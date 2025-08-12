50'den Az Çalışanı Olan Az Tehli̇keli̇ İşyerleri̇nde Yeni̇ Dönem

5 Mart 2025 tarihli ve 32832 sayılı Resmi Gazete'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından; "İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile "Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlanmış ve yönetmelikler 5 Mart 2025 tarihinde yayımlanmakla yürürlüğe girmiştir.

A) İşyerlerinde İşveren Veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine ilişkin kapsam genişletilmiştir. Bu kapsamda;

I. İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin; üniversiteler, kamu kurumları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, işçi ve işveren kuruluşları tarafından verilebileceği belirtilmiş; ancak, bu kurumların eğitim verebilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile protokol yapması koşulu getirilmiştir. İş sağlığı ve güvenliği eğitimi veren bu kurumlar, eğitim ve belgelendirme sürecine ilişkin ücretleri, bu ücretlerin net asgari ücretin onda birini (1/10) geçmeyecek şekilde Bakanlıkla yapılan protokolle açıkça belirlenmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Ayrıca, Bakanlıkla protokol yaparak eğitim veren bu kurumlar, eğitimi tamamlayan kişilere "İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin İşveren veya İşveren Vekili Eğitimi Tamamlama Belgesi" eğitimin başarıyla tamamlandığını gösteren resmi bir belge düzenleyecek ve bu kişilerin eğitimi tamamladığını Genel Müdürlüğe bildireceklerdir. Bu resmî belgenin örneği, 5 Mart 2025 tarihli ve 32832 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ekinde yer almaktadır.

II. İşyerlerinde İşveren Veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmeliğin 5'inci, 6'ncı ve 8'inci maddeleri için sınavda başarılı olunması şartı kaldırılmış ve sadece "eğitimin tamamlanmasının" yeterli olacağı belirlenmiştir. 5'inci ve 6'ncı maddelerde yer alan "tamamlayarak sınavda başarılı olan" ibaresi "tamamlayan" şeklinde değiştirilmiştir. Buna göre, artık söz konusu eğitimlerin tamamlanması yeterli olacak, sınav başarı şartı aranmayacaktır. Bu bağlamda;

Yönetmelikte belirtilen eğitimi tamamlayan işveren veya işveren vekilleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini, işe giriş ve periyodik muayeneler ile tetkikler hariç, iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi görevlendirme şartı olmaksızın yürütebilecektir.

Yönetmelik kapsamında verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, bu Yönetmelikte yer alan eğitimleri tamamlayan işverenler veya işveren vekillerince verilebilecektir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütümüne İlişkin İşveren veya İşveren Vekili Eğitimi Tamamlama Belgesi'ne sahip işverenler, toplam çalışan sayısının 50'den az olması şartıyla kendilerine ait az tehlikeli sınıfta yer alan, aynı il sınırları içerisindeki birden fazla işyerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini üstlenebilecekler; bu belgeye sahip işveren vekilleri ise, tam süreli hizmet akdi ile çalışarak yalnızca tek bir işyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilecektir.

III. Kanun kapsamında alınması gereken belirli sağlık raporlarının işyeri hekiminden alınması gerektiği belirtilmekle; az tehlikeli işyerlerinde ve 50'den az çalışanı bulunan işyerlerinde geçerli olmak üzere sağlık raporlarının işyeri hekimi veya Çalışan Sağlığı Merkezi (ÇASMER), aile hekimleri ya da diğer kamu sağlık hizmeti sunucularından da temin edilebileceği yönünde alternatif yollar düzenlenmiştir. Başka bir ifadeyle az tehlikeli işyerleri ve 50'den az çalışanı bulunan işyerlerinde, sağlık raporları; sadece işyeri hekimi veya Çalışan Sağlığı Merkezi (ÇASMER) tarafından değil aynı zamanda aile hekimleri veya diğer kamu sağlık hizmeti sunucularından da alınabilecektir.

B) Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te ise;

I. Az tehlikeli sınıfta yer alan kamu kurumları ve 10'dan az çalışanı bulunan az tehlikeli işyerlerinde ilk defa verilecek eğitimler ve tekrarlanan eğitimler uzaktan eğitim yöntemiyle ve tercihe bağlı olarak senkron veya asenkron yöntemlerle gerçekleştirilebilecek bunun yanında; 10 ve üzeri çalışanı bulunan az tehlikeli sınıftaki özel işyerleri, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde, ilk defa verilecek temel eğitimler hariç olmak üzere tekrar verilecek temel eğitimler, işveren tarafından sağlanan uzaktan eğitim yönetim sistemi ile yapılabilecektir. Ancak bu eğitimlerin, 10 ve üzeri çalışanı bulunan az tehlikeli sınıftaki özel işyerleri, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde senkron yöntemle yapılması gerektiği belirtilmektedir.

II. Az tehlikeli sınıfta yer alan kamu kurumları ile 10'dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde verilecek temel eğitim programının içeriğinin işe özgü olarak hazırlanacağı; 10 ve üzeri çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan özel işyerleri ile tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde verilecek temel eğitim programının içeriğinin ise katılımcıların eğitim seviyelerine uygun, işe ve işyerine özgü, çalışanların bildikleri, tanıdıkları iş ve çalışma ortamı ögeleri kullanılarak hazırlanacağı düzenlenmiştir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.