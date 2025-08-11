7555 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 635 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 23.

Resmî Gazete Tarihi: 24 Temmuz 2025

Sayı: 32965

Kanun No: 7555

Kabul Tarihi: 20 Temmuz 2025

7555 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 635 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 23. maddesi ile 4857 sayılı İş Kanunu'nun 109. maddesinde değişiklik yapılmıştır:

MADDE 23- 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 109 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yazılı veya elektronik bildirim

MADDE 109- Bu Kanunda öngörülen bildirimlerin ilgiliye yazılı olarak ve imza karşılığında veya işçinin yazılı kabulü şartıyla elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukuki delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şekli olan kayıtlı elektronik posta (KEP) hesabı üzerinden gönderilmek suretiyle yapılması gerekir. İş sözleşmesinin feshi sonucunu doğuracak bildirimler her hâlde yazılı yapılır. Yazılı bildirim yapılan kişi bunu imzalamazsa, durum o yerde tutanakla tespit edilir. Ancak, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu kapsamına giren tebligat anılan Kanun hükümlerine göre yapılır.

KEP sisteminin kullanılmasına ilişkin maliyetler işveren tarafından karşılanır. Bu maddede belirtilen elektronik bildirimler KEP sistemi ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır.”

7555 sayılı Kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu'nun 109. maddesinde yapılan değişiklik kapsamında, iş sözleşmesinin feshi dışındaki bildirimlerin, işçinin yazılı onayı alınmak suretiyle Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sistemi üzerinden yapılması hukuken geçerli hale getirilmiştir. Bu çerçevede, savunma istemi, uyarı cezası verilmesi, ihtar verilmesi, ücret kesintisi bildirimi, iç genelgelerdeki değişiklikler, şirket içi bilgilendirmeler, duyurular, görev tanımı bildirimi, görev yeri veya görev yeri değişikliği bildirimi, izin süreçlerine ilişkin bildirimler ve performans değerlendirme sonuçlarının bildirimi gibi esaslı değişiklik niteliği taşımayan işlemler KEP sistemi üzerinden iletilebilecektir.

KEP sistemi üzerinden yapılan bu tür bildirimler hem gönderim hem de teslimat açısından hukuki delil niteliği taşımakta olup, işverenin tebligat süreçlerinde zamandan ve maliyetten tasarruf etmesini de sağlayacaktır. Bu noktada KEP kullanımına ilişkin her türlü maliyetin işveren tarafından karşılanacağı da hükme bağlanarak işçinin bu konuda ek bir yükümlülük altına girmesi önlenmiştir.

Bu düzenleme, iş ilişkilerinde dijitalleşmeyi teşvik edecek, belge yönetimi ve uyuşmazlıkların ispatı açısından taraflara daha güçlü bir hukuki zemin sunacaktır.

Saygılarımızla,

