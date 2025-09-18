Economics Weekly Alert 33/2025

Άτομα

Το σύνολο των εργαζομένων που απασχολούνταν κατά το 2 ο τρίμηνο του 2025 υπολογίζεται στα 508.291 άτομα, εκ των οποίων 455.484 είναι υπάλληλοι και 52.807 αυτοαπασχολούμενοι.

Συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, η συνολική απασχόληση για το 2ο τρίμηνο του 2025 αυξήθηκε κατά 1,8%. Οι σημαντικότερες ποσοστιαίες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στους τομείς της Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (NACE J), στο Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων (NACE G) και Ξενοδοχεία και Εστιατόρια (NACE I).

Ώρες Εργασίας

Οι πραγματικές ώρες εργασίας για το 2 ο τρίμηνο του 2025 υπολογίζονται στις 236.196 χιλιάδες, με ποσοστό αύξησης 2,2% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024. Οι σημαντικότερες ποσοστιαίες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στους τομείς της Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (NACE J), στο Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων (NACE G) και Ξενοδοχεία και Εστιατόρια (NACE I).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Employment-National Accounts: 2nd quarter 2025 (Provisional Estimate)

Persons

Total Employment for the 2 nd quarter of 2025 is estimated at 508.291 persons, of which 455.484 are employees and 52.807 are self-employed.

Compared to the corresponding quarter of 2024, total employment increased by 1,8% for the 2 nd quarter of 2025. The most significant percentage increases were observed in the economic activities of Information and communication (NACE J), Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles (NACE G) and Accommodation and food service activities (NACE I).

Hours Worked

Actual hours worked for the 2nd quarter of 2025 are estimated at 236.196 thousand; an increase of 2,2% compared to the corresponding quarter of 2024. The most significant percentage increases were observed in the economic activities of Information and communication (NACE J), Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles (NACE G) and Accommodation and food service activities (NACE I).

Source: Cystat

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει την έκδοση της έκθεσης "Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων" που καλύπτει την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025.

Κατά τον Αύγουστο 2025, οι συνολικές εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων έφτασαν τις 3.468, σημειώνοντας μείωση 1,7% σε σχέση με 3.527 τον Αύγουστο 2024. Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 1,0% στις 2.803 από 2.776 τον Αύγουστο 2024.

Οι κυριότερες εξελίξεις που σημειώθηκαν στις εγγραφές οχημάτων κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, συνοψίζονται στα ακόλουθα:

(α) Ο συνολικός αριθμός των εγγραφέντων οχημάτων αυξήθηκε κατά 0,8% την περίοδο ΙανουαρίουΑυγούστου 2025 και έφτασε τις 34.668, σε σύγκριση με 34.391 κατά την ίδια περίοδο του 2024.

(β) Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 0,2% και έφτασαν τις 26.961, σε σύγκριση με 26.902 την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Από το σύνολο των επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν, 10.373 ή 38,5% ήταν καινούρια και 16.588 ή 61,5% ήταν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα ενοικίασης ειδικότερα παρουσίασαν αύξηση 27,2% στα 4.044.

(γ) Το μερίδιο των βενζινοκίνητων αυτοκινήτων σαλούν στο σύνολο αυτής της κατηγορίας οχημάτων μειώθηκε την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025 στο 43,2% (από 50,1% την αντίστοιχη περίοδο του 2024), όπως και το μερίδιο των πετρελαιοκίνητων (από 9,9% το 2024 σε 8,5% το 2025). Αντίθετα, αυξήθηκε το μερίδιο των ηλεκτροκίνητων (από 3,3% το 2024 σε 4,8% το 2025) και των υβριδικών (από 36,8% σε 43,6%).

(δ) Οι εγγραφές λεωφορείων μειώθηκαν στις 101 την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025, από 110 την ίδια περίοδο του 2024.

(ε) Οι εγγραφές των οχημάτων μεταφοράς φορτίου αυξήθηκαν στις 3.935 την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025, σε σύγκριση με 3.858 την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 2,0%. Συγκεκριμένα, τα οχήματα ενοικίασης αυξήθηκαν κατά 10,0% στα 187 και τα ελαφρά φορτηγά κατά 2,6% στα 3.152, ενώ μειώθηκαν οι ελκυστήρες δρόμου (ρυμουλκά) κατά 9,2% στους 138 και τα βαριά φορτηγά κατά 1,1% στα 458.

(στ) Οι εγγραφές μοτοποδηλάτων < 50κε μειώθηκαν στις 155 την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025, σε σύγκριση με 535 κατά την ίδια περίοδο του 2024.

(ζ) Οι εγγραφές μοτοσικλετών > 50κε αυξήθηκαν κατά 22,2% στις 3.094 την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025, σε σύγκριση με 2.532 την ίδια περίοδο του 2024.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Registration of Motor Vehicles: January - August 2025

The Statistical Service announces the publication of the report entitled "Registration of Motor Vehicles" for the period January-August 2025.

In August 2025, the total registrations of motor vehicles numbered 3.468, recording a decrease of 1,7% compared to 3.527 in August 2024. Passenger saloon cars registered a rise of 1,0% to 2.803, from 2.776 in August 2024.

The main developments during the period January-August 2025 compared to the corresponding period of 2024 are summarised as follows:

(a) The total registrations of motor vehicles increased by 0,8% to 34.668 in January-August 2025, from 34.391 in January-August 2024.

(b) Passenger saloon cars increased to 26.961 from 26.902 in January-August 2024, recording a rise of 0,2%. Of the total passenger saloon cars, 10.373 or 38,5% were new and 16.588 or 61,5% were used cars. Rental cars in particular recorded a rise of 27,2% to 4.044.

(c) The share of petrol powered passengers' cars to the total of this category of vehicles decreased in January-August 2025 to 43,2% (from 50,1% in the corresponding period of the preceding year) and that of diesel-powered cars to 8,5% in 2025 from 9,9% in 2024. On the other hand, the share of electric cars rose from 3,3% in 2024 to 4,8% in 2025 and of hybrid cars from 36,8% to 43,6%.

(d) Motor coaches and buses registered in January-August 2025 decreased to 101, from 110 in the same period of 2024.

(e) Goods conveyance vehicles increased by 2,0% to 3.935 in January-August 2025, compared to 3.858 in January-August 2024. In particular, rental vehicles increased by 10,0% to 187 and light goods vehicles by 2,6% to 3.152, while road tractors (units of trailers) decreased by 9,2% to 138 and heavy goods vehicles by 1,1% to 458.

(f) Mopeds < 50cc registered in January-August 2025 decreased to 155 compared to 535 in the corresponding period of the previous year.

(g) Mechanised cycles > 50cc increased by 22,2% to 3.094 in January-August 2025, compared to 2.532 in the same period of 2024.

Source: Cystat

