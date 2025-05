Brasília Em Pauta – Edição Nº 199

PAUTAS: STF – CONTROLE CONCENTRADO E REPERCUSSÃO GERAL | STJ – REPETITIVOS | TCU – PLENÁRIO | CÂMARA DOS DEPUTADOS | SENADO FEDERAL

Prezados e prezadas,

O "Brasília em Pauta" é um boletim semanal preparado pela equipe de Contencioso de Brasília, contendo os principais casos a serem julgados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Tribunal de Contas da União (TCU), bem como importantes questões a serem votadas pela Câmara dos Deputados e Senado Federal.

Em caso de interesse por algum assunto listado abaixo, favor enviar um e-mail para nossa equipe.

Boa leitura!

Atenciosamente,

Equipe de Contencioso, Brasília

Leia abaixo um resumo dos principais assuntos:

Sessões de 12/05/2025 a 16/05/2025.

Administrativo

REsp 1.978.141 (STJ): recurso especial que busca definir: (i) o prazo prescricional aplicável em caso de demanda que envolva pedido de ressarcimento ao Sistema Único de Saúde, com fundamento no art. 32 da Lei n.º 9.656/1998 – se é aplicável o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n.º 20.910/1932, ou o prazo trienal prescrito no art. 206, §3º do Código Civil; e (ii) o termo inicial da contagem do referido prazo prescricional – se começa a correr a partir da data da internação do paciente, da alta hospitalar, ou da notificação da decisão do processo administrativo que apura os valores a serem ressarcidos.

Anticorrupção e Compliance

TC 023.301/2015-5 (TCU): embargos de declaração contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada para apurar sobrepreço em contrato relativo à execução das unidades e sistemas off-site das carteiras de gasolina, coque e HDT da Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar).

Civil

REsp 2.097.166 (STJ): recurso especial que visa definir se, acolhida a exceção de pré-executividade com o reconhecimento da ilegitimidade de um dos coexecutados para compor o polo passivo de execução fiscal, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da execução (art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC) ou por equidade (art. 85, § 8º, do CPC).

Energia e Infraestrutura

TC 004.997/2018-2 (TCU): pedidos de reexame contra acórdão prolatado em representação acerca de possíveis irregularidades no Projeto Sondas.

pedidos de reexame contra acórdão prolatado em representação acerca de possíveis irregularidades no Projeto Sondas. TC 029.512/2011-5 (TCU): auditoria de conformidade nas obras do terminal fluvial de Eirunepé/AM.

auditoria de conformidade nas obras do terminal fluvial de Eirunepé/AM. TC 039.610/2023-3 (TCU): embargos de declaração interpostos contra acórdão proferido em relatório de auditoria que avaliou a situação da agência reguladora na fiscalização da execução do contrato de concessão da BR-116, no trecho entre Curitiba e a divisa entre os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

embargos de declaração interpostos contra acórdão proferido em relatório de auditoria que avaliou a situação da agência reguladora na fiscalização da execução do contrato de concessão da BR-116, no trecho entre Curitiba e a divisa entre os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. TC 000.669/2025-3 (TCU): representação acerca de pregão para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de sustentação de infraestrutura do ambiente tecnológico do Dnit.

representação acerca de pregão para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de sustentação de infraestrutura do ambiente tecnológico do Dnit. TC 015.778/2018-5 (TCU): solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de ato de fiscalização sobre a gestão do contrato de concessão da rodovia BR-040, no trecho entre Juiz de Fora/MG e Rio de Janeiro/RJ.

Tributário e Financeiro

ADI 6694 (STF): ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei n.º 8.311, de 9 de setembro de 2020, do Estado de Alagoas, que dispõe sobre o porte e pagamento de tributos, taxas e multas de veículos automotores, proibindo a apreensão.

ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei n.º 8.311, de 9 de setembro de 2020, do Estado de Alagoas, que dispõe sobre o porte e pagamento de tributos, taxas e multas de veículos automotores, proibindo a apreensão. ADI 6838 (STF): ação direta de inconstitucionalidade contra o art. 2º, § 2º, e o art. 3 º, I, "a" e "b", e II, "a" e "b", da Lei n.º 7.850/2002, do Estado de Mato Grosso, que disciplina o imposto sobre transmissão causa mortis e de doação de quaisquer bens ou direitos.

ação direta de inconstitucionalidade contra o art. 2º, § 2º, e o art. 3 º, I, "a" e "b", e II, "a" e "b", da Lei n.º 7.850/2002, do Estado de Mato Grosso, que disciplina o imposto sobre transmissão causa mortis e de doação de quaisquer bens ou direitos. REsp 2.043.775 (STJ): recurso especial que visa discutir a dedutibilidade, da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), dos valores correspondentes às contribuições extraordinárias pagas a entidade fechada de previdência complementar, com o fim de saldar déficits, nos termos da Lei Complementar n.º 109/2001 e das Leis n.º 9.250/1995 e 9.532/1997.

Visit us at mayerbrown.com

Mayer Brown is a global services provider comprising associated legal practices that are separate entities, including Mayer Brown LLP (Illinois, USA), Mayer Brown International LLP (England & Wales), Mayer Brown (a Hong Kong partnership) and Tauil & Chequer Advogados (a Brazilian law partnership) and non-legal service providers, which provide consultancy services (collectively, the "Mayer Brown Practices"). The Mayer Brown Practices are established in various jurisdictions and may be a legal person or a partnership. PK Wong & Nair LLC ("PKWN") is the constituent Singapore law practice of our licensed joint law venture in Singapore, Mayer Brown PK Wong & Nair Pte. Ltd. Details of the individual Mayer Brown Practices and PKWN can be found in the Legal Notices section of our website. "Mayer Brown" and the Mayer Brown logo are the trademarks of Mayer Brown.

© Copyright 2025. The Mayer Brown Practices. All rights reserved.

This Mayer Brown article provides information and comments on legal issues and developments of interest. The foregoing is not a comprehensive treatment of the subject matter covered and is not intended to provide legal advice. Readers should seek specific legal advice before taking any action with respect to the matters discussed herein.