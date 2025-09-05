合伙企业除名实务指引：守约方如何通过确认决议效力推动除名变更登记？

我国《合伙企业法》第四十九条规定：特定情形下，经其他合伙人一致同意可决议除名某合伙人，通知到达时生效。

前言

我国《合伙企业法》第四十九条规定：特定情形下，经其他合伙人一致同意可决议除名某合伙人，通知到达时生效。合伙人除名是对特定违约合伙人的处罚。常理中，仅被除名人需要救济，实则守约方也会陷入困境。按商事外观主义，除名后需办理工商变更。但被除名方不配合时，工商部门不认可仅凭决议变更，导致合伙企业工商登记遇阻。此时起诉，又可能不被受理。目前，守约方提起合伙企业决议效力确认之诉存在法律空白，受理、原告资格等环节均有困难。本文将分析相关司法争议，探讨通过外部司法途径破解内部障碍，推动除名决议落实。

《中华人民共和国合伙企业法》 第四十九条 合伙人有下列情形之一的，经其他合伙人一致同意，可以决议将其除名：

（一）未履行出资义务；

（二）因故意或者重大过失给合伙企业造成损失；

（三）执行合伙事务时有不正当行为；

（四）发生合伙协议约定的事由。

对合伙人的除名决议应当书面通知被除名人。被除名人接到除名通知之日，除名生效，被除名人退伙。

被除名人对除名决议有异议的，可以自接到除名通知之日起三十日内，向人民法院起诉。

一、案件受理：应否受理守约方提起的请求确认除名决议有效之诉

（一）对于应否受理守约方请求确认除名决议有效之诉，存在分歧，参考最高院关于公司决议有效之诉的观点，本文认为当除名事由无实际争议时，该类诉讼具备诉的利益，应予受理。

实践中，曾经有部分法院对于守约方提起的确认除名决议之诉不予受理。理由在于，公司（或合伙企业）决议作为民事法律行为，除非法律另有规定或当事人另有约定，自按照法律规定或章程约定的程序作出之日起即成立并生效；公司治理以自治为原则，司法介入应保持审慎；其他合伙人作出除名决议且被除名人未提起除名异议之诉时，其他合伙人请求确认除名决议有效的诉讼请求不具备诉争性，因此不属于法院受理范围【如（2014）东民二初字第263号案、（2015）汉民初字第1807号案、（2018）赣03民申10号案、（2022）粤0303民初9231号案、（2024）辽0291民初6217号案】。

但也有部分法院予以受理【如（2020）鲁0502民初704号案、（2018）沪0114民初458号案、（2024）粤0103民初5880号案、（2019）浙0324民初2863号案、（2019）粤03民终24862号案】。

上述支持案例中的论理角度，多吸收在最高人民法院“第二巡回法庭2021年第16次法官会议纪要”关于“人民法院应否受理股东请求确认公司决议有效的案件？”的讨论中。最高院主流观点认为：此类诉讼原则上不具备通过法院判决确认有效的必要性和实效性，股东通常不具备诉的利益。但在一定条件下，可审慎将确认公司决议有效纳入司法审查，条件一般是：

第一，具备现实利益危险。诉请确认公司决议有效一般不以法益受侵害的现实争议为基础，但如果出现“在先诉讼（未涵盖决议效力确认）需以决议有效为前提”“决议有效直接影响变更登记等行政审批要件”“需维持公司重大投资经营行为稳定性”等情形，决议效力未被正面确认将导致权利处于现实危险和不安中，即可认定具备诉的利益。

第二，已经穷尽内部救济手段。

第三，严格司法救济路径。仅当股东提起的确认公司决议有效之诉无法被给付之诉涵盖时，才具备诉的利益。

参考上述最高人民法院关于公司决议有效之诉受理问题的观点，本文认为，合伙企业的合伙人，若无其他涉及索要出资或赔偿的争议，且已完全丧失合作基础，仅为尽快除名，则可选择径直提起除名之诉。例如，当某合伙人存在第四十九条第（一）款“未履行出资义务”的行为，在其长期未履行全部出资义务的情形下，即符合最高人民法院所述的案件受理必要性：一是决议有效直接影响变更登记的行政审批要件，具备现实利益危险；二是已穷尽内部救济手段；三是确认决议有效之诉无法被给付之诉涵盖，在此情形下，守约一方的“诉的利益”显而易见。

（二）结合前述论证，存在“诉的利益”是案件受理的关键。为此，可通过在诉讼请求中增加被除名合伙人配合的义务性请求、取得工商登记部门不予受理的文书等路径增强该要件。

如何论证“诉的利益”是案件受理的关键。结合上述观点，就如何增强“诉的利益”，提出以下参考：

第一，可在诉讼请求中增加要求被除名合伙人配合的义务性请求。

诉讼请求是判断“诉的利益”的首要关键。实务中，诉讼请求若偏差大，会直接被驳回。如（2019）皖0705民初2736号案，因直接诉请除名，被驳回，法院认为“作出或被除名的合伙人，仅能就除名决议效力起诉，直接诉请除名不属于法院审理范围”。

可以考虑增加要求被除名合伙人配合的义务性请求，如将诉请拟为“请求确认除名决议有效，被除名人已退伙，并判令协助办理工商变更手续”。

第二，取得工商登记部门不予受理的文书，论证诉讼必要性。

正式起诉前，可再次到工商局尝试办理工商变更登记。若仍不予办理，要求其出具书面回复，以此证明已穷尽内部救济，只能通过诉讼解决，向法院充分说明除名之诉的必要性。

第三，在提交的文书及沟通中，充分说明诉的利益，如办理工商变更登记受阻，需裁判解决。

二、送达程序：需及时确认被除名人的有效送达地址，留存证据，待其收悉除名决议三十日后再提起诉讼。

《合伙企业法》第四十九条第二款规定，被除名人对除名决议有异议的，可自接到通知之日起三十日内向法院起诉。守约方提起诉讼需证明：被除名人已有效收悉但拒不配合变更，且在三十日救济期内未通过司法途径维权。关于除名决议的送达，需注意：

第一，被除名人下落明确时，书面通知要求严格。若无法证明有效送达，除名可能被认定未生效【如（2018）冀0821民初3179号案、（2019）陕10民终14号案】；

第二，被除名人下落不明时，可通过诉讼公告送达【如（2019）浙0324民初2863号案、（2018）粤0391民初255号案】；

第三，被除名人或其代表在决议上签字，即可视为已收到通知【如（2017）沪民申2508号案】。 [1

实务中，为确保送达有效、减少争议，建议：一方面，在合伙协议中明确各类通知的送达方式、生效时间及各合伙人的有效送达地址（如现场送达、快递、邮件、微信等）。另一方面，送达除名通知时注意留痕，保留签字确认的决议、快递单据及送达记录等证据。

三、主管问题：除名纠纷能否申请仲裁解决

（一）本文认为，因其未被法律明确排除在仲裁范围外，基于尊重意思自治原则，应支持通过仲裁解决。

《合伙企业法》第四十九条第三款规定：“被除名人对除名决议有异议的，可以自接到除名通知之日起三十日内，向人民法院起诉。”据此，实务中对除名纠纷能否选择仲裁解决存在争议。上海市司法判决为例，不同时期意见就不统一。

如，上海市第一中级人民法院在（2016）沪01民辖终140号案中认为，依《合伙企业法》规定，对除名异议应向法院起诉，故不支持以仲裁条款提出的异议【（2019）藏01民终375号案、（2017）粤03民终8231号案亦持此观点】

但，上海市第一中级人民法院在（2018）沪01民终9089号案中转变观点，认为上述条款仅赋予被除名人起诉权，未排除仲裁机构裁决权，且专属管辖与争议由法院或仲裁解决分属不同层面，故不采纳“排除仲裁”的主张。上海市浦东新区人民法院也在（2022）沪0115民初35972号案中指出，该条款是赋予司法救济权，而非排除仲裁；第三人就除名决议无效申请仲裁已被受理，故裁定驳回原告起诉【（2020）苏01民辖终319号案、（2019）皖01民终1673号案亦持此观点】。

本文认为，除名决议效力纠纷可通过仲裁解决，理由如下：

第一，从仲裁范围看，《合伙企业法》《仲裁法》均未将“合伙人身份”相关纠纷排除出仲裁范围。根据《仲裁法》，除婚姻、继承等特定纠纷外，平等主体间合同及财产权益纠纷均可仲裁。除名纠纷属平等主体间纠纷，涉及财产份额处分，属“财产权益纠纷”，不在仲裁排除范围内。经咨询，中国国际经济贸易仲裁委员会亦表示，无明确禁止性规定即可受理此类案件。

第二，从法律规范看，《合伙企业法》第四十九条第三款是授权性规定，仅赋予被除名人起诉权，但这并非强制性要求且排除其他救济途径；该法第一百零三条明确争议可按合伙协议仲裁条款解决，未对除名纠纷作特别限制。若将第四十九条理解为“强制诉讼”，会导致法律冲突，增加司法困扰 2。

第三，从意思自治看，当事人有权自主选择纠纷解决方式。法律未禁止除名纠纷通过仲裁解决，应尊重当事人约定。上海一中院最新案例的裁判规则，即认可当事人对除名纠纷解决途径的自主约定，不冲突。

（二）因合伙企业非合伙协议签署方，就其能否适用仲裁条款存在争议，但基于全体合伙人意思一致等理由，合伙企业适用合伙协议仲裁条款更契合实际需求。

投资实践中，合伙人常因仲裁高效、保密，在合伙协议中约定优先通过仲裁解决纠纷。但合伙企业并非协议签署方，仲裁条款是否约束合伙企业存在争议。

少数法院认为，合伙协议是合伙人之间的约定，仲裁条款仅约束合伙人，不适用于企业【如（2019）浙02民辖终199号案、（2019）沪02民辖终72号案、（2022）京03民终17744号案】。

但主流意见认为，若协议内容直接涉及合伙企业运营和财产管理，企业应受协议管辖条款约束。多个案例中，法院认定仲裁条款对合伙企业有约束力的前提是：企业虽未直接签署协议，但全体合伙人一致签署，或执行事务合伙人代表企业签署，仲裁条款可视为企业的意思表示。例如，上海市徐汇区法院在（2024）沪0104民初19120号案认为：即使企业签订协议时未设立，只要协议由全体合伙人签署，其中关于企业权利义务的约定，对成立后的企业有约束力，企业应遵守【（2023）京03民终144号案、（2021）豫民终1002号案、（2021）沪0115民初35086号案也持此观点】。

有法院进一步指出执行事务合伙人签署协议时，兼具普通合伙人与代表企业的双重身份，基于该双重身份，协议仲裁条款可约束企业【如（2018）最高法民终513号案、（2024）苏02民终1949号案】。 3

本文认为，随着商事交易发展，仲裁协议效力向非签署方扩张渐多，合伙企业适用合伙协议仲裁条款更契合实际需求。原因在于：一方面，含仲裁条款的合伙协议经全体合伙人协商一致，可视为企业的意思表示，故可适用。另一方面，合伙协议内容与企业联系紧密，涉及企业事务安排，不限于合伙人权利义务，相关约定（包括仲裁条款）应适用于企业。

四、适格原告：在守约方确认除名决议效力的案件中，通常只有合伙企业是适格原告/申请人。合伙人仅在获得内部授权时，才可作为适格原告/申请人。

对于守约方起诉或申请仲裁确认除名决议有效的案件，法院主流观点是：因除名决议效力影响合伙企业，通常只有合伙企业是适格原告或申请人，合伙人不能以个人名义请求确认其他合伙人资格。

例如（2023）京03民终1944号案中，法院明确指出“合伙人资格的确认应由合伙企业行使，非合伙人个人可直接提起诉讼确认其他合伙人的退伙资格”，（2019）粤0305民初20052号案也持此观点。

本文认可应由合伙企业作为原告起诉，理由如下：首先，除名决议是其他合伙人的集体意思表示，直接作用于合伙企业，确认其效力理应由合伙企业作为原告。其次，除名决议生效后，除终止被除名人身份，还会影响企业财产结算、工商变更等，与企业利益直接相关，需由企业自身主张权利。

合伙人个人原则上不能作为原告，因纠纷发生在被除名合伙人与合伙企业之间。但例外情形下，若获得内部授权，合伙人个人或执行事务合伙人的诉求可视为企业诉求，此时可作为适格原告起诉。

五、案由：此类案件选择“合伙协议纠纷”项下的“退伙纠纷”作为案由，能更准确定性。

司法判决中，合伙企业除名决议效力案件的案由通常是“合伙协议纠纷”。《最高人民法院关于印发修改后的〈民事案件案由规定〉的通知（2020）》中，“合伙企业纠纷”包括“286.入伙纠纷，287.退伙纠纷，288.合伙企业财产份额转让纠纷”。

《最高人民法院新民事案件案由规定理解与适用》对“退伙纠纷”释义为：“退伙纠纷是指合伙人因退出合伙，与其他合伙人脱离合伙关系而产生的纠纷。依据《合伙企业法》，退伙情形包括约定合伙期限的退伙、未约定合伙期限的退伙、当然退伙、除名退伙等……”

本文认为，此类案件选择“合伙协议纠纷”项下的“退伙纠纷”作为案由，能更准确定性，帮助裁判机构捕捉争议焦点、把握案件实质。

六、实务指引

合伙企业可依据《合伙协议》第四十九条规定的除名事由，选择以下诉讼路径：

若除名事由存在实体争议，合伙企业可就该合伙人的过错行为提起损害赔偿的给付之诉，此时确认之诉的请求可被吸收。

若双方无实际争议、已完全丧失合作基础，无意索要出资/赔偿、仅为尽快除名，可径直提起除名之诉。

程序上，若存在仲裁约定，先咨询仲裁委意见，优先申请仲裁；仲裁不予受理后，再向法院申请立案。

实体上，需论证守约方除名之诉的“诉的利益”，争取案件受理：

收集证据：取得工商登记部门不予受理的文书；

送达除名通知时注意留痕，保留签字确认的决议、快递单据及送达记录等，待对方收悉三十日后再起诉。

以合伙企业为原告/申请人，被除名人为被告/被申请人。

诉请设置为“请求确认除名决议有效，被除名人已退伙，并判令协助办理工商变更手续”。

案由选择“退伙纠纷”。

如上所述，因缺乏明确法律规范，合伙人除名制度存在且将长期存在繁杂的实务难题，若出现争议，建议合伙企业及时评估解决路径，注重证据的收集与固定，以顺利化解纠纷，及时摆脱困境。

1. 基小律，《基小律观点|合伙企业除名纠纷系列1：除名与除名异议的司法程序》，基小律，2021年3月8日。

2. 徐函修 张辉 《观韬视点 | 合伙企业除名决议效力确认纠纷的可仲裁性分析及对策》，观韬律师事务所，2018年5月31日。

3. 吴炎,《卓仲半月谈第28期丨合伙协议仲裁条款是否约束合伙企业？》,北京卓纬律师事务所,2023年6月28日。

