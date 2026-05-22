IA, Droit D'auteur Et Charge De La Preuve (Video)

This video explores the intersection of artificial intelligence and copyright law within the French legal framework. The discussion examines how French legislation addresses the complex challenges posed by AI-generated content and intellectual property rights.

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Votre œuvre a-t-elle servi à entraîner une IA ? Aujourd'hui, c'est à vous de le prouver. Demain, ce sera peut-être à l'entreprise d'IA de prouver qu'elle ne l'a pas fait.

Dans cet épisode, on décortique la proposition de loi sénatoriale française qui veut renverser la charge de la preuve en matière d'entraînement des IA génératives :

Le problème de la boîte noire : pourquoi les créateurs sont aujourd'hui quasi impuissants face à l'opacité des modèles d'IA

L'asymétrie d'information : les entreprises savent tout, les créateurs n'ont rien

Le mécanisme de la présomption simple : ce que dit le texte et comment il fonctionne concrètement

Les arguments pour : transparence, licences en amont, création d'un vrai marché de la donnée

Les arguments contre : vague de procès, frein aux startups européennes, secret des affaires menacé

Europe vs États-Unis : protection des créateurs contre doctrine du Fair Use

La chronologie réglementaire : directive 2019, AI Act 2024, et cette proposition comme pièce manquante du puzzle

Comment construire le futur de la technologie sans détruire la valeur de la créativité humaine qui est, ironiquement, son propre carburant ?

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