H1B VİZE BAŞVURULARI YENİ BİR DÖNEME GİRİYOR – Şirketler İçin Maliyetler Ve Fırsatlar

H-1B vizesi, Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren şirketlerin yüksek vasıflı yabancı çalışanlara erişebilmesi için en önemli yollardan biri olmaya devam etmektedir. Ancak son dönemde...

I. Giriş

H-1B vizesi, Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren şirketlerin yüksek vasıflı yabancı çalışanlara erişebilmesi için en önemli yollardan biri olmaya devam etmektedir. Ancak son dönemde H-1B vize programı ile ilgili iki önemli düzenleyici gelişme gündeme gelmiştir. Bunun sonucunda işverenler artık yeni bir değerlendirme sürecine girmiş durumdadır.

İlk gelişme, işverenlerin her bir H-1B vize başvurusu için devlete ek 100.000 dolar ödeme yapmasını gerektiren yeni bir başvuru ücretidir. İkinci gelişme ise İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) tarafından getirilen ve H-1B kura sistemine maaş ağırlıklı bir seçim modeli ekleyen düzenlemedir.

Bu iki düzenleme birlikte ele alındığında, H-1B vizelerinin artık hem maliyet hem de seçilme olasılığı açısından yeni bir çerçeveye oturduğu görülmektedir. Ancak tüm bu değişikliklerin içinde işverenler açısından öne çıkan kritik bir nokta vardır:

ABD'de hâlihazırda yasal statü ile bulunan ve statü değişikliği yoluyla H-1B statüsüne geçen çalışanlar, genel olarak ek 100.000 dolarlık başvuru ücretine tabi değildir.

II. H-1B Başvuru Ücreti: İşveren Yükümlülüklerini Şekillendiren Maliyetler

Mevcut Trump H-1B politika çerçevesi kapsamında işverenlerin, normal USCIS başvuru ücretlerine ek olarak her bir H-1B dilekçesi için 100.000 dolar ek ödeme yapması gerekmektedir. Bu düzenleme, son yıllardaki en önemli H-1B vize değişikliklerinden biri olarak değerlendirilmektedir.

Bu tutar tamamen işveren tarafından karşılanmak zorundadır ve çalışanın maaşından bağımsızdır. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için bu rakam ciddi bir finansal engel oluşturmaktadır. Bu nedenle, düşük veya orta düzey maaşlı pozisyonlar için H-1B başvurusu yapmak finansal açıdan zorlayıcı hâle gelmiştir.

Her ne kadar bu düzenleme — daha geniş kapsamlı H-1B vize programı güncellemelerinin bir parçası olarak, federal bir mahkeme tarafından hukuka uygun bulunmuş olsa da temyiz süreci hâlen devam etmektedir. Bu nedenle nihai hukuki görünümün zaman içinde netleşmesi beklenmektedir.

III. DHS Kura Sistemindeki Değişim, H-1B Vize Programı Güncellemelerini Nasıl Yansıtıyor?

DHS tarafından uygulamaya konulan maaş ağırlıklı seçim sistemi, H-1B vize kurasının işleyiş mantığını köklü biçimde değiştirmiştir ve bugüne kadarki en etkili H-1B vize programı güncellemelerinden biri olarak değerlendirilmektedir. Önceki sistemde tüm başvuruların seçilme olasılığı eşitti. Ancak yeni modelde, daha yüksek maaş seviyeleri sunan başvurular daha yüksek önceliğe sahip olmaktadır.

Bu H-1B vize kural değişikliği, yüksek nitelik gerektiren ve rekabetçi maaş sunan pozisyonların en fazla avantaj elde ettiği bir ortam yaratmıştır. Daha düşük maaşlı başvurular sistem dışına çıkmamaktadır; ancak seçilme olasılıkları görece azalmaktadır.

Bu nedenle maaş seviyesi artık H-1B vize başarı oranlarını doğrudan etkileyen bir faktör hâline gelmiş olup, insan kaynakları stratejik planlamasına uzun vadeli bir unsur olarak dâhil edilmelidir.

IV- H-1B Vize Çerçevesinde Stratejik İş Gücü Planlaması

Bu gelişmeler ışığında işverenler açısından en kritik konulardan biri şudur: ek 100.000 dolarlık ücret, esas olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne yurt dışından giriş yapmak isteyen kişiler için yapılan yeni H-1B vize başvurularını hedef almaktadır.

Buna karşılık, hâlihazırda ABD'de F-1, J-1 veya başka bir geçici statü ile yasal olarak bulunan ve statü değişikliği yoluyla H-1B statüsüne geçen kişiler için bu ek ücret genellikle uygulanmamaktadır.

Bu durum, halihazırda Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan yabancı yetenek havuzunu H-1B vize çerçevesinde işverenler için çok daha cazip hâle getirmektedir. Aynı zamanda daha öngörülebilir bir maliyet yapısı sunar. Başka bir deyişle:

✔ yurt dışından işe alım artık daha yüksek maliyet ve belirsizlik taşımaktadır.

✔ ABD'de hâlihazırda H-1B statüsünde bulunan çalışanları işe almak stratejik ve finansal açıdan avantaj sağlamaktadır

V-Sonuç: Son H-1B Vize Programı Güncellemeleri İşe Alımın Geleceği İçin Ne Anlama Geliyor?

Tüm bu düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde, H-1B vize başvurularının genel maliyetinin arttığı açıkça görülmektedir. Ancak doğru planlama ile bu yeni yapı, işverenler için önemli fırsatlar da doğurabilir.

100.000 dolarlık H-1B başvuru ücreti ile DHS tarafından uygulanan maaş ağırlıklı kura modeli birlikte düşünüldüğünde, programın artık daha yüksek nitelik gerektiren ve daha yüksek maaş sunan pozisyonlara yöneldiği anlaşılmaktadır.

Diğer yandan, Amerika Birleşik Devletleri içinde yasal statüye sahip çalışanlar için yapılan H-1B başvuruları çoğu durumda bu ek maliyetten muaf tutulmaktadır. Bu da söz konusu yolu işverenler için daha sürdürülebilir ve stratejik bir işe alım seçeneği haline getirmektedir.

Bununla birlikte, hukuki gelişmelerin ve devam eden H-1B program güncellemelerinin yakından takip edilmesi, aynı zamanda sağlam bir planlama ve profesyonel destekle hareket edilmesi, bu yeni dönemi başarıyla yönetmek isteyen şirketler açısından kritik öneme sahip olacaktır.

