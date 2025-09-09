50'den Az Çalişani Olan Ve Az Tehlikeli Sinifta Yer Alan İşyerlerinin İş Sağliği Ve Güvenliği Yükümlülükleri Hakkinda Bilgi Notu

I. GİRİŞ

7538 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 15 Ocak 2025 tarih ve 32783 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanmış olup 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda ("6331 sayılı Kanun") yapılan değişiklikler 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta olan işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği ("İSG") yükümlülükleri genişletilmiştir.

II. MEVCUT İSG YÜKÜMLÜLKLERİ

Değişiklik öncesi 6331 sayılı Kanun'un 4. ve 5. maddeleri maddelerinde yer alan çalışanlara iş İSG eğitimi vermek, risk değerlendirmesi yapmak, çalışanın iş güvenliği kapsamında işe uygunluğunu gözetmek, hayati tedbirleri almak, risklerden kaçınmak, var olan riskleri analiz ederek mücadele etmek, İSG için gerekli ekipmanları ve organizasyonu sağlamak ve tedbirler almak gibi halihazırda birçok yükümlülüğü bulunmaktadır.

III. MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELER

31 Aralık 2024 tarihinden itibaren ise 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta olan işyerlerine 6331 sayılı Kanun'un 6. maddesi kapsamında aşağıdaki ek sorumluluklar getirilmiştir:

İşyerinde bir iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurulmalıdır. Bu niteliklere sahip çalışanın olmaması halinde İSG uzmanı ve işyeri hekiminin ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden yarı zamanlı çalıştırılarak sağlanması veya işyeri hekimliği eğitiminin Sağlık Bakanlığı'nın Çalışan Sağlığı Eğitim Merkezi'nden alınmasıyla destek almak mümkündür. İşveren veya işveren vekili, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ("Bakanlık") ilan ettiği eğitimleri başarıyla tamamlayıp işe giriş muayeneleri ve periyodik sağlık kontrolleri dışında kalan İSG hizmetlerini yürütebilir. İşyerinde, iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimlerinin görevlerini yerine getirebilmesi için ihtiyaç duydukları malzemeler, çalışma alanı ve gerekli zaman sağlanmalıdır. Son olarak işveren tarafından, İSG hizmetlerini yürüten kişiler arasında koordinasyon sağlanmalı, bu kişiler tarafından yazılı olarak önerilen tedbirler mevzuatta düzenlenen diğer tedbirlerle birlikte hayata geçirilmelidir.

10'dan az çalışanı olan ve az tehlikeli işyerleri için ise 6331 sayılı Kanun uyarınca Cumhurbaşkanlığı tarafından karar verilmesi halinde, Bakanlık tarafından giderler, iş kazası ve meslek hastalığı bakımından kısa vadeli sigorta kolları için toplanan primlerden kaynak aktarılması desteğinden yararlanma imkânı tanımıştır.

IV. MEVZUATA UYULMAMASI HALİNDE UYGULANACAK OLAN İDARİ PARA CEZALARI

6331 sayılı Kanun'un 6. maddesi ile getirilen yükümlülüklere az tehlikeli işyerlerince uyulmaması halinde Bakanlık'ça 2025 yılı için aşağıdaki tabloda yer alan idari para cezaları öngörülmüştür:

Yerine Getirilmeyen Yükümlülük 10'dan Az Çalışan 10-49 Çalışan 50'den Fazla Çalışan İş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi görevlendirmemek 88.663 TL (2.704 USD) 88.663 TL (2.704 USD) 132.994 TL (4.056 USD) Gerekli malzeme, zaman ve mekanı sağlamamak 26.557 TL (810 USD) 26.557 TL (810 USD) 39.835 TL (1.215 USD) İSG ekipleri arasında koordinasyonun sağlanmaması 26.557 TL (810 USD) 26.557 TL (810 USD) 39.835 TL (1.215 USD) İSG tedbirlerinin yerine getirilmemesi 17.686 TL (539 USD) 17.686 TL (539 USD) 26.529 TL (809 USD) İSG konusunda gerekli bilgilendirmelerin yapılmaması 26.557 TL (810 USD) 26.557 TL (810 USD) 39.835 TL (1.215 USD)

V. SONUÇ

Yapılan mevzuat değişiklikleri ile 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta olan işyerlerine mevcut İSG yükümlülüklerinin yanında iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi, işyeri hekimi görevlendirmek, gerekli ekipmanları sağlayarak düzenin sağlanması, İSG ekipleri arası koordinasyonun sağlanması ve hem İSG ekiplerinin hem de mevzuatça önerilen tedbirlerin yerine getirilmesi gibi birçok yükümlülük getirilmiştir. Bunun yanı sıra, söz konusu yükümlülüklerin uygulanmaması halinde işyerinde çalışan kişi sayısına bağlı olarak idari para cezaları öngörülmüştür.

Avukatlık faaliyetleri, yazılım kurma, veri işleme faaliyetleri, ürün ruhsatlandırma, perakende ticaret, holding şirketlerinin faaliyetleri ve banka faaliyetleri gibi işyerleri az tehlikeli işyeri sıfatına haizdir. İşyerinizin "az tehlikeli işyeri" kapsamında olup olmadığına ilişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi'ni incelemenizi tavsiye ederiz.

