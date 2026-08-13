GES Ve RES YEKA 2026 Ihaleleri

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Türkiye Cumhuriyeti Devleti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (“Bakanlık”) yeni güneş enerjisi santralleri (“GES”) kurulmasına yönelik Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisi İhalesi (“GES YEKA 2026 İhalesi”) ile Rüzgar Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisi İhalesi (“RES YEKA 2026 İhalesi”) 11 Temmuz 2026 tarihli ve 33307 sayılı Resmi Gazete’de (“İhale Duyurusu”) yayımlanmıştır. GES YEKA 2026 İhalesi ve RES YEKA 2026 İhalesi için şartnameler (“Şartname(ler)”)1 ve taslak sözleşmeler (“Sözleşme(ler)”)2 de Bakanlık’ın resmi internet sitesinde yayımlanmıştır.

GES ve RES YEKA 2026 İhaleleri, Türkiye’nin yenilenebilir enerji altyapısını genişletme, enerji portföyünü çeşitlendirme ve yenilenebilir enerji yatırımlarını teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

İhale Duyurusu uyarınca, 09/10/2016 tarihli ve 29852 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği’ne göre GES YEKA 2026 İhalesi kapsamında toplam 900 MWe gücündeki bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla 14 adet güneş enerjisine dayalı yarışma aşağıdaki tablodaki şekilde gerçekleştirilecektir:

GES İhalesi Bölge Alan (km2) Bağlantı Kapasitesi (MWe) G26-Ankara-1 GES Beypazarı/Ankara 0,738 40 G26-Ankara-2 GES Polatlı/Ankara 0,52 30 G26-Batman GES Gercüş/Batman 0,34 25 G26-Denizli GES Çivril/Denizli 0,45 30 G26-Konya GES Cihanbeyli/Konya 1,7 110 G26-Malatya-1 GES Arapgir/Malatya 0,83 55 G26-Malatya-2 GES Darende/Malatya 0,618 40 G26-Mardin-1 GES Artuklu/Mardin 0,458 30 G26-Mardin-2 GES Derik/Mardin 1,987 120 G26-Diyarbakır GES Çınar/Diyarbakır 3,2184 200 G26-Elazığ GES Karakoçan/Elazığ 0,6 40 G26-Kahramanmaraş-1 GES Elbistan/Kahramanmaraş 0,708 45 G26-Kahramanmaraş-2 GES Pazarcık/Kahramanmaraş 1,305 85 G26-Kahramanmaraş-3 GES Pazarcık/Kahramanmaraş 0,841 50

(Bakanlık tarafından yayımlanan YEKA-GES Şartnamesi 2026 Ek 1 ve Ek 7)

RES YEKA 2026 İhalesi ise Sivas, Balıkesir, Manisa ve Kütahya’da kurulacak 7 adet RES için toplamda 1.500 MW bağlantı kapasitesiyle aşağıdaki tablo uyarınca gerçekleştirilecektir:

RES İhalesi Bölge Alan (km2) Bağlantı Kapasitesi (MW) R26-Sivas RES Gürün, Kangal/Sivas- Pınarbaşı/Kayseri 88,17 320 R26-Balıkesir-1 RES Kepsut, Dursunbey/Balıkesir 27,01 140 R26-Balıkesir-2 RES Dursunbey, Bigadiç/Balıkesir 48,96 235 R26-Balıkesir-3 RES Dursunbey, Sındırgı/Balıkesir- Simav/Kütahya 57,21 170 R26-Balıkesir-4 RES Havran, İvrindi/Balıkesir 27,01 140 R26-Manisa RES Demirci/Manisa- Simav/Kütahya 93,38 235 R26-Kütahya RES* Gediz/Kütahya- Banaz, Merkez/Uşak 42,82 260

(Bakanlık tarafından yayımlanan YEKA-RES Şartnamesi 2026 Ek-1 ve Ek-7)

*R26-Kütahya RES yarışması R26-Kütahya-1 RES (140 MWe) ve R26-Kütahya-2 RES (120 MWe) olmak üzere iki alanın toplam kapasitesi üzerinden yapılacaktır.

Başvurular 13 Ekim 2026 tarihinde saat 10:00 ile 12:00 arasında Bakanlık’ın aşağıdaki adresine elden teslim edilmek suretiyle yapılacaktır. Elden teslim dışında herhangi bir yöntemle yapılan başvurular ile başvuru tarihi ve saatleri dışında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Adres: Nasuh Akar Mahallesi, Türkocağı Caddesi No: 2, 06500 Çankaya/Ankara

1. GES ve RES YEKA 2026 ihalelerine ilişkin usul ve esaslar

Teklif vermeye uygun yarışmacılar. GES ve RES YEKA 2026 İhalelerine (i) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) kapsamında anonim şirket veya limited şirket olarak kurulmuş Türk tüzel kişilikleri, (ii) ortak girişimler ve (iii) sermaye şirketi statüsüne sahip yabancı şirketler (“Yarışmacı(lar)”) katılabilir. GES ve RES YEKA 2026 İhalelerini kazanan şirket (“Kazanan Yarışmacı”), aşağıda belirtilen hüküm ve koşullar altında sonraki adımlarla devam edecektir.

GES veya RES YEKA 2026 İhalelerini bir yabancı bir şirketin kazanması durumunda, Kazanan Yarışmacı en geç Sözleşme’nin imza tarihine kadar, TTK’ya göre aynı ortaklık yapısı ile veya yüzde yüz paylarına sahip olduğu bir anonim ya da limited şirketi Türkiye’de kurmakla yükümlüdür. Ortak girişimin kazanması halinde ise, başvuru aşamasında bildirdikleri aynı ortaklık yapısı ile TTK’ya göre kuracakları bir anonim ya da limited şirket olarak tüzel kişiliğin kurulumu Sözleşme imza tarihine kadar tamamlanacaktır.

Başvuru bedeli. Her bir yarışma başvurusu için iade edilmeyecek şekilde 100.000 (yüzbin) Türk Lirası başvuru bedeli ödenecektir.

Teklif usulü. Yarışmacılar, birim kilovatsaat bazındaki elektrik enerjisi alım fiyatı için GES YEKA 2026 İhalesi’nde 3,25 Euro-cent/kWh (“Taban Fiyat”) ile 5,50 Euro-cent/kWh (“Tavan Fiyat”) aralığında, RES YEKA 2026 İhalesi’nde ise 3,50 Euro-cent/kWh ile 5,50 Euro-cent/kWh aralığında mali tekliflerini sunacaktır. Tavan Fiyat ve Taban Fiyat aralığında olmayan mali teklifler geçersiz sayılacaktır. GES ve RES YEKA 2026 İhaleleri kapsamında, öncelikle en düşük mali teklifleri veren en fazla beş Yarışmacı sıralanacak ve sonrasında ilgili Yarışmacılar arasında açık eksiltme usulü uygulanacaktır. Teklif edilen en düşük mali teklif esas alınmak suretiyle Yarışmacılar tarafından her defasında teklif edilen bir önceki en düşük fiyattan eksiltme yapılarak Taban Fiyat verilinceye kadar devam edilecektir. GES ve RES YEKA 2026 İhaleleri Taban Fiyat’ın üzerinde en düşük ve son teklife ulaşılınca sonlandırılacaktır.

Bir Yarışmacı, Taban Fiyatı teklif ederse, diğer Yarışmacılardan da sırasıyla teklifler alınacaktır. Diğer Yarışmacılar ihaleden çekilirse (yani yalnızca bir Yarışmacı Taban Fiyatı teklif ederse), süreç sona erdirilecektir. Ancak, ikinci bir Yarışmacı da Taban Fiyatı teklif ederse, bu ikinci Yarışmacı, MW başına en az 10.000 Euro tutarında bir katkı payı ödemeyi kabul etmiş sayılacaktır. Ardından, Taban Fiyatı vermiş olan Yarışmacılar, en yüksek katkı payı miktarı üzerinden bir açık artırma yoluyla rekabet edecektir. Bu açık artırma, bir Yarışmacı tarafından belirlenen en yüksek katkı payının diğer Yarışmacı tarafından eşleşmemesi durumunda sona erecektir.

GES veya RES YEKA 2026 İhalesi sonucunda katkı payı oluşması halinde, ilgili tutarın tamamı, Yarışmacı tarafından Yarışmacı’nın Sözleşme’yi imzalamaya davet edilmesini takip eden 20 iş günü içerisinde ödeme tarihindeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (“TCMB”) döviz satış kuru esas alınarak EPİAŞ’a ödenecektir.

Katkı payının zamanında ödenmemesi halinde, Yarışmacı tarafından verilen geçici teminat gelir kaydedilecektir.

Yukarıdaki süreç tamamlandıktan sonra ihale komisyonu tutanağı hazırlanarak Bakanlık onayına sunulacaktır. Bakanlık onayının tebliğini takiben Kazanan Yarışmacı, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Sözleşme’yi imzalamaya davet edilecek ve daveti takip eden 30 gün içerisinde Sözleşme imzalanarak ilgili ihale sonuçlandırılacaktır. Süresi içerisinde en uygun teklif sahibinin Sözleşme davetine icabet etmemesi halinde teminatı gelir kaydedilerek sırasıyla en uygun ikinci ve üçüncü teklif sahibi Yarışmacı’ya Bakanlık onayı çerçevesinde Sözleşme’ye davet mektubu gönderilebilecektir.

Finansal teminatlar. Yarışmacılar, başvuru yaptıkları GES veya RES YEKA 2026 İhalesi kapsamında katılacakları her bir ihale süreci için 1 yıl süreli, kesin, limit dışı, tamamen ve kısmen nakde çevrilebilir nitelikte, megavat cinsinden birim kurulu elektrik gücü için GES YEKA 2026 İhalesi’nde 15.000 Euro, RES YEKA 2026 İhalesi’nde ise 20.000 Euro tutarındaki teminat mektubunu (“Geçici Teminat”) Bakanlığa sunmak zorundadır. Kazanan Yarışmacı ayrıca Sözleşme’nin imzalanacağı tarihten en geç 1 gün öncesine kadar 10 yıl süreli, kesin, limit dışı, tamamen ve kısmen nakde çevrilebilir nitelikte, megavat cinsinden birim kurulu elektrik gücü için GES YEKA 2026 İhalesi’nde 75.000 Euro, RES YEKA 2026 İhalesi’nde ise 100.000 Euro tutarındaki teminat mektubunu (“Kesin Teminat”) Bakanlığa sunmak zorundadır. Geçici Teminat, Kesin Teminat sağlandıktan sonra Kazanan Yarışmacı’ya iade edilecektir.

2. GES ve RES YEKA 2026 ihaleleri kapsamındaki diğer esaslı koşullar

Satış ve fiyatlandırma şartları. GES ve RES’ler kapsamında üretilen elektrik enerjisi, Sözleşme imza tarihinden itibaren GES’ler için 60 ay, RES’ler için ise 72 ay süreyle (“Serbest Piyasada Satış Süresi”) serbest piyasada işlem görecek ve Serbest Piyasada Satış Süresi’nin bitiminden itibaren 20 (yirmi) yıl süreyle (“Alım Süresi”) ilgili ihale sonucunda belirlenen alım fiyatı karşılığında GES’ler için iletim veya dağıtım sistemine, RES’ler için ise iletim sistemine verilecektir.

Piyasa takas fiyatının ilgili uzlaştırma döneminde 4,75 Euro-cent/kWh altına düşmesi halinde, elektrik enerjisi alım fiyatı, enerjinin sisteme verildiği tarihteki TCMB döviz alış kuru dikkate alınarak, 4,75 Euro-cent/kWh olarak uygulanacaktır. Kazanan Yarışmacı, GES veya RES’in santral sahasında ve aynı ölçüm noktasında olmak üzere ve Lisans’ta yer alan elektriksel kurulu gücü aşmayacak şekilde GES veya RES’e bütünleşik elektrik depolama ünitesi kurabilecektir.

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği, Şartname ve Sözleşme kapsamında süre uzatımı verilmesi halinde verilen ek süre Serbest Piyasada Satış Süresi’ne eklenmeyecektir. Serbest Piyasada Satış Süresi’nin bitiminden itibaren 20 yıl boyunca üretilen elektrik için Sözleşme’de belirtilen “birim elektrik alım fiyatı” uygulanacak ve herhangi bir nedenle fiyat artışı gerçekleştirilmeyecektir.

Bakanlık, GES ve RES’ler tarafından üretilen elektriğin Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (“YEKDEM”) kapsamında değerlendirileceğini ve YEKDEM’de değişiklik olsa dahi ödenecek fiyatların Şartname ve Sözleşme’ye uygun olacağını taahhüt etmektedir.

Serbest Piyasada Satış Süresi’nin bitiminden itibaren elektrik enerjisi alım süresi boyunca GES’ler için TEİAŞ’a ödenen iletim tarifesi kapsamındaki bedeller veya ilgili EDAŞ’a ödenen dağıtım tarifesi kapsamındaki bedeller, RES’ler için ise TEİAŞ’a ödenen iletim tarifesi kapsamındaki bedeller Kazanan Yarışmacı’ya YEKDEM kapsamında ödenecektir.

Diğer proje ve düzenleyici şartları. GES’ler güneş enerjisinden, RES’ler ise rüzgar enerjisinden elektrik üretmek haricinde başka herhangi bir amaçla kullanılamayacaktır. GES’ler Şartname’de belirtilen asgari yerlilik oranlarına uygun olarak Türkiye’de inşa edilecektir. Kazanan Yarışmacı, GES’ler kapsamında tedarik edeceği aksamları Şartname Ek-2’de belirlenen asgari yerlilik oranlarını (Güneş Modülü için %75, DC Güneş Kablosu, Taşıyıcı Yapı ve İnvertör için %51) sağlayacak şekilde tedarik edecektir. Güneş Modülü’nün üretiminde kullanılan güneş hücrelerinde yerli üretim şartı aranacak olup güneş hücreleri en az ham waferdan sonraki işlemler uygulanmak suretiyle üretilecektir. RES’lerde kullanılacak rüzgar türbinleri ise Türkiye’de kurulu (serbest bölgeler dahil) fabrikalarda üretilecek ve/veya tedarik edilecek olup, Kazanan Yarışmacı RES’ler kapsamında tedarik edeceği aksamları Şartname’de belirtilen asgari yerlilik oranlarını sağlayacak şekilde tedarik edecek ve rüzgar türbini yerlilik puanı toplamı asgari 55 olacaktır. 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında yerli ürün desteği RES’lerde de GES’lerde de uygulanmayacaktır.

Kazanan Yarışmacı GES ve RES’lere ilişkin fizibilite çalışmaları, izinler, lisans ve onay prosedürleri de dahil olmak üzere tüm inşaat, devreye alma işleri ile düzenleyici işlemleri bizzat gerçekleştirecek ve GES ve RES’ler için güvenlik, iş sağlığı ve çevresel önlemlere ilişkin tüm maliyet ve sorumluluğu üstlenecektir.

GES ve RES’ler için ön lisans süresi azami 24 ay olacaktır. İnşaat süresi ise lisans düzenlenme tarihinden itibaren 100 MWe altı kapasiteye sahip GES’ler için azami 24 ay, 100 MWe ve üstü kapasiteye sahip GES’ler için azami 36 ay, RES’ler için ise azami 36 ay olacaktır. Sözleşme süresi boyunca GES ve RES’ler için elektriksel kapasite artışına izin verilmeyecektir.

GES ve RES YEKA 2026 İhaleleri hem yatırımcılar hem de Türkiye’nin büyüyen yenilenebilir enerji kapasitesi için stratejik bir fırsat sunmaktadır. Söz konusu fırsatlara ve diğer sorularınıza dair ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

Footnotes

1. GES YEKA 2026 İhalesi Şartnamesinin Türkçe versiyonu için bakınız.

2. GES YEKA 2026 İhalesi Sözleşmesinin Türkçe versiyonu için bakınız.

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