İyi Para ile İyi Ödeme Arasındaki Kopuş: Dijital Çağda Para Sisteminin Yeni Gerilimi

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in Turkey

Modern para sistemi, giderek daha karmaşık ve çok aktörlü bir yapıya dönüşmektedir. Uzun yıllar boyunca para ve ödeme sistemlerinin merkezinde bankalar yer alırken, bugün fintech şirketleri, ödeme platformları, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve stablecoin ihraççıları bu alanda ciddi bir rekabet baskısı yaratmaktadır. Bu dönüşüm, yalnızca teknolojik bir yenilik meselesi değildir; aynı zamanda hukukun, kurumların ve finansal güvenlik ağlarının para sistemindeki rolünü yeniden tartışmaya açmaktadır.

Geleneksel bankacılık sistemi, para yaratma ve ödeme altyapısına erişim bakımından tarihsel olarak ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. Banka mevduatları, hukuken bankanın mevduat sahibine karşı borcunu ifade eder. Ancak bu borç, sıradan bir özel hukuk borcu gibi değerlendirilmez. Mevduat sigortası, merkez bankasının son kredi mercii fonksiyonu, özel çözümleme mekanizmaları ve ihtiyatlı denetim çerçeveleri sayesinde banka mevduatları, toplum nezdinde güvenilir bir para formu olarak kabul edilir. Bu nedenle bankalar, “iyi para” üretme konusunda güçlü bir kurumsal avantaja sahiptir.

Buna karşılık, yeni nesil finansal teknoloji şirketleri çoğu zaman daha hızlı, daha düşük maliyetli, daha kullanıcı dostu ve daha erişilebilir ödeme çözümleri sunabilmektedir. Mobil ödeme uygulamaları, P2P ödeme platformları, kripto para borsaları ve stablecoin yapıları, özellikle sınır ötesi ödemelerde ve dijital ekonominin ihtiyaç duyduğu anlık işlem modellerinde geleneksel bankacılık sistemine kıyasla önemli avantajlar sağlayabilmektedir. Ancak bu aktörlerin büyük bölümü, bankaların yararlandığı kamu güvenlik ağına sahip değildir. Bu durum, para sisteminin merkezinde önemli bir ayrışma yaratmaktadır: iyi para çoğu zaman bankalarda; iyi ödeme deneyimi ise banka dışı finansal platformlarda ortaya çıkmaktadır.

Bu ayrışma, kullanıcı davranışları bakımından da dikkat çekicidir. Ekonomik istikrar dönemlerinde bireyler ve işletmeler genellikle hız, kolaylık ve maliyet avantajını önceliklendirir. Bu nedenle daha az güvenli fakat daha kullanışlı ödeme araçları yaygınlaşabilir. Buna karşılık belirsizlik, kriz veya sistemik risk dönemlerinde kullanıcıların önceliği güvenliğe kayar. Bu kez güvenli ve kurumsal olarak desteklenen para biçimlerine yönelim artar. Bu çerçevede eski Gresham Yasası’nın dijital çağ bakımından yeniden yorumlandığı söylenebilir: istikrarlı dönemlerde “kötü para” iyi ödeme özellikleri sayesinde iyi parayı geriye itebilir; kriz dönemlerinde ise “iyi para” güvenlik ihtiyacı nedeniyle kötü parayı kovabilir.

Bu tablo, politika yapıcılar açısından iki yönlü bir sorumluluk doğurmaktadır. Bir yandan bankaların sahip olduğu güvenlik ağı ve düzenleyici çerçeve, finansal istikrar bakımından korunmalıdır. Diğer yandan ödeme sistemlerindeki teknolojik gelişmelerin yalnızca banka dışı ve daha kırılgan yapılara terk edilmesi, uzun vadede yeni sistemik riskler yaratabilir. Eğer gölge para sistemi büyür ve geleneksel bankacılık sistemine rakip olacak ölçeğe ulaşırsa, bu yapılar içindeki koordinasyonsuz iflaslar veya güven krizleri para arzını, ödeme sürekliliğini ve finansal istikrarı tehdit edebilir.

Bu nedenle asıl mesele, bankalar ile fintech aktörleri arasında basit bir tercih yapmak değildir. Temel soru şudur: Hukuk düzeni, hem güvenilir para hem de etkin ödeme altyapısını aynı sistem içinde nasıl buluşturabilir? Geleceğin para sistemi, yalnızca hızlı ve ucuz ödemeler sunan değil, aynı zamanda kullanıcıların parasal alacaklarını koruyan, şeffaf, denetlenebilir ve krizlere dayanıklı bir yapı üzerine kurulmalıdır. İyi ödeme teknolojisi ile iyi para arasındaki kopuş giderilemediği sürece, dijital finansal yenilikler hem büyük fırsatlar hem de ciddi kırılganlıklar üretmeye devam edecektir.

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