persons whose gross total income for the tax year 2024 exceeds the amount of €19,500.
The Return is submitted through the TaxisNet system at https://taxisnet.mof.gov.cy.
On the website of the Tax Department www.mof.gov.cy/tax, useful informational material for the completion and submission of the Return has been posted under the icon "TAXISnet - Individual Income Tax Return 2024".
Source: Tax Department
Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία: Ιούνιος 2025
Κατά τον μήνα Ιούνιο 2025, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία έφθασε τις 141,9 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση 4,8% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2024. Για την περίοδο Ιανουαρίου– Ιουνίου 2025, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 4,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.
Στον τομέα της μεταποίησης, τον Ιούνιο 2025 ο δείκτης έφθασε τις 145,1 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 10,0% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2024. Αύξηση παρατηρήθηκε επίσης στον τομέα των μεταλλείων και λατομείων κατά 17,9%. Αρνητική μεταβολή σημειώθηκε στους τομείς της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 15,9% και της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 5,7%.
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου
Industrial Turnover Index: June 2025
In June 2025, the Industrial Turnover Index reached 141,9 units (base 2021=100), recording an increase of 4,8% compared to June 2024. For the period January – June 2025, the index recorded an increase of 4,5% compared to the corresponding period of the previous year.
In manufacturing, the Industrial Turnover Index for June 2025 reached 145,1 units, recording an increase of 10,0% compared to June 2024. An increase was also recorded in the mining and quarrying sector (+17,9%). Decreases were noted in the sectors of electricity supply (-15,9%) and water supply and materials recovery (-5,7%).
Source: Cystat
Απασχόληση-Εθνικοί Λογαριασμοί: 2ο τρίμηνο 2025 (Προκαταρκτική Εκτίμηση)
Άτομα
Το σύνολο των εργαζομένων που απασχολούνταν κατά το 2 ο τρίμηνο του 2025 υπολογίζεται στα 508.291 άτομα, εκ των οποίων 455.484 είναι υπάλληλοι και 52.807 αυτοαπασχολούμενοι.
Συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, η συνολική απασχόληση για το 2ο τρίμηνο του 2025 αυξήθηκε κατά 1,8%. Οι σημαντικότερες ποσοστιαίες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στους τομείς της Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (NACE J), στο Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων (NACE G) και Ξενοδοχεία και Εστιατόρια (NACE I).
Ώρες Εργασίας
Οι πραγματικές ώρες εργασίας για το 2 ο τρίμηνο του 2025 υπολογίζονται στις 236.196 χιλιάδες, με ποσοστό αύξησης 2,2% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024. Οι σημαντικότερες ποσοστιαίες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στους τομείς της Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (NACE J), στο Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων (NACE G) και Ξενοδοχεία και Εστιατόρια (NACE I).
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου
Employment-National Accounts: 2nd quarter 2025 (Provisional Estimate)
Persons
Total Employment for the 2 nd quarter of 2025 is estimated at 508.291 persons, of which 455.484 are employees and 52.807 are self-employed.
Compared to the corresponding quarter of 2024, total employment increased by 1,8% for the 2 nd quarter of 2025. The most significant percentage increases were observed in the economic activities of Information and communication (NACE J), Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles (NACE G) and Accommodation and food service activities (NACE I).
Hours Worked
Actual hours worked for the 2nd quarter of 2025 are estimated at 236.196 thousand; an increase of 2,2% compared to the corresponding quarter of 2024. The most significant percentage increases were observed in the economic activities of Information and communication (NACE J), Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles (NACE G) and Accommodation and food service activities (NACE I).
Source: Cystat
Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων: Iανουάριος - Αύγουστος 2025
Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει την έκδοση της έκθεσης "Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων" που καλύπτει την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025.
Κατά τον Αύγουστο 2025, οι συνολικές εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων έφτασαν τις 3.468, σημειώνοντας μείωση 1,7% σε σχέση με 3.527 τον Αύγουστο 2024. Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 1,0% στις 2.803 από 2.776 τον Αύγουστο 2024.
Οι κυριότερες εξελίξεις που σημειώθηκαν στις εγγραφές οχημάτων κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, συνοψίζονται στα ακόλουθα:
(α) Ο συνολικός αριθμός των εγγραφέντων οχημάτων αυξήθηκε κατά 0,8% την περίοδο ΙανουαρίουΑυγούστου 2025 και έφτασε τις 34.668, σε σύγκριση με 34.391 κατά την ίδια περίοδο του 2024.
(β) Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 0,2% και έφτασαν τις 26.961, σε σύγκριση με 26.902 την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Από το σύνολο των επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν, 10.373 ή 38,5% ήταν καινούρια και 16.588 ή 61,5% ήταν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα ενοικίασης ειδικότερα παρουσίασαν αύξηση 27,2% στα 4.044.
(γ) Το μερίδιο των βενζινοκίνητων αυτοκινήτων σαλούν στο σύνολο αυτής της κατηγορίας οχημάτων μειώθηκε την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025 στο 43,2% (από 50,1% την αντίστοιχη περίοδο του 2024), όπως και το μερίδιο των πετρελαιοκίνητων (από 9,9% το 2024 σε 8,5% το 2025). Αντίθετα, αυξήθηκε το μερίδιο των ηλεκτροκίνητων (από 3,3% το 2024 σε 4,8% το 2025) και των υβριδικών (από 36,8% σε 43,6%).
(δ) Οι εγγραφές λεωφορείων μειώθηκαν στις 101 την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025, από 110 την ίδια περίοδο του 2024.
(ε) Οι εγγραφές των οχημάτων μεταφοράς φορτίου αυξήθηκαν στις 3.935 την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025, σε σύγκριση με 3.858 την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 2,0%. Συγκεκριμένα, τα οχήματα ενοικίασης αυξήθηκαν κατά 10,0% στα 187 και τα ελαφρά φορτηγά κατά 2,6% στα 3.152, ενώ μειώθηκαν οι ελκυστήρες δρόμου (ρυμουλκά) κατά 9,2% στους 138 και τα βαριά φορτηγά κατά 1,1% στα 458.
(στ) Οι εγγραφές μοτοποδηλάτων < 50κε μειώθηκαν στις 155 την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025, σε σύγκριση με 535 κατά την ίδια περίοδο του 2024.
(ζ) Οι εγγραφές μοτοσικλετών > 50κε αυξήθηκαν κατά 22,2% στις 3.094 την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025, σε σύγκριση με 2.532 την ίδια περίοδο του 2024.
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου
Registration of Motor Vehicles: January - August 2025
The Statistical Service announces the publication of the report entitled "Registration of Motor Vehicles" for the period January-August 2025.
In August 2025, the total registrations of motor vehicles numbered 3.468, recording a decrease of 1,7% compared to 3.527 in August 2024. Passenger saloon cars registered a rise of 1,0% to 2.803, from 2.776 in August 2024.
The main developments during the period January-August 2025 compared to the corresponding period of 2024 are summarised as follows:
(a) The total registrations of motor vehicles increased by 0,8% to 34.668 in January-August 2025, from 34.391 in January-August 2024.
(b) Passenger saloon cars increased to 26.961 from 26.902 in January-August 2024, recording a rise of 0,2%. Of the total passenger saloon cars, 10.373 or 38,5% were new and 16.588 or 61,5% were used cars. Rental cars in particular recorded a rise of 27,2% to 4.044.
(c) The share of petrol powered passengers' cars to the total of this category of vehicles decreased in January-August 2025 to 43,2% (from 50,1% in the corresponding period of the preceding year) and that of diesel-powered cars to 8,5% in 2025 from 9,9% in 2024. On the other hand, the share of electric cars rose from 3,3% in 2024 to 4,8% in 2025 and of hybrid cars from 36,8% to 43,6%.
(d) Motor coaches and buses registered in January-August 2025 decreased to 101, from 110 in the same period of 2024.
(e) Goods conveyance vehicles increased by 2,0% to 3.935 in January-August 2025, compared to 3.858 in January-August 2024. In particular, rental vehicles increased by 10,0% to 187 and light goods vehicles by 2,6% to 3.152, while road tractors (units of trailers) decreased by 9,2% to 138 and heavy goods vehicles by 1,1% to 458.
(f) Mopeds < 50cc registered in January-August 2025 decreased to 155 compared to 535 in the corresponding period of the previous year.
(g) Mechanised cycles > 50cc increased by 22,2% to 3.094 in January-August 2025, compared to 2.532 in the same period of 2024.
Source: Cystat
Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου: Ιούνιος 2025 (τελικά στοιχεία) και Ιούλιος 2025 (προκαταρτικά στοιχεία)
Ιούλιος 2025: Προκαταρκτικά στοιχεία
Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών τον Ιούλιο 2025 ήταν €1.263,7 εκ. σε σύγκριση με €1.066,5 εκ. τον Ιούλιο 2024, καταγράφοντας αύξηση 18,5%. Οι εισαγωγές από άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ ήταν €709,3 εκ. και από τρίτες χώρες €554,4 εκ. σε σύγκριση με €645,5 εκ. και €421,0 εκ. αντίστοιχα τον Ιούλιο 2024. Οι εισαγωγές τον Ιούλιο 2025 περιλαμβάνουν τη μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας πλοίων, συνολικής αξίας €8,7 εκ. έναντι €12,6 εκ. τον Ιούλιο 2024.
Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών τον Ιούλιο 2025 ήταν €564,3 εκ. σε σύγκριση με €326,8 εκ. τον Ιούλιο 2024, σημειώνοντας αύξηση 72,7%. Οι εξαγωγές προς άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ ήταν €170,7 εκ. και προς τρίτες χώρες €393,6 εκ., σε σύγκριση με €102,0 εκ. και €224,8 εκ. αντίστοιχα τον Ιούλιο 2024. Οι εξαγωγές τον Ιούλιο 2025 περιλαμβάνουν τη μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας πλοίων, συνολικής αξίας €89,9 εκ. έναντι €20,4 εκ. τον Ιούλιο 2024. Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουλίου 2025 ήταν €7.760,9 εκ. σε σύγκριση με €6.712,4 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουλίου 2024, σημειώνοντας αύξηση 15,6%.
Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουλίου 2025 ήταν €3.193,5 εκ. σε σύγκριση με €2.324,3 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουλίου 2024, σημειώνοντας αύξηση 37,4%. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €4.567,4 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουλίου 2025 σε σύγκριση με €4.388,1 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024.
Ιούνιος 2025: Τελικά στοιχεία
Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών ήταν €1.122,8 εκ. τον Ιούνιο 2025 σε σύγκριση με €920,3 εκ. τον Ιούνιο 2024, σημειώνοντας αύξηση 22,0%.
Οι εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Ιούνιο 2025 ήταν €347,0 εκ. σε σύγκριση με €190,1 εκ. τον Ιούνιο 2024, καταγράφοντας αύξηση 82,5%.
Η αξία των εγχώριων εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων, εξαιρουμένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Ιούνιο 2025 ανήλθε σε €336,2 εκ. σε σύγκριση με €178,2 εκ. τον Ιούνιο 2024. Η αξία των εγχώριων εξαγωγών γεωργικών προϊόντων, εξαιρουμένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Ιούνιο 2025 ανήλθε στα €9,7 εκ. έναντι €10,7 εκ. τον Ιούνιο 2024.
Οι εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Ιούνιο 2025 ήταν €164,5 εκ. σε σύγκριση με €262,4 εκ. τον Ιούνιο 2024, σημειώνοντας μείωση 37,3%.
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου
Foreign Trade Statistics: June 2025 (final data) and July 2025 (provisional data)
July 2025: Provisional data
Total imports of goods in July 2025 were €1.263,7 mn as compared to €1.066,5 mn in July 2024, recording an increase of 18,5%. Imports from other EU Member States were €709,3 mn and from third countries €554,4 mn, compared to €645,5 mn and €421,0 mn respectively in July 2024. Imports in July 2025 include the transfer of economic ownership of vessels, with total value of €8,7 mn as compared to €12,6 mn in July 2024.
Total exports of goods in July 2025 were €564,3 mn as compared to €326,8 mn in July 2024, recording an increase of 72,7%. Exports to other EU Member States were €170,7 mn and to third countries €393,6 mn, compared to €102,0 mn and €224,8 mn respectively in July 2024. Exports in July 2025 include the transfer of economic ownership of vessels, with total value of €89,9 mn as compared to €20,4 mn in July 2024. Total imports of goods in January–July 2025 amounted to €7.760,9 mn as compared to €6.712,4 mn in January–July 2024, recording an increase of 15,6%.
Total exports of goods in January-July 2025 were €3.193,5 mn compared to €2.324,3 mn in January-July 2024, registering an increase of 37,4%. The trade deficit was €4.567,4 mn in January–July 2025 compared to €4.388,1 mn in the corresponding period of 2024.
June 2025, Final Data
Total imports of goods amounted to €1.122,8 mn in June 2025 as compared to €920,3 mn in June 2024, recording an increase of 22,0%.
Exports of domestically produced products, including stores and provisions for ships and aircraft, were €347,0 mn in June 2025 as compared to €190,1 mn in June 2024, recording an increase of 82,5%.
Domestic exports of industrial products, excluding stores and provisions for ships and aircraft, were €336,2 mn in June 2025 compared to €178,2 mn in June 2024. Domestic exports of agricultural products, excluding stores and provisions for ships and aircraft, were €9,7 mn in June 2025 compared to €10,7 mn in June 2024.
Exports of foreign products, including stores and provisions for ships and aircraft, were €164,5 mn in June 2025 as compared to €262,4 mn in June 2024, recording a decrease of 37,3%.
Source: Cystat
Πωλήσεις βιομηχανικών προϊόντων εγχώριας παραγωγής κατά είδος: 2023
Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει τη δημοσιοποίηση αναλυτικών στοιχείων για τις πωλήσεις προϊόντων που παράχθηκαν από κυπριακές βιομηχανικές μονάδες το 2023, σε ποσότητες (όπου αυτό είναι δυνατό) και σε αξία.
Κατά το 2023 οι συνολικές πωλήσεις βιομηχανικών προϊόντων εγχώριας παραγωγής έφτασαν τα €4.601,6 εκατομμύρια σε σύγκριση με €4.289,6 εκατομμύρια το 2022, σημειώνοντας αύξηση 7,3%.
Οι πωλήσεις από εγχώριες βιομηχανικές μονάδες κάποιων ενδεικτικών προϊόντων ήταν το 2023: χαλλούμι 41,9 χιλιάδες τόνοι με αξία €338,1 εκατομμύρια, παστεριωμένο γάλα και κρέμα γάλακτος 60,7 εκατομμύρια λίτρα με αξία €85,9 εκατομμύρια, φρέσκοι χυμοί φρούτων 71,1 χιλιάδες τόνοι με αξία €49,0 εκατομμύρια, προϊόντα κρέατος (αλλαντικά) €50,4 εκατομμύρια, νωπά προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής €351,4 εκατομμύρια, μπίρα 42,3 εκατομμύρια λίτρα με αξία €53,8 εκατομμύρια, κρασιά 11,9 εκατομμύρια λίτρα με αξία €39,5 εκατομμύρια, αναψυκτικά 13,5 εκατομμύρια λίτρα με αξία €20,5 εκατομμύρια, εμφιαλωμένο νερό 190,7 εκατομμύρια λίτρα με αξία €39,9 εκατομμύρια, χημικά προϊόντα €84,0 εκατομμύρια, φαρμακευτικά προϊόντα και σκευάσματα €351,4 εκατομμύρια, τσιμέντο και κλίνκερ €158,2 εκατομμύρια και έτοιμο σκυρόδεμα 3,2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα με αξία €247,7 εκατομμύρια.
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου
Sales of industrial commodities of local production by type: 2023
In The Statistical Service announces the publication of detailed data on the sales of commodities produced by industrial units in Cyprus in 2023, both in quantity (wherever this is possible) and in value terms.
During 2023 the total sales of industrial commodities of local production reached €4.601,6 million compared to €4.289,6 million in 2022, registering an increase of 7,3%.
The sales from local industrial units of some indicative products were in 2023: halloumi cheese 41,9 thousand tonnes with value €338,1 million, pasteurized milk and fresh cream 60,7 million litres with value €85,9 million, fresh fruit juice 71,1 thousand tonnes with value €49,0 million, prepared meat products €50,4 million, fresh bakery and pastry products €351,4 million, beer 42,3 million litres with value €53,8 million, wines 11,9 million litres with value €39,5 million, soft drinks 13,5 million litres with value €20,5 million, bottled mineral water 190,7 million litres with value €39,9 million, chemical products €84,0 million, pharmaceutical products and preparations €351,4 million, cement and clinker €158,2 million and ready-mixed concrete 3,2 million cubic metres with value €247,7 million.
Source: Cystat
Απασχόληση Κυβέρνησης ανά κατηγορία: Αύγουστος 2025
Η απασχόληση στην Κυβέρνηση τον Αύγουστο του 2025 αυξήθηκε κατά 209 άτομα (0,4%) σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024 και ανήλθε στα 52.661 άτομα. Η απασχόληση στη Δημόσια Υπηρεσία και στις Δυνάμεις Ασφαλείας μειώθηκε κατά 0,9% και 2,4% αντίστοιχα, ενώ στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία αυξήθηκε κατά 5,0%.
Στο σύνολο της Κυβέρνησης, η μεγαλύτερη αύξηση (8,3%) παρατηρείται στους Εργοδοτούμενους Ορισμένου Χρόνου (ΕΟΧ) σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2024 και η μεγαλύτερη μείωση (-6,3%) παρατηρείται στους Εργοδοτούμενους Αορίστου Χρόνου (ΕΑΧ). Στις επί μέρους κατηγορίες προσωπικού ανά Υπηρεσία, η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση παρουσιάζεται στους ΕΟΧ της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (20,4%) και η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση στους EOX των Δυνάμεων Ασφαλείας (-70,6%).
Σημειώνεται ότι η μεγάλη μείωση που παρατηρείται στους ΕΟΧ των Δυνάμεων Ασφαλείας (-70,6%) οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ολοκλήρωση και μη επέκταση συγκεκριμένων συμβάσεων ορισμένου χρόνου κατά τον Ιούλιο 2025.
Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025 ο μέσος όρος της συνολικής απασχόλησης στην Κυβέρνηση αυξήθηκε κατά 0,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου
Government employment by category: August 2025
In August 2025, total government employment reached 52.661 persons, recording an increase of 209 employees (0,4%) compared to August 2024. Employment in the Civil Service and in the Security Forces declined by 0,9% and 2,4% respectively, while employment in the Educational Service increased by 5,0%.
Compared to August 2024, the largest increase in total government employment is observed in the category of employees with contracts of definite duration (8,3%) and the largest decrease is observed in the category of employees with contracts of indefinite duration (-6,3%). Focusing on employee categories by Service, the largest percentage increase in employment is recorded in employees with contracts of definite duration in the Educational Service (20,4%), while the largest percentage decrease in employment is observed for employees with contracts of definite duration in the Security Forces (- 70,6%).
It is noted that the significant decrease observed in the number of employees with contracts of definite duration in the Security Forces (-70,6%) is mainly attributed to the completion and non-renewal of specific define duration contracts in July 2025.
For the period January – August 2025 the average total government employment increased by 0,8% compared to the corresponding period of 2024.
Source: Cystat<32>Μητρώο Επιχειρήσεων: 2023
Κατά το 2023, ο αριθμός των επιχειρήσεων στην Κύπρο ανήλθε στις 125.152 σε σύγκριση με 119.816 το 2022, καταγράφοντας αύξηση 4,5%
Το 2023, 94,8% των επιχειρήσεων είχε λιγότερους από 10 απασχολούμενους. Μόλις 156 επιχειρήσεις ή 0,1% του συνόλου απασχολούσε 250 άτομα και άνω.
Ο αριθμός των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις παρουσιάζει γενικά αυξητική τάση, με εξαίρεση το 2020 όπου παρατηρήθηκε μείωση της τάξης του 3,3%. Το 2023 οι επιχειρήσεις με μέγεθος 0-9, απασχολούσαν το 38,1% του συνολικού αριθμού των απασχολουμένων, ενώ οι επιχειρήσεις με μέγεθος 250 άτομα και άνω απασχολούσαν το 25,3% του συνόλου.
Ο μεγαλύτερος παραγωγικός τομέας σε αριθμό επιχειρήσεων είναι ο τομέας του "Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου, Επισκευής Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσικλετών" (16.672) και ακολουθούν οι τομείς των "Επαγγελματικών, Επιστημονικών και Τεχνικών Δραστηριοτήτων" (13.235) και των "Κατασκευών" (10.311). Ο μικρότερος παραγωγικός τομέας είναι τα "Ορυχεία και Λατομεία" με μόλις 46 επιχειρήσεις.
Σε σχέση με τον αριθμό απασχολουμένων, ο τομέας του "Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου, Επισκευής Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσικλετών" είναι και πάλι ο μεγαλύτερος τομέας με 77.046 απασχολούμενους και ακολουθούν οι τομείς των "Δραστηριοτήτων Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης" με 57.041 και της "Δημόσιας Διοίκησης και Άμυνας, Υποχρεωτικής Κοινωνικής Ασφάλισης" με 55.067.
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου
Business Register: 2023
In 2023 the number of enterprises in Cyprus reached 125.152 compared to 119.816 in 2022, recording an increase of 4,5%.
In 2023, 94,8% of the enterprises were employing less than 10 persons. Only 156 enterprises or 0,1% of the total employed 250 persons and over.
The number of persons employed in enterprises shows in general an upward trend, with the exception of 2020 where a decrease of 3,3% was observed.
In 2023, the enterprises in the size group 0-9 were employing 38,1% of the total number of persons employed, while the enterprises in the size group 250+ were employing 25,3% of the total. The biggest productive sector in terms of the number of enterprises was the sector of "Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles" (16.672), followed by the sectors of "Professional, Scientific and Technical Activities" (13.235) and "Construction" (10.311), while the smallest productive sector was "Mining and Quarrying" with only 46 enterprises.
As far as the number of persons employed is concerned, the sector of "Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles" is again the biggest sector with 77.046 persons employed, followed by the sectors of "Accommodation and Food Service Activities" with 57.041 persons employed and "Public Administration and Defence, Compulsory Social Security" with 55.067 persons employed.
Source: Cystat
