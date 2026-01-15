LAS SOLICITUDES DE VISA H-1B ENTRAN EN UNA NUEVA ERA Costos y Oportunidades para las Empresas

La visa H-1B sigue siendo una de las vías más importantes para que las empresas que operan en los Estados Unidos accedan a trabajadores extranjeros altamente calificados.

I. Introducción

La visa H-1B sigue siendo una de las vías más importantes para que las empresas que operan en los Estados Unidos accedan a trabajadores extranjeros altamente calificados. Sin embargo, recientemente han surgido dos importantes desarrollos regulatorios relacionados con el programa de visas H-1B. Como resultado, los empleadores están entrando en una nueva fase de evaluación.

El primer cambio es una nueva tarifa de solicitud que exige a los empleadores pagar US$100,000 adicionales por cada presentación de visa H-1B. El segundo se refiere a una modificación introducida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que ha implementado un sistema de selección ponderado por nivel salarial dentro de la lotería H-1B.

Cuando ambas regulaciones se analizan en conjunto, queda claro que las visas H-1B ahora operan bajo un nuevo marco tanto en términos de costo como de probabilidad de selección. Sin embargo, en medio de todos estos cambios, hay un punto clave para los empleadores:

Los empleados que ya se encuentran legalmente en los Estados Unidos y cambian su estatus a H-1B por medio de un ajuste de estatus generalmente no están sujetos a la tarifa adicional de US$100,000.

II. Tarifa de Presentación H-1B: Costos que Redefinen las Obligaciones del Empleador

Bajo el actual marco de políticas Trump H-1B, los empleadores deben pagar US$100,000 adicionales por cada petición H-1B, además de las tarifas regulares de USCIS. Esta regulación es considerada uno de los cambios más significativos en la visa H-1B en los últimos años.

Este monto debe ser cubierto completamente por el empleador y no depende del salario del empleado. Para las pequeñas y medianas empresas, esta cifra representa una barrera financiera considerable. Como resultado, la presentación de peticiones H-1B para puestos con salarios bajos o medianos se ha vuelto económicamente desafiante.

Aunque esta regulación — introducida como parte de actualizaciones más amplias del programa de visas H-1B, ha sido confirmada como legal por un tribunal federal, el proceso de apelación continúa. Por lo tanto, se espera que el panorama regulatorio final se aclare con el tiempo.

III. Cómo el Cambio en la Lotería del DHS Refleja Actualizaciones Clave del Programa de Visas H-1B

El sistema de selección ponderado por salario implementado por el DHS ha cambiado de manera fundamental la lógica de la lotería de visas H-1B y es considerado una de las actualizaciones más importantes del programa de visas H-1B hasta la fecha. En el sistema anterior, todas las solicitudes tenían la misma probabilidad de ser seleccionadas. Sin embargo, en el nuevo modelo, las solicitudes que ofrecen niveles salariales más altos reciben mayor prioridad de selección.

Esta actualización de las reglas de la visa H-1B ha creado un entorno en el que los puestos altamente calificados y mejor remunerados obtienen la mayor ventaja. Las solicitudes con salarios más bajos no están excluidas del sistema, pero su probabilidad de selección se reduce de manera relativa.

De esta manera, el nivel salarial se ha convertido ahora en un factor que influye directamente en las tasas de aprobación de la visa H-1B y debe integrarse en la planificación estratégica de recursos humanos a largo plazo.

IV- Planificación Estratégica de la Fuerza Laboral Dentro del Marco de la Visa H-1B

A la luz de estos desarrollos, uno de los puntos más críticos para los empleadores es el siguiente: la tarifa adicional de US$100,000 está dirigida principalmente a nuevas solicitudes de visa H-1B presentadas para personas que ingresan a los Estados Unidos desde el extranjero.

En cambio, cuando una persona ya cuenta con estatus legal en los Estados Unidos, como F-1, J-1 u otro estatus temporal, y cambia a estatus H-1B mediante ajuste de estatus dentro del país, esta tarifa adicional generalmente no se aplica.

Esto hace que el conjunto de talento extranjero que ya reside en los Estados Unidos sea mucho más atractivo para los empleadores dentro del marco de la visa H-1B. Además, ofrece una estructura de costos más predecible. En otras palabras:

✔ contratar desde el extranjero ahora implica mayor costo e incertidumbre

✔ contratar talento que ya se encuentra en EE. UU. bajo estatus H-1B ofrece una ventaja estratégica y financiera

V-Conclusión: Lo Que Las Recientes Actualizaciones del Programa de Visas H-1B Significan para el Futuro de la Contratación

Al evaluar todas estas regulaciones en conjunto, queda claro que el costo total de presentar solicitudes de visa H-1B ha aumentado. Sin embargo, con la planificación adecuada, este nuevo marco también puede crear importantes oportunidades para los empleadores.

El requisito de US$100,000 por solicitud H-1B, combinado con el modelo de lotería ponderado por salario del DHS, representa cambios significativos en la visa H-1B que orientan el programa hacia puestos altamente calificados y mejor remunerados.

Al mismo tiempo, las solicitudes de visa H-1B presentadas para trabajadores que ya cuentan con estatus legal dentro de los Estados Unidos están, en la mayoría de los casos, exentas de este costo adicional, lo que convierte esta vía en una opción de contratación más sostenible y estratégica.

No obstante, dar seguimiento cercano a los desarrollos legales y a las continuas actualizaciones del programa de visas H-1B, junto con una planificación sólida y asesoría profesional, será esencial para las empresas que buscan navegar eficazmente esta nueva era.

