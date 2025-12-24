Dosyaya Giriş Hakkına İlişkin Yeni Tebliğ Yayımlandı

Rekabet Kurumu tarafından 4 Ekim 2025 tarihli ve 33037 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Dosyaya Giriş Hakkının Düzenlenmesine ve Ticari Sırların Korunmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/3)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2025/3) ("Yeni Tebliğ") ile, 2010/3 sayılı eski tebliğde önemli değişiklikler yapılmıştır.

Yeni Tebliğ, haklarında soruşturma veya nihai inceleme yürütülen tarafların dosyaya giriş haklarını kullanmalarına dair usul ve esaslar ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ("4054 sayılı Kanun") uygulanması sırasında elde edilen bilgilerin ticari sır niteliklerinin tespiti ve ticari sır olarak tasnif edilen bilgi ve belgelerin korunmasına yönelik usul ve esasları yeniden düzenlemektedir.

Yeni Tebliğ ile getirilen başlıca değişiklikler aşağıda özetlenmektedir:

1. Dosyaya Giriş Hakkının Kullanılmasına İlişkin Kapsam ve Usulde Değişiklikler

Yeni Tebliğ ile soruşturma raporu tebliğ edilen tüm tarafların, Rekabet Kurumu ("Kurum") bünyesinde kendileri ile ilgili düzenlenmiş her türlü evrakın ve elde edilmiş olan her türlü delilin bir nüshasının kendilerine verilmesini isteyebileceği düzenlenmiştir.

Bu düzenleme, dosyaya giriş hakkının ancak soruşturma raporu tebliğ edildikten sonra kullanılabileceğini netleştirmektedir. Buna göre eski tebliğde yer alan, soruşturma raporunun tebliğ edilmesinden önceki dönemde yapılan dosyaya giriş taleplerine yönelik düzenleme ve bu konuda Kuruma tanınan erteleme yetkisi yürürlükten kaldırılmıştır. Yeni Tebliğ kapsamında, taraflar nihai olarak, ilk yazılı savunma süreleri veya soruşturma heyetinin ek yazılı görüş göndermesi durumunda ikinci yazılı savunma sürelerinin dolmasına kadar dosyaya giriş talebinde bulunabilecektir.

Nihai İncelemelerin Kapsama Açıkça Dahil Edilmesi

Yeni Tebliğ ile, Tebliğin amacının, haklarında soruşturma veya nihai inceleme yürütülen tarafların dosyaya giriş haklarını kullanmalarına dair usul ve esasların belirlenmesi olduğu ifade edilmiş ve "dosya" tanımına nihai inceleme kapsamında elde edilen, oluşturulan ya da bir araya getirilen tüm bilgi ve belgeler de dahil edilmiştir. Eski düzenlemede sadece "soruşturma" ifadesi yer alırken, yeni düzenlemede "soruşturma ve nihai inceleme" ifadesi kullanılarak birleşme-devralma işlemlerindeki nihai incelemeler de açıkça kapsama alınmıştır.

Dosyaya Giriş Hakkının Kapsamının Netleştirilmesi

Yeni Tebliğ ile soruşturma raporu tebliğ edilen tarafların dosyaya giriş hakkı kapsamında, Kurum bünyesinde kendileri ile ilgili düzenlenmiş her türlü evraka ve elde edilmiş olan her türlü delile erişebileceği düzenlenmiştir. Buna göre, eski düzenlemede yer alan "mümkünse" ifadesi1 kaldırılarak teşebbüslerin erişim hakkı güçlendirilmiştir.

2. Kurum İçi Yazışma Tanımının Genişletilmesi

Yeni Tebliğ ile kurum içi yazışma tanımının kapsamı netleştirilmiştir. Buna göre, Kurum içi yazışmalar, Rekabet Kurulu'nun aldığı nihai kararlar bakımından hazırlayıcı işlem niteliğinde olan birimler arası yazışmalar olarak tanımlanmış, ve Kurum bünyesinde düzenlenen ilk inceleme ve önaraştırma gibi tüm raporların kurum içi yazışma olarak değerlendirileceği hükme bağlanmıştır. Ayrıca, aşağıdaki belgeler de kurum içi yazışma olarak kabul edilmiştir:

a) Kartellerin Ortaya Çıkarılması Amacıyla Aktif İşbirliği Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında elde edilen bilgi ve belgeler,

b) Kurumun diğer kamu kurumları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları veya özel sektör gerçek ve tüzel kişileri gibi bilgisine başvurulanlarla yaptığı yazışmalar,

c) Uzlaşma Usulüne İlişkin Yönetmelik kapsamındaki belgeler,

ç) 4054 sayılı Kanun'un 15 inci maddesi kapsamında düzenlenen tutanaklar ve ekleri.

Belirtmek gerekir ki, aklayıcı ya da suçlayıcı kısımları hariç olmak üzere, kurum içi yazışmalar ile ticari sırlar dosyaya giriş hakkı kapsamında yer almamaktadır. Aklayıcı ya da suçlayıcı kısımlara erişim hakkı konusundaki istisna ise, teşebbüslerin savunma haklarının korunması ve silahların eşitliği ilkesine uyum açısından kritik öneme sahiptir.

Yeni Tebliğ ile dosyaya giriş hakkı kapsamında erişime açılan evrakın ticari sırlardan arındırılarak fotokopi yolu ile çoğaltılmış nüshalarının veya elektronik kopyalarının verilmesi ya da gönderilmesi suretiyle kullandırılabileceği düzenlenmiştir. Ancak, dosyaya giriş talebi kabul edilen kurum içi yazışmalar sadece Kurum merkezinde incelenebilecektir. Bu belgeler fotokopi veya elektronik kopya olarak verilmeyecektir.

3. Dosyaya Giriş Talep Formunun Zorunlu Hale Getirilmesi

Yeni Tebliğ ile dosyaya giriş taleplerinin, EK-1'de yer alan dosyaya giriş talep formunun doğru ve eksiksiz olarak doldurulması suretiyle yapılması zorunluluğu getirilmiş, ve bu suretle yapılmayan başvuruların kabul edilmeyeceği vurgulanmıştır. Bu düzenleme, dosyaya giriş taleplerinin şekil şartına bağlandığı anlamına gelmektedir. Bu nedenle, teşebbüslerin EK-1 formunu son derece dikkatli doldurmaları gerekmektedir.

4. Şikayetçi ve Üçüncü Kişilere Yönelik Düzenlemenin Yürürlükten Kaldırılması

Eski düzenlemede dosyaya giriş hakkının kullanılması bakımından, şikâyetçi ve üçüncü kişilerin taleplerinin genel hükümler çerçevesinde değerlendirileceğine ilişkin hüküm, Yeni Tebliğ'de yürürlükten kaldırılmıştır. Buna paralel olarak "şikayetçi" tanımı da Yeni Tebliğ'deki tanımlar kapsamına dahil edilmemiştir.

5. Geçiş Dönemi Düzenlemesi

Yeni Tebliğ ile yapılan düzenlemelerin, devam eden soruşturmalar hakkında uygulanmayacağı hükme bağlanmıştır. Bu düzenleme, hukuki öngörülebilirlik ve kazanılmış hakların korunması açısından önem taşımaktadır. Buna göre, 4 Ekim 2025 tarihinden önce başlayan soruşturmalarda eski düzenlemeler uygulanmaya devam edecek, bu tarihten sonra başlayan soruşturmalarda ise Yeni Tebliğ uygulanacaktır.

Belirtmek gerekir ki, dosyaya giriş hakkı, soruşturma ve nihai inceleme kapsamında yeni deliller elde edilmediği müddetçe bir kez kullandırılmaktadır. Bu çerçevede, teşebbüslerin dosyaya giriş taleplerini Yeni Tebliğ hükümlerine uygun olarak hazırlamaları, EK-1 formunu eksiksiz ve doğru doldurmaları, dosyaya giriş talebinin zamanlamasını stratejik olarak belirlemeleri ve ticari sırlarını Kuruma açıkça bildirmeleri önem arz etmektedir.

Yeni Tebliğ'e ilişkin herhangi bir sorunuz olması halinde bizlerle her zaman iletişime geçebilirsiniz.

Resmi Gazete'de yayımlanan Yeni Tebliğ'e buradan ulaşabilirsiniz.

Footnote

1 Bkz. 2010/3 sayılı eski Tebliğ madde 8: "Haklarında soruşturmaya başlandığı bildirilen taraflar, Kurum bünyesinde kendileri ile ilgili düzenlenmiş her türlü evrakın ve mümkünse elde edilmiş olan her türlü delilin bir nüshasının kendilerine verilmesini isteyebilir"

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.